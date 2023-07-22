Колишньому одеському воєнкому повідомлено про підозру про незаконне збагачення. Триває перевірка територіальних центрів, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним відеозверненням до українців у якому він розповів про ситуацію з одеським воєнкомом, бесіді, націоналізацію російського банку, перемовини із Столтенбергом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися.
Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству.
Та й загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів. І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча".
Будь ласка, зачекайте...
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Зебилы!!! АУУУУ!!! Отпишитесь сдесь и сейчас почему вы за этого клована голосовали?
@326840nk
Кадри з 2022 року, початок війни, лівий берег Херсонської області Партизани тоді працювали в районі Нової Каховки. Автор відео, Віталій Панахов зараз живий і наближає перемогу.
Бережи Вас, Господи, хлопці!
https://twitter.com/i/status/1682792557934149633
@pticha_ka
Дніпро. Я вважаю, що нам всім потрібні килимки.
https://twitter.com/i/status/1682689812866662401
18.11.2-22
"Не буде ніякої корупції, її немає зараз, звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають", - сказав глава держави.
Не дивно буде, якщо цей також опиниться за кордоном.
Тому що за словами президента, всі корупціонери виїхали під час заборони, та ще з грошима.
Дивує ставлення, хай вони там залишаються разом з вкраденими грошима.
За такого ставлення, не дивно, що оточення краде - результат буде, випустять з грошима за кордон.
Все таки в отличие от Рашки обратная связь власти с народонаселением у нас ещё есть
Але ставлю на те, що втече, тобто виїде в секретне службове відрядження за кордон.
Отже, ти - кончений дегенерат!
чи новий адвокат - зрадник Бакланов уже іудічєскі фсьО порєшал?
Одному, из тысяч взяточников и мародеров, ворующих миллиардами.
Рябошапку попросити бути свідком, він на 💯🤑% свій від Зелі чалавєк!!
Чесний генпрокурор, аж до самогубства!! Піскун йому і у підметки не годиться!! Ярема з Луценко, можуть це засвідчити!!
Слава Україні!
Людини, все життя працююча на державу, спочатку купує Гленваген ціною більше 100 Куо, завозить його в Україну, реєструє та відправляє його з водієм у Марбелью дружині, купує будинок за декілька млн євро, купує офіс на центральній (!!!) вулиці Марбельї (навпіл з дружиною) хз за скільки, але навіть не за двадцятирічну з/п обласного воєнкома.
Якшо хто не знає: Марбелья -- найдорожчий курорт Іспанії, у багатьох мільйонерів там пришвартовані яхти й там же мають особняки. Місто елітне та мегадороге. Та серед цих бізнесменів/мільйонерів, сильних світу цього затесався звичайний український обласний воєнком. Та найголовніше: усе це було придбане через 8--10 місяців після початку повномасштабного вторгнення.
А якшо доведе (прокуратура)? Що робити? "Понять, простіть і отпустіть..."© Гадаю, таке рішення винесе найгуманніший суд України (Печерський).
клоун The та клоуни в ДБР.
зараз виявиться що він на лікуванні в Іспанії...
пан Симороз
@SymorozOleh
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https://twitter.com/SymorozOleh/status/1682837292438675456 6 хв
Ця ****** не брала участі у жодному бойовому завданні і не мав жодного відношення до бойових дій, але це нюанси…
Режим Зеленського перейшов до нової тактики гальмування розслідувань корупції представниками режиму. Справи по корупції відкриває підконтрольне МВС, процесуально заважаючи спеціалізованим антикорупційним органам проводити розслідування. В результаті основні фігуранти зникають з території України (Борисов, Степанов), а розслідування припиняються "по неможливості встановити місця перебування"