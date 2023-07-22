Міноборони Британії показало роботу БПЛА "Malloy", які є частиною нового пакету допомоги Україні. ВIДЕО
Міноборони Британії показало роботу БПЛА "Malloy", які є частиною нового пакету допомоги Україні. Ці дрони можуть переміщувати обладнання, зброю та навіть евакуювати поранених з поля бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували на офіційній сторінці Держприкордонслужби.
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тож ні.
Можна ж просто подякувати королю і його підданим.Бену Воллесу зокрема.
Тим більше ,це точно не повід для хайпу...
Бачу вже що штука хороша.
Він великий, добре замітний, а літае повільно.
З автомату/кулемету його збити дуже просто.
Если лететь на высоте ~20 метров и выбрать более-менее безопасный маршрут - то можно далеко залететь, сбросить груз на вражеский объект и налегке быстренько вернуться назад, за очередными 80 килограммами.. )
Тяжкопораненого так не повезти, далеко так не повезти, з нуля так не повезти.
Навіщо він зроблен?
ХРЗ!
бо важкопораненого без медсупроводу то така собі ідея а легкопоранені і так дошкандибають до транспорта.
як денний бомбер погана ідея - величезний.
добре видно що цю приблуду придумали для того щоб витягувати з важкодоступних місць стабілізованих поранених на невелику відстань. очевидно що це не підходить для поля бою бо зіб'ють.
отже, всерівно важкопораненого спочатку відтягнуть з поля бою до місця звідки почнеться шлях до лікарні. а шлях до лікарні буде долатися або ббм або автівкою.
хоча, якщо згадати як наші на кірпі, на гамві та на макспро йдуть в атаку а на французьких колісних недотанках намагаються бути танками то може все бути, явно наші командири або барани або затикають дірки геть не тим чим треба.((
Питання в їх кількості. У нас війна великих чисел. 5-10 нічого не рішають та легко контряться кількістю противника. Для ефекту треба навіть не сотні, а ТИСЯЧІ.