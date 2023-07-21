Бійці 59-ї ОМБр на трьох HMMWV під артобстрілом штурмують російські позиції. ВIДЕО
Воїни з групи Р.У.Г. 59-ї бригади на трьох HMMWV під артобстрілом штурмують російські позиції на східному напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.
На другому відео можна побачити ті самі події, але вже з камери кулеметника HMMWV.
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Slava Holt
показати весь коментар21.07.2023 21:49 Відповісти Мені подобається 25
Сергей Гусаченко #510886
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