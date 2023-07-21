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21 096 95

Командир "Мєля": "Богдана" б’є на 30 кілометрів зі снайперською точністю - снаряди лягають на відстані 20 м. ВIДЕО

Дальність, вражаюча точність, натівський калібр - переваги САУ "Богдана" українського виробництва, на яких наголосив лейтенант Сергій Мельник, старший офіцер артбатареї підрозділу, на озброєнні якого перебувають українські самохідні гармати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свій досвід роботи на САУ "Богдана" український воїн розповів у невеликому інтерв'ю.

"Дальність і калібр. Робота з натівськими боєприпасами зручніша та швидша. Сьогодні у нас перше бойове хрещення саме навісною стрільбою - 32 кілометри з повним зарядом. Результат відмінний - дуже кучно в ціль. П'ять снарядів випустили. Перший - пристрілочний з холодного ствола. Другий - корегувальний. Останні три лягли на відстані 20 метрів один від одного", - каже артилерист.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українську САУ "Богдана" офіційно взяли на озброєння ЗСУ

Автор: 

українська зброя (176) артилерія (788) САУ (223)


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Топ коментарі
+29
З 2019 по 2023 могли би наштампувати більше сотні, але ...
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21.07.2023 10:02
+17
Богдана - Богиня війни. Арта - Боги війни.
Бережи Вас Боже Воїни!
Слава ЗСУ!
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21.07.2023 10:11
+14
Взагалі здивований, що враховуючи останню пропаганду - вона "була погана, а тепер Зе і яйцекрад зробили з неї лялечку", не дійшли до її перейменування. Все-таки "Богдана", навіює якісь асоціації з Порошенком, нова назва - "Лєнка" більш повно описувала б велич нашого Самого.
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21.07.2023 10:33
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Жаль, что их токо одна штука
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21.07.2023 09:58 Відповісти
Две
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21.07.2023 10:01 Відповісти
2 шт
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21.07.2023 10:02 Відповісти
Третью штуку (когда-нибудь в будущем) назовут Богдана-3. И будут делать видосики какая она потрясная.
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21.07.2023 10:46 Відповісти
Третю назвуть "Лена" - щоб "лизнуть сраку" нашому "Блазню"
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21.07.2023 11:03 Відповісти
Владіміра, наголос на передостанньому складі
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21.07.2023 11:36 Відповісти
это по сути Богдана-2, ты вообще темой интересовался, сравнить не может ту, что по Змеиному била и эту?
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21.07.2023 10:08 Відповісти
Їй почали показувати телемарафон, та щоденні відосики Зе.
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21.07.2023 10:29 Відповісти
З 2019 по 2023 могли би наштампувати більше сотні, але ...
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21.07.2023 10:02 Відповісти
Не встигли, тільки випробування пройшла, мали запускати в серію, і тут бац ...
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21.07.2023 10:56 Відповісти
і тут бац - треба дороги асфальтувати. бо поїхали за втричі дорожче купувати чеську сау
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21.07.2023 13:19 Відповісти
А випробування не пройшла в 19му і далі бо потрібно було 5 000 снарядів 155мм,
на закупку яких «не було» коштів.(
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21.07.2023 15:20 Відповісти
Там тягомотина не тільки зі снарядами була, там палки в колеса ставились жорстко, від скасування фінансування до судових тягомотин ...
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21.07.2023 16:32 Відповісти
І я про те. Був готовий зразок який повинен був пройти державні випробування. Для цього потрібно було відстріляти 5000 пострілів з однієї «Богдани». Фінансування на це не знайшлося…
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21.07.2023 16:50 Відповісти
Не могли..

Дослідно-конструкторську роботу (ДКР) «Богдана» мали завершити у 2020 році. Однак темп розробки втратили, зокрема, через проблеми з закупівлею 155-мм *********** і бюрократію. Наслідком стала судова тяганина між заводом і Міноборони України через зрив термінів виконання робіт в рамках ДКР.

