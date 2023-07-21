Командир "Мєля": "Богдана" б’є на 30 кілометрів зі снайперською точністю - снаряди лягають на відстані 20 м. ВIДЕО

Дальність, вражаюча точність, натівський калібр - переваги САУ "Богдана" українського виробництва, на яких наголосив лейтенант Сергій Мельник, старший офіцер артбатареї підрозділу, на озброєнні якого перебувають українські самохідні гармати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свій досвід роботи на САУ "Богдана" український воїн розповів у невеликому інтерв'ю.

"Дальність і калібр. Робота з натівськими боєприпасами зручніша та швидша. Сьогодні у нас перше бойове хрещення саме навісною стрільбою - 32 кілометри з повним зарядом. Результат відмінний - дуже кучно в ціль. П'ять снарядів випустили. Перший - пристрілочний з холодного ствола. Другий - корегувальний. Останні три лягли на відстані 20 метрів один від одного", - каже артилерист.

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