Замість пошуку загиблих окупантів росіяни шукають мідь, щоб пізніше заробити грошей: "Это ж медь! Забирай, сдадим!". ВIДЕО
Окупанти проводять ревізію своєї розбитої напівзгорілої техніки: замість пошуку залишків "побратимів" вони шукають мідь, щоб пізніше здати метал у пункті прийому.
Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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