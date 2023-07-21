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"Який регламент, у нас клопотання", - голова ВРП Усик знехтував регламентом під час розгляду питання щодо санаторію "Шкло". ВIДЕО

Під час розгляду питання щодо долі санаторію "Шкло" Усик погодився на пропозицію від члену ВРП від прокуратури слухати його заступника. Він зробив це попри незгоду інших членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету. 

Під час розгляду звіту голови ДСА (Державна судова адміністрація) Олексія Сальнікова 20 липня головою Вищої ради правосуддя Григорієм Усиком було порушено Регламент роботи Вищої ради правосуддя. На цьому акцентували увагу під час розгляду питання частина членів ВРП, які хотіли почути відповіді саме голови ДСА, а не його заступників чи інших співробітників Судової адміністрації.

Одним з питань був процес вибуття зі сфери управління Державної судової адміністрації державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло". Видання нагадує, що 4 травня під час засідання Ради суддів України було виявлено, що "Шкло" вибуває зі сфери управління ДСА. Цей комплекс розташований у в однойменному селі Яворівського району за 40 км від Львова, у мальовничому змішаному лісопарку Розточчя площею 80 га, оточеному масивами соснових лісів.

"Кабінетом Міністрів прийнято рішення щодо приватизації даного об’єкта. І ми на даний час готуємо документи щодо передачі даного об’єкта Фонду державного майна України", - зазначив тоді у відповідь Олексій Сальніков. Члени РСУ висловили здивування тим, що це сталося без відома Ради суддів.

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Заступник голови ДСА Максим Пампура відповів, що КМУ самостійно прийняв це рішення 14 жовтня 2022 року, але, як зазначає видання, не зміг відповісти, чому про це не повідомили Раду суддів. 

"Отже, дане питання знов спробували з’ясувати члени Вищої ради правосуддя під час звіту безпосередньо у Олексія Сальнікова. Однак, інший член ВРП Олег Кандзюба, якого обрав з’їзд працівників прокуратури, замість голови ДСА чомусь запропонував надати з цього питання слово заступнику голови Максиму Пампурі", - пише видання. 

"Хочу почути його пояснення", - заявив Кандзюба.

"На це Григорій Усик вирішив допомогти колезі сформулювати пропозицію, адже просто так надавати слово іншим особам під час звіту голови ДСА не дозволяє регламент, і запропонував поставити це питання на голосування. Втім, судячи з відеотрансляції засідання, частина членів ВРП все ж хотіли почути пояснення саме голови ДСА", - пише видання. 

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Частина членів ВРП (не сказано хто саме) зауважила, що це порушує регламент. 

"Почекайте, що регламент?! Я ще раз повторюю, хто за те, щоб задовольнити це клопотання?", - відпоів Усик і поставив питання на голосування ще раз.

""За" проголосували 12 з 15 присутніх членів ВРП (не підтримали таке рішення Віталій Саліхов, який власне, був доповідачем, Оксана Блажівська та Сергій Бурлаков), проте, судячи з того, що обговорення між членами ВРП та головою Ради правосуддя продовжилося і після голосування, далеко не всі учасники погодилися з тим, щоб заслуховувати іншу особу. Віталій Саліхов, зокрема, підкреслив, що у протоколі засідання уряду, де розглядалося питання вибуття "Шкло" з управління ДСА, жодних зауважень чи заперечень Максима Пампури не міститься", - пише видання. 

"Я тому і наголосив у своїй доповіді про те, що у протоколі цього немає – а керівник ДСА міг би піклуватися про єдиний оздоровчий комплекс, що належить судовій системі, а не просто сидіти, склавши руки. Таке враження, що він створив всі умови для його відчуження. Документи Кабміну вказують на те, що бездіяльність представника ДСА дала можливість прийняти рішення про відчуження об’єкту. Тому є слова, а є протокол засідання КМУ", - зазначив Саліхов.

