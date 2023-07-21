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Путін обіцяє захищати Білорусь від "польської агресії" усіма наявними засобами. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Польщу у підготовці збройної агресії проти Білорусі.

Про це він заявив під час наради із членами російського Радбезу, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Що стосується Білорусі, це частина "Союзної держави", і агресія проти Білорусі означатиме агресію проти Російської Федирації. На це ми відповідатимемо усіма наявними засобами. Польська влада, виношуючи свої реваншистські плани, правду своєму народові ніколи не скажуть", - заявив Путін. 

За його словами правда полягає в тому, що "українського гарматного м'яса вже не вистачає", і скоро в хід підуть "самі поляки, литовці та усі інші, кого не шкода". 

Дивіться також: Путін назвав західні території сучасної Польщі подарунком від Сталіна. ВIДЕО

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Польщі вирішили перекинути військових на східні кордони країни через можливі загрози, пов’язані з навчаннями найманців "Вагнер" у Білорусі.

Білорусь (7930) Польща (8496) пропаганда (2801) путін володимир (23811)


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Топ коментарі
+21
во "плющит" деда
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21.07.2023 15:24
+18
Саме так звучало з його вуст, що росія не нападе на Україну ... але в Польщі всі прикордонні райони вже в повній бойовій готовності після того, як вагнерівці пішли на московію.
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21.07.2023 15:45
+12
ждемс клоуна
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21.07.2023 15:27
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Своїми двома папами клянеться..
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21.07.2023 15:24 Відповісти
Удел любого диктатора одиночество, он понимает что его окружение сольет его, одни трутся возле амеров, другие возле бритов, третьи у европейцев. Поэтому ему остается надежда только на такого же изгоя одиночку Лукашенко и личную проверенную в походе на Москву гвардейцев-преторианцев кондотьеров Вагнера. Куйло остается только идти ва-банк. Промедление смерти подобно.
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21.07.2023 17:02 Відповісти
В его кукухе живет только одна белочка - он осаободитель и победитель. Широкоизвестна его нерешительность, но упрямства пойти до конца подобно Хусейну, Каддафи и Милошевича у него хватит 100%
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21.07.2023 17:44 Відповісти
во "плющит" деда
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21.07.2023 15:24 Відповісти
Саме так звучало з його вуст, що росія не нападе на Україну ... але в Польщі всі прикордонні райони вже в повній бойовій готовності після того, як вагнерівці пішли на московію.
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21.07.2023 15:45 Відповісти
Так як з Україною тут вже не вийде. Тому так, це вологі фантазії шизонутого імперця.
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21.07.2023 15:52 Відповісти
Нє, нє, готуйтеся до мобілізації!
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21.07.2023 16:08 Відповісти
Ну, шашлики в разі чого вже точно тут смажити не будуть.
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21.07.2023 16:12 Відповісти
Ні на яку Польщу ***** не посміє напасти, це буде означати напад на НАТО, при таких втратах в Україні - це самогубство 🤦
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21.07.2023 16:32 Відповісти
Це иому Лука нашептав
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21.07.2023 15:24 Відповісти
Польська воєнщина.
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21.07.2023 15:24 Відповісти
не шкода лише дурних кацапів .
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21.07.2023 15:25 Відповісти
і що далі ? може нападе ?
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21.07.2023 15:25 Відповісти
Не повірю, поки Лукаш карту не покаже
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21.07.2023 15:27 Відповісти
ждемс клоуна
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21.07.2023 15:27 Відповісти
Це що, перша брехлива заява найбрехливішого президента у світі?! Хто хоч до чогось з його вуст слухає, той болван!!!
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21.07.2023 15:28 Відповісти
Бяларуская резня
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21.07.2023 15:29 Відповісти
😃👍
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21.07.2023 15:30 Відповісти
...бянзАпілой.
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21.07.2023 15:32 Відповісти
Даааа у ху...ла щось трапилось серйозне Г ГГ ГГГ
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21.07.2023 15:29 Відповісти
Ща розкаже, звідки готовилось "нападєніє"
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21.07.2023 15:30 Відповісти
Може і напасти. Чому ні? Навіть якщо програють все одно розкажуть своєму народу байки, що це було не даром і "ми ім показалі нашу сілу". Тому краще полякам в їх наміри повірити і особливо на союзників по НАТО не надіятися (своб армію посилювати). Як показала ця війна НАТО дуже неповоротке і мляво реагує на небезпеку).
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21.07.2023 15:30 Відповісти
А була небезпека для НАТО?
Де НАТО "не поворотне"?
P. S. Зато ЗЕкоМанда поворотна..... гроші пи#дить під час війни....
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21.07.2023 15:33 Відповісти
Так бути готовими краще до нападу, а не коли вже все почалося. У 1990-х, 2008 році, та навіть в 2014 Україна думала, що небезпеки для країни великої немає - війна це десь там. А потім, коли грянуло 24.02.22 почали гарячково просити допомогу.
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21.07.2023 15:37 Відповісти
Не хочеться щоб НАТО повторювало помилки України. Війна вже поряд і ніяких гарантій, що вона не перекинеться далі немає.
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21.07.2023 15:40 Відповісти
Тоді 3-тя світова на 3-4 години, далі капітуляція х...йлофашІстов.
А потім Святковий Концерт з польсвкими дівчатами на краснай площаді✌в честь перемоги над