У вересні 2020 року апеляційний суд вирішив, що зрив графіку випробувань «Богдани» відбувся не з вини підприємства, а з огляду на брак необхідних ***********. А вже у листопаді 2020 року Міноборони України погодилося укласти додаткову угоду на продовження дії контракту без застосування штрафних санкцій. Угоду на завершення ДКР по темі «Богдана» продовжили до кінця 2021 року. За цей час самохідна гаубиця мала пройти попередні та державні випробування.
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21.07.2023 22:12 Відповісти
Це все є в Інтернеті і ми це знаємо, тут питання риторичне, хто ставив палки в колеса всіх оборонних ініціатив?
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21.07.2023 23:24 Відповісти
Хто? Без домислів тільки.
Припускаю, що ви скажете, що держава якраз і саботувала розробку та запуск, але це таки домисли)
Практика показую, що подібні речі запускають роками, іноді без гарантій на результат.
Це ж не умовні візки в супермаркети клепати, і навіть на заході ситуація в чомусь подібна.
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21.07.2023 23:36 Відповісти
вилізь з матриці та протри оченятка бо 95кагал із кацапами і саботував, а 73% повних дебілів їм це дозволили...
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22.07.2023 10:18 Відповісти
Користуючись твоїм коментом - але тільки одна
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21.07.2023 10:11 Відповісти
Богдана - Богиня війни. Арта - Боги війни.
Бережи Вас Боже Воїни!
Слава ЗСУ!
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21.07.2023 10:11 Відповісти
нема
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21.07.2023 19:56 Відповісти
Бо менше треба молоть дурниці Подякуй, що не "забанили"!
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21.07.2023 10:19 Відповісти
Не смешите с банами. А на счёт дурныци так мнение других людей нужно уважать . Если ты не уважаешь мнение других людей какая тебе Европа ? Тебе на пасиб надо ехать или в северную Корею
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21.07.2023 10:28 Відповісти
Я не смішу! Я серйозно... А щодо "мнение других людей нужно уважать" - так у мене питання: "А наскільки ти поважаєш думки співрозмовників?" Судячи з твоїх коментарів - "не дуже"... То чого ж ти вимагаєш від інших того, що не виконуєш сам?
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21.07.2023 10:34 Відповісти
витя хазар, кто тебе такую ***** сказал про "мнение других людей нужно уважать"? вас ******* нужно лопатой по ****, один хрен лишняя хромосома уже не даст стать вам людьми
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22.07.2023 13:10 Відповісти
Одне слово для того, хто "розуміє" - і багато що стає "зрозумілішим" "Навісна стрільба" - стрільба "бризантними" ************ Відома ще з часів І Світової Коли снаряд випускається не в "точку на землі", а в "небесну" Снаряд вибухав у повітрі, засипаючи все внизу шрапнеллю Зараз це роблять ефективніше - "касетками"... Прямо на душі приємніше стає!
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21.07.2023 10:18 Відповісти
Немного неточно. "Навесная" или "мортирная" - это любая стрельба кроме "прямого выстрела" Понятно, что прямой выстрел, это когда снаряд на всей траектории полета не поднимается выше высоты цели. "Бризантный" (дробящий) - это характеристика взрывчатого вещества. Засыпает не шрапнель, а осколки или готовые убойные элементы (а-ля гвозди с хвостовиком). То, что вы описываете, называется "стрельба на рикошетах", она возможна при очень остром угле падения снаряда и установке взрывателя на замедленное действие. Считается, что по живому мясу оно вдвое эффективнее обычной стрельбы и поэтому в таблице стрельб отдельно указана возможность такой стрельбы. Ваш КЭП, извините что на свинособачьем.
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21.07.2023 12:38 Відповісти
Я знаю, що "по -суті", означає "бризантний", в "цілком науковому" розумінні Я вжив його в розумінні "фронтовому" - як його застосовували в І Світову Можу назвать його "шрапнельним" Але це, по суті, принципу дії не міняє А "стрельба на рикошетах" може буть приписана і до стрільби ядрами на пологій траєкторії в морських боях 18 ст - коли артилеристи били по воді, а ядро, рикошетуючи, летіло далі - в борт судна пртивника
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21.07.2023 13:03 Відповісти
Не совсем в случае морского боя рикошет от воды не дает преимущества перед прямым попаданием. А в случае стрельбы на рикошетах преимущество очевидно, ибо в случае "обычного" падения и подрыва снаряда существенная часть осколков уходит в землю. Я процентов не помню, давно это было, но помню что веер разлета осколков при обычном подрыве (а снаряд еще и в грунт успевает углубиться) сильно неоптимальный.
