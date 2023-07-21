Жіноча військова форма ЗСУ – як волонтери вдягають захисниць // НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

В Україні один із найвищих показників кількості жінок у збройних силах серед армій світу, включно з арміями НАТО, але у військових-жінок немає жіночої військової форми. Вирішувати цю проблему взялися гості Марини Данилюк-Ярмолаєвої у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Ксенія Драганюк та Андрій Колесник. Вони створили благодійний проєкт "Землячки.Ukrainian Front" для підтримки та забеспечення захисниць на фронті. В рамках проєкту Андрій і Ксенія забезпечують жінок-військових необхідною амуніцією, формою, взуттям, захистом та комплектами "жіночої гуманітарки". А ще – розповідають про жінок на фронті, підтримуючи та популяризуючи культуру "жінка- військова" в Україні та закордоном.

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