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Новини Відео Війна
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Полонений "кадирівець" розповів, як у нього не було навіть штанів та взуття на фронті. ВIДЕО

Полонений Мєдвєднік Сергій Сергійович 1996-го року народження родом з Астраханської області, місто Знамя. Окупант розповів, що в Ростові познайомився з Мухамедом, який запропонував приєднатися до кадирівського "Спецназу Ахмат". Потім він прибув в Донецьк та підписав контракт.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський опублікував розповідь окупанта, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сирський показав окопне відео відбиття атаки росіян на позиції ЗСУ: "Передайте нашим, шо ми #башим". ВIДЕО

Через фінансові труднощі в сім’ї, окупант думав, що буде в штабі служити. Він жодної підготовки не проходив, забезпечення не було. Штанами та взуттям поділився демобілізований окупант і потім їх відправили на смерть.

Дивіться також: Залужний показав, як українські артилеристи 45 ОАБр знищують окупантів з американської гаубиці М777: "Мій особистий рекорд із одного ствола за добу – 167 пострілів". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18077) Сирський Олександр (668)


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Топ коментарі
+24
Замість іти працювати ця рашистська ублюдіна прийшла в Україну вбивати за гроші-у нєво труднає сємєйнає палажєніє...Навєрна нада панять і прастіть...
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17.07.2023 23:09 Відповісти
+21
Бандюки - психологи . Вміють на сльозу пробивати.

Усіх на гиляку ‼️‼️‼️
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17.07.2023 23:10 Відповісти
+14
Бідненький як же погано було в кацапів. Не переживай ЗЕскоти тебе одягнуть, накормлять тричі в день обов'зково з м'ясом, матимешь можливість телефонувати сородичам в паРашу за рахунок українців яких ти прийшло вбивать. Все буде в тебе добре адже в Україні найкращій ********** Боневтік!
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17.07.2023 23:20 Відповісти
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Для чого иому ці лишні обвеси
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17.07.2023 23:07 Відповісти
Через фінансові труднощі в сім'ї, окупант думав, що буде в штабі служити. А как это связано, финансовые трудности и служба в штабе? Тут уж скорее наоборот, что бы в штабе служить, надо хорошо заплатить...
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17.07.2023 23:08 Відповісти
Бо все можливо коли ти п**диш.
Це гівно лишньохромосомне кожного разу придумує сльозливі історії в надії, що його не натягнуть на швабру і не вб'ють. "Кушать нєчєго била, пашол убівать, але йшов нє убівать, а на блокпасту стаять, а міня абманулі, а я давєрчівая". наче є ще такі придурки, що в ці ох...ні історії мали б повірити.
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18.07.2023 09:00 Відповісти
Вони передачі Золкіна дивляться і ржуть як можна хахлов на і обувать. Сиди собі кури цигарки на шару і розповідай про тяжолу жізнь.
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18.07.2023 09:10 Відповісти
Овцетрах...фу гидота)))
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17.07.2023 23:08 Відповісти
Замість іти працювати ця рашистська ублюдіна прийшла в Україну вбивати за гроші-у нєво труднає сємєйнає палажєніє...Навєрна нада панять і прастіть...
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17.07.2023 23:09 Відповісти
Не "Спецназ Ахмат", а "Притоно-бомжатник Ахмат".
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17.07.2023 23:09 Відповісти
Бандюки - психологи . Вміють на сльозу пробивати.