краснакамунІстІчІскІм фашІзмом.
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21.07.2023 15:39 Відповісти
В СРСР теж думали, що будуть бити ворога малою кров'ю на його території. І армія в СРСР була більше чим у фашистів. А потім грянув 1941 рік. Що було і якою ціною далася перемога далі всі знають.
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21.07.2023 15:42 Відповісти
русня дуже високо цінує і боготворить все, що здатно перетворити її **@ло на фарш.
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21.07.2023 15:50 Відповісти
Але спочатку була Зимова кампанія 1939, де 15 тис. армія 2 млн. Фінляндії за 3 місяця ліквідувала 250÷400 тис. совків (савєцкіх окупантів).
Дєдитралівалі.
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21.07.2023 16:27 Відповісти
так до 41 у ссср врагов не біло, только партенрі. бресткий мир и тд
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21.07.2023 16:50 Відповісти
й тому вона побудувала паркан на кордоні з Білорусією..., де логіка? а ніде..., навіщо вона йому, логіка це складно, її ніхто на росії не зрозуміє..
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21.07.2023 15:33 Відповісти
А причем тут Беларусь. И Польши давние проблемы с Рашкой. Это московиты присягали на верность польскому крулю. И единственный царь Московии Васька Шуйский, который сдох в плену и именно в Польше. Того же и ***** желаю
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21.07.2023 15:33 Відповісти
Знову в божевільном будинку двері забули змкнути.
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21.07.2023 15:34 Відповісти
Вагнер туда запустили именно для этого - поддержки политики подворотен, а именно шантажа и попытки если и не залезть на западного кобеля, то хотя бы прилюдно вылезти из-под него. А украинцам пусть будет одна польза, глядишь Запад и до "томагавков" созреет.
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21.07.2023 15:34 Відповісти
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21.07.2023 15:34 Відповісти
Навпроти ведмєдєв?
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21.07.2023 17:02 Відповісти
Давай *****, напади вже на країну НАТО щоб швидше з вами покінчив світ!
P. S. На ресурсах Засрашки треба розганяти тему "покажем НАТО хто есть сила"!
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21.07.2023 15:34 Відповісти
Вчепилось те пуйло за столик
Неначе двієчник за парту.
Бо знає, буде чопик
У сраку в рот влетить не раптом.
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21.07.2023 15:35 Відповісти
Российского пушечного мяса еще хватает?
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21.07.2023 15:35 Відповісти
Просто он его даже за мясо не считает,разве что-говно и "приветы" в пекло им передаёт.
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21.07.2023 15:45 Відповісти
uh ti kak razkudahtalos ono
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21.07.2023 15:36 Відповісти
Він навіть на півня не тягне, просто бридке куйло
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21.07.2023 16:36 Відповісти
Он решил напасть на Польщу?
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21.07.2023 15:40 Відповісти
Ще в зимку коли завозили плєних рашиських дабравольцов на трудроботи, вже тоді полякі підганяли арту до ************ кордону і крулівця. А зара певно там усе тіп-топом...
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21.07.2023 15:46 Відповісти
Ну, на яку Польшу? воно в Бахмуті вже взяло...і ?
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21.07.2023 17:00 Відповісти
Було б непогано, якби Польща справді мала такі плани.
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21.07.2023 15:41 Відповісти
Полякі що самеперше зроблять, то дадуть адекватну відповідь за ракетний удар рашистів у зимку-тоді їм руки звязало НЕНАТО
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21.07.2023 15:49 Відповісти
Посоеднее желание у него похоже одно - загнать якобы малоуправляемый махновский Вагнер в Калининград по Сувалкскому коридору и дать тому помахать оттуда ядерной дубиной НАТО. Такой Карибский кризис -2.0 Запад навряд ли сдюжит заверила его авторитетная братва.
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21.07.2023 15:42 Відповісти
Вся эта говорильня-для внутрикацапского,рабссеянского плебся,обосранная крыса,пытается из себя эдакого "мачо" корчить,для кацапов может и сойдёт,но весь мир видел как в июне этот ублюдок обосравший все свои чемоданы убегал за Урал прячась от кучки выродков им самим же вскормленного "повара".
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21.07.2023 15:44 Відповісти
100% бидлороси будуто повторювати красний понос діда як ту мантру
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21.07.2023 15:51 Відповісти
ммм, через Беларусь на Москву ... через Ростов как-то попроще получилось вроде. хотя конечно лучше проще разбомбить.
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21.07.2023 15:44 Відповісти
речь посполита тебя и похоронит...
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21.07.2023 15:44 Відповісти
Та коли ж ця істота здохне вже в кінці кінців.
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21.07.2023 15:46 Відповісти
Все ясно. Сувалкский корридор. Они все таки решились на мировую войну.
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21.07.2023 15:46 Відповісти
Х...ялкскій їм коридор.
Дєдушка брєдіт, дєдушкє пора приймати ліки і спать.
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21.07.2023 15:50 Відповісти
Якщо так то у нас є хороший союзник Польща👍
Був в Польщі декілька разів з гуманітарних питань, побачив Мега підтримку від поляків усе життя буду памятати.
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21.07.2023 15:55 Відповісти
там за полчаса тех бомжов авиацией похоронят,какой коридор проще сразу на марс нападать.рагульная кацапская армия село месяцами берет ,а тут нато,такую можно было бы еще до24.02.22 говоритьь но сейчас все же видят что из себя кацапен армия представляет,а тут еще и зеками против нато ах да забыл есть еще мего командос бульбашский)
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21.07.2023 17:24 Відповісти
ссыкотно, кацапчик?
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21.07.2023 15:47 Відповісти
Ахахахахаха.

