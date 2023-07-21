Путін обіцяє захищати Білорусь від "польської агресії" усіма наявними засобами. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Польщу у підготовці збройної агресії проти Білорусі.

Про це він заявив під час наради із членами російського Радбезу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується Білорусі, це частина "Союзної держави", і агресія проти Білорусі означатиме агресію проти Російської Федирації. На це ми відповідатимемо усіма наявними засобами. Польська влада, виношуючи свої реваншистські плани, правду своєму народові ніколи не скажуть", - заявив Путін.

За його словами правда полягає в тому, що "українського гарматного м'яса вже не вистачає", і скоро в хід підуть "самі поляки, литовці та усі інші, кого не шкода".

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Нагадаємо, у Міністерстві оборони Польщі вирішили перекинути військових на східні кордони країни через можливі загрози, пов’язані з навчаннями найманців "Вагнер" у Білорусі.