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Колишньому одеському воєнкому повідомлено про підозру про незаконне збагачення. Триває перевірка територіальних центрів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним відеозверненням до українців у якому він розповів про ситуацію з одеським воєнкомом, бесіді, націоналізацію російського банку, перемовини із Столтенбергом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися.

Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству.

Та й загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів. І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандального одеського військкома Борисова звільнили з ТЦК, - Гуменюк

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) військкомат (432)


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Топ коментарі
+26
А ти законно збагатився коли з Бєнєю тирили гроші з Привату?
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22.07.2023 20:59
+25
Четырежды уклонист про военкоматы... Действительно еще такого шоу с реальными жертвами ни одно шоу не показывало.
Зебилы!!! АУУУУ!!! Отпишитесь сдесь и сейчас почему вы за этого клована голосовали?
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22.07.2023 21:12
+19
А його хтось слухає, бо мені досить і заголовка.
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22.07.2023 20:58
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Ох заговорит он бедные вы все будите))
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22.07.2023 20:57 Відповісти
Четырежды уклонист про военкоматы... Действительно еще такого шоу с реальными жертвами ни одно шоу не показывало.
Зебилы!!! АУУУУ!!! Отпишитесь сдесь и сейчас почему вы за этого клована голосовали?
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22.07.2023 21:12 Відповісти
так у них все по приколу повинно бути...шоу від зельцмана повинно тривати
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22.07.2023 21:27 Відповісти
ти бач, відписався нижче, про повістки питає, тебе, інваліда, який відвоював вже своє...
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22.07.2023 22:01 Відповісти
Инвалидом меня после госпиталя назначили, но у них, точнее у моей совковой врачихи, не получилось.
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23.07.2023 04:48 Відповісти
А його хтось слухає, бо мені досить і заголовка.
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22.07.2023 20:58 Відповісти
і , того забагато!((
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22.07.2023 20:59 Відповісти
Судячи з цього фото дехто і слухає.
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22.07.2023 21:01 Відповісти
Хіба замало ще довбнів є, котрі досі волають: "лютшій презедент"...?
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22.07.2023 21:13 Відповісти
Це не щиро,а за гроші. Кожний має свою власну ціну, реальних шанувальників навряд чи багато є
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22.07.2023 21:19 Відповісти
Аж ніяк... Просто довбні, котрі, я не знаю чому, то справа психіатрів, повірили скомороху, та обрали його за президента, зараз соромляться самім собі зізнатися що їх наїбали. У мене особисто десятки таких знайомих.
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22.07.2023 21:30 Відповісти
А ти законно збагатився коли з Бєнєю тирили гроші з Привату?
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22.07.2023 20:59 Відповісти
тобі вояка з окопу *ОПи дорікає за командою прапора подляка "фас"
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22.07.2023 21:52 Відповісти
Natali

@326840nk

Кадри з 2022 року, початок війни, лівий берег Херсонської області Партизани тоді працювали в районі Нової Каховки. Автор відео, Віталій Панахов зараз живий і наближає перемогу.
Бережи Вас, Господи, хлопці!

https://twitter.com/i/status/1682792557934149633
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22.07.2023 21:04 Відповісти
Перевіряите вже ці воєнкомати - було чоловік 20 а зараз більше 100
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22.07.2023 21:08 Відповісти
Почали ліжка в борделі переставляти. Совок. Тіпа працюють.
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22.07.2023 21:09 Відповісти
чхав він на ваші підозри, попиваючі хенесі в іспаніі
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22.07.2023 21:09 Відповісти
Катерина +38056…

@pticha_ka

Дніпро. Я вважаю, що нам всім потрібні килимки.

https://twitter.com/i/status/1682689812866662401
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22.07.2023 21:10 Відповісти
...боляче, плятььь
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22.07.2023 21:31 Відповісти
ДБР також повідомляє, що Борисову повідомили про підозру. Водночас зазначається, що "місцезнаходження підозрюваного уточнюється".

18.11.2-22

"Не буде ніякої корупції, її немає зараз, звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають", - сказав глава держави.

Не дивно буде, якщо цей також опиниться за кордоном.

Тому що за словами президента, всі корупціонери виїхали під час заборони, та ще з грошима.

Дивує ставлення, хай вони там залишаються разом з вкраденими грошима.