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регламент (115) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+12
Боротьба за виживання нації і країни. а ублюдки з зарплатами 50 000 - 155 000 розпріділяють санаторії. Те, що їми управляє мент з багажом 90-років. не дивує. Накрити б *********** всю цю наволоч та перебити їх родичів по 7-коліно.
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21.07.2023 14:49
+11
Дійсно,який регламент коли усику "занесли"?
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21.07.2023 14:40
+11
Така хрєнь буде відбуватись до того часу поки все оте лайно звідти та й не тільки не викинуть...
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21.07.2023 14:47
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заклопотані... - це і є вирок.
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21.07.2023 14:39 Відповісти
Дійсно,який регламент коли усику "занесли"?
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21.07.2023 14:40 Відповісти
може треба зарплатню ще пiдвищити?
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21.07.2023 14:45 Відповісти
Вважаю. що так. Щоб була змога авто классу люкс або житло в Києві за місяц роботи купувати, та ще стояти в "черзі" на службове.
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21.07.2023 14:58 Відповісти
ЗеПРопортновські бандюки в паніці! Один тільки Міністр Мародерства зберігає спокій - каже спецальна комісія НАТО їде нас навчати як не красти. Не даремно Єрмак постави свого подільника у бізнесі адвоката мародерствувати - хороший захист, безсоромний...
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21.07.2023 14:45 Відповісти
...вже одні вчилися на трускавецьких курсах, як правильно кнопки натискувати.
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21.07.2023 14:52 Відповісти
Така хрєнь буде відбуватись до того часу поки все оте лайно звідти та й не тільки не викинуть...
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21.07.2023 14:47 Відповісти
але так, на жаль, хотіли 73% виборців України..... просто "папрікаливатся...."
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21.07.2023 14:59 Відповісти
це лише продовження ланцюгу початок якого набагато набагато далі у минулому і як раніше не спостерігались дії щоб це припинити так їх немає нажаль і зараз...
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21.07.2023 15:07 Відповісти
Але ж це "лайно" то є наші люди, не заїжджі, зріз нашого суспільства. Де візьмете інших? Треба цих, що є, перевиховувати, заставляти і змінювати
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21.07.2023 15:20 Відповісти
не можливо змінити тих хто не бажає змінюватись...
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21.07.2023 15:24 Відповісти
Мають бути відповідні засоби впливу. У змінюваних не має бути іншого виходу, як діяти на вимогу суспільства.
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21.07.2023 16:02 Відповісти
Боротьба за виживання нації і країни. а ублюдки з зарплатами 50 000 - 155 000 розпріділяють санаторії. Те, що їми управляє мент з багажом 90-років. не дивує. Накрити б *********** всю цю наволоч та перебити їх родичів по 7-коліно.
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21.07.2023 14:49 Відповісти
Тут Конституцію паплюжать, а якийсь там реґламент...тю...якось так по дитячому.
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21.07.2023 14:50 Відповісти
Вигідно в цій країні бути хабарником та сєпаром.
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21.07.2023 14:51 Відповісти
це бачно...
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21.07.2023 14:58 Відповісти
Rammstein - Sonne...
https://www.youtube.com/watch?v=sU_wwaxfalE
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21.07.2023 14:53 Відповісти
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21.07.2023 15:00 Відповісти
Можливо тільки мені одному невідомо скільки санаторіїв у верховного суду США, великої Британії, Польщі, Австрії ? Тим суддям хіба не вистачає космічних зарплат + 💵 хабаріа щоб за свої гроші купити відпочинок. Совок так і пре з тих судів - " дом отдиха профсоюза работников суда"
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21.07.2023 15:03 Відповісти
АНДОРРА, Держава вважається однією з найбезпечніших серед усіх існуючих у світі з майже нульовим рівнем злочинності. Тому адвокати тут особливо не потрібні. Хоча їх відсутність має інше пояснення. В Андоррі до адвокатів ставляться негативно, називаючи «чорними юристами». Вважається, що вони отримують свої гроші за те, що дозволяють злочинцям виправдатися та уникнути заслуженого покарання.
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21.07.2023 15:30 Відповісти
Тут все залежить від того чиї інтереси захищає конкретний адвокат. Частина - обслуговує грошові мішки і за божевільні гроші роблять з чорного біле по декілька раз, да і самі скоюють массу злочинів, включає занос суддям хабарів. А є такі. що воюють з системой, хабарниками, суддями та ментами з прокурорами, які обслуговують злодіїв.
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21.07.2023 18:35 Відповісти
Ну ну розкажи... особливо по ст.130КУпАП у нас же всі виключно тверезі їздять а от мусора безневинних( ну прямо божих одуванчиків) зупиняють і приписують керування в нетверезому вигляді. Ну це так для початку щоб глибше не копати
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25.07.2023 08:26 Відповісти
а щоб з тим боротись з чим Ви написали потріб зоввім інші методи
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25.07.2023 08:32 Відповісти
теперь будет одна конкретная физиономия. по-дешевке во время войны. такой "бизнес". только что-то одна конкретная физиономия кацапов никогда не остановит, а предпочтет тусить где-то в Италии-Испании. а воякам, которые остановят - покажут то что умеют, потому что "частная собственность, идите в лес, воюйте".
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21.07.2023 15:36 Відповісти
Санаторій "Шкло" завжди був військовий санаторій, у 2000 роках судді віджали його у ЗСУ, а тепер пораненим немає де проводити реабілітацію, а влада віддає його у приватні руки?
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21.07.2023 15:37 Відповісти
В Нідерландах ще у середньовіччі здерли з живого судді шкіру на майдані, з того часу у них порядок у судовій системі. У нас такого ще не було.
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21.07.2023 15:37 Відповісти
А вроде бы в Османской империи ещё и кресло наступныка такой кожей оббивали, ну чтобы помнил судьбу попэрэдныка...
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21.07.2023 16:25 Відповісти
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21.07.2023 16:04 Відповісти
32 роки крадії при владі... Розстрільна стаття хоча б на рік.. хоча б протягом воєнного стану зможе швидко виправити багато проблем
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21.07.2023 17:18 Відповісти
Усіку на вихід!
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21.07.2023 18:12 Відповісти
якийсь під0р захотів собі захапати кусок нахаляву,
поки війна відволікає увагу
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21.07.2023 21:07 Відповісти
 
 