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Укрзалізниця закликає підтримати одеситів після страшних ударів по їхньому місту: "Тримайтесь, одесити, ви сильні! І ми з вами!". ВIДЕО

"Тримайтеся, одесити! Ви сильні і ми з вами!", - ці слова напередодні лунали з гучномовців вокзалів Харкова, Дніпра, Ужгорода, Львова та Києва під час відправлення поїздів до Одеси. "Укрзалізниця" замінила стандартні оголошення, задля підтримки одеситів після страшних ударів по їхньому місту.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю, зокрема 28 пам’яток архітектури, - міськрада

Автор: 

Одеса (5461) Укрзалізниця (6847)


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Топ коментарі
+11
Может пора топить рашистские корыта в нашем море ?
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24.07.2023 20:44
+9
Тримайтеся , дорогі наші одесити ,
кияни теж з Вами , бо Ваша біль , то є і наша біль 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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24.07.2023 21:19
+5
Дякую тобі сердечно, друже!
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24.07.2023 21:25
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Будматеріали надіслали би. Слова без діл нічого не значать.
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24.07.2023 20:43 Відповісти
Может пора топить рашистские корыта в нашем море ?
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24.07.2023 20:44 Відповісти
Да , есть такое ... А топить надо .
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24.07.2023 20:50 Відповісти
Капитан Джек Воробей?!
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24.07.2023 23:47 Відповісти
і "укрзалізниця" із роду "кликушників" " тиць 3,14сдиць а толку нуль"
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24.07.2023 21:03 Відповісти
Тримайтеся , дорогі наші одесити ,
кияни теж з Вами , бо Ваша біль , то є і наша біль 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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24.07.2023 21:19 Відповісти
Дякую тобі сердечно, друже!
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24.07.2023 21:25 Відповісти
Щiра подяка,добродiю...
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24.07.2023 21:47 Відповісти
Дякуємо за підтримку,
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24.07.2023 22:08 Відповісти
Щось це надто сильно нагадує клічь з однієї касапської підворотні, мовляв "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь". Одна ******* все-таки.
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24.07.2023 22:27 Відповісти
а ось мені "щось надто сильно,нагадує",що ви,з такими Висерами!,(,саме з тієї пАдвАротні!,(,
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24.07.2023 23:07 Відповісти
Вам не здається, що ця хвороблива творчість вашого бонєвтіка ледь не по всіх каналах, а тепер ще й в Укрзалізниці буквально виносить мізки і уже всіх дістала. Коли воно уже заткнеться?
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24.07.2023 23:20 Відповісти
Балабольство, дешеві понти, лицемірство, порожні лозунги, фальшивий патриотизм все це ЗЕлене лайно метастазами розповзлось по країні
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24.07.2023 23:25 Відповісти
Гундосий незламний зрадник з гарантіями недоторканності напряму із ворожого кремля.
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24.07.2023 23:31 Відповісти
Ні,Мені так ні здається,,по перше--"хвороблива творчість вашого бонєвтіка"-- він не мій ,по другедумаю ,ви поняття не маєте,про що кажете, інакше,ви або бот,або кацап,або Ідіот!, що не має ні Доброти ні Жалю, ні Співчуття,
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24.07.2023 23:44 Відповісти
Можливо саме ви ідіот, який під впливом пропаганди уже безапеляційно впевнений, що у бонєвтіка, який здав ворогу злочинців вагнерівців, а згодом і всю Україну касапам є якісь співчуття, жаль чи доброта до українського народу?
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24.07.2023 23:53 Відповісти
Україну---Ніхто ні здав касаб,Більш мені ні пиши,
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25.07.2023 00:02 Відповісти
Повторюй це собі на ніч перед сном і кожного ранку, зелений рашист

Ці фальшиві й лицемірні співчуття від ворожого холуя і найбільшого зрадника в історії України є наругою над всіма українцями, живими та полеглими у цій касапській війні.
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25.07.2023 00:19 Відповісти
Квитки на Укрзалізниці в західному напрямку тільки через бариг-уродські "патріоти".
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24.07.2023 22:52 Відповісти
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24.07.2023 22:59 Відповісти
 
 