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Взятий у полон окупант розповів про те, як підписав контракт із Міноборони РФ: "Командир выстрелил мне в ягодицу, но я убежал". ВIДЕО

Уродженець села Ваегі Магаданської області 39-річний Матвій Айняургін підписав договір із Міноборони РФ, відбуваючи покарання в місцевій виправній колонії. На сході України колишній "зек" потрапив у полон до українських захисників

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Айняургін став служити в ПВК "Ветерани" при 55-й окремій мотострілецькій бригаді РФ. Йому обіцяли роботу з будівництва та зміцнення бліндажів на задніх лініях російської оборони, проте служити йому довелося на передовій.

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Коли він заявив командиру про те, що має бути на інших позиціях, той заявив, що треба виконувати наказ.

"За неисполнение приказа знаете, что может быть? Могут "обнулить", то есть прострелить ногу или еще что-нибудь. Я такое уже видел. Угрозы, обиды. Я не выдержал и побежал, потому что почувствовал боль в ягодице и я упал. Оказывается, у меня выстрелил командир", - розповів полонений.

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Повну історію колишнього ув'язненого, який уклав контракт із ПВК "Ветерани" можна переглянути у соцмережі.

Автор: 

армія рф (17388) полон (1562)


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Топ коментарі
+18
оно конечно жалкое. Но даже жалкую собаку если она беззащитная, убивать - это надо быть подонком типа таких же вот орков.
хотя орк - для него комплимент..
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24.07.2023 18:31
+13
Зато, коли воно, або такі як воно, гвалтували українських жінок і дітей, не були такими "жалкими".
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24.07.2023 18:48
+10
Ну і рожа,типічний рюсскій,орки з Володаря Кілець симпатичніші були,а це якісь неандертальці
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24.07.2023 18:34
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Та гляньте на це тупе уйобіще цеж повний імбіцил, ростриляти та й все хто цю потвору буде вимінювали?…
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24.07.2023 18:27 Відповісти
оно конечно жалкое. Но даже жалкую собаку если она беззащитная, убивать - это надо быть подонком типа таких же вот орков.
хотя орк - для него комплимент..
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24.07.2023 18:31 Відповісти
Ви праві рки сильні і здорові і в книжках і в іграх.
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24.07.2023 18:37 Відповісти
Зато, коли воно, або такі як воно, гвалтували українських жінок і дітей, не були такими "жалкими".
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24.07.2023 18:48 Відповісти
так, можливо він і вбивав і гвалтував.
Але це - ЙОГО провина. а якщо ми його вб'ємо беззбройного з це буде вже НАША провина.
Не зрозуміло?
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24.07.2023 19:13 Відповісти
А прі папиткє к бєгству?
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24.07.2023 19:39 Відповісти
Ви вважаєте, що буде краще, коли вони будуть вбивати, калічити, піддавати тортурам, гвалтувати і грабувати українців? Тому, що вони жалюгідні? Та воно, як і інші, на подібних відео безсоромно брешуть - банально на сльозу давлять.
І, да - аналогія із собакою недоречна. Вони - щось на кшталт тарганів, або глистів та подібного.
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24.07.2023 19:56 Відповісти
якщо його не вбити - він повернеться і вб'є вашу дитину. А весь ви такий невинний
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24.07.2023 20:00 Відповісти
нам потрибна армия таких имбэцылив на розминування - их нэ жалко ))
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24.07.2023 18:36 Відповісти
Бреше як дихае по легенді якої йих навчило фсб причому всі брешуть однаково спочатку брехали що їхали на навчання зараз брешуть що на будівництво
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24.07.2023 20:23 Відповісти
До повномасштабного вторгнення «зелених чоловічків» з снігової Нігерії на територію України, ми майже нічого не знали, про суб'єкт російської федерації - Бурятію.
Вчитель історії у школі розповідав нам, що у столиці Бурятії - Улан Уде найбільший у світі пам'ятник вождеві пролетаріату - Леніну. Коли у полон військовослужбовцям ЗСУ почали здаватися цілими ротами військовослужбовці міністра нападу та могилізації РФ Сергія Гірше нетовича Шойгу поступово почала вимальовуватися повна «картина» про звичаї та спосіб життя «визволителів» зі сходу, які прийшли в благословенну Україну зі зброєю в руках.

Насамперед на допиті буряти, сахаті та тунгуси, взяті у полон військовослужбовцями Збройних Сил України, просять конвой вгамувати спрагу мінеральною водою «Миргородська», до бювету якого вони не дійшли танками. Український дізнавач знає бажання своїх клієнтів і в нього напоготові завжди є жадана охолоджена мінералка.