Усіх на гиляку ‼️‼️‼️
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17.07.2023 23:10 Відповісти
Довіра до слів кацапа нуль такі інтервью треба хочаб через поліграф пропускати. А взагалі для чого оця кацапцька вонь що воні бідні нещасні і їх треба жаліти ? Та вся ця мерзота кацапцька т їдуть на війну вбивати українців і тішаться цим поки в полон не потрапляють
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18.07.2023 11:30 Відповісти
"У России огромное количество кассетного оружия, оставшегося еще от СССР, Владимир Владимирович"- заверил своего начальника Шойгу. "Плюс Газманов с Бабкиной обещали несколько коробок пожертвовать"- добавил министр обороны.
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17.07.2023 23:10 Відповісти
залишилось випуск касетників відродити )))
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17.07.2023 23:20 Відповісти
Цю паскуду можна обміняти з гарним гешефтом, кадиров добре тримає ***** за яйця!
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17.07.2023 23:13 Відповісти
цей віслюколюб даром кацапам не потрібен. краще б ця істота подохла та удобрила землю, хоч якась користь була би.
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17.07.2023 23:15 Відповісти
Як так розумію кадаверців обміють швидше й ошочіше ніж інших русачків.
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17.07.2023 23:20 Відповісти
це звичайний пересічний люмпен з кацапсячої глибинки десь під астраханью, який кадирівець?
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17.07.2023 23:22 Відповісти
Туше, не факт що це можна вважати за кадирівця.
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17.07.2023 23:24 Відповісти
А ти думаєш - Чечня "бездонна"? Там теж "м"ясо" закінчується! Вони тягнуть зараз до себе всіх кого можуть! (Правда - це не стосується тих хто на ринках з торгашів трясе гроші - ті так само як наші шаурмятники однієї чітко визначеної національності не спішать в руки зброю брать Шаурмятникам був "похєр" "Арцах" А цим "похєр" Росія Яка різниця у кольорі купюр?)
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18.07.2023 03:32 Відповісти
Кацапам нах, а кадирв свого обміняє на взвод кацапів... От побачиш...
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17.07.2023 23:30 Відповісти
як на взвод...
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17.07.2023 23:31 Відповісти
Голодранець.
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17.07.2023 23:16 Відповісти
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
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18.07.2023 11:33 Відповісти
пиндить. з одного боку його "всліпу" юзали, з другого боку зна назви насєлёнки в окрузі. як вроді, або по карті шариться, або не один день там був.
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17.07.2023 23:19 Відповісти
Бідненький як же погано було в кацапів. Не переживай ЗЕскоти тебе одягнуть, накормлять тричі в день обов'зково з м'ясом, матимешь можливість телефонувати сородичам в паРашу за рахунок українців яких ти прийшло вбивать. Все буде в тебе добре адже в Україні найкращій ********** Боневтік!
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17.07.2023 23:20 Відповісти
Так це винен президент в тому, що наші воїни беруть кацапів в полон, щоб потім обміняти на наших полонених? Добре, буду знати.
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17.07.2023 23:38 Відповісти
Не забудьте тільки згадувати, скільки захісників Маріуполя цей ********** здав під якісь там "гарантії". І завдяки кому вони потрапили в оточення в Маріуполі. Тому, тепер, іншим нашім хлопцям, ціною свого життя, потрібно набирать обмінний фонд, для того, щоб витягати своїх побратимів з полону. Тих хто дожив чи доживе до того обміну.
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18.07.2023 01:06 Відповісти
Не забудьте тільки, що в 2014 хтось здав Крим і Донбас, що створило передумови для захоплення усього півдня в 2022-му. І якщо не відвоювати південь, то це створить передумови для захоплення усієї лівобережної України у якомусь там 2025-2030 роках. Треба розуміти, що прояв слабкості раніше - призведе до втрат пізніше.
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18.07.2023 02:02 Відповісти
І хто ж "здав Крим і Донбас"? Конкретно! З прізвищами!
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18.07.2023 03:36 Відповісти
Я навіть впевнений, що то був Порошенко (у трохи більш розумних - Турчинов), але мені теж було б цікаво послухати версію цього "гиганта думки". )
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18.07.2023 08:04 Відповісти
Ну як хто?! Звісно ж Зеленський!)
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18.07.2023 13:05 Відповісти
Молодець! Довго ж ви з куратором думали - перед тим як "серонуть"! Але знову "не в дугу"! Зеленський тоді перед сепаратистами блазнював - піднімав настрій тим хто запалив Донбас і на багато років кинув його у війну
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18.07.2023 13:24 Відповісти
Це не я серонув, а знову таки Зеленський. І знову тобі в штани ))
