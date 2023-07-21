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Дрон скидає боєприпас на екскаватор, що будує ворожі укріплення. ВIДЕО

Оператор дрона із 127-ї бригади ТрО скинув боєприпас на екскаватор, що будував ворожі укріплення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Бійцями 228-го батальйону 127-ї бригади ТрО влучним скидом гранати було зупинено незаконну забудову на нашій землі", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант марно намагається врятуватися від гранати, затуливши обличчя руками. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) дрони (4695)


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Топ коментарі
+21
У кабздона поповнення зетексковаторщик.
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21.07.2023 16:40
+13
"Мы строили, строили и наконец построили"
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21.07.2023 16:39
+13
Ибо некуй.
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21.07.2023 16:41
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"Мы строили, строили и наконец построили"
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21.07.2023 16:39 Відповісти
У кабздона поповнення зетексковаторщик.
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21.07.2023 16:40 Відповісти
Ибо некуй.
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21.07.2023 16:41 Відповісти
А якби було достаньо дронів ми могли б їх закошмарити і на Харківвщині і на півдні і немали б тоді ворог стільки мінних полів і іншого бо кожен день би знищувався дронам.Ось вам приклад ціна дронів і їх кількість на наслідки.
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21.07.2023 16:42 Відповісти
схоже, задачап була,спочатку притримать на кордоні дрони , а потім зірвать розробку
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21.07.2023 16:49 Відповісти
Ви не розумієте. Головне вілосики і серіали.
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21.07.2023 17:27 Відповісти
Стройбатівця в трусіках?! Та щей без рішення Печерського (Шевченківського) суду про незаконне будувництво?! Воістину бандерівці-терористи...
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21.07.2023 16:45 Відповісти
"А хай ня ходить па копанаму!"
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21.07.2023 16:50 Відповісти
У нього не було дозволу архітектурно-будівельної інспекції. Приклад самобуду.
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21.07.2023 16:52 Відповісти
Дальній 3хочковий
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21.07.2023 16:52 Відповісти
В кабине сидело три очка?
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21.07.2023 17:36 Відповісти
Без зайвих сентиментів. Хотілось би бачити оператора дрона у лавах СБУ, прокурором або суддею замість династій малоросів-корупціонерів.
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21.07.2023 17:38 Відповісти
Да там уже успели построить укрепление, нужно было немного раньше, но и то дело.. )
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21.07.2023 17:55 Відповісти
Потрібно негайно вимагати відставки міністра оборони і аудиту від США потрачених Міноборони коштів.
Ці суки украли десятки мільярдів гривень на контрактах.😡
А можна було б закупити сотні тисяч дронів підготувати тисячі пілотів .
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21.07.2023 18:11 Відповісти
Хай копитами риють...
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21.07.2023 18:27 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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21.07.2023 20:27 Відповісти
а це на якому "лишився" техніки та водія?
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21.07.2023 20:37 Відповісти
 
 