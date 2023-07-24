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Новини Відео Окупація Криму Війна
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Кремлівська пропагандистка про дорогу в окупований Крим: "В будь-який момент може виїхати танк або БТР. Вони головні завжди". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка розповіла у студії росТВ про порядки на дорогах окупованих територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за її словами, пріоритет у русі завжди має військова техніка. Страхові поліси не діють узагалі.

"В будь-який момент танк або БТР можуть виїхати на дорогу, і вони будуть головними на цій дорозі. Страховка не діє, і ви не зможете оформити аварійний випадок", - каже пропагандистка.

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Автор: 

ДТП (4467) окупація (6695) пропаганда (2802)


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Топ коментарі
+30
А може вибігти Леопард, тоді вам пи..зда
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24.07.2023 12:57
+19
Що такого в тому Криму, що кацапня готова їхати через окуповані території де іде війна або через міст, котрий підривають постійно!? В них же є своє узбережжя,ні!? В Грузію можуть їздити, особливо наташкі. Так ніж-тратять дні, сидять в пробках, сплять на узбіччях, здихають по дорозі від хвороб і війни але все одно лізуть, пілять!
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24.07.2023 12:57
+17
Возможно выдают какие то халявные путевки, вот многие и едут.
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24.07.2023 13:00
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Що такого в тому Криму, що кацапня готова їхати через окуповані території де іде війна або через міст, котрий підривають постійно!? В них же є своє узбережжя,ні!? В Грузію можуть їздити, особливо наташкі. Так ніж-тратять дні, сидять в пробках, сплять на узбіччях, здихають по дорозі від хвороб і війни але все одно лізуть, пілять!
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24.07.2023 12:57 Відповісти
ху.ло чумадан скреп десь закопав
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24.07.2023 12:58 Відповісти
Возможно выдают какие то халявные путевки, вот многие и едут.
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24.07.2023 13:00 Відповісти
в перші роки після окупації Криму їхали навіть бомжі,валялись п'яні по тратуарах і спали на лавочках...це розповідала одна жіночка і викладувала фото в соцмережі ,місцеві жителі офіґівали від тої наволочі.../ " ...... Кримська"/не називаю її ,щоб рашисти не знали.
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24.07.2023 13:07 Відповісти
Кажуть, там найдешевше
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24.07.2023 13:06 Відповісти
Там уютнєнько, по домашнему.
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24.07.2023 13:10 Відповісти
бо більше нікуди, їх ніде в світі не хочуть бачити.
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24.07.2023 13:07 Відповісти
Яж і кажу-у них є краснадарскій край, Кубань, можуть їздити в Сухумі і Батумі, в Грузію їм навіть літаки літають, прямі рейси! Чого вони лізуть в той Крим!? Це дорого і небезпечно але все одно лізуть! Підірвали міст? Фігня! Будемо їздити майже що не через лінію фронту!
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24.07.2023 13:44 Відповісти
Їм пообіцяли жити у військових таборах на ШАРУ. Головне слово тут на ШАРУ. Для кацапа.
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24.07.2023 15:13 Відповісти
По перше дають халявні путьовки. По друге у багатьох кацапів там рідня, нагадаю, що приблизно 80% населення Крима це етнічні росіяни (принайні вони себе такими вважають). По третє деякі кацапи ще вважают, що це дуже патріотично туди їздити. І четверте - дешево відносно інших напрямків.
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24.07.2023 15:44 Відповісти
Про 80% етнічної русні перебор. Немає у всесвіті жодного місця, де мешкає стільки русні.
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24.07.2023 17:56 Відповісти
Ви праві, але глянув вікі за переписом 2001 року, 58,5% кацапів, цього мало? Їх там більшість нажаль, і купа родичив на росії живе + понавозили туди після окупації, тому скоріш за все зара вже під 80%.
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25.07.2023 00:59 Відповісти
Ще знайшов перепис у Криму, провелений кацапстаном у 2021, по їх даним 73% росіяни, 14% татари, 8% українці, решта інші, отже я був близький до правди. Нашіх багато виїхало, а кацапів навпаки приїхало.
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25.07.2023 10:07 Відповісти
А може вибігти Леопард, тоді вам пи..зда
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24.07.2023 12:57 Відповісти
так она и меет ввиду украинский танк или бтр
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24.07.2023 13:15 Відповісти
вірю що так і буде
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24.07.2023 13:52 Відповісти
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24.07.2023 13:51 Відповісти
Сезон екстремальних турів.
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24.07.2023 12:58 Відповісти
Мордвинка чистых кровей.
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24.07.2023 13:02 Відповісти
На "60 мінут" у скабєєвой щодня 3.14*дять про ЛГБТ в ЄС. Затаскана методичка.
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24.07.2023 13:04 Відповісти
я згадав, як Янич про це розповідав ,на антимайдані...а потім здиснув в Австрію під час революції
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24.07.2023 13:10 Відповісти
Хтозна чого він так розповідав. Може в нього позиція була "не хочу та й дай Боже", тоді дивно що не в Голландію утік
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24.07.2023 13:38 Відповісти
🤮
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24.07.2023 13:08 Відповісти
кацапам ездят по ушам, а те ведь верят и доверяют...
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24.07.2023 13:14 Відповісти
для москалів одна дорога - у пекло
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24.07.2023 13:14 Відповісти
на жаль, цю крву не роздавили там бетером.
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24.07.2023 13:20 Відповісти
а ты представляешь сколько гавна будет
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24.07.2023 13:26 Відповісти
нічого, розкатають по дорозі
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24.07.2023 13:33 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2023/07/24/7166347/ В Швеции начинается суд над Гретой Тунберг за неповиновение полиции
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24.07.2023 13:25 Відповісти
это еще кто кому не повиновался
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24.07.2023 13:30 Відповісти
нада выдавливать таких на зеленку тем более если 20 лет за рулем
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24.07.2023 13:28 Відповісти
цьому відео вже декілька днів ...але ...після падіння самострою .вони показують як класно їхати в Крисм в об'зд через Маріуполь по так званому сухопутному коридору ...Це так класно просто піпець ,тим паче що це як реклама на їх 1 аналі ...А як же міст ? Він що не класний. Дивна реклама для дибілів щоб прокатнутись в нестабільний Крисм та ще потрапити під Хаймарс по дорозі...
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24.07.2023 13:33 Відповісти
На бомбу похожа
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24.07.2023 13:33 Відповісти
Це та, якій штанга на голову впала.
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24.07.2023 13:34 Відповісти
На пляжах уже выдают лежаки на воздушной подушке, точнее - на кислородной.
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24.07.2023 14:46 Відповісти
Тёлка немножко не договаривает. Что бы свинособаки раньше времени не боялись.
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24.07.2023 15:08 Відповісти
Ні, щоб сусіди не написали куданадо!
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24.07.2023 15:14 Відповісти
Останній сезон у Криму. Будет что вспомнить.
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24.07.2023 15:36 Відповісти
Знову іформативна пурга.
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24.07.2023 18:05 Відповісти
 
 