За такого ставлення, не дивно, що оточення краде - результат буде, випустять з грошима за кордон.
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22.07.2023 21:13 Відповісти
Ага, наша Катерина вашій Ярині двоюрідна Одарка
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22.07.2023 21:25 Відповісти
Очердное бла-бла-бла.Через неделю шума все об этом забудут.И этот талантливый военком тихонько получит повышение.Власти такие нужны.
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22.07.2023 21:15 Відповісти
Он скажет, что деньги - это пожертвования на бусики. Ведь в бусики его подчинённые крутят и забрасывают призывников. Без денег не будет бусиков, без бусиков не будет мобилизации, не будет мобилизации - не будет победы. Кто гонит на военкомов - тот враг народа!!!
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22.07.2023 21:19 Відповісти
Зелёнский в последние дни прям молодца...и с невоенными тратами разобрался и министра культуры уволил и военкомов щемит...достиг до его ушей глас народа ,бгг)
Все таки в отличие от Рашки обратная связь власти с народонаселением у нас ещё есть
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22.07.2023 21:16 Відповісти
есть в нього на жопе шерсть
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22.07.2023 21:25 Відповісти
А як щодо Баканова ?
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22.07.2023 21:17 Відповісти
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22.07.2023 21:19 Відповісти
Ну-ну, посадіть його на тривалий термін, з конфіскацією, тоді і піарся. А так всі шанси на те що відмажеться, або втече в Іспанію (а звідти не видадуть, бо: 1) у нас війна, 2) прокуратура традиційно невірно подасть доки на екстрадицію), або тримає штраф 2000грн., мовний термін на 1 рік та зобов'язання дати 100 000 грн на ЗСУ.
Але ставлю на те, що втече, тобто виїде в секретне службове відрядження за кордон.
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22.07.2023 21:18 Відповісти
может он "на передовой" уже как вариант. или адвокатом стал.
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22.07.2023 23:18 Відповісти
боротьбу з корупцією гальмує одна обставина - відсутність смертної кари за цей злочин. а її немає, самі розумієте, чому. можна було би зробити повну конфіскацію майна - не лише злочинця, а й найближчих родичів. це теж спрацювало б.. а так - все це попсня
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22.07.2023 21:19 Відповісти
Ну в Китае постоянно в затылок шлёпают коррупционеров. Так по вашей логике коррупционеры в Китае давно должны были закончиться. Европа как-то и без смертной казни поборола коррупцию 9да, она есть везде, но я про масштабы). А учитывая наше правосудие - казнить будут тех, кого заказали либо тех, у кого нету денег и зачастую невиновных. Сколько народу отсидело и казнили за Чикатило
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22.07.2023 21:22 Відповісти
А судді хто? На смертну кару будуть відправляти ті самі судді, які випустили трубіцина, микитася, які не побачили хабарника у татарові, які дають забудовникам право зносити історичні будівлі тощо.
Отже, ти - кончений дегенерат!
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22.07.2023 21:30 Відповісти
Ні, він просто наївний. Реально вврить що смертна кара викосить корупціонерів. Що вже в крові у нашого народу...
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22.07.2023 21:33 Відповісти
Я б увів не смертну кару, а примусову ампутацію руки, чи ноги, причому ампутація в такий спосіб, щоб неможливо було встановити протез. Ну і плюс конфіскація майна "діяча", його батьків і дітей і онуків.
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22.07.2023 21:30 Відповісти
...от коли підо-зра буде оголошена Бєнє (чи, нехай, од гріха подалі, - відправлено Бєню на Клівлендщину у порожньому ящику від ракет Хаймарс) от тоді можна наївно сподіватися на початок хоч якихось реХворм від Зелєнскага
чи новий адвокат - зрадник Бакланов уже іудічєскі фсьО порєшал?
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22.07.2023 21:19 Відповісти
П...з.ду.н. Зараз у зеленої влади тактика - тягнути з розслідування до часу, коли закінчується строк висування звинувачення. Все по закону і ніхто не наказаний.
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22.07.2023 21:20 Відповісти
Це заслуга журналістики!Не примазуся...
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22.07.2023 21:23 Відповісти
А шо їх перевіряти, краще вже б ввели офіційний відкуп од арміїї.
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22.07.2023 21:25 Відповісти
Якщо у пітора борісова майна на десяток мільйонів долларів, то ви собі уявіть кількість грошей, які постійно заносять воєнкоми відкатів у офіс пріZeдента за "кришу". Там сотні мільйонів доларів за рік!
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22.07.2023 21:26 Відповісти
Так читав на ''УП'' що Одеський воєнком вже десь зник.
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22.07.2023 21:26 Відповісти
Вже в Іспанії. Від будьоного отримав ксіву на таємне завдання відвідати матір і перевірити офіси своєї дружини.
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22.07.2023 21:31 Відповісти
А де ж затримання, якщо повідомлено підозру? Чергова сеча Віслюка в очі мудрого наріду.
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22.07.2023 21:28 Відповісти
Дали время сбежать, а потом объявили подозрение, раньше нельзя было, война нынче.

