Бійці батальйону "Свобода" на Сіверському напрямку знищили два ворожі танки. ВIДЕО

Українські воїни з бригади Національної гвардії України "Рубіж" знищили два російські танки. Це сталося на Сіверському напрямку.

Відео ліквідації ворожої військової техніки опубліковано на фейсбук-сторінці батальйону "Свобода" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", передає Цензор.НЕТ.

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