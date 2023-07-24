Ворожий ЗРК "Бук" вибухає після влучання ракети РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО безпілотника

Українські артилеристи вразили ворожий ЗРК "Бук", поціливши у нього із американської РСЗВ "HIMARS".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

"БПЛА EOS коригує вогонь HIMARS по російському ЗРК "Бук", - зазначають бійці у коментарі до публікації.

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