"Свої ж вкрали автомат на передовій", - полонений росіянин зі "Шторм Z". ВIДЕО
Засуджений Тахір Валєєв пішов у ряди "Шторм Z" з Башкортостана. Каже, буцімто, кликали відбудовувати знищені міста, але опинився під вогнем своїх товарищів, які ще й вкрали автомат на передовій.
Про те, як вербують, навчають і карають "штормівців", - в ексклюзивному інтерв'ю каналу Бутусов плюс.
"Пообещали заработную плату хорошую в размере 200 тысяч рублей, пообещали помощь детям, родственникам и то что помилование будет", - розповів полонений.
"И по нам наши стреляли и "ВСУшники" стреляли, каша была. Со 140 человек наших осталось 50. Много убитых, много раненых. Дух падает, они не знают, за что воюют", - сказав росіянин.
Топ коментарі
+8 Rino Rino
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+7 Panda Freeav
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+5 Павел Орехов #471317
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