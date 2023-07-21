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Жіноча військова форма ЗСУ – як волонтери вдягають захисниць // НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

В Україні один із найвищих показників кількості жінок у збройних силах серед армій світу, включно з арміями НАТО, але у військових-жінок немає жіночої військової форми. Вирішувати цю проблему взялися гості Марини Данилюк-Ярмолаєвої у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Ксенія Драганюк та Андрій Колесник. Вони створили благодійний проєкт "Землячки.Ukrainian Front" для підтримки та забеспечення захисниць на фронті. В рамках проєкту Андрій і Ксенія забезпечують жінок-військових необхідною амуніцією, формою, взуттям, захистом та комплектами "жіночої гуманітарки". А ще – розповідають про жінок на фронті, підтримуючи та популяризуючи культуру "жінка- військова" в Україні та закордоном.

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жінки (625) волонтери (1332) ЗСУ (7544) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Авжеж, волонтери. Бо різникофф засліплений яйками по 17 грн потреби ЗСУ не бачить.
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21.07.2023 21:18 Відповісти
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21.07.2023 21:37 Відповісти
Якесь у мене дивне відчуття від ведучої... Таке враження, що вона чомусь нікуди не вписується. 🤔
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21.07.2023 22:31 Відповісти
Я ,наверно, прозевал, но так и не увидел как волонтеры одевают защитниц.
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21.07.2023 23:01 Відповісти
 
 