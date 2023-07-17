Полонений "кадирівець" розповів, як у нього не було навіть штанів та взуття на фронті. ВIДЕО

Полонений Мєдвєднік Сергій Сергійович 1996-го року народження родом з Астраханської області, місто Знамя. Окупант розповів, що в Ростові познайомився з Мухамедом, який запропонував приєднатися до кадирівського "Спецназу Ахмат". Потім він прибув в Донецьк та підписав контракт.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський опублікував розповідь окупанта, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сирський показав окопне відео відбиття атаки росіян на позиції ЗСУ: "Передайте нашим, шо ми #башим". ВIДЕО

Через фінансові труднощі в сім’ї, окупант думав, що буде в штабі служити. Він жодної підготовки не проходив, забезпечення не було. Штанами та взуттям поділився демобілізований окупант і потім їх відправили на смерть.

Дивіться також: Залужний показав, як українські артилеристи 45 ОАБр знищують окупантів з американської гаубиці М777: "Мій особистий рекорд із одного ствола за добу – 167 пострілів". ВIДЕО