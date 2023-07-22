Міноборони Британії показало роботу БПЛА "Malloy", які є частиною нового пакету допомоги Україні. ВIДЕО

Міноборони Британії показало роботу БПЛА "Malloy", які є частиною нового пакету допомоги Україні. Ці дрони можуть переміщувати обладнання, зброю та навіть евакуювати поранених з поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували на офіційній сторінці Держприкордонслужби.