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21.07.2023 15:48 Відповісти
Дай Бог, чтоб его срашилки воплотились в реальность, тогда наконец от поганной москалькой ымперии останетлся лишь смрадной воспоминание (если Польша и Украина реально объеденятся в войне против москалей, а США ответит в случае применении ядерного оружия)
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21.07.2023 15:50 Відповісти
дайош другий фронт!
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21.07.2023 15:50 Відповісти
Во дворе жилкопплекса Вася построил шалаш, бегает с топором вокруг него и кричит что все завидуют и зох.ватить хотят.
так и рашка - нахапала земель, а потом кричит шо все только и думают переселиться с Парижа в Усть-Якуйск - в барак с этими..., как там, бурульками которые вверх растут, сталагмитами(из говна)
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21.07.2023 15:57 Відповісти
білоруси, а ви в курсі, що вас вже нема? - бо "Білорусь, це частИна "Союзної держави", по-хуйлу..
"знімайте взуття" й надалі, коли "ставатимете на лавочки", аби кланятися диктаторам, коли вас вішатимуть
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21.07.2023 15:59 Відповісти
Коли польські F-35 і F-16 за 2 години ********** Мінські, Мозирський НПЗ, та табори півнеВагнерівців, то дєдушкі вже по-іншому будуть співати)))
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21.07.2023 16:03 Відповісти
Стрелкова (Гиркина) арестовала ФСБ, где он трудится полковником
"23 года во главе страны находилось ничтожество", - написал террорист и пропал.
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21.07.2023 16:04 Відповісти
так шо будь гиркин на рашке сцарьком, то тупо бы как кстати, Швец говорит, шо ГОВОРИЛИ мол путину де-генералы, как именно нападать = палить всем чем можно и бомбить просто ковровыми(ПВО видимо Елдак бы нейтрализовал?)
так шо гиркин может бы таки щас и "пил пиво "Козел" в Варшаве"
от этого его и бомбит. - "такую мощу просрали"
кстати, я думаю что именно так и было бы. будь этот, знающий войну чел, на месте чемоданного, которому медведчуки навешали = мы миллиарды евро истратили на подготовку - Киев нас встретит за три дня и прочее
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21.07.2023 16:59 Відповісти
Це треба розуміти, що він готує напад на Польщу??!
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21.07.2023 16:10 Відповісти
Вот новий поворот!)) Так ось для чого вагнерів завезли..
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21.07.2023 16:14 Відповісти
Максимум для походу на Київ або просто страшити сусідів **********.
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21.07.2023 16:40 Відповісти
А ще воно висрало, що Польщі землі Сралін подарував... Дуже нагадує "Члєнін создал Украіну". Невже ********** на країну НАТО?
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21.07.2023 16:19 Відповісти
Вцілому було б непогано....щоб за 24 години закінчити не почавши....
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21.07.2023 17:02 Відповісти
Ne s poliakami togda nado budet vojevat a s NATO so vsem oruzyjem sto u nix jest.V tom cysle i jadernim .Nenado tut pugat drugix,vot Polsa eto uze konec rosiji jesli na nejio napadiot
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21.07.2023 16:22 Відповісти
***** вирішив випробувати країну НАТО? Бо в падло програвати від України, хочеться отримати ***** вже конкретно і остаточно. Хворий ********* у сатрапа Сраліна!
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21.07.2023 16:29 Відповісти
Да-да, два "чємадана" приготуй і три пакети для своїх трійників.
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21.07.2023 16:37 Відповісти
уйобіще тИ кабаїву не можеш захистити .
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21.07.2023 16:40 Відповісти
Шо с Аляской? Готов защищать ?
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21.07.2023 16:46 Відповісти
Кто как обзывается , так тот сам и называется. Короче говоря , в чем кого обвиняет , такое гавно сам делает, старый мухомор
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21.07.2023 17:03 Відповісти
Скільки отут всього переговорено?

