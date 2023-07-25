Група російських десантників потрапила у засідку наших бійців біля Кліщіївки. ВIДЕО 18+
Воїни ЗСУ ліквідували групу десантників біля села Кліщіївка Бахмутського району: окупанти потрапили у засідку наших бійців.
Відео із ліквідованими окупантами опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ
Оперативна інформація станом на 24 липня щодо російського вторгнення: на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни просунулися на близько 4 квадратних кілометри. Ключові бої тривають у районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки.
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