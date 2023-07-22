Колишньому одеському воєнкому повідомлено про підозру про незаконне збагачення. Триває перевірка територіальних центрів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним відеозверненням до українців у якому він розповів про ситуацію з одеським воєнкомом, бесіді, націоналізацію російського банку, перемовини із Столтенбергом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися.

Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству.

Та й загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів. І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандального одеського військкома Борисова звільнили з ТЦК, - Гуменюк