Після водопою допит протікає далі у потрібному руслі. На запитання офіцера: - Якщо ми вас обміняємо на українських полонених, то ви знову приїжджатимете «на сафарі» в Україну ґвалтувати дітей, грабувати пральні машини, килими та вбивати мирних громадян?

- Звичайно будемо, - чесно відповідає віруючий у перевтілення Буддобоязнений полонений. У нас у Бурятії немає роботи. Це - депресивний регіон. Наших оленів та верблюдів давно з'їли комуністи. Якщо ми не підпишемо контракт із вербувальником, то моя сім'я помре з голоду.

- А ви не пробували змінити професію вбивці, наприклад, на будівельника та поїхати зводити житлові будинки в Кунцево, Західний адміністративний округ Москви, - варіює дізнавач.

- Я про це якось не подумав, - відповів нащадок Золотої Орди.

- А ви не боїтеся загинути на війні, - знову намагається «включити мозок» полоненому офіцер СБУ.

- Буддисти не бояться смерті. Ми - погань. Якщо я загину єфрейтором, то в наступному житті я буду підполковником і мати велику зарплату.

У телефонній розмові з чоловіком дружина-бурятка з Улан-Уде дає вказівку ратнику «Русского мира», що бореться у складі путінської «спецоперації» під Херсоном:

-Ти, Доржиханде, відрізай «хахляцьким» хлопчикам «піпки», щоб вони не розмножувалися.

Занавес.
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24.07.2023 20:59 Відповісти
Так і сказав? "В ягодіцу"? 🤣😂😂
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24.07.2023 18:30 Відповісти
Может в жопу и не выстрел?
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24.07.2023 18:33 Відповісти
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24.07.2023 18:56 Відповісти
Та воно і слова такого не знає.
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24.07.2023 18:34 Відповісти
Видео не смотрел, "но осуждаю"...(с) Кстати, этот чукча-зэк ни одного слова матом не сказал, в отличие от других нечукч...
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24.07.2023 18:54 Відповісти
Матюки або запікані, або "обеззвучені".
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24.07.2023 19:25 Відповісти
Для начала нужно видео посмотреть...
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24.07.2023 18:52 Відповісти
Так я своїм вухам не повірив, тому перепитую в товариства.
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24.07.2023 19:20 Відповісти
Нет, он сказал в ягодичную мышцу...
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24.07.2023 20:26 Відповісти
Ага, в gluteal musculus.
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24.07.2023 20:45 Відповісти
👍😂
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24.07.2023 21:55 Відповісти
А він часои не утоснив, куди командир поуілив - у gluteus maksimus чи gluteus medius?
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24.07.2023 20:46 Відповісти
"он мне плечо прострелил. вот здесь" (С) іронія долі ))))))
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24.07.2023 18:31 Відповісти
та насрати, мені, особисто, це все не цікаво...
контракт підписав, знав куда їде і для чого...
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24.07.2023 18:33 Відповісти
Ну і рожа,типічний рюсскій,орки з Володаря Кілець симпатичніші були,а це якісь неандертальці
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24.07.2023 18:34 Відповісти
Вы не слышали о существовании таких малых северных народов, как чукчи, эвенки, эскимосы?
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24.07.2023 18:56 Відповісти
мене більш цікавить,якого чорта ці малі народи в Україні забули?
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24.07.2023 18:58 Відповісти
Согласен.
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24.07.2023 19:00 Відповісти
Так мутін же п¢здить, що ми з кацапами адін нарот. То з котрими?
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24.07.2023 20:00 Відповісти
Ось їх петрусь перший. Де тут риси слов'янства? Усі вони чебуряти.