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21.07.2023 13:09 Відповісти
Ясно "Історію артилерії" ти прогуляв граючи у "Морський бій" з однокурсниками Значить не знаєш що основною причиною поразки Наполеона при Ватерлоо була погода і грунт: ядра його гармат в"язли в розкислому після дощу грунті Однак ти "красиво" звів тему вбік - тому я вирішив зупинить ************* - Щасливо! Воюй сам з собою!
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21.07.2023 13:20 Відповісти
Да, вместо истории нам преподавали тактику, артилерийскую разведку, арт вооружение и стрельбу артилерии. Каюсь, в истории не силен.
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21.07.2023 13:35 Відповісти
От з того все й почалося! "А как в лекстрическую лампу керосин заливають?"
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21.07.2023 13:44 Відповісти
Ну во-первых очень осторожно заливают, а во-вторых -только по приказу непосредственнго начальника либо в военное время.
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21.07.2023 13:46 Відповісти
...!
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21.07.2023 13:52 Відповісти
извините что на свинособачьем.
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22.07.2023 12:16 Відповісти
Автомата заряджання так і немає, снаряди все макагоном затовкують...
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21.07.2023 10:26 Відповісти
А в "777" як заряджають? Калібр той самий!
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21.07.2023 10:37 Відповісти
Цеж самохідна гаубиця, зовсім інші вимоги. Це як к ********* літаку приліпити пропєллер. Хоча згоден, яка різниця, заасфальтуемо ще трошки доріг...
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21.07.2023 10:40 Відповісти
Уявляєш -у "************** "Абрамсі" немає "автомату заряджання"!!! Там до цих пір є "заряджаючий"! "Це як к ********* літаку приліпити пропєллер."
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21.07.2023 11:01 Відповісти
Нічого не хочу казати про ваші розумові здібності, ви мабуть добра людина. 777, як і Абрамс, проектувались під ручне разяджання, і це було дуже давно, в 60х роках мабудь. там заряджаючий бере снаряд на рівні грудей, ї кладе його в затвор, зверху вниз, а не тягне його на плечі, а потім затовкуе в ствол вище своеї голови. Андестенд, чи ві теж з квартала 95?
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21.07.2023 11:12 Відповісти
"Мі" - не з "квартала" - міг-би це вже давно зрозуміть! Однак "Богдана" - дитя війни! Її створили, щоб бить ворога, який "стоїть на порозі", а не для "війни в майбутньому" Вона потрібна була "вчора", а не "завтра" Тому й так зробили І все одно - "не встигли"
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21.07.2023 11:17 Відповісти
За півтора року вже могли би і зробити, чи скопіювати, з Дани, чи Цезаря, но то таке...
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21.07.2023 11:28 Відповісти
Для цього потрібен час, гроші , умови експериментування та "політична воля" З квітня 2019-го у нас все це забрали - волею "мудрого наріда" Що ти хочеш від мене особисто?
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21.07.2023 11:34 Відповісти
Нічого, кажу що нема автомата заряджання, і все.
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21.07.2023 12:01 Відповісти
Я тобі виклав усе детально!
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21.07.2023 12:13 Відповісти
Дякую, куди б я без тебе. Да, в Абрамсі доволі компактний, унітарний снаряд, 120 мм., там все зроблено під зручне, ручне заряджання, не плутай.
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21.07.2023 12:20 Відповісти
Так що ж ти від мене добивався? Сказать що "Богдана" - погана а "Абрамс" - "заїбісь"? Я це почув І тобі пояснив різницю Якщо "не дійшло" - твої проблеми!
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21.07.2023 12:29 Відповісти
Але, девочки, не ссортесь! Есть в новой Богдане автомат зарядки! ЕСТЬ!
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21.07.2023 12:35 Відповісти
В Богдане уже есть автомат зарядки на 6 снарядов и управление зарядкой и стрельбой из кабины.
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21.07.2023 12:27 Відповісти
Не бачив - судить не можу Бачу тільки "смердіж" !!!
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21.07.2023 12:35 Відповісти
Вес: 28 тонн;Шасси: КрАЗ-63221;Обслуживание: 5 человек;Скорость движения: по трассе - 80 км/ч, по обычной местности - 30 км/ч;Запас хода: по трассе - 800 км, по средней местности - 300 км;Ствол: калибр - 155-мм, длина - 52 калибра, углы повышения - от +5 до +65 градусов;Автомат зарядки: 6 снарядов;Быстрострельность: 4-6 выстрелов в минуту;Боезапас: контейнеры на 20 снарядов;Дальность огня: минимальная - 780 м, максимальная - 40-42 км (осколочно-фугасный), 50 км (активно-реактивный).

