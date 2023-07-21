Засмучений пропагандист Кремля Сатановський: Путин - таракан в бронированной банке, Песков несет пургу, слова о красных линиях вызывают желание дать в морду. ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Євгеній Сатановський із засмученим виглядом розповів росіянам про те, що у Росії насправді не все так, як видається.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист порівняв Путіна з тарганом у броньованій банці, заяви Пєскова назвав пургою, а розмови про "красные линии" викликають у нього бажання "дать в морду".
Топ коментарі
+17 saimansay
показати весь коментар21.07.2023 11:35
+13 Vasya Kirpych #484960
показати весь коментар21.07.2023 11:43
+11 Микола Марченко #576320
показати весь коментар21.07.2023 11:32
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а фамілія "скрепно-православная" - сатановский
згадайте, два дні тому соловйов верещав про те, що треба рознести одеський порт, щоб зернова угода завершилася. його теж обплювали буквально всі. а що маємо вчора та сьогодні? росіянці обстріляли порт оніксами та спалили багато цивільної інфраструктури.
а якби не плювалися, а готувалися чимось протидіяти?
скажімо, грохнули б якогось полковника, що запускає онікси?
певен, що і обстріл би "відклався" на тиждень
так що "середню температуру по палаті" знати корисно
тут - про ставлення до їхньої власної пропаганди. он, навіть на путю вже плювати.
Просто їм ще незрозуміло - як глибоко треба сраку милити"...)))
Каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен.
причому сотона(дуже зла) вбила 10 людей, а Яхве(дуже добрий) - ..... ну, навіть про "потоп" почитати, то вбито все живе практично було.