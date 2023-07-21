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Засмучений пропагандист Кремля Сатановський: Путин - таракан в бронированной банке, Песков несет пургу, слова о красных линиях вызывают желание дать в морду. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Євгеній Сатановський із засмученим виглядом розповів росіянам про те, що у Росії насправді не все так, як видається.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист порівняв Путіна з тарганом у броньованій банці, заяви Пєскова назвав пургою, а розмови про "красные линии" викликають у нього бажання "дать в морду".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это че, нас кинули что ли?", - російський пропагандист Мардан засмучений новиною про повернення командирів "Азову" до України. ВIДЕО

Автор: 

Пєсков Дмитро (1621) пропаганда (2801) путін володимир (23811) росія (65146)


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Топ коментарі
+17
сатана - то їх конкурент
а фамілія "скрепно-православная" - сатановский
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21.07.2023 11:35
+13
Так у них и попы освящают орудия убийства, а стадо рукоплещет. Больше 100 млн. таких вот "сатановских".
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21.07.2023 11:43
+11
І слово "касап", походить від слова "гімно "...
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21.07.2023 11:32
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Починаи з себе -- шо не так - САТАНА.
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21.07.2023 11:32 Відповісти
сатана - то їх конкурент
а фамілія "скрепно-православная" - сатановский
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21.07.2023 11:35 Відповісти
Так у них и попы освящают орудия убийства, а стадо рукоплещет. Больше 100 млн. таких вот "сатановских".
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21.07.2023 11:43 Відповісти
Ему что жить надоело?
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21.07.2023 11:32 Відповісти
Ну пятница же, наверное "пообедал" уже
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21.07.2023 12:16 Відповісти
Якщо на росії хтось "гонить" на *****, це означає, що йому то дозволяють. Така собі примітивна гра в демократію
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21.07.2023 12:35 Відповісти
І слово "касап", походить від слова "гімно "...
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21.07.2023 11:32 Відповісти
Шо, ЗСУ залишило тебе без роботи? Висловлюю свій пофігізм найвищого ступеня
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21.07.2023 11:35 Відповісти
уБЛЮДОК
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21.07.2023 11:39 Відповісти
Гіркін - терорист, але за повномасштабної війни він лив воду на український млин. Тому можливо, вони і ублюдки, але вживати з цієї причини ці поняття щодо них не варто зараз, якщо є трішки розуму. Кацапські боти на цензорі можуть, українські коментатори - ні.
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21.07.2023 16:30 Відповісти
дайошь референдум БрНдР, КуНдР, БєНдР, ВорНдР!
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21.07.2023 11:41 Відповісти
женя, не сдерживай себя, это вредно для организьма! кувалда тебе в руки!...
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21.07.2023 11:42 Відповісти
цього пропагандона тепер ми маємо слухати? Навіщо він тут потрібний, незрозуміло.
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21.07.2023 11:44 Відповісти
пояснюю. нам повідомляють про настрої тих, хто працює за методичками кремля.
згадайте, два дні тому соловйов верещав про те, що треба рознести одеський порт, щоб зернова угода завершилася. його теж обплювали буквально всі. а що маємо вчора та сьогодні? росіянці обстріляли порт оніксами та спалили багато цивільної інфраструктури.

а якби не плювалися, а готувалися чимось протидіяти?
скажімо, грохнули б якогось полковника, що запускає онікси?

певен, що і обстріл би "відклався" на тиждень

так що "середню температуру по палаті" знати корисно

тут - про ставлення до їхньої власної пропаганди. он, навіть на путю вже плювати.
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21.07.2023 12:33 Відповісти
Когда фамилия не расходится с призванием
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21.07.2023 11:47 Відповісти
У сатановського повинне виникнути бажання повіситися.
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21.07.2023 11:47 Відповісти
Гандонныч
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21.07.2023 11:50 Відповісти
Ти диви, який сміливий пропагандон. За такі слова можна і на "п'ятнашку" присісти. Або й прилягти.
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21.07.2023 11:52 Відповісти
нічого такого не сказав, звичайне іпсо по типу пригожинських заяв, от коли скажуть зкинути або вбити ху.ла - тоді повірю
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21.07.2023 12:00 Відповісти
А как же ***** опять сделает вид что не заметил.
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21.07.2023 12:04 Відповісти
таракан в банке ,ему не видно
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21.07.2023 12:09 Відповісти
Навіть до п*дарасів вже дойшло - мильте сраки, гівноїди убогі!
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21.07.2023 12:05 Відповісти
Ще не дійшло. Але процес потихеньку йде.
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21.07.2023 12:25 Відповісти
Нее, вже дійшло!
Просто їм ще незрозуміло - як глибоко треба сраку милити"...)))
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21.07.2023 14:01 Відповісти
"Фсьо ідьот па плану, точно за графіком..."
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21.07.2023 12:12 Відповісти
Вы ведь не думаете, что предкам этого пдра прозвище (которое потом стало фамилией) дали просто так?
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21.07.2023 12:31 Відповісти
абідєть )(уйла можєт каждий...
Каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен.
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21.07.2023 13:01 Відповісти
А Сатановский может выступить на Бесогоне Михалкова?
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21.07.2023 13:05 Відповісти
Аромогандонич.
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21.07.2023 14:14 Відповісти
Якщо він готовий і надалі таким чином деморалізовувати своїх співвітчизників, то потрібно дати йому трибуну незалежно від його минулих побрехеньок. З цього погляду, шкода, що Гіркіна заарештували. Соловйов розкоркував шампанське - це погано.
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21.07.2023 16:35 Відповісти
О, как заговорил Гандоныч! 🤣
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21.07.2023 16:56 Відповісти
Ви, убогі рашистські клоуни, вже заї_али в пень, своїми вологими і не еротичними брєднями.
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21.07.2023 17:42 Відповісти
Колись були прораби перестройки,а цей Сатановський,разом з іншими юдейчиками: Соловйов,Жирік,Вассерман,Кедмі один з прорабів т.з. СВО. Там у прорабах СВО ще чомусь багато хачні: Сімонян,Багдасарян,Шахназарян,Стєпанян,Мігранян....А от дохнуть у м"ясних штурмах переважно русня.... До речі,дівоче прізвище Гонтарєвой.....Сатановская! Теж з них,з богоізбранних...
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22.07.2023 02:31 Відповісти
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21.07.2023 21:12 Відповісти
Колись були прораби перестройки,а цей Сатановський,разом з іншими юдейчиками: Соловйов,Жирік,Вассерман,Кедмі один з прорабів т.з. СВО. Там у прорабах СВО ще чомусь багато хачні: Сімонян,Багдасарян,Шахназарян,Стєпанян,Мігранян....А от дохнуть у м"ясних штурмах переважно русня.... До речі,дівоче прізвище Гонтарєвой.....Сатановская! Теж з них,з богоізбранних...
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22.07.2023 02:30 Відповісти
так "сотону" ж теж придумали яхвеізбрані.
причому сотона(дуже зла) вбила 10 людей, а Яхве(дуже добрий) - ..... ну, навіть про "потоп" почитати, то вбито все живе практично було.
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22.07.2023 11:00 Відповісти
 
 