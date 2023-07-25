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Група російських десантників потрапила у засідку наших бійців біля Кліщіївки. ВIДЕО 18+

Воїни ЗСУ ліквідували групу десантників біля села Кліщіївка Бахмутського району: окупанти потрапили у засідку наших бійців.

Відео із ліквідованими окупантами опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ

Оперативна інформація станом на 24 липня щодо російського вторгнення: на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни просунулися на близько 4 квадратних кілометри. Ключові бої тривають у районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як бійці 3 ОШБр розпочали контрнаступ на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

ліквідація (3924) Донецька область (8467)


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Топ коментарі
+43
Треба хлоркою присипати це сміття..
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25.07.2023 00:49
+34
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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25.07.2023 00:51
+26
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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25.07.2023 00:52
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Треба хлоркою присипати це сміття..
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25.07.2023 00:49 Відповісти
касєтніком надійніше і здоровіше для них буде. )
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25.07.2023 00:51 Відповісти
Я також подумав що кацапотварюк заклеїли касетонами.Ще б їхні дальники чимось заштукатурити.
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25.07.2023 02:06 Відповісти
А де ж тут відео 18+ ? Таке відео треба 1 вересня на урочисті лінійкі дітям показувать під гімн України і дзін дзіночка першокласниці на плечі у випускника ...
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25.07.2023 07:42 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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25.07.2023 00:51 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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25.07.2023 00:52 Відповісти
Героям слава!!
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25.07.2023 08:25 Відповісти
Десант став м'ясом
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25.07.2023 00:52 Відповісти
Дуже гарно! Слава ЗСУ! Сподіваюсь, що їх добили!
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25.07.2023 00:55 Відповісти
оленеводы уссурийские те что в Буче свирепствовали земля бетоном
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25.07.2023 00:55 Відповісти
"...наші воїни просунулися на близько 4 квадратних кілометри..." - новий вимір.
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25.07.2023 01:12 Відповісти
А що тут не рекомендується дивиться особам до 18 років?
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25.07.2023 01:25 Відповісти
Нашi діточки набагато страшніше бачили і перенесли-зносилування на їхніх очах матерів, їх ґвалтували, вбивали-побачили "рузкий світ" у всій своїй "красі" та "любові" до людей...
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25.07.2023 10:49 Відповісти
18+. Не для дітей, але за наших дітей! Смерть російським окупантам - фашистам-убивцям!
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25.07.2023 01:27 Відповісти
а ты кацап думаешь они потом встали и поехали на ротацию без черных мешков
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25.07.2023 01:38 Відповісти
Видно, что многие ранены. Их БМП очень скрепно съе...лась и вряд ли приедет назад. Многие просто подохнут от потери крови. Конечно, я сначала обрадовался, длинное видео, аж 6 минут, хорошее качество, но 18+ так и не дождался, да и работы арты вообще небыло от слова "совсем". Хотя бы миномётом подсобили, ведь "птичка" висела, координаты известны.
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25.07.2023 02:26 Відповісти
На 5.50 из ближайшего дома выходит наш боец и достреливает кацапов, в 6.25 возвращается за заднюю стену дома. Плоховато видно.
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25.07.2023 15:25 Відповісти
А де власне засідка? Побачив погану роботу арти, які так і не накрили групу орків на перехресті
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25.07.2023 02:03 Відповісти
Був колись такий собі Моргуліс-фотокор "совєтского спорта".Часом не родич?
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25.07.2023 02:09 Відповісти
Якого дідька ви ***** прийшли на нашу землю???? **** виблюдки горіть в пеклі !!!і орки хай земля буде вам навікі вічно бетоном!!!Слава нашим котикам ЗСУ!!хлопчики ви наші Боги!!!
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25.07.2023 03:13 Відповісти
відео не повне .на всих каналах є продовження де видно що вся група здохла на дорозі ...думаю що Цензор розтягує новину щоб це відео разів 5 викладати .Рекорд Цензора 4 рази викладали одне і теж саме відео ...
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25.07.2023 05:24 Відповісти
крім того, це відео в Кліщіївці, а не біля, це південна частина зі сторони Андріївки. Звідти якраз кацапи і приїхали,бо просто не знали, що наші уже на горі зверху
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25.07.2023 10:26 Відповісти
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25.07.2023 14:55 Відповісти
U Kleciovke VSU probyli oboronu kacapov i vysli v tyl kacapov.Puti snabzenije otrezani takze
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25.07.2023 07:08 Відповісти
Тема чорних пакетів не розкрита, може дійсно є продовження..
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25.07.2023 07:36 Відповісти
Боже, Боже - від хат НИЧОГО не залишилось . Щоб усі москалі здохли !
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25.07.2023 08:20 Відповісти
декілька вогів з бпла були б доречні..
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25.07.2023 08:35 Відповісти
18+? Обманули! Где кровище? Где разбросанные мозги? А, нет - орки безмозглые... Где оторванные ноги, руки? В конце концов, где на деревьях кишки и яйца?
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25.07.2023 10:10 Відповісти
Хробаки
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25.07.2023 10:20 Відповісти
Це відео для тих хто хоче попрощатися з "дєсантурою". У наступній серії вони вже мертві хороші.
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25.07.2023 11:26 Відповісти
А наступна серія коли буде, дуже хочеться побачити "харошіх руськіх".
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25.07.2023 12:11 Відповісти
Скорочена версія - https://t.me/ShrikeNews/9637 тиц .
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25.07.2023 12:23 Відповісти
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25.07.2023 13:16 Відповісти
 
 