Бійці 59-ї ОМБр на трьох HMMWV під артобстрілом штурмують російські позиції. ВIДЕО

Воїни з групи Р.У.Г. 59-ї бригади на трьох HMMWV під артобстрілом штурмують російські позиції на східному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

На другому відео можна побачити ті самі події, але вже з камери кулеметника HMMWV.

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