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Рашисти замінували мости в окупованому Маріуполі та облаштовують біля них оборонні споруди, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі замінували всі мости та облаштовують оборонні споруди поблизу них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"В Маріуполі окупанти замінували всі мости та облаштували оборонні споруди біля кожного. Тепер прохід мостами обмежено, а територію оборонних споруд обнесено парканом. Попри всі бла-бла-бла пропаганди росіяни реально та міцно готуються до неминучої битви за Маріуполь", - зазначив він.

Також дивіться: В окупованому Маріуполі фіксують найбільше пересування ворога за останні місяці, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3231) мінування (1218) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+13
Вчіться ''чмошнікі'' зелені як треба оборону будувати! Але воно вам вже в пригоді не стане-скоро будете драпати до ростова , а то і далі!!!
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24.07.2023 18:46
+6
Вони не такі бовдури, як наші "очільники". Це я за Чонгар.
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24.07.2023 19:18
+6
Якби Вам в Омані Партрушєв відвалив мішечок з алмазного фонду то може й Ви б зрозуміли доцільність бути "тупим" в очах українського суспільства і "багатим екс-президентом" в Ізраїлі...
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24.07.2023 19:37
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Скоро вам прийдет большой пи...дец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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24.07.2023 18:44 Відповісти
Вчіться ''чмошнікі'' зелені як треба оборону будувати! Але воно вам вже в пригоді не стане-скоро будете драпати до ростова , а то і далі!!!
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24.07.2023 18:46 Відповісти
И никто не за что не ответил
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25.07.2023 10:18 Відповісти
Виходить так, що знову необхідно переймати досвід від окупантів рашистів. А чому наші не робили так само напередодні 24 лютого? Де були наші світани, жданови, арестовичі, цимбалюки, рєзнікови, портникови? Чому мовчали? Чому не звертали увагу суспільства на такі елементарні речі?
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24.07.2023 18:57 Відповісти
"Чому не звертали увагу суспільства на такі елементарні речі?" -🤣

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24.07.2023 19:16 Відповісти
Якби Вам в Омані Партрушєв відвалив мішечок з алмазного фонду то може й Ви б зрозуміли доцільність бути "тупим" в очах українського суспільства і "багатим екс-президентом" в Ізраїлі...
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24.07.2023 19:37 Відповісти
потому что не платили за Независимость жизнями, имуществом, где были умники, когда зарплата в армии была 1800 грн лет 15?... да и считающих русских братьями поменьшало конечно, но все равно их дохера и больше... сидят и молчат, бо тут недвижимость и бабло, бегают в МП и ненавидят ЗСУ.....
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25.07.2023 12:04 Відповісти
Вони не такі бовдури, як наші "очільники". Це я за Чонгар.
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24.07.2023 19:18 Відповісти
Не переймайтесь! Ще більші бовдури!!! бо отруєні тоталітарною ідеологією, холуйством і "чінопочітанієм". Суміш ще та... Тому і "Київ за три дня" не вийшло...
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24.07.2023 19:41 Відповісти
мова не про це
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24.07.2023 20:27 Відповісти
Нічого, ось зараз, як контнаступим!
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24.07.2023 19:58 Відповісти
Здається, кацапня почала щось підозрювати...
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24.07.2023 20:37 Відповісти
Вчись Зеленський поки що не посадили !!!
Єрмака це теж стосується !
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24.07.2023 20:39 Відповісти
За те, що москальські щурі з ОП 24.02.22. дали команду не підривати мости, вони вже давно мають сидіти на пожиттєво за держзраду. Бо мости на Чонгарі всі були заміновані з 2016 р. І не тільки на Чонгарі, а й на інших напрямках з Криму. ОПівська п"ята колона, користуючись владиними повноваженнями дала команду не підривати мости, це зрозуміло з інтерв"ю радника ОП Подоляка в серпні 2022, де він каже, що 24.02.22. довго вагалися чи підривати мости, бо ж було жалко тих грошей, які в них були вкладені, а ще тіпа ОП сподівалася, що кацапи теж люди і що вони будуть дбайливо відноситися до нашої інфраструктури, зокрема й до мостів. Таким чином кацапам дали час безперешкодно зайти на наш південь і тепер те, що вони захопили за лічені години, наші хлопці ціною життів будуть відбивати метр за метром.
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25.07.2023 10:21 Відповісти
Цікаво, курви зелені, а чи буде у кацапів "********"?
Якщо не буде, то висіти вам, тварям, на гілках дерев. Потім. Колись...
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25.07.2023 10:36 Відповісти
 
 