Командир "Мєля": "Богдана" б’є на 30 кілометрів зі снайперською точністю - снаряди лягають на відстані 20 м. ВIДЕО
Дальність, вражаюча точність, натівський калібр - переваги САУ "Богдана" українського виробництва, на яких наголосив лейтенант Сергій Мельник, старший офіцер артбатареї підрозділу, на озброєнні якого перебувають українські самохідні гармати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свій досвід роботи на САУ "Богдана" український воїн розповів у невеликому інтерв'ю.
"Дальність і калібр. Робота з натівськими боєприпасами зручніша та швидша. Сьогодні у нас перше бойове хрещення саме навісною стрільбою - 32 кілометри з повним зарядом. Результат відмінний - дуже кучно в ціль. П'ять снарядів випустили. Перший - пристрілочний з холодного ствола. Другий - корегувальний. Останні три лягли на відстані 20 метрів один від одного", - каже артилерист.
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на закупку яких «не було» коштів.(
Дослідно-конструкторську роботу (ДКР) «Богдана» мали завершити у 2020 році. Однак темп розробки втратили, зокрема, через проблеми з закупівлею 155-мм *********** і бюрократію. Наслідком стала судова тяганина між заводом і Міноборони України через зрив термінів виконання робіт в рамках ДКР.
У вересні 2020 року апеляційний суд вирішив, що зрив графіку випробувань «Богдани» відбувся не з вини підприємства, а з огляду на брак необхідних ***********. А вже у листопаді 2020 року Міноборони України погодилося укласти додаткову угоду на продовження дії контракту без застосування штрафних санкцій. Угоду на завершення ДКР по темі «Богдана» продовжили до кінця 2021 року. За цей час самохідна гаубиця мала пройти попередні та державні випробування.
Припускаю, що ви скажете, що держава якраз і саботувала розробку та запуск, але це таки домисли)
Практика показую, що подібні речі запускають роками, іноді без гарантій на результат.
Це ж не умовні візки в супермаркети клепати, і навіть на заході ситуація в чомусь подібна.
Бережи Вас Боже Воїни!
Слава ЗСУ!
Построена САУ "Богдана" на шасси КрАЗ-63221 (колесная формула 6*6) и имеет спаренную бронированную кабину, где можно размещать обслуживание боевой машины. Кроме того, она оснащена автоматизированной системой наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM, а также системой автоматической подачи боеприпасов на 6 снарядов. Причем управлять подзарядкой, наводкой и стрельбой можно как из кабины, так и снаружи (в задней части САУ).
Системи, підібні Богдані" проектуються десятки років Тут зробили за кілька років - тобі "знову в голови низько"!
Жопа подсказівает, что никого не будут пересаживать с Цезаря на Богдану. А вот с Пиона или Гиацинта на Богдану вполне. Поєтому все равно есть сомнения в конкурентоспособности Богдані по сравнению с современніми САУ. Особенно когда сравниваешь характеристики.
шо ти мелеш?
та йди, йди і перевір!
ну реально...... це жах якийсь, ти на облік став? хоч
зняли, ще у минулому столітті
йди, бо ти нічим мля не викуриш їх з нірок!
за шо і кажу - Й,Д.И,
(б*же, жтось стукає(ааа,(тікає)))