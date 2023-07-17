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Новини Відео Війна
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Замість пошуку загиблих окупантів росіяни шукають мідь, щоб пізніше заробити грошей: "Это ж медь! Забирай, сдадим!". ВIДЕО

Окупанти проводять ревізію своєї розбитої напівзгорілої техніки: замість пошуку залишків "побратимів" вони шукають мідь, щоб пізніше здати метал у пункті прийому.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Автор: 

армія рф (18077)


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Топ коментарі
+15
дегенераты...
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17.07.2023 21:51 Відповісти
+12
Рашистів вже не вилікувати-тільки повне знищення...
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17.07.2023 21:53 Відповісти
+11
А як лікувати зе-дятлів що барабани в сховища купують та сковорідки по 600 тисяч? Що гуманітарку розпродують?
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17.07.2023 22:40 Відповісти
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ну шо тут скажеш. )
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17.07.2023 21:48 Відповісти
головне що всім смішно .
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17.07.2023 21:50 Відповісти
дегенераты...
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17.07.2023 21:51 Відповісти
Рашистів вже не вилікувати-тільки повне знищення...
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17.07.2023 21:53 Відповісти
А як лікувати зе-дятлів що барабани в сховища купують та сковорідки по 600 тисяч? Що гуманітарку розпродують?
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17.07.2023 22:40 Відповісти
Здадуть,головне до пункта прийому металу живим дістатись.
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17.07.2023 21:55 Відповісти
Лайфак - берем целый танк, сдаем в ВСУ, получаем профит.
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17.07.2023 22:01 Відповісти
танГ 55 года ?
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18.07.2023 09:09 Відповісти
Кончені дегенерати.
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17.07.2023 22:07 Відповісти
А *валянок* чому лишили?
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17.07.2023 22:14 Відповісти
Валянки більш не примають. Вони всі там такі
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17.07.2023 22:24 Відповісти
Все проп"ють.
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17.07.2023 22:18 Відповісти
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17.07.2023 22:48 Відповісти
Русо-кретино.
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18.07.2023 00:07 Відповісти
Більще профіту якщо цілий здати на металобрухт
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18.07.2023 01:07 Відповісти
если б целый танк "сдали" то дороже бы получилось. или в Москву компанией - там вообще профит. кацапы...
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18.07.2023 03:18 Відповісти
Попались веселі кацапи
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18.07.2023 08:16 Відповісти
...а кому можно сдать мокшанские тушки???
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18.07.2023 09:07 Відповісти
 
 