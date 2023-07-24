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Ворожий ЗРК "Бук" вибухає після влучання ракети РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО безпілотника

Українські артилеристи вразили ворожий ЗРК "Бук", поціливши у нього із американської РСЗВ "HIMARS".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

"БПЛА EOS коригує вогонь HIMARS по російському ЗРК "Бук", - зазначають бійці у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти закопують у лісі останки тіл екіпажу РСЗВ БМ-21 "Град", знищеної ракетою HIMARS: "Это все, что от ребят осталось". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) Бук (129) HIMARS (307) ЗРК (205)


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Топ коментарі
+21
Яка краса,але ж як засрали кацапи своїм лайном нашу землю.
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24.07.2023 15:45
+20
кожен раз, коли я дивлюсь на такі кадри, в мене виникають подвійні почуття..., це клас, це здорово, тим хто це робить - велика шана та подяка, але... це все горить та вибухає на нашій землі, на жаль...
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24.07.2023 15:40
+20
Одразу видно - БУК був заряджений.
То від ракетного твердого палива такий салют
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24.07.2023 15:41
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кожен раз, коли я дивлюсь на такі кадри, в мене виникають подвійні почуття..., це клас, це здорово, тим хто це робить - велика шана та подяка, але... це все горить та вибухає на нашій землі, на жаль...
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24.07.2023 15:40 Відповісти
Пшениці і танки, що може бути більш страшніше і жорсткіше, бо ці Пшениці України, а танки.....
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24.07.2023 15:47 Відповісти
Разй*б.
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24.07.2023 15:40 Відповісти
Одразу видно - БУК був заряджений.
То від ракетного твердого палива такий салют
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24.07.2023 15:41 Відповісти
Бада-Бум,як каже Мадяр...
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24.07.2023 15:42 Відповісти
Z Book is closed 😂
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24.07.2023 15:42 Відповісти
як святковий феєрверк.
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24.07.2023 15:42 Відповісти
Яка краса,але ж як засрали кацапи своїм лайном нашу землю.
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24.07.2023 15:45 Відповісти
Перегниють, не вперший раз, не дарма у наст чорнозем такий родючий ...
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24.07.2023 15:50 Відповісти
Зашибись.
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24.07.2023 15:52 Відповісти
А нехрін по посадках ховатися....
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24.07.2023 15:53 Відповісти
Экипажу "Бука" крепкого здоровья.
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24.07.2023 15:54 Відповісти
Одного в этом видео не хватает
Криков наводчиков при поражении цели
Очень их люблю
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24.07.2023 15:59 Відповісти
Харашо пошла...
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24.07.2023 16:06 Відповісти
Добре, але у них цього лайна більше 300 од. було початку війни.
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24.07.2023 16:06 Відповісти
Видос выглядит немного странно.
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24.07.2023 16:10 Відповісти
Заблюрили чи то оригінальних авторів, чи то інтерфейс дрона і влєпілі значок фонда притули.
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24.07.2023 16:25 Відповісти
нічна зйомка.
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24.07.2023 16:35 Відповісти
Дали нам Штати «Хаймарси» - і «Бука» вже нема

Яка чудова іграшка - салют дає сама….
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24.07.2023 16:14 Відповісти
Пук !
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24.07.2023 16:17 Відповісти
Дым белый - значит экипаж договорился кто на каких местах будет сидеть на концерте у Йоси.
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24.07.2023 16:42 Відповісти
Гарна робота-сподіваюсь всі букіністи подохли...
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24.07.2023 16:47 Відповісти
EOS droni ecio nepodbyty kak vizu sto Litva podarila.Vsego ix peredali 5 stuk.Krasyvo otrabotal i Himars
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24.07.2023 18:35 Відповісти
Це чудово,але коли це було?Не люблю коли мені очі затирають...пропагандою,хоч і Українською.Правда,тільки правда.Коли я бачу повтори,по третьому разу то сумую,бо розумію,що не все солодко.Вже краще нічого ніж повтори,а головне під виглядом свіжого.Я розумію,що це війна,а війна це не фотки,це життя.,але це й не пропаганда.
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24.07.2023 20:08 Відповісти
 
 