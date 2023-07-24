Рашисти замінували мости в окупованому Маріуполі та облаштовують біля них оборонні споруди, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі замінували всі мости та облаштовують оборонні споруди поблизу них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"В Маріуполі окупанти замінували всі мости та облаштували оборонні споруди біля кожного. Тепер прохід мостами обмежено, а територію оборонних споруд обнесено парканом. Попри всі бла-бла-бла пропаганди росіяни реально та міцно готуються до неминучої битви за Маріуполь", - зазначив він.

Також дивіться: В окупованому Маріуполі фіксують найбільше пересування ворога за останні місяці, - Андрющенко. ВIДЕО