Полонений "кадирівець" розповів, як у нього не було навіть штанів та взуття на фронті. ВIДЕО
Полонений Мєдвєднік Сергій Сергійович 1996-го року народження родом з Астраханської області, місто Знамя. Окупант розповів, що в Ростові познайомився з Мухамедом, який запропонував приєднатися до кадирівського "Спецназу Ахмат". Потім він прибув в Донецьк та підписав контракт.
Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський опублікував розповідь окупанта, передає Цензор.НЕТ.
Через фінансові труднощі в сім’ї, окупант думав, що буде в штабі служити. Він жодної підготовки не проходив, забезпечення не було. Штанами та взуттям поділився демобілізований окупант і потім їх відправили на смерть.
Топ коментарі
+24 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.07.2023 23:09 Відповісти Посилання
+21 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар17.07.2023 23:10 Відповісти Посилання
+14 Лариса Немезида #551154
показати весь коментар17.07.2023 23:20 Відповісти Посилання
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Це гівно лишньохромосомне кожного разу придумує сльозливі історії в надії, що його не натягнуть на швабру і не вб'ють. "Кушать нєчєго била, пашол убівать, але йшов нє убівать, а на блокпасту стаять, а міня абманулі, а я давєрчівая". наче є ще такі придурки, що в ці ох...ні історії мали б повірити.
Усіх на гиляку ‼️‼️‼️
бо воно тупе бидло 😡
Судячи по поламаних вухах "борця" - давно тренувався, ймовірно в мережі "Ахмат" Кадирова. Борідка теж характерна. Мусив чудово розуміти куди йде.
Мабуть, ще вважав, що буде тільки в "загряд-отрядах", а грошики капатимуть.
Він би ще б розповів, що і зброї у нього не було, і стріляти він не вміє, і взагалі, вбивати людей то великий гріх. А ми б всі заплакали і скинулись йому на штани і взуття.
чесно вони усе про себе розказують своїм оркам-орчихам по телефону, коли ще воюють, і тоді чутно тільки матюки та бажання нищити під корінь усих "хохлів" та грабувати усе, до чого дотягнуться