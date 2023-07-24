У Маріуполі під палючим сонцем дітей змушують ходити стройовим кроком, у Криму окупанти створили "православно-казачий" табір для дітей. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Криму дітей долучили до "православно-казачого" табору, там вони під пильним наглядом росіян вчаться правильно хреститись, молитись. У Маріуполі ж окупанти змушують дітей ходити стройовим кроком, потім вчитимуть "тактично-медичній" підготовці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"В Криму окупанти пішли ще далі від Маріуполя. тут православно-казачий табір для дітей. Тобто одразу готують казаче військо для царя путіна. Дітей вчать правильно хреститись, молитись та вмирати за царя. Я навіть не знаю як це можна коментувати, не підірвавшись від сміху з одного боку і оговтавшись від шоку з іншого", - прокоментував Андрющенко.

"На спеці дітей в Маріуполі муштрують ходити стройовим, потім "тактично-медична" підготовка. На черзі - табори в Мелекіно зі справжньою зброєю.Так кують російський фашизм", - написав радник мера Маріуполя.

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