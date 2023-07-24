Кремлівська пропагандистка про дорогу в окупований Крим: "В будь-який момент може виїхати танк або БТР. Вони головні завжди". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка розповіла у студії росТВ про порядки на дорогах окупованих територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за її словами, пріоритет у русі завжди має військова техніка. Страхові поліси не діють узагалі.

"В будь-який момент танк або БТР можуть виїхати на дорогу, і вони будуть головними на цій дорозі. Страховка не діє, і ви не зможете оформити аварійний випадок", - каже пропагандистка.

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