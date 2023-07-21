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Бійці Покровського батальйону 109 бригади ТрО знищили ворожий бліндаж та окупантів з антидроновою рушницею. ВIДЕО

Бійці Покровського батальйону 109-ї бригади ТрО знищили ворожий бліндаж та окупантів з антидроновою рушницею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише екснардеп та військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов і публікує відеозапис фрагментів успішної атаки. 

"На відео дроном-камікадзе ми (Покровский 109 батальон) знищили ворожий бліндаж з антидроновою рушницею. Вона заважала нам робити аеророзвідку. На відео у коментарі епічний вибух - якій розніс на малекули ворожу позицію разом з орками", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

знищення (7227) Фірсов Єгор (122) дрони (4695)


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Топ коментарі
+13
Дякуємо Вам, Захисники України❤️‼️🇺🇦⚔️🪖❤️
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21.07.2023 10:25
+13
Колись при "совку" телевізори "налаштовували" часто ударом кулака по корпусу Жінка так і казала: "Та стукни його!" Часто після цого телевізор починав працювать краще І тут зобреження після удару стало кращим!
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21.07.2023 10:26
+12
Взяли на живця ))
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21.07.2023 10:22
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Взяли на живця ))
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21.07.2023 10:22 Відповісти
Дякуємо Вам, Захисники України❤️‼️🇺🇦⚔️🪖❤️
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21.07.2023 10:25 Відповісти
Колись при "совку" телевізори "налаштовували" часто ударом кулака по корпусу Жінка так і казала: "Та стукни його!" Часто після цого телевізор починав працювать краще І тут зобреження після удару стало кращим!
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21.07.2023 10:26 Відповісти
bole 90% sluchaev v sovke pri pokupe novovo TV - persha sprava - ce razobrati i perepajati vsi holodnije paiki na visokovoltnom konture dali cherez mesjacov 12 opjat razbirati ta regulovati potenciometri v nutri
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21.07.2023 11:37 Відповісти
Бо в даному випадку ударом знищено джерело помех а саме антидронову рушницю.
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21.07.2023 16:34 Відповісти
Аплодую стоячи!
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21.07.2023 10:43 Відповісти
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21.07.2023 11:45 Відповісти
починили изображение)))
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21.07.2023 11:27 Відповісти
master klass !
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21.07.2023 11:32 Відповісти
"Если близко воробей - мы готовим пушку!
Если муха - муху бей, взять ее на мушку!"
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21.07.2023 13:17 Відповісти
Зображення аж краще стало...
Тільки в них от пропало ..
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21.07.2023 13:56 Відповісти
 
 