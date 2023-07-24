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Морські піхотинці 36 ОБрМП знищили ворожий БТР за допомогою дрона-камікадзе. ВIДЕО

Морські піхотинці перетворили на металобрухт бронетранспортер, який окупанти лишили на полі бою. Аеророзвідниками підрозділу "Сови" 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського було уражено російський БТР.

Про це повідомили в телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ

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Автор: 

знищення (7243) БТР (279) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


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****** хлопці кацапню!!!
Героям Слава!!!
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24.07.2023 17:44 Відповісти
красивоє
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24.07.2023 19:19 Відповісти
Підари вже на БТрах присобачують мангали...Допомогло?
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24.07.2023 17:46 Відповісти
Таких дронів камікадзе потрібно десятки тисяч.Якби вони в нас були зовсім би інший розклад був
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24.07.2023 17:46 Відповісти
Явно був нафарширований ************.
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24.07.2023 17:47 Відповісти
Ніт, стандартний БК їбонув.
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24.07.2023 18:02 Відповісти
Який в БТРі стандартний БК що його рознесло вщент,скоріше він був замінований,т.
я.раніше чогось *здох*.
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24.07.2023 19:56 Відповісти
Нашим тоже перепало на запорожском направлении от их ланцетов при штурме села,когда уже начнут отправлять бронетехнику в атаку под прикрытием РЭБ?
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24.07.2023 19:17 Відповісти
 
 