У Маріуполі під палючим сонцем дітей змушують ходити стройовим кроком, у Криму окупанти створили "православно-казачий" табір для дітей. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Криму дітей долучили до "православно-казачого" табору, там вони під пильним наглядом росіян вчаться правильно хреститись, молитись. У Маріуполі ж окупанти змушують дітей ходити стройовим кроком, потім вчитимуть "тактично-медичній" підготовці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"В Криму окупанти пішли ще далі від Маріуполя. тут православно-казачий табір для дітей. Тобто одразу готують казаче військо для царя путіна. Дітей вчать правильно хреститись, молитись та вмирати за царя. Я навіть не знаю як це можна коментувати, не підірвавшись від сміху з одного боку і оговтавшись від шоку з іншого", - прокоментував Андрющенко.
"На спеці дітей в Маріуполі муштрують ходити стройовим, потім "тактично-медична" підготовка. На черзі - табори в Мелекіно зі справжньою зброєю.Так кують російський фашизм", - написав радник мера Маріуполя.
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після завершення 2Світової, окупації совком усьої східної Європи, створення Заходом на протидію совку блоку НАТО, совок марив війною зі США і НАТО. шизофренічне, й*бнуте на усю довбешку, )(уйло хоче відродження одночосно 2-х імперій кацапо-совка (срср) та царської кацапської імперії (1721-1917 рр.) і просто мріє победіть США, НАТО !!!
усі дешеві ціни та "червоний комунісичний рай" в совку забезпечували високі світові ціни на нафту, мільйони безпровних рабів-колгоспників що рацювали на червоного пана-комуляку за "палички", приблизно також кількість взязнів тюрем і контаборів !!! як тільки через дерпереворот в грудні 1971, окупацію совітами та розвʼязану війну в Афганістані,, цивілізований Захід скинув ціни на нафту до 10 баксів, через декілька років совок посипався і здох !! спосатку здохли створені кацапами "сев", "варшавській договір", а потім сама імперія зла і тюрма народів - "срср". тому перестаьте ностальгувати і др*чити на совок - нічого доброго в ньому не було, немогло буьти за визначенням !!!
ПЫСЫ: мины - таки важная штука, если хочешь сохранить будущее детей. Пусть и чужих.