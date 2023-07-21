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Бійці 59-ї ОМБр на трьох HMMWV під артобстрілом штурмують російські позиції. ВIДЕО

Воїни з групи Р.У.Г. 59-ї бригади на трьох HMMWV під артобстрілом штурмують російські позиції на східному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

На другому відео можна побачити ті самі події, але вже з камери кулеметника HMMWV.

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Автор: 

59 окрема мотопіхотна бригада (126)


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Відчайдухи, нехай їх Господь Бог береже
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21.07.2023 21:49 Відповісти
Козаки!!! Святая Богородица их бережет!
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21.07.2023 21:55 Відповісти
Что то у меня видео не работает.
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21.07.2023 22:22 Відповісти
перше відео редактору треба перезалити.
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21.07.2023 23:11 Відповісти
Це наче кавалерія.
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21.07.2023 22:34 Відповісти
Петухи - Кацапи не розуміють слова дякую. За що ти Кацапів-петухів дякуєш?
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22.07.2023 00:41 Відповісти
 
 