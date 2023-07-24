УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15201 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
7 064 14

"Свої ж вкрали автомат на передовій", - полонений росіянин зі "Шторм Z". ВIДЕО

Засуджений Тахір Валєєв пішов у ряди "Шторм Z" з Башкортостана. Каже, буцімто, кликали відбудовувати знищені міста, але опинився під вогнем своїх товарищів, які ще й вкрали автомат на передовій.

Про те, як вербують, навчають і карають "штормівців", - в ексклюзивному інтерв'ю каналу Бутусов плюс.

"Пообещали заработную плату хорошую в размере 200 тысяч рублей, пообещали помощь детям, родственникам и то что помилование будет", - розповів полонений.

Дивіться також: Прикордонники знищили ворожі бліндажі під Бахмутом. ВIДЕО

"И по нам наши стреляли и "ВСУшники" стреляли, каша была. Со 140 человек наших осталось 50. Много убитых, много раненых. Дух падает, они не знают, за что воюют", - сказав росіянин.

Автор: 

Бутусов Юрій (3590) полонені (2266)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
для кацапів це бидло зовсім ніякої цінності не становить. тому поповнення обмінного фонду таким сміттям немає змісту. краще ліквідувати відразу при спробі втечі, ніж потім панькатися з цим біосміттям і витрачати кошти на його утримання.
показати весь коментар
24.07.2023 19:59
+7
ви себе не дуже тіште. а що він буде в полоні казати? "йшов хахлов мачить. еще и за деньги да оп**здюлився"? звісно ні. з тієї сторони з мясом порядок, його ще повно. і наші також в полон потрапляють, і теж для захисту - повар, водій, мобілізований, воювати не хотів. вони перед ворогом, що наші, що оце от на відео..
показати весь коментар
24.07.2023 19:59
+5
Может кто то украл автомат что бы застрелиться.
показати весь коментар
24.07.2023 19:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.07.2023 19:52 Відповісти
Может кто то украл автомат что бы застрелиться.
показати весь коментар
24.07.2023 19:54 Відповісти
Украли автомат... На фронте... Под обстрелами... Или заснул бухой, или в карты проиграл и пошел сдаваться за похлебку.
показати весь коментар
24.07.2023 19:59 Відповісти
ви себе не дуже тіште. а що він буде в полоні казати? "йшов хахлов мачить. еще и за деньги да оп**здюлився"? звісно ні. з тієї сторони з мясом порядок, його ще повно. і наші також в полон потрапляють, і теж для захисту - повар, водій, мобілізований, воювати не хотів. вони перед ворогом, що наші, що оце от на відео..
показати весь коментар
24.07.2023 19:59 Відповісти
для кацапів це бидло зовсім ніякої цінності не становить. тому поповнення обмінного фонду таким сміттям немає змісту. краще ліквідувати відразу при спробі втечі, ніж потім панькатися з цим біосміттям і витрачати кошти на його утримання.
показати весь коментар
24.07.2023 19:59 Відповісти
В основном наши парни так и делают. Но такое чудо надо всему миру показать.
показати весь коментар
24.07.2023 20:00 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2023 20:06 Відповісти
Будь який окупант, особливо з криміналізованих "нацменшин" бреше завжди! І "чавить сльозу". Тупо кримінальні прийоми з репертуару АУЄ. Нам показали хоч одного який відверто заявляв в полоні що прийшов в Україну на заклик ***** вбивати "нациків", гвалтувати, знищувати міста та села, мародерити і заробляти на крові? Прокацаплений Золкін Вам таких не покаже навіть якби такі й зголосились... Усі "сумирні овечки" яких обманули... Угу...
показати весь коментар
24.07.2023 20:14 Відповісти
Золкін не розумніший від цих полонених кацапів. Бачив його "бесіду" з пілотом на руїнах у Харкові - сором за такого відірваного від життя "українського патріота". Кацап зрозумів обмежанність свого "слідчого" і почав грати у мовчанку.
показати весь коментар
24.07.2023 21:20 Відповісти
шкода що саперну лопату в дупу не встромили
показати весь коментар
24.07.2023 20:18 Відповісти
Та в нас крадуть заводами та параходами вже майже на 40 млрд накалядовали
показати весь коментар
24.07.2023 21:05 Відповісти
Башку не вкрали, вже пощастило. Хоча, кому вона потрібна?
Тільки Уйлу.
показати весь коментар
24.07.2023 21:11 Відповісти
****** ! они все ****** ! Он шел убивать за бабки и помилование ! Они им не нужны а нам темболее !
показати весь коментар
24.07.2023 21:43 Відповісти
 
 