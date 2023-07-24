Морські піхотинці 36 ОБрМП знищили ворожий БТР за допомогою дрона-камікадзе. ВIДЕО
Морські піхотинці перетворили на металобрухт бронетранспортер, який окупанти лишили на полі бою. Аеророзвідниками підрозділу "Сови" 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського було уражено російський БТР.
Про це повідомили в телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ
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Героям Слава!!!
я.раніше чогось *здох*.