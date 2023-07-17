Провів 11 днів під завалами: у Львові врятували кота під час розбору завалів. ВIДЕО

У Львові врятували кота під час розбору завалів після прильоту російської ракети у житловий будинок. Домашня тваринка провела 11 днів під завалами. Його звуть Черчіль, котик зневоднений, втомився, але має апетит.

Тепер кіт у надійних руках ветеринарів, передає Цензор.НЕТ.

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