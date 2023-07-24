Бійці батальйону "Свобода" на Сіверському напрямку знищили два ворожі танки. ВIДЕО
Українські воїни з бригади Національної гвардії України "Рубіж" знищили два російські танки. Це сталося на Сіверському напрямку.
Відео ліквідації ворожої військової техніки опубліковано на фейсбук-сторінці батальйону "Свобода" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Ольга Жмудовська #551244
показати весь коментар24.07.2023 21:10
+10 Zynoviy Zenon #568769
показати весь коментар24.07.2023 21:28
+9 Volodymyr Volodymyr #551203
показати весь коментар24.07.2023 21:27
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А ви малоросьня і далі вірте казкам від усяких там Дубинських та Бужанських, що українські націоналісти розколюють Україну та завербовані КГБ-ФСБ і обирайте їх цих Бужанських собі у начальники, а українським націоналістам давайте на виборах 2%
І так "комуністка" Фаріон теж входить у Свободу і веде просвітницькі національні програми
І ось тепер де вони і де ми
Нам обом є що пред'явити одне одному - українцям навіть більше.
Тепер м'яч на боці поляків
Відкриваємо ВІкіпедію:
Qods Mohajer-6
Mohajer-6 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA перс. مهاجر ۶) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD иранского производства, способный нести полезную нагрузку для многоспектрального наблюдения и/или до четырёх боеприпасов с высокоточным наведением. Десять были изготовлены по состоянию на февраль 2018 года для https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%A0&action=edit&redlink=1 сухопутных войск КСИР https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C [fa] , а 40 планируется для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8 военно-морского флота КСИР .
Питання : "До чого тут "Ізраїль"?" та "Хто ідіот?"
Можливо я помилився, в мене вчора вечером голова вже квадратна була після наших емоційних переписок. Я просто хотів звернути увагу на те що "Ланцети" то по суті безпілотники копія ізраїльської моделі про що і говорив Роман Світан.
Я не знаю, як це пропустив начебто перевіряв перед тим як писати, але ж кажу голова взагалі не варила. Й до того ж я ще й не встиг запустити програму, яку мені треба було на сьогодні, переписуючись з вами всіма, тому був змушений сидіти до півночі, а комп'ютер мусів робити взагалі всю ніч й навіть зараз коли я пишу воно його ще все не розпакувало.
Нормальні люди спочатку думають, а потім пишуть Саме цим вони від "недоумків" відрізняються які спочатку ляпають язиком, а потім ображаються на те що їх за дурість висміюють От тобі відповідь на те, чому тебе тут ігнорують!
І ви мені так і не пояснили як юрист, про правовий режим воєнного стану. Я з догадуюся в чому причина, просто у нас закони виконуються тоді коли це вигідно й кому це вигідно, навіть Конституція, Головний Закон, який для нас націоналістів то святе. Хоча наша Конституція не ідеальна й в ній багато що залишилося з УРСР але іншої в нас поки не має. Тож, я просто хочу почути підтвердження хоч когось, що дійсно просто не хотіли, не слухали націоналістів, не думали про безпеку а тільки про себе. Звичайний егоїзм та фарисейське лицемірство.
Іншу причину, я не знаю.
Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводять у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 країні або в окремих її місцевостях у випадку збройної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) агресії чи загрози нападу, загрози розумієте, небезпеки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 державній незалежності , її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальній цілісності . Ось, що тут ще треба пояснювати.
Воєнний стан також не слід плутати зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 станом війни . Хоча фактично ми знаходимося в стані війни з 2014 року, це те що говорили весь час націоналісти, так нам не оголошували війни, але відбулася анексія нашої території і ворог здійснив акт агресії, перетнувши державний кордон.
Воєнний стан передбачає надання відповідним органам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державної влади , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військовому командуванню та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 національної безпеки , а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE конституційних прав і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 свобод https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD громадянина та прав і законних інтересів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Це те що треба було зробити щоб захистити людей, підготувати національний спротив, мати можливість видати зброю на руки, щоб громадяни мали можливість самими захиститися якраз на сході й півдні від колаборантів і сепарів.
За виняткових обставин воєнний стан застосовують для відновлення порядку в країні та збереження цивільної форми врядування, або для об'єднання людей у випадку військового вторгнення іншою країною. Це було необхідно одразу після Революції Гідності, а не надзичайний стан, це не техногенна катастрофа а загроза державності й руйнація діючих інституцій.
В Україні воєнний стан можуть запровадити на всій її території або в окремих її місцевостях. Запровадження відбувається в кілька етапів:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Рада національної безпеки і оборони України подає пропозицію про запровадження воєнного стану https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президенту . Президент видає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 указ про введення воєнного стану. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада збирається на засідання щодо затвердження указу Президента. Після затвердження указ підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.
Це те що треба було зробити. Не вважали Турчинова авторитетом, прекрасно переобрали і це вже час коли тривали за ворушення на сході й був окупований крим, як проводити вибори поняття не маю, але то таке. Є коаліція, відновлені інституції, перше що треба було зробити, це подбати про національну безпеки й оборону країни, воєнний стан, це механізм інструмент який дозоляє створити такі умови.
Те що ви там кажите, кричали про узурпацію влади, це все до гузиці, вибачайте якшо я маю так висловлюватися. Є Закон, навищої інстанції, наша Конституція.
