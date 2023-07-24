Укрзалізниця закликає підтримати одеситів після страшних ударів по їхньому місту: "Тримайтесь, одесити, ви сильні! І ми з вами!". ВIДЕО

"Тримайтеся, одесити! Ви сильні і ми з вами!", - ці слова напередодні лунали з гучномовців вокзалів Харкова, Дніпра, Ужгорода, Львова та Києва під час відправлення поїздів до Одеси. "Укрзалізниця" замінила стандартні оголошення, задля підтримки одеситів після страшних ударів по їхньому місту.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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