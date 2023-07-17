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Провів 11 днів під завалами: у Львові врятували кота під час розбору завалів. ВIДЕО

У Львові врятували кота під час розбору завалів після прильоту російської ракети у житловий будинок. Домашня тваринка провела 11 днів під завалами. Його звуть Черчіль, котик зневоднений, втомився, але має апетит.

Тепер кіт у надійних руках ветеринарів, передає Цензор.НЕТ.

Провів 11 днів під завалами: у Львові врятували кота під час розбору завалів 01

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Автор: 

кіт (21) порятунок (120)


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Топ коментарі
+37
11 днів під завалами. Бідна тваринка... Головне, що вже врятований! Вся грьобана москалота не варта страждань одного нашого котика.
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17.07.2023 23:51 Відповісти
+35
Львівський бандерокіт ще половить пацюків…)
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17.07.2023 23:36 Відповісти
+27
Апетит -- головний показник здоров'я

Живи, котику!
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17.07.2023 23:40 Відповісти
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Львівський бандерокіт ще половить пацюків…)
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17.07.2023 23:36 Відповісти
Котько...
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17.07.2023 23:36 Відповісти
Апетит -- головний показник здоров'я

Живи, котику!
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17.07.2023 23:40 Відповісти
бажання жити, а не здоров"я
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17.07.2023 23:54 Відповісти
Здоров'я йому!
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17.07.2023 23:41 Відповісти
Не дай Бог зіткнеться десь з москалем! В полон брати не буде.
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17.07.2023 23:42 Відповісти
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17.07.2023 23:43 Відповісти
11 днів під завалами. Бідна тваринка... Головне, що вже врятований! Вся грьобана москалота не варта страждань одного нашого котика.
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17.07.2023 23:51 Відповісти
Живи котику, на зло нелюдям-кацапам.
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18.07.2023 00:02 Відповісти
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18.07.2023 00:28 Відповісти
Слава Богу, вусатий живий.
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18.07.2023 02:23 Відповісти
💛💙🐱👍
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18.07.2023 13:01 Відповісти
 
 