Одному, из тысяч взяточников и мародеров, ворующих миллиардами.
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22.07.2023 21:28 Відповісти
Впечатление такое, что он читает по бумажке и не понимает смысла им же сказанного. Ну вот складывается такое впечатление и все.
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22.07.2023 21:29 Відповісти
Так і є. Воно навіть на розділові знаки не звертає увагу.
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22.07.2023 21:31 Відповісти
ШмигалЮ дав би Указ щодо проведення перевірки всих керівників ЦОВВ та їх Держсекретарів уряду Гончарука з ним включно та їх рідню!!
Рябошапку попросити бути свідком, він на 💯🤑% свій від Зелі чалавєк!!
Чесний генпрокурор, аж до самогубства!! Піскун йому і у підметки не годиться!! Ярема з Луценко, можуть це засвідчити!!
Слава Україні!
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22.07.2023 21:32 Відповісти
Чому так? Після кожного виступу президента України в ухилянтів підгорає нище поясу😃
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22.07.2023 21:33 Відповісти
Таке не довести зможе тільки українська прокуратура та інші слідчі органи.
Людини, все життя працююча на державу, спочатку купує Гленваген ціною більше 100 Куо, завозить його в Україну, реєструє та відправляє його з водієм у Марбелью дружині, купує будинок за декілька млн євро, купує офіс на центральній (!!!) вулиці Марбельї (навпіл з дружиною) хз за скільки, але навіть не за двадцятирічну з/п обласного воєнкома.
Якшо хто не знає: Марбелья -- найдорожчий курорт Іспанії, у багатьох мільйонерів там пришвартовані яхти й там же мають особняки. Місто елітне та мегадороге. Та серед цих бізнесменів/мільйонерів, сильних світу цього затесався звичайний український обласний воєнком. Та найголовніше: усе це було придбане через 8--10 місяців після початку повномасштабного вторгнення.
А якшо доведе (прокуратура)? Що робити? "Понять, простіть і отпустіть..."© Гадаю, таке рішення винесе найгуманніший суд України (Печерський).
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22.07.2023 21:36 Відповісти
Петляєте пане президент.. А баканову та рєзнікову пудуть підозри ? Чи ці рєбзіки Вас здадуть ???
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22.07.2023 21:40 Відповісти
Місцезнаходження підозрюваного уточнюється. Слідчі дії тривають, - ДБР. Джерело:
клоун The та клоуни в ДБР.
зараз виявиться що він на лікуванні в Іспанії...
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22.07.2023 21:51 Відповісти
Спочатку дозволили втекти, а тепер будуть оголошувати підозри, пожиттєві строки, розстріли через повішення. Грамотєй, таваріщ Зе. Ой, граматей.
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22.07.2023 22:21 Відповісти
Мародери кончені
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22.07.2023 22:33 Відповісти


пан Симороз

@SymorozOleh

·

https://twitter.com/SymorozOleh/status/1682837292438675456 6 хв

Ця ****** не брала участі у жодному бойовому завданні і не мав жодного відношення до бойових дій, але це нюанси…

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22.07.2023 22:45 Відповісти
А рибка гниє з голови…
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22.07.2023 23:00 Відповісти
Морда ліца, шморгання носом і скоромовка не лишають сумніву чувак виліз з нірвани і поспішає повернутись..
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22.07.2023 23:51 Відповісти
А с мусорами пил я сладкое - мускатное. И даже судьи с прокурором не гнушались Пожрать на шару вместе за одним столом.Держи, держи вора - поймать его пора, Но всем известно, что не пойманный - не вор. А небо Нице голубое .............
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23.07.2023 02:42 Відповісти
Не мелочись, панэ Президен, пройдись своей речухой по братии с Банковой, ОПУ-ОПУ-копняка під ...опу.Або хоч подзвони Баканову про тих чортів. Шо? Кажеш він вже їх захищати буде, як адвокат?
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23.07.2023 08:42 Відповісти
зеленський,скільки він тобі відслюнявив щоб змитися
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23.07.2023 12:49 Відповісти
https://t.me/tZEinform/25180 tZEinform

Режим Зеленського перейшов до нової тактики гальмування розслідувань корупції представниками режиму. Справи по корупції відкриває підконтрольне МВС, процесуально заважаючи спеціалізованим антикорупційним органам проводити розслідування. В результаті основні фігуранти зникають з території України (Борисов, Степанов), а розслідування припиняються "по неможливості встановити місця перебування"
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23.07.2023 13:47 Відповісти
 
 