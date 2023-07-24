Взятий у полон окупант розповів про те, як підписав контракт із Міноборони РФ: "Командир выстрелил мне в ягодицу, но я убежал". ВIДЕО
Уродженець села Ваегі Магаданської області 39-річний Матвій Айняургін підписав договір із Міноборони РФ, відбуваючи покарання в місцевій виправній колонії. На сході України колишній "зек" потрапив у полон до українських захисників
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Айняургін став служити в ПВК "Ветерани" при 55-й окремій мотострілецькій бригаді РФ. Йому обіцяли роботу з будівництва та зміцнення бліндажів на задніх лініях російської оборони, проте служити йому довелося на передовій.
Коли він заявив командиру про те, що має бути на інших позиціях, той заявив, що треба виконувати наказ.
"За неисполнение приказа знаете, что может быть? Могут "обнулить", то есть прострелить ногу или еще что-нибудь. Я такое уже видел. Угрозы, обиды. Я не выдержал и побежал, потому что почувствовал боль в ягодице и я упал. Оказывается, у меня выстрелил командир", - розповів полонений.
Повну історію колишнього ув'язненого, який уклав контракт із ПВК "Ветерани" можна переглянути у соцмережі.
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хотя орк - для него комплимент..
Але це - ЙОГО провина. а якщо ми його вб'ємо беззбройного з це буде вже НАША провина.
Не зрозуміло?
І, да - аналогія із собакою недоречна. Вони - щось на кшталт тарганів, або глистів та подібного.
Вчитель історії у школі розповідав нам, що у столиці Бурятії - Улан Уде найбільший у світі пам'ятник вождеві пролетаріату - Леніну. Коли у полон військовослужбовцям ЗСУ почали здаватися цілими ротами військовослужбовці міністра нападу та могилізації РФ Сергія Гірше нетовича Шойгу поступово почала вимальовуватися повна «картина» про звичаї та спосіб життя «визволителів» зі сходу, які прийшли в благословенну Україну зі зброєю в руках.
Насамперед на допиті буряти, сахаті та тунгуси, взяті у полон військовослужбовцями Збройних Сил України, просять конвой вгамувати спрагу мінеральною водою «Миргородська», до бювету якого вони не дійшли танками. Український дізнавач знає бажання своїх клієнтів і в нього напоготові завжди є жадана охолоджена мінералка.
Після водопою допит протікає далі у потрібному руслі. На запитання офіцера: - Якщо ми вас обміняємо на українських полонених, то ви знову приїжджатимете «на сафарі» в Україну ґвалтувати дітей, грабувати пральні машини, килими та вбивати мирних громадян?
- Звичайно будемо, - чесно відповідає віруючий у перевтілення Буддобоязнений полонений. У нас у Бурятії немає роботи. Це - депресивний регіон. Наших оленів та верблюдів давно з'їли комуністи. Якщо ми не підпишемо контракт із вербувальником, то моя сім'я помре з голоду.
- А ви не пробували змінити професію вбивці, наприклад, на будівельника та поїхати зводити житлові будинки в Кунцево, Західний адміністративний округ Москви, - варіює дізнавач.
- Я про це якось не подумав, - відповів нащадок Золотої Орди.
- А ви не боїтеся загинути на війні, - знову намагається «включити мозок» полоненому офіцер СБУ.
- Буддисти не бояться смерті. Ми - погань. Якщо я загину єфрейтором, то в наступному житті я буду підполковником і мати велику зарплату.
У телефонній розмові з чоловіком дружина-бурятка з Улан-Уде дає вказівку ратнику «Русского мира», що бореться у складі путінської «спецоперації» під Херсоном:
-Ти, Доржиханде, відрізай «хахляцьким» хлопчикам «піпки», щоб вони не розмножувалися.
Занавес.
контракт підписав, знав куда їде і для чого...