А з медіа простором треба було працювати зібрати теж на нараду, пояснити ситуацію, режим цензури й передбачає передачу змі воєнним там були Лідери ще з Майдану, Дмитро Ярош, Семен Семенченко, той же Сашко Білий. Багато було толкових людей, але цього не зробили. Питання: ЧОМУ?
Божечку, чому все так складно. Це ж не квантова механіка і не суперструнна теорія.
...!!!
Де ви за крайній рік бачили якійсь БПЛА типу "Форпост"? Скільки разів за крайній рік ви чули про роботу Байрактарів? Чому?
Ви знаєте принципи роботи Ланцета? Ви чому не загуглили (хоча би) про "Форпост"? Вам достатньо того що сказав Світан, перевіряти не треба? А до чого той Світан прикрутив Ланцет?
Ви знову прийшли до форумчан з геніальної ідеєю: - "Хлопці, а я знаю як тоді треба було робити!!!".
ВР слухала націоналістів. Фаріон в кінці лютого 2014 бігала по залі вимагаючи відмінити закон Ківалова-Колесніченка, і замість того щоби займатися чимось конче потрібним ВР проголосувала за психоз. Вже нікого не цікавило що Турчинов ту дурну постанову не підписав, тож у вати по всій країні мізки переклинило: - "Ані атмінілі рузьгє ізиг!!!"
А бандит Музичко на камеру смикав прокурора за краватку, який до речи до тієї справи про яку йшлося відношення не мав - саме тому й не втік як інші криси.
В той час як Свобода "ділила портфелі" в ВР - ВО МО, ВО Генпрокурора, та інші - "поганий" Льоша Гончаренко, почувши крики кримчан про те що щось не те в Криму робиться (а активно робилося там ще з середини січня), поїхав на півострів. Після того що він там побачив, він почав дзвонити всім кого знав з дотичних до влади, але відгукнувся тоді лише депутат ВР Порошенко...
Не я виставляв в якомусь там світлі парламентську партію, а деякі недалекоглядні нардепи. Не я намагався бити вудкою поліціянта, а пані Фаріон. А коли вона побачила камеру - одразу перетворилася на кульбабку.
Я знаю ваш рефлекс на Порошенко - це є наслідок зомбування. Я навів приклад тих хто намагався втримати ситуацію, а хто своїми провокаційними діями підігравав агресору. Це називається - об'єктивність та неупередженість.
Я ж кажу - зомбування. Якщо вам легше вважати це самозомбуванням, то я сперечатися не буду. Але рефлекс доволі стійкий. Бо ви навіть не намагалися зрозуміти те що я написав, а написали у відповідь купу тексту лише про те що в вас болить. А болить у вас - Порошенко...
Складається враження що ворог в неї не *****. "Критиці" діючий владі вона приділяє не більше 10% часу від минулої.
Порошенко справді є до хрена чого пред'явити.
Нехай наступні політики слухають і не повторюють його помилок
Так шо обоє єднакові, я має наувазі наші президенти, яких до слова я не обирав бо завжди підтримував і буду підтримувати лише націоналістів.
Чому вам так ********* ті мінські за яких Україна реально підвищувала свою обороноздатність при цьому в упор не бачите оманські з їхніми ганебними наслідками ? Чому до діючої влади нема питань по Гуменюку?
Доречі, УНА-УНСО підтримали Пороха на минулих виборах бо для них "Україна понад усе" не просто яскравіше гасло для піару.
Мінськ сам по собі зрада національних інтересів, те про що говорили націоналісти. Це замороження конфлікту, тобто ми залишаємо свою територію за ворогом, своїх людей і забуваємо про крим. А потім нас вбивають снайпери й заборонена арта, а в нас перемир'я. Це не так як хотіли воювати хлопці, добровольці. Й з цим неможливо було мирится. Бо там гинуть найкращі, як тоді так і зараз й тоді це було по суті ні за що.
У мене є претензії до всіх! І так, я знаю що деякі націоналісти підтримали Порошенка але я не зміг, не зміг себе заставити проголосувати. Тому в другому турі просто не прийшов, колись був пункт ''проти всіх'', який я вже не застав, його варто повернути, тоді зникнуть зіпсовані бюлетені й люди не будуть писати все що думають про нашу політику.
Не ходив на другий тур - підтримав реальну зраду.
І Боже, як же ви любите все зводити в абсолют.
Відкиньте емоції та увімкніть мозок.
Вся оборонка країни працювала без перебоїв не меньше ніж п'ять днів на тиждень саме задля того, щоб "заморозити конфлікт" як Ви висловились?
Встояла би тоді Україна за рахунок добровольців, без ******** зброї під час по суті вже здійсненного, повномасштабного вторгнення?
Цими договорами ми перш за все зв'язали руки росії, про що російські праві досі скиглять. Мовчу вже за те що санкції постійно накладали на росію саме за невиконання їй цих домовленостей.
Й ви ніяк не відреагували на самі пункти, ви з ними погоджуєтеся?
Просто порівняйте кількість втрат під час тих "перемир'їв"
То Ви досі вважаєте що Україна тоді б перемогла б Московію без західної підтримки лише за рахунок добровольців?
І ще, я дуже сумніваюся, що Ви не здатні розрізняти сепарів в Маріуполі на початку літа 14-го і російську армію в Іловайську та Дебальцево.
Якщо справді не бачите різниці то я не бачу сенсу продовжувати цю бесіду.
Тільки будь ласка конкретно. Без маніпуляцій.
Так чи ні ?
Бережи вас Господь, хлопці