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Міноборони Британії показало роботу БПЛА "Malloy", які є частиною нового пакету допомоги Україні. ВIДЕО

Міноборони Британії показало роботу БПЛА "Malloy", які є частиною нового пакету допомоги Україні. Ці дрони можуть переміщувати обладнання, зброю та навіть евакуювати поранених з поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували на офіційній сторінці Держприкордонслужби.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) дрони (4695)


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Топ коментарі
+24
Гарна штука.
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22.07.2023 12:36
+22
В теорії виглядає добре. Дякуємо, британцям за допомогу!
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22.07.2023 12:38
+15
Бомбове навантаження буде гарне.
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22.07.2023 12:57
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Гарна штука.
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22.07.2023 12:36 Відповісти
Бомбове навантаження буде гарне.
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22.07.2023 12:57 Відповісти
и никакой он не МАЛОЙ
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22.07.2023 13:59 Відповісти
бомбу можно причепить гарну
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22.07.2023 12:58 Відповісти
Знаючи чиновників нашого МО, незабаром на OLX.
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22.07.2023 12:36 Відповісти
це зброя а не сухпайки, за цим слідкують.

тож ні.
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22.07.2023 13:10 Відповісти
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/78921-teplovizory-po-2-tysiachi-dolariv-pistolety-po-700-kerivnytstvo-patrulnoi-politsii-ternopilshchyny-zvynuvachuiut-u-prodazhi-humanitarnoi-dopomohy-foto
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22.07.2023 13:25 Відповісти
і що, одяг плитоноски і пістолети на гумі, за цим ніхто не слідкує, але треба насрати, так?
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25.07.2023 07:57 Відповісти
Важко Вам жити таким песимістом ,певно,заздалегідь усюди бачите зраду і злодійство...
Можна ж просто подякувати королю і його підданим.Бену Воллесу зокрема.
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22.07.2023 13:16 Відповісти
Проте вам доволі легко жити у рожевих окулярах.
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22.07.2023 13:26 Відповісти
А що мені,"лікті гризти",бо в нас поголовне злодійство у владі?та й не тільки у владі,а в народі,бо влада у нас,як би там не було-з народу!
Тим більше ,це точно не повід для хайпу...
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22.07.2023 13:44 Відповісти
Насамперед, не треба повчати життю інших.
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22.07.2023 13:47 Відповісти
Тож,не завидуйте моїм "рожевим окулярам".
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22.07.2023 13:50 Відповісти
Це невиліковно... Країна зелених поні. Ходить здорові, хай щастить.
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22.07.2023 13:54 Відповісти
В теорії виглядає добре. Дякуємо, британцям за допомогу!
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22.07.2023 12:38 Відповісти
Напевно дорога штука,головне як проти РЕБ.
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22.07.2023 12:48 Відповісти
Дешевше новорічного серіалу від ********.
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22.07.2023 12:58 Відповісти
Я продивлялася ціни на нормальні,реально дорого. Простий не купить, волонтери також
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22.07.2023 13:32 Відповісти
А еще этот дрон может сбросить на головы оркам какой то полезный ништяк
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22.07.2023 12:54 Відповісти
Вагою до соточки. Вони ж ********** соточку.
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22.07.2023 12:59 Відповісти
Например, камни с неба над Симферополем. Или труп Гиркина над Донецком. Ах, ещё можно коровьих лепёшек центнер скинуть - они это тоже любят
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22.07.2023 13:38 Відповісти
Давайте швидше його нам.
Бачу вже що штука хороша.
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22.07.2023 12:55 Відповісти
Вони вже давно постачаються. Один вже навіть втратили.
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22.07.2023 21:21 Відповісти
Коли Британці допомогають Ураінцям,некоторі клоуни в вигляді безмізкового президента їм хамять,бо на вислівлювання подяки хм розуму не хватае.
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22.07.2023 12:56 Відповісти
У дитинстві ми теж робили такі дрони. Тільки з паперу.

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22.07.2023 12:58 Відповісти
А ми робили танчики зпаперу у вигляді гусениці вітер дув і він їхав.
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22.07.2023 13:04 Відповісти
У нас була ще й така саморобна техніка.