Построена САУ "Богдана" на шасси КрАЗ-63221 (колесная формула 6*6) и имеет спаренную бронированную кабину, где можно размещать обслуживание боевой машины. Кроме того, она оснащена автоматизированной системой наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM, а также системой автоматической подачи боеприпасов на 6 снарядов. Причем управлять подзарядкой, наводкой и стрельбой можно как из кабины, так и снаружи (в задней части САУ).
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21.07.2023 12:36 Відповісти
Я вмію читать Вікіпедію
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21.07.2023 13:04 Відповісти
Это ТСН https://tsn.ua/ru/ato/sau-bogdana-cena-osnovnye-harakteristiki-i-istoriya-sozdaniya-2057353.html
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21.07.2023 13:30 Відповісти
В последней модели Богданы есть автомат зарядки на 6 снарядов. Управление стрельбой и подзарядкой можно вести как из кабины, так и снаружи.
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21.07.2023 12:31 Відповісти
Посмотри на какой высоте от земли казённая часть 777 и на какой ту Богданы.Сравнил (....) с пальцем.
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21.07.2023 11:02 Відповісти
У "Абрамса" всередині - "купа місця" Якщо прибрать заряджаючого та встановить автомат заряджання - можна посилить бронювання місць екіпажу чи збільшить б/к Чомусь не роблять... Мабуть, ідіоти!
Системи, підібні Богдані" проектуються десятки років Тут зробили за кілька років - тобі "знову в голови низько"!
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21.07.2023 11:09 Відповісти
Не делают в абрамсе по двум причинам - автомат заряжания это и есть основная причина почему все бывшие савецкие танки так любят швыряться башней в случае попадания. Причина номер два - в боевой обстановке лишняя пара рук "афроамериканца" может быть на вес золота. И если сделать автомат заряжания с вынесенным из "обитаемого" пространства боекомплектом не сложно, то лишнюю пару рук почему то очень ценят. Ну это так, как с дивана мне видится...
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21.07.2023 12:54 Відповісти
Те ж саме у питанні "автомата заряджання" у "Богдані" Мені саме з-за нього "горло рвут"ь півдня!
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21.07.2023 13:12 Відповісти
Там даже еще интереснее ! У гаубицы выстрел не унитарный, как у танка, а раздельно-гильзовый. И если снаряды (даже несмотря на то, что они как бы разные бывают) можно держать в автомате заряжания, то заряд формируется перед выстрелом (!!!), в зависимости от типа снаряда и дистанции до цели. Отсюда вопрос - а какой заряд заранее разместить в боеукладке ? Полный, уменьшеный, 1-3й ??? Так что тут автомат лишь наполовину разгружает заряжающего. Заряд все равно руками формировать и заряжать. В общем, вещь наверное полезная, но лишь отчасти. Как в танке совсем убрать заряжающего не получится. Так что успокаивайте зрадофилов.
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21.07.2023 13:31 Відповісти
Все! "Проїхали" Не "забалабанюй" теми обговорення!
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21.07.2023 13:33 Відповісти
Ладно, дети, резвитесь. Не отвлекаю.
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21.07.2023 13:36 Відповісти
ТОбі того самого! Сядь перед дзеркалом і запевнюй себе що ти - "геніальний артилерист"!
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21.07.2023 13:40 Відповісти
Увы, куда мне до вас
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21.07.2023 13:41 Відповісти
"Імянно!" Вирішив "повумнічать" і "пукнув у калюжу" Вчепився в "технічні терміни" - а вони людям не зрозумілі та нецікаві Чого добився? Незрозуміло "Неуки" не зрозуміли а "розумні" - промовчали Бо побачили суть сказаного
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21.07.2023 13:49 Відповісти
Где там технические термины ? Все ж разжевано для вас, бывших профессиональных эпидемиологов. Ну ладно, не отвлекаю. Несите чушь осторожно, чтобы не расплескать. Чушь хороша только если она полная (с) ... ))
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21.07.2023 13:58 Відповісти
....!
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21.07.2023 14:12 Відповісти
Подивись ось відео - автомат зарядки б/к там є - технічне обслуговування потрібно зробити. Але вона, гармата одна, завдяки зеленскому та йоьго міністру оборони, от і заїбався автомат - https://www.youtube.com/watch?v=_ZW3CUNYqRM https://www.youtube.com/watch?v=_ZW3CUNYqRM

