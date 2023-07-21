Засмучений пропагандист Кремля Сатановський: Путин - таракан в бронированной банке, Песков несет пургу, слова о красных линиях вызывают желание дать в морду. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Євгеній Сатановський із засмученим виглядом розповів росіянам про те, що у Росії насправді не все так, як видається.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист порівняв Путіна з тарганом у броньованій банці, заяви Пєскова назвав пургою, а розмови про "красные линии" викликають у нього бажання "дать в морду".

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