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24.07.2023 19:25 Відповісти
Шариков ПП
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24.07.2023 18:38 Відповісти
і правильно роблять -бо бува такі соберуться аби гроші заробить-пересидіть аби напиться- в кожному підрозділі \ такі автари. так що з ними нормально? щоб моральний склад підрозділу розлагать та товарищів підставлять
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24.07.2023 19:16 Відповісти
Ахах))) срашистский мир... никак не пойму... как оккупированные срашей народы соглашаются за нее умирать в нападении на другую страну...
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24.07.2023 18:38 Відповісти
Промивають їм мізки. Також потім, коли пропаганда вже не працює, давлять їм на емоції "помстимося з наших".
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24.07.2023 18:40 Відповісти
їх ніхто не питає. Цей явно з зони. і явно третя стадія алкоголізму. опухше лице. чи шо там в нього..
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24.07.2023 19:14 Відповісти
Ну то что их не спрашивают не объясняет почему они туда идут. В защиту скажу - сраша когда-то споила коренные народы Сибири. Может он оттуда.
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24.07.2023 19:55 Відповісти
Тож каже, що чукча з оленячого пасовиська.
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24.07.2023 22:53 Відповісти
,,отца слышишь киздят, а я убежал,,
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24.07.2023 18:39 Відповісти
В жопу ранєний алєнь.
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24.07.2023 18:43 Відповісти
...северный.
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24.07.2023 18:57 Відповісти
Якут мабуть чи нівх якийсь.
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24.07.2023 18:43 Відповісти
схожий на корінного скрепного росіянина)
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24.07.2023 18:46 Відповісти
Ну от що з ними робити? Найкраще було б депортувати, а не годувати і лікувати. Але ж депортованих змусять "іскупать кровью позор плєна" і таки доведеться їх знищувати, але скількох наших вони встигнуть вбити до загибелі? У нас уже є типи яких обміняли і вони потрапили в полон вдруге. З іншого боку "права людини". Виходить що поки ********* переслідує за здачу в полон, обміняним, або звільненим загрожує ув'язнення або смерть. Звідси ми не маємо права віддавати тих полонених хто відмовляється повертатися в *********. Іншими словами, чим кращі умови утримання полонених тим менше серед них бажаючих повертатися. І кожне кацапське окупаційне падло, особливо коли стане абсолютно очевидною поразка *********у, що означає довічну виплату репарації Україні з своєї зарплати!, почне волати "я буду здєсь жіть!, ето моє право!"... Потрібно прийняти категоричний закон щодо відмови в праві звільнених з полону окупантів залишатися на території України. Щоб навіть шансів і будь яких ілюзій щодо подальшого перебування, отримання виду на проживання і тим більше громадянства ц них не виникало.
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24.07.2023 18:52 Відповісти
Истинно российский славянин.
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24.07.2023 19:09 Відповісти
Чистокровный руцкий орк.
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24.07.2023 19:10 Відповісти
А як на останок росчулився, коли "басаноґоє дєцтво" з "сєвєрнимі алєнямі" згадав... "У нас сваі традіциі... рускій нєрускій"...
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24.07.2023 19:28 Відповісти
Дивлюсь коментарі. Люди, соромно за вас. Е вислів, "чукча-письменник, не читач". Так ось, більшість коментуючих і е тими самими "чукча-письменник". Хоча, вислів, як по мені, не доречний, бо цей "чукча" набагато розумніший за деяких. Ви все почули? Вони так само окуповані рашкою, як і ми, до того ж набагато більше часу, та з допомогою горілки, до якої ці народи не пристосовані природно. Хоч один з "вумників" спробував прожити в умовах крайней півночі? Це, якраз ті регіони, які першими будуть претендувати на відділення від рашки, поки в них е такі свідомі "чкукчи", як цей. Вчіть історію, непогана наука, для "предбачення майбутнього".
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24.07.2023 19:33 Відповісти
Цей чукча каже правильно, але діє неправильно. ТРЕБА ОБНУЛЯТИ СВОЇХ КАТІВ. А не чекати коли їх кати обнуляють.
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24.07.2023 21:06 Відповісти
да пошел ты нах.й со своими оленеводами, они сюда не за ягелем приехали а убивать украинцев.
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24.07.2023 21:35 Відповісти
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24.07.2023 19:41 Відповісти
а де твоє фото ? Пляшку роздавлюють на трьох. Соромно мені за тебе Алекс.
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24.07.2023 21:08 Відповісти
Цензору ще не набридло публікувати ці історії? Московит не людина, жалю не вартий і має розглядатися лише як біологічний матеріал для обміну.
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24.07.2023 19:44 Відповісти
Іди свідси, москаль нєкрасівий!
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24.07.2023 20:08 Відповісти
Развал Рашки неизбежен.
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24.07.2023 20:30 Відповісти
Трясця, їх обнуляють, а вони сприймають це як правило. У Першу світову у 1917 році обнуляли офіцерів - дворян. Ніхто не боявся своїх катів. А ці нещасні ... тікають. А їх підстрелюють як у тирі.
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24.07.2023 21:05 Відповісти
Ми веж з Бушменами воюемо???
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26.07.2023 15:55 Відповісти
 
 