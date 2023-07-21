Бійці Покровського батальйону 109 бригади ТрО знищили ворожий бліндаж та окупантів з антидроновою рушницею. ВIДЕО

Бійці Покровського батальйону 109-ї бригади ТрО знищили ворожий бліндаж та окупантів з антидроновою рушницею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише екснардеп та військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов і публікує відеозапис фрагментів успішної атаки.

"На відео дроном-камікадзе ми (Покровский 109 батальон) знищили ворожий бліндаж з антидроновою рушницею. Вона заважала нам робити аеророзвідку. На відео у коментарі епічний вибух - якій розніс на малекули ворожу позицію разом з орками", - йдеться у коментарі до відео.

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