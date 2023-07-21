Дрон скидає боєприпас на екскаватор, що будує ворожі укріплення. ВIДЕО
Оператор дрона із 127-ї бригади ТрО скинув боєприпас на екскаватор, що будував ворожі укріплення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Бійцями 228-го батальйону 127-ї бригади ТрО влучним скидом гранати було зупинено незаконну забудову на нашій землі", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+21 Саша Пончик
показати весь коментар21.07.2023 16:40
+13 Валерий К #448385
показати весь коментар21.07.2023 16:39
+13 Пачкуале
показати весь коментар21.07.2023 16:41
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Ці суки украли десятки мільярдів гривень на контрактах.😡
А можна було б закупити сотні тисяч дронів підготувати тисячі пілотів .