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21.07.2023 12:04 Відповісти
Я знаю що в проекті він є, ніхто б не робив казенник на висоті 2 м. без нього. А толку то?
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21.07.2023 12:08 Відповісти
Взагалі здивований, що враховуючи останню пропаганду - вона "була погана, а тепер Зе і яйцекрад зробили з неї лялечку", не дійшли до її перейменування. Все-таки "Богдана", навіює якісь асоціації з Порошенком, нова назва - "Лєнка" більш повно описувала б велич нашого Самого.
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21.07.2023 10:33 Відповісти
А давайте знімемо пару серіалів, для чого нам «Богдана»?
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21.07.2023 10:38 Відповісти
І то діло!
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21.07.2023 10:41 Відповісти
Хотя если подумать во всем НАТО оружия штучные, дорогие. В итоге странная ситуация, когда Украина вооружаемая всем Западом, проигрывает в количестве нищей рашке по всем видам оружия. Начиная от стрелкового (у ВСУ калашниковы) кончая дорогими ракетами. Местами просто подавляющее преимущество.
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21.07.2023 10:53 Відповісти
Пашинському хтось з влади подякував за Богдану, Стугни? Жаль, що міномет не дали зробити.
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21.07.2023 11:00 Відповісти
Ефективна українська зброя. В нормандських домовленостях 2019 замороження її поставок у війська було в перших пунктах.
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21.07.2023 11:11 Відповісти
а шахрай і п#$добол чмут каже що Богдана гівно
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21.07.2023 11:23 Відповісти
А активно - реактивним дістає всі 50-55 км. Суки зелені - перевели арту ЗСУ на асфальт, а він так делеко не літає, ну хоть ти вбийся об нього, не літає.
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21.07.2023 12:08 Відповісти
А Зе клоунам було пофіг - аби асфальт класти
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21.07.2023 12:17 Відповісти
Для полного расколбаса чуваку надо біло сказать с чем сравнивает. А то почитав его можно подумать, что Богдана самая лучшая САУ в мире. Куда там Цезарям и Крабам.
Жопа подсказівает, что никого не будут пересаживать с Цезаря на Богдану. А вот с Пиона или Гиацинта на Богдану вполне. Поєтому все равно есть сомнения в конкурентоспособности Богдані по сравнению с современніми САУ. Особенно когда сравниваешь характеристики.
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21.07.2023 13:53 Відповісти
ПС. Или когда читаешь новости, что Краматорский завод тяжелого машиностроения сотрудничает с разрабами Сюзанні.
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21.07.2023 13:55 Відповісти
Усі 155 - супер-пупер, точні, як снайперки. Незрозуміло чому піхота підставляється, коли зачищає окопи.
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21.07.2023 14:03 Відповісти
бо втрачати піхоту дешевше аніж втрачати 155.
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21.07.2023 15:22 Відповісти
я не знаю, але ти хоть чим вбий орка в окопі.
шо ти мелеш?
та йди, йди і перевір!
ну реально...... це жах якийсь, ти на облік став? хоч
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21.07.2023 20:07 Відповісти
Тобто піхотинця тобі не жалко ? На відео, заходять з флангів у окоп. Дрон висить. Усе видно. То можна скоригувати 777 і снайперським залпом зрівняти там бліндажі. Немає 777, є 105, теж снайперські. Немає 105, є міномети 120, чи 80, чи 60. Теж підійде.

зняли, ще у минулому столітті
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21.07.2023 21:04 Відповісти
то я якраз то і сказав.
йди, бо ти нічим мля не викуриш їх з нірок!
за шо і кажу - Й,Д.И,
(б*же, жтось стукає(ааа,(тікає)))
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21.07.2023 22:15 Відповісти
 
 