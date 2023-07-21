Україна вже має детальні плани визволення територій, які перебувають під окупацією з 2014 року, - Клименко. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ вже підготувало детальні плани визволення територій, що перебувають під російською окупацією з 2014. Вони містять зокрема розрахунок сил та засобів, які будуть заходити на ці території.

Про це розповів очільник МВС Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо свобода, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, плани у нас вже готові. Розрахунок сил та засобів, які будуть заходити на ці території, у нас також підготовлений. Це велика кількість людей, велика кількість техніки", - розповів він.

Клименко пояснив, що МВС працює спільно із Міністерством реінтеграції та головами ОВА тих областей, які перебувають під тимчасовою окупацією.

Він зазначив, що після звільнення територій потрібно встановити там українську владу. Для цього слід запустити роботу всіх необхідних сервісів.

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"Звичайно, забезпечити в першу чергу безпеку людей. Ви ж розумієте, що ми можемо у ці міста зайти після того, як російські війська відійдуть з цієї території, або ж ми зайдемо на зовсім іншу територію, яку будуть в прямому сенсі визволяти наші ЗСУ. Відповідно, це війна. І ворог буде рушити ці міста. Як, наприклад, можна зайти в Бахмут? Чи можна зайти в Горлівку? Горлівка - там живуть люди. Бахмут - це повністю знищене ворогом місто", - зауважив Клименко.

Він додав, що розглядаються різні сценарії, оцінюються можливості та потреби для того, щоб швидко навести лад на звільнених територіях.

"Ви ж розумієте, що з 2014 року люди, які проживають на цих територіях, мають зовсім інше сприйняття оточуючої дійсності. Вони нас ненавидять здебільшого, тому що російська інформаційна політика була направлена на те, щоб очорнити український уряд, взагалі Україну, нас всіх у наших людей, які живуть і залишилися жити на цих територіях", - сказав він.

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Клименко пояснив, що йдеться про школу, органи влади, так звані "силові відомства", які працювали у так званих "ЛНР", "ДНР" і в Криму.