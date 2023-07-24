Рашисти замінували мости в окупованому Маріуполі та облаштовують біля них оборонні споруди, - Андрющенко. ВIДЕО
Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі замінували всі мости та облаштовують оборонні споруди поблизу них.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"В Маріуполі окупанти замінували всі мости та облаштували оборонні споруди біля кожного. Тепер прохід мостами обмежено, а територію оборонних споруд обнесено парканом. Попри всі бла-бла-бла пропаганди росіяни реально та міцно готуються до неминучої битви за Маріуполь", - зазначив він.
Топ коментарі
+13 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар24.07.2023 18:46
+6 Jim Hawkins #551630
показати весь коментар24.07.2023 19:18
+6 НБ
показати весь коментар24.07.2023 19:37
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Єрмака це теж стосується !
Якщо не буде, то висіти вам, тварям, на гілках дерев. Потім. Колись...