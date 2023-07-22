Військовослужбовць ССО ЗСУ Целуйко: Відсутність координації між учасниками штурму губить операцію. Другий наступ на Гракове - приклад як не треба планувати і вести бій. ВIДЕО

Відсутність координації між учасниками штурму губить операцію. Як приклад впливу на хід операції відсутності координації можна розглядати другий наступ ЗСУ на Гракове (Харківська область) у липні 2022 року.

Про це розповів військовий аналітик, військовослужбовць ССО ЗСУ В’ячеслав Целуйко, передає Цензор.НЕТ.

"Другий наступ на Гракове, у якому рік тому загинув Олександр Чабан, для мене приклад як не треба планувати бойові дії і як не треба вести бій. Повна відсутність координації між учасниками штурму врятувала орків. Хлопці з одного з Центрів увійшли в село з заходу, бачили на своїх квадрокоптерах скупчення ворога, але не мали виходу на арту, щоб їх розібрати. Ми корегували арту, але наші коптери туди не долітали і ми взагалі не знали, що наші колеги наступають з заходу.

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Група Саші працювала південніше від нас. Їм потрібна була допомога. Крім виходу на велику арту я тоді, про всяк випадок, підтягнув свої вогневі засоби СПГ-9 та 60-мм міномет. Але про те, що там взагалі хтось потребує допомоги ми дізналися, коли хлопців Сані вивезли до мене на передове КСП і вони сказали, що втратили командира. Лише через два дні я дізнався, що мова йшла про Олександра.

Апофеозом була атака пари наших Су-25 на наш танк, який вирішив, що попав у засідку і почав стріляти на обидві сторони траси Е40, добре, що він вже проїхав мимо нас, а згодом він підірвався на нашому ж мінному полі. Коли Су-25 пролетіли над нашими головами на висоті до 100 м і ми зрозуміли, що вони відходять у бік неокупованої території, тобто належать до ПС України, то я був дуже радий, що відпустив напередодні розрахунки "Стінгерів" бо для "Грачів" цей виліт міг би бути останнім.

Координація, точніше її відсутність, губить багато операцій. На щастя у орків ситуація не краща", - розповів він.

На відео атака вертольотів орків проти СОУ 19.07.22.