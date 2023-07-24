Взятий у полон окупант розповів про те, як підписав контракт із Міноборони РФ: "Командир выстрелил мне в ягодицу, но я убежал". ВIДЕО

Уродженець села Ваегі Магаданської області 39-річний Матвій Айняургін підписав договір із Міноборони РФ, відбуваючи покарання в місцевій виправній колонії. На сході України колишній "зек" потрапив у полон до українських захисників

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Айняургін став служити в ПВК "Ветерани" при 55-й окремій мотострілецькій бригаді РФ. Йому обіцяли роботу з будівництва та зміцнення бліндажів на задніх лініях російської оборони, проте служити йому довелося на передовій.

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Коли він заявив командиру про те, що має бути на інших позиціях, той заявив, що треба виконувати наказ.

"За неисполнение приказа знаете, что может быть? Могут "обнулить", то есть прострелить ногу или еще что-нибудь. Я такое уже видел. Угрозы, обиды. Я не выдержал и побежал, потому что почувствовал боль в ягодице и я упал. Оказывается, у меня выстрелил командир", - розповів полонений.

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Повну історію колишнього ув'язненого, який уклав контракт із ПВК "Ветерани" можна переглянути у соцмережі.