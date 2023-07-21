Путін обіцяє захищати Білорусь від "польської агресії" усіма наявними засобами. ВIДЕО
Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Польщу у підготовці збройної агресії проти Білорусі.
Про це він заявив під час наради із членами російського Радбезу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що стосується Білорусі, це частина "Союзної держави", і агресія проти Білорусі означатиме агресію проти Російської Федирації. На це ми відповідатимемо усіма наявними засобами. Польська влада, виношуючи свої реваншистські плани, правду своєму народові ніколи не скажуть", - заявив Путін.
За його словами правда полягає в тому, що "українського гарматного м'яса вже не вистачає", і скоро в хід підуть "самі поляки, литовці та усі інші, кого не шкода".
Нагадаємо, у Міністерстві оборони Польщі вирішили перекинути військових на східні кордони країни через можливі загрози, пов’язані з навчаннями найманців "Вагнер" у Білорусі.
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Де НАТО "не поворотне"?
P. S. Зато ЗЕкоМанда поворотна..... гроші пи#дить під час війни....
А потім Святковий Концерт з польсвкими дівчатами на краснай площаді✌в честь перемоги над
краснакамунІстІчІскІм фашІзмом.
Дєдитралівалі.
P. S. На ресурсах Засрашки треба розганяти тему "покажем НАТО хто есть сила"!
Неначе двієчник за парту.
Бо знає, буде чопик
У сраку в рот влетить не раптом.
лучшепроще разбомбить.
Дєдушка брєдіт, дєдушкє пора приймати ліки і спать.
Був в Польщі декілька разів з гуманітарних питань, побачив Мега підтримку від поляків усе життя буду памятати.
так и рашка - нахапала земель, а потом кричит шо все только и думают переселиться с Парижа в Усть-Якуйск - в барак с этими..., как там, бурульками которые вверх растут, сталагмитами(из говна)
"знімайте взуття" й надалі, коли "ставатимете на лавочки", аби кланятися диктаторам, коли вас вішатимуть
"23 года во главе страны находилось ничтожество", - написал террорист и пропал.
так шо гиркин может бы таки щас и "пил пиво "Козел" в Варшаве"
от этого его и бомбит. - "такую мощу просрали"
кстати, я думаю что именно так и было бы. будь этот, знающий войну чел, на месте чемоданного, которому медведчуки навешали = мы миллиарды евро истратили на подготовку - Киев нас встретит за три дня и прочее
А є хто в курсі, що зара з НАШИМ островом Тузла? Це територія 91 року, а про цю ситуацію тиша після подій при Єльцину
не скажет народу правду - це воно про себе каже