А є хто в курсі, що зара з НАШИМ островом Тузла? Це територія 91 року, а про цю ситуацію тиша після подій при Єльцину
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21.07.2023 17:04 Відповісти
Займайся краще курми! І вчи "єоргафію"! Через Тузлу Керченський міст проходить
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21.07.2023 17:25 Відповісти
Ти цензор? Чи хворий? особисто я тебе давно не чіпаю. І про що йшлосяв моєму питанні тебе не повинно трахати
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21.07.2023 17:27 Відповісти
Ти питав не "Цензор" Ти поставив питання на форумі Я - учасник форуму Знаючи "політичну єоргафію" - дав тобі відповідь Чим ти незадоволений?
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21.07.2023 17:34 Відповісти
по правильному ми а не поляки повинні на лукашенка піти. але то аж після путіна а до того дуже далеко.
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21.07.2023 17:24 Відповісти
Що ти пердун старий там можешь зробити , якщо ти в Україні по самі яйця заліг, тебе як жабу на вогні зажарять)
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21.07.2023 18:37 Відповісти
....пора странам НАТО и США вступать в 3 мировую войну и ваодить войска в Ukrainu...
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21.07.2023 18:40 Відповісти
Скоро вспомнит "белофиннов" и "белополяков"...
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21.07.2023 18:54 Відповісти
яке воно кончене,
не скажет народу правду - це воно про себе каже
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21.07.2023 21:01 Відповісти
Чергове загострення параної.Всі навколо готують агресію,звісно крім самого путіна і росії яка цю агресію вже здійснює.Ну що ж, донбас вже захистили а тепер ще так само захистять білорусь.Так ось вся правда в тому що у росії настає дифіцит гарматного мяса і тепер вони думають кого не шкода пустити в розхід і їх вибір падає на білорусь
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21.07.2023 22:59 Відповісти
 
 