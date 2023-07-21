"Який регламент, у нас клопотання", - голова ВРП Усик знехтував регламентом під час розгляду питання щодо санаторію "Шкло". ВIДЕО

Під час розгляду питання щодо долі санаторію "Шкло" Усик погодився на пропозицію від члену ВРП від прокуратури слухати його заступника. Він зробив це попри незгоду інших членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Під час розгляду звіту голови ДСА (Державна судова адміністрація) Олексія Сальнікова 20 липня головою Вищої ради правосуддя Григорієм Усиком було порушено Регламент роботи Вищої ради правосуддя. На цьому акцентували увагу під час розгляду питання частина членів ВРП, які хотіли почути відповіді саме голови ДСА, а не його заступників чи інших співробітників Судової адміністрації.

Одним з питань був процес вибуття зі сфери управління Державної судової адміністрації державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло". Видання нагадує, що 4 травня під час засідання Ради суддів України було виявлено, що "Шкло" вибуває зі сфери управління ДСА. Цей комплекс розташований у в однойменному селі Яворівського району за 40 км від Львова, у мальовничому змішаному лісопарку Розточчя площею 80 га, оточеному масивами соснових лісів.

"Кабінетом Міністрів прийнято рішення щодо приватизації даного об’єкта. І ми на даний час готуємо документи щодо передачі даного об’єкта Фонду державного майна України", - зазначив тоді у відповідь Олексій Сальніков. Члени РСУ висловили здивування тим, що це сталося без відома Ради суддів.

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Заступник голови ДСА Максим Пампура відповів, що КМУ самостійно прийняв це рішення 14 жовтня 2022 року, але, як зазначає видання, не зміг відповісти, чому про це не повідомили Раду суддів.

"Отже, дане питання знов спробували з’ясувати члени Вищої ради правосуддя під час звіту безпосередньо у Олексія Сальнікова. Однак, інший член ВРП Олег Кандзюба, якого обрав з’їзд працівників прокуратури, замість голови ДСА чомусь запропонував надати з цього питання слово заступнику голови Максиму Пампурі", - пише видання.

"Хочу почути його пояснення", - заявив Кандзюба.

"На це Григорій Усик вирішив допомогти колезі сформулювати пропозицію, адже просто так надавати слово іншим особам під час звіту голови ДСА не дозволяє регламент, і запропонував поставити це питання на голосування. Втім, судячи з відеотрансляції засідання, частина членів ВРП все ж хотіли почути пояснення саме голови ДСА", - пише видання.

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Частина членів ВРП (не сказано хто саме) зауважила, що це порушує регламент.

"Почекайте, що регламент?! Я ще раз повторюю, хто за те, щоб задовольнити це клопотання?", - відпоів Усик і поставив питання на голосування ще раз.

""За" проголосували 12 з 15 присутніх членів ВРП (не підтримали таке рішення Віталій Саліхов, який власне, був доповідачем, Оксана Блажівська та Сергій Бурлаков), проте, судячи з того, що обговорення між членами ВРП та головою Ради правосуддя продовжилося і після голосування, далеко не всі учасники погодилися з тим, щоб заслуховувати іншу особу. Віталій Саліхов, зокрема, підкреслив, що у протоколі засідання уряду, де розглядалося питання вибуття "Шкло" з управління ДСА, жодних зауважень чи заперечень Максима Пампури не міститься", - пише видання.

"Я тому і наголосив у своїй доповіді про те, що у протоколі цього немає – а керівник ДСА міг би піклуватися про єдиний оздоровчий комплекс, що належить судовій системі, а не просто сидіти, склавши руки. Таке враження, що він створив всі умови для його відчуження. Документи Кабміну вказують на те, що бездіяльність представника ДСА дала можливість прийняти рішення про відчуження об’єкту. Тому є слова, а є протокол засідання КМУ", - зазначив Саліхов.

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