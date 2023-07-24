"Свої ж вкрали автомат на передовій", - полонений росіянин зі "Шторм Z". ВIДЕО

Засуджений Тахір Валєєв пішов у ряди "Шторм Z" з Башкортостана. Каже, буцімто, кликали відбудовувати знищені міста, але опинився під вогнем своїх товарищів, які ще й вкрали автомат на передовій.

Про те, як вербують, навчають і карають "штормівців", - в ексклюзивному інтерв'ю каналу Бутусов плюс.

"Пообещали заработную плату хорошую в размере 200 тысяч рублей, пообещали помощь детям, родственникам и то что помилование будет", - розповів полонений.

Дивіться також: Прикордонники знищили ворожі бліндажі під Бахмутом. ВIДЕО

"И по нам наши стреляли и "ВСУшники" стреляли, каша была. Со 140 человек наших осталось 50. Много убитых, много раненых. Дух падает, они не знают, за что воюют", - сказав росіянин.