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22.07.2023 13:20 Відповісти
Але як цікаво, було.
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22.07.2023 18:14 Відповісти
Было дело и бомбочки водяные из бумаги делали. Бабушкины очки из целлулоида на дымовуху ушли
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22.07.2023 13:39 Відповісти
Тоді всі кукли диміли,рогові чомусь називали.
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22.07.2023 14:12 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу, друзі.
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22.07.2023 13:02 Відповісти
Здорово! Наверное, около 80 кг взрывчатки может взять с собой, а потом скинуть куда надо.. )
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22.07.2023 13:02 Відповісти
НЕМОЖНА.
Він великий, добре замітний, а літае повільно.
З автомату/кулемету його збити дуже просто.
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22.07.2023 13:10 Відповісти
МОЖНА )
Если лететь на высоте ~20 метров и выбрать более-менее безопасный маршрут - то можно далеко залететь, сбросить груз на вражеский объект и налегке быстренько вернуться назад, за очередными 80 килограммами.. )
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22.07.2023 15:45 Відповісти
а якщо на швидкості пролетить над окопами кацапівв і виспле 80 кг ВОГів, не гірше касетного буде.
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25.07.2023 08:00 Відповісти
Якась ФІГНЯ:
Тяжкопораненого так не повезти, далеко так не повезти, з нуля так не повезти.
Навіщо він зроблен?
ХРЗ!
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22.07.2023 13:09 Відповісти
скоріш за все переобладають під нічного бомбовоза якщо тепловізор є.

бо важкопораненого без медсупроводу то така собі ідея а легкопоранені і так дошкандибають до транспорта.

як денний бомбер погана ідея - величезний.
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22.07.2023 13:15 Відповісти
Тяжко пораненого можна стабілізувати на полі бою і відправити. А як це роблять, то явно є допоміжні ресурси, якщо написали про евакуацію
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22.07.2023 13:35 Відповісти
я вже думав про таке, мабуть ні.

добре видно що цю приблуду придумали для того щоб витягувати з важкодоступних місць стабілізованих поранених на невелику відстань. очевидно що це не підходить для поля бою бо зіб'ють.

отже, всерівно важкопораненого спочатку відтягнуть з поля бою до місця звідки почнеться шлях до лікарні. а шлях до лікарні буде долатися або ббм або автівкою.

хоча, якщо згадати як наші на кірпі, на гамві та на макспро йдуть в атаку а на французьких колісних недотанках намагаються бути танками то може все бути, явно наші командири або барани або затикають дірки геть не тим чим треба.((
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22.07.2023 14:21 Відповісти
А на чому тре йти в атаку?
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22.07.2023 21:23 Відповісти
Цех карбонових комплектуючих, це не в жлобосеріали бабло закатувать.
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22.07.2023 13:16 Відповісти
такий з двз замість електрики буде ефективніше
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22.07.2023 13:30 Відповісти
А виробництво по ліцензії? Шапіто-95 знає як відосіки знімать і бабло силосувать. Виробничі цехи зроду не будувало.
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22.07.2023 13:45 Відповісти
Вантажопідйомність ОК.

Питання в їх кількості. У нас війна великих чисел. 5-10 нічого не рішають та легко контряться кількістю противника. Для ефекту треба навіть не сотні, а ТИСЯЧІ.
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22.07.2023 14:19 Відповісти
Нічосі! На такого дрона можна навантажити с десяток 120 мін. Впевнен шо кацапам це сподобається.
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22.07.2023 14:34 Відповісти
Якщо прибрати декого в МО УА та розігнати УкрОборонПром, то в Україні виробляли би іграшки не гірше. Складається враження, що хтось вирішив що купляти ліпше ніж виробляти своє, бо, напевно , зі свого, ніщчаків просто ніхто не отримає.
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22.07.2023 14:59 Відповісти
Бред. Как раз БПЛА производятся частными фирмами в большинстве в Украине. А УОП уже разогнали. В очередной раз.
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22.07.2023 21:25 Відповісти
лайно, а дякую ти вже сказав дорослому дяди Воллесу, чи ще ні. А ну бігом, тварюка кончена.
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22.07.2023 18:15 Відповісти
Если у них такой Малой, то представляю себе какой у них Большой!!!
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23.07.2023 13:11 Відповісти
 
 