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18.07.2023 14:53 Відповісти
Ти мої "штани" з своїми не плутай
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18.07.2023 14:57 Відповісти
..ще, поганий, забув написати "восІмь лєт дамбілі бомбас"
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18.07.2023 07:25 Відповісти
"******* танцор" прийшов сюди, щоб "висраться взагалі" Але після того, як отримав конкретне запитання - "злився"! Бо знає, що його "натяки" "розповзуться, як гімно між пальцями" і він буде виглядіть ідіотом!
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18.07.2023 07:35 Відповісти
Не включай дурня! Якби не твій "**********" - це тіло до нас-би в полон не потрапило - бо його-б в Україні не було
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18.07.2023 03:34 Відповісти
Ахмад это не сила … это просто чай …
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17.07.2023 23:23 Відповісти
Якщо і чай то поганий - моча віслюка...
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17.07.2023 23:30 Відповісти
Як символічно…. Баран чи віслюк - перша наречена кадирова….
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17.07.2023 23:34 Відповісти
Поїхав по шерсть, а вернувся стриженим
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17.07.2023 23:25 Відповісти
У кадирівця не тільки штанів не було , а мізків не було і немає ,
бо воно тупе бидло 😡
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17.07.2023 23:26 Відповісти
Якби ж то! Воно приїхало вбивати!
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17.07.2023 23:28 Відповісти
З таким прізвищем воно їхало "олівці в штабі гострити"... а потім отримувати пожиттєву пєнсію за героізм...
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18.07.2023 01:56 Відповісти
Бреше, що випадково попав (ага, "знайомий" якийсь запропонував).
Судячи по поламаних вухах "борця" - давно тренувався, ймовірно в мережі "Ахмат" Кадирова. Борідка теж характерна. Мусив чудово розуміти куди йде.
Мабуть, ще вважав, що буде тільки в "загряд-отрядах", а грошики капатимуть.
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17.07.2023 23:42 Відповісти
Как в плен попал не помню...Помню - хотел родственников в Украине навестить ... С попуткой повезло и ребята хорошие , как раз туда на танке ехали... Ночью - когда похолодало, одели меня в свою одежду... Ещё помню - кто-то попросил автомат подержать...
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18.07.2023 03:38 Відповісти
Вівця була???
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17.07.2023 23:48 Відповісти
Іванушка дурачьок не даремно сидить на печі. Хоча б живий 😉
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17.07.2023 23:58 Відповісти
Всі вони брешуть, коли потрапляють в полон! Їх інструктують на цей випадок.
Він би ще б розповів, що і зброї у нього не було, і стріляти він не вміє, і взагалі, вбивати людей то великий гріх. А ми б всі заплакали і скинулись йому на штани і взуття.
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18.07.2023 01:13 Відповісти
Пацаны - патриоты а не отложить ли вам в стороны гаджеты и не поехать ли в окопы. Этот чечен там был. А вы?
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18.07.2023 02:47 Відповісти
А ти приклад покажи! Чи ти не "патріот"? Якщо ні - чого сюди приперся? Паскудить? Поїдь у будь-яку громаду української діаспори в Канаді і скажи що їдеш в Україну воювать - тебе одягнуть і взують та "бронік" з каскою дадуть Але ти цього не зробиш - далеко від "Домодєдово" до Монреаля летіть!
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18.07.2023 03:43 Відповісти
Настоящих кадыровцев там почти нет они все на Кавказе,набрали всякого быдла специально на убой.
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18.07.2023 07:09 Відповісти
..не має особливого сенсу слухати "крокодилячі сльози мальчіков в трусіках", коли вони у полоні...
чесно вони усе про себе розказують своїм оркам-орчихам по телефону, коли ще воюють, і тоді чутно тільки матюки та бажання нищити під корінь усих "хохлів" та грабувати усе, до чого дотягнуться
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18.07.2023 07:32 Відповісти
Ніяких умов не створили,щоб було зручно та безпечно вбивати українців!
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18.07.2023 07:51 Відповісти
Як на бідного лоха, занадто грамотно розмовляє...
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18.07.2023 08:13 Відповісти
Я ни в чем не виноват, я пришел на Украину твой дом труба шатать .. Сколько он учил речь , попавшего в плен. ****... ....
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18.07.2023 12:01 Відповісти
перша хвиля йшла за пралками і унітазами,остання йде за штанами та й лаптями,коли путиньонок забере у них жридло,тоді вони не зможуть взагалі кудись ходити.
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18.07.2023 12:27 Відповісти
Его голого не зря привезли для развлечения детей гор...
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18.07.2023 13:04 Відповісти
 
 