Дрон скидає боєприпас на екскаватор, що будує ворожі укріплення. ВIДЕО

Оператор дрона із 127-ї бригади ТрО скинув боєприпас на екскаватор, що будував ворожі укріплення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Бійцями 228-го батальйону 127-ї бригади ТрО влучним скидом гранати було зупинено незаконну забудову на нашій землі", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант марно намагається врятуватися від гранати, затуливши обличчя руками. ВIДЕО