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Військовослужбовць ССО ЗСУ Целуйко: Відсутність координації між учасниками штурму губить операцію. Другий наступ на Гракове - приклад як не треба планувати і вести бій. ВIДЕО

Відсутність координації між учасниками штурму губить операцію. Як приклад впливу на хід операції відсутності координації можна розглядати другий наступ ЗСУ на Гракове (Харківська область) у липні 2022 року.

Про це розповів військовий аналітик, військовослужбовць ССО ЗСУ В’ячеслав Целуйко, передає Цензор.НЕТ.

"Другий наступ на Гракове, у якому рік тому загинув Олександр Чабан, для мене приклад як не треба планувати бойові дії і як не треба вести бій. Повна відсутність координації між учасниками штурму врятувала орків. Хлопці з одного з Центрів увійшли в село з заходу, бачили на своїх квадрокоптерах скупчення ворога, але не мали виходу на арту, щоб їх розібрати. Ми корегували арту, але наші коптери туди не долітали і ми взагалі не знали, що наші колеги наступають з заходу.

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Група Саші працювала південніше від нас. Їм потрібна була допомога. Крім виходу на велику арту я тоді, про всяк випадок, підтягнув свої вогневі засоби СПГ-9 та 60-мм міномет. Але про те, що там взагалі хтось потребує допомоги ми дізналися, коли хлопців Сані вивезли до мене на передове КСП і вони сказали, що втратили командира. Лише через два дні я дізнався, що мова йшла про Олександра.

Апофеозом була атака пари наших Су-25 на наш танк, який вирішив, що попав у засідку і почав стріляти на обидві сторони траси Е40, добре, що він вже проїхав мимо нас, а згодом він підірвався на нашому ж мінному полі. Коли Су-25 пролетіли над нашими головами на висоті до 100 м і ми зрозуміли, що вони відходять у бік неокупованої території, тобто належать до ПС України, то я був дуже радий, що відпустив напередодні розрахунки "Стінгерів" бо для "Грачів" цей виліт міг би бути останнім.

Координація, точніше її відсутність, губить багато операцій. На щастя у орків ситуація не краща", - розповів він.

На відео атака вертольотів орків проти СОУ 19.07.22.

Автор: 

ЗСУ (7544) бій (163) Бойовий досвід (4)


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Топ коментарі
+19
Я не военный. Но банальная логика подсказывает что координацию действий нужно делать между подразделениями и втихаря, а не на медиа и соцсетях
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22.07.2023 23:34
+9
На жаль це було і буде.
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22.07.2023 23:36
+9
Таке враження що централізованого керівництва військовими підрозділами взагалі не існує. Хтось йде в атаку на оперативному просторі іншого, який про це навіть нічого не знає. Чим вони там займаються в тому командуванні? Злочинна недбалість паркетного генералітету під час бойових дій очевидна загроза безпеці держави, що перетворилось у норму, зважаючи на аналогічні події у столиці під час перших днів повномасштабного вторгнення.
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23.07.2023 02:08
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Я не военный. Но банальная логика подсказывает что координацию действий нужно делать между подразделениями и втихаря, а не на медиа и соцсетях
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22.07.2023 23:34 Відповісти
Це 22 рік
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22.07.2023 23:40 Відповісти
Ты не военный, но невнимательный)
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22.07.2023 23:48 Відповісти
Повністю підтримую і рахую,що такі статті мають мати цензуру. Це війна.
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23.07.2023 08:20 Відповісти
І ти неуважний, ци було рік тому. Треба вже обговорювати.
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26.07.2023 14:22 Відповісти
Ця новина в соц сетах заявилося на Цензорі.

»Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02E75BPdnoJMPnupk4sotZ8mLqTLhKfsuhrVuapvLU798B5woU6LpqXdCV1zYYZefQl&id=100007490175673&__cft__[0]=AZVrU_YPI-zDFMj9H7FmjKdDrRCqAxiFm0aZoSg0EkBxbyp_A28y1gYALDC059F4ONgxd8nhdWyV7G41aeUJYEZs3eJRg4EgD2EsK4WYXW1O2RrD5Jra80eoj5FoLCBOp9j_LBzApA9kbP9LW_K_WuKan_ZO7sUh9zehNHEBV8-qdA&__tn__=%2CO%2CP-R рассказал военный аналитик, военнослужащий ССО ВСУ Вячеслав Целуйко, передает »

Тому повну відповідальність за розповсюдження деталей військових операцій ЗСУ під час війни
лягае на Цензор нет.
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23.07.2023 17:09 Відповісти
На жаль це було і буде.
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22.07.2023 23:36 Відповісти
Щось про радіозв'язок ні слова. Чи взагалі його небуло чи рашисти заглушили. На танку теж є радіостанція. Чому так ?
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23.07.2023 00:16 Відповісти
Ніколи не забуду, як ротний під Кремінною казав: "У нас одна рація в пройобі, тому доповідайте, але враховуйте, що ворог нас чує")))
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23.07.2023 00:26 Відповісти
Ну і нашо цей Целуйка тут це так "падробно" пише? ...
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23.07.2023 00:31 Відповісти
Целуйко на фронті ще з 2014-го, один з командирів. І добре знає, про що можна, а про що неможна писати. Набагато краще, ніж якісь там йолопи диванні. Особливо ті, які дозволяють собі зневажливий тон.
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23.07.2023 02:43 Відповісти
сиди мовчки, патріот німецький
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23.07.2023 14:51 Відповісти
Бо це все було рік тому! Мова про 22-й рік!
А ось навіщо тут зараз це писати? Щоби що? Зіпсувати настрій? Так він і так... Є чім зіпсовувати...
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23.07.2023 08:30 Відповісти
Таке враження що централізованого керівництва військовими підрозділами взагалі не існує. Хтось йде в атаку на оперативному просторі іншого, який про це навіть нічого не знає. Чим вони там займаються в тому командуванні? Злочинна недбалість паркетного генералітету під час бойових дій очевидна загроза безпеці держави, що перетворилось у норму, зважаючи на аналогічні події у столиці під час перших днів повномасштабного вторгнення.
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23.07.2023 02:08 Відповісти
Млять!
Это новость от 22.07.23 23:23 про " у липні 2022 року."
Что за хрень?
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23.07.2023 12:32 Відповісти
Це Блазень у всьому винний.
Точно кажу.
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23.07.2023 13:01 Відповісти
не блазень, а сивочолий
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23.07.2023 15:15 Відповісти
Это называется бардак.
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23.07.2023 13:29 Відповісти
ЗЕЛЕНЕ ШАПІТО🤢🤥🎪🐸‼️А в тилу виключно мародери грабують і виводять в офшори !
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23.07.2023 13:53 Відповісти
 
 