Ворожий ЗРК "Бук" вибухає після влучання ракети РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО безпілотника
Українські артилеристи вразили ворожий ЗРК "Бук", поціливши у нього із американської РСЗВ "HIMARS".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.
"БПЛА EOS коригує вогонь HIMARS по російському ЗРК "Бук", - зазначають бійці у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+21 Sveta Yatsenko
показати весь коментар24.07.2023 15:45
+20 Hanka Panyanka
показати весь коментар24.07.2023 15:40
+20 Sergii Naushenko #466833
показати весь коментар24.07.2023 15:41
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То від ракетного твердого палива такий салют
Криков наводчиков при поражении цели
Очень их люблю
Яка чудова іграшка - салют дає сама….