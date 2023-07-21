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Україна вже має детальні плани визволення територій, які перебувають під окупацією з 2014 року, - Клименко. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ вже підготувало детальні плани визволення територій, що перебувають під російською окупацією з 2014. Вони містять зокрема розрахунок сил та засобів, які будуть заходити на ці території.

Про це розповів очільник МВС Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо свобода, передає Цензор.НЕТ. 

"По-перше, плани у нас вже готові. Розрахунок сил та засобів, які будуть заходити на ці території, у нас також підготовлений. Це велика кількість людей, велика кількість техніки", - розповів він.

Клименко пояснив, що МВС працює спільно із Міністерством реінтеграції та головами ОВА тих областей, які перебувають під тимчасовою окупацією.

Він зазначив, що після звільнення територій потрібно встановити там українську владу. Для цього слід запустити роботу всіх необхідних сервісів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи "Гвардії наступу" розформують після завершення війни, - Клименко

"Звичайно, забезпечити в першу чергу безпеку людей. Ви ж розумієте, що ми можемо у ці міста зайти після того, як російські війська відійдуть з цієї території, або ж ми зайдемо на зовсім іншу територію, яку будуть в прямому сенсі визволяти наші ЗСУ. Відповідно, це війна. І ворог буде рушити ці міста. Як, наприклад, можна зайти в Бахмут? Чи можна зайти в Горлівку? Горлівка - там живуть люди. Бахмут - це повністю знищене ворогом місто", - зауважив Клименко.

Він додав, що розглядаються різні сценарії, оцінюються можливості та потреби для того, щоб швидко навести лад на звільнених територіях.

"Ви ж розумієте, що з 2014 року люди, які проживають на цих територіях, мають зовсім інше сприйняття оточуючої дійсності. Вони нас ненавидять здебільшого, тому що російська інформаційна політика була направлена на те, щоб очорнити український уряд, взагалі Україну, нас всіх у наших людей, які живуть і залишилися жити на цих територіях", - сказав він.

Читайте: На окупованих територіях залишилися 3,5 тисячі українських поліцейських, - Клименко

Клименко пояснив, що йдеться про школу, органи влади, так звані "силові відомства", які працювали у так званих "ЛНР", "ДНР" і в Криму.

Крим (14143) визволення (564) Донбас (22356) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+12
А "Гвардія наступу" де зараз наступає? Ну так,заради інформації.
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21.07.2023 15:33
+10
А я наївний думав що звільняти території буде ЗСУ, а воно, бач як мусора підуть в наступ.
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21.07.2023 15:34
+9
А визволенням окупованих територій тепер МВС займається?...
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21.07.2023 15:33
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они такие и были на тех территориях, и нечего их жалеть, многие воюют против Украины
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21.07.2023 15:32 Відповісти
А визволенням окупованих територій тепер МВС займається?...
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21.07.2023 15:33 Відповісти
ну, це ж плани, щоб аж на 14 рік замахнутись...
а на практиці, для початку, хай звільнять те, що з 24 лютого минулого року прогібали
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21.07.2023 15:41 Відповісти
Які плани в поліціянтів, взяв паличку та штрафуй за перевищення швидкості.
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21.07.2023 16:05 Відповісти
а повинне ?
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21.07.2023 16:27 Відповісти
А "Гвардія наступу" де зараз наступає? Ну так,заради інформації.
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21.07.2023 15:33 Відповісти
Вже в Транскарпатії !
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21.07.2023 15:38 Відповісти
Частково у наступі. Більше у резерві.
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21.07.2023 16:28 Відповісти
І не мрій. Побачиш ті бригади, коли народ піде плісняву з урядового кварталу вишкрібати
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21.07.2023 21:36 Відповісти
А я наївний думав що звільняти території буде ЗСУ, а воно, бач як мусора підуть в наступ.
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21.07.2023 15:34 Відповісти
Вони теж з кийками та у парадній формі як Росгвардія ?
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21.07.2023 15:41 Відповісти
Спочатку ви правильно думали, а потім вас повело !

По суті. Поліція заходить третіми мабуть, після армії і СБУ чи ССО. Але підозрюю, що це умовно. Може бути все що завгодно.
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21.07.2023 16:31 Відповісти
В мене теж є план -- прорватись на Донбас -- і звідти на Марік - бо через запоріжжя дуже тяжко.
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21.07.2023 15:35 Відповісти
Щоб ти з'їв і не піздив
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21.07.2023 15:37 Відповісти
Справа за малим - залишилось звільнити і перемогти.
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21.07.2023 15:38 Відповісти
Замість планів треба звільнення терріторій. а замістьгвардії наступу -скорочення чисельності МВС, і з направленням скорочених на фронт. Буде більше порядку і зменшиться число хабарів. На черзі - судді і прокурори. Правопорядок збільшиться у рази, а звільнені бюджетні витрати підуть на зброю. Спасемо сотні тисяч життів і наблизим перемогу.
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21.07.2023 15:44 Відповісти
Беззмістовна профанація, сер. Передбачається повернення територій майже 2 областей і АР Крим.
Це 3,5 млн населення, тисячі сіл і сотні міст.
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21.07.2023 16:34 Відповісти
Менше слів а більше діла! Чи це так задумано-нагріти-перегріти щоб потім було на що черговий про**б списати.
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21.07.2023 15:45 Відповісти
14 рік ? Тобто за Порошенко? Нема слів, які вони дурні ці зелені
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21.07.2023 15:49 Відповісти
там не може бути ніяких планів по відношенню до тих хто під пропагандою з 2014 році

Для них тільки 2 варіанта: депортація або розстріл бо вони будуть отруювати життя іншим людям

І дебіл той хто думає що цих потвор можна реінтегрувати
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21.07.2023 15:49 Відповісти
По старой совецкой традиции, землю в Крыму надо раздать ветеранам. Ну и плантации лечебной марихуаны никто не отменял. После первого же курортного сезона, вата сама оттуда сбежит
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21.07.2023 15:50 Відповісти
О, оце вже дійсно схоже на детальний план)
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21.07.2023 16:06 Відповісти
ух ти...вже перемога
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21.07.2023 16:00 Відповісти
A в планах фігурують такі пункти як мінні поля та вороже налаштоване населення?
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21.07.2023 16:05 Відповісти
Ну що ви? Насєлєніє "жнр" буде радісно зустрічати тих, хто задвохсотив їхніх мужзчін
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21.07.2023 16:09 Відповісти
Язик мій - ворог мій🤦🤦
Ще карту покажи, напрямки наступу, чисельність штурмових бригад і т.д🤦🤦🤦
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21.07.2023 16:22 Відповісти
Уважно читайте. Це поліція.
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21.07.2023 16:36 Відповісти
если территории не может освободить армия с тяжелым вооружением, то как полиция справится?
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21.07.2023 18:45 Відповісти
Ви вже мали плани нападу рашистської орди, що ви з ними зробили ми добре пам'ятаємо.
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21.07.2023 21:32 Відповісти
 
 