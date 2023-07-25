Нардеп ОПЗЖ Пономарьов в окупованому Бердянську контактував із ФСБ та запустив бізнес, - ЗМІ. ВIДЕО

Нардеп забороненої партії ОПЗЖ Олександр Пономарьов під час окупації Бердянська рашистами запустив свій бізнес, який працював на загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Схем".

За даними біллінгів мобільного телефону Пономарьова, в ніч на 25 лютого нардеп виїхав з Києва у Бердянськ, там розташований мажоритарний округ, за яким він обрався до Ради. Тоді вже було відомо, що військова колона РФ рухається у бік міста.

Після цього Пономарьов вирушив на своє агропідприємство "Бердянські жниварки", а ночувати поїхав на колись державну базу відпочинку "Лебеді" на Бердянській косі, записану на сестру. Після окупації міста 27-28 лютого Пономарьов з коси не виїжджав.

Протягом наступних 3 тижнів нардеп майже щодня відвідував власні підприємства - "Бердянські жниварки", "Азмол" та "НВП Агрінол", ввечері повертався на базу відпочинку "Лебеді". Біллінг показує, що іноді його телефон потрапляв у зону дії веж поблизу міської ради, де окупанти розмістили свій штаб. Зокрема, 1 березня, коли у місто зайшли сили Росгвардії та захопили будівлю міськради, телефон депутата перебував там протягом двох годин, йдеться в розслідуванні.

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20 березня телефон нардепа було вимкнено. В той день він встиг відвідати "Азмол", побувати на базі відпочинку "Лебеді", також його телефон засвітився поблизу бази відпочинку "Парус", а далі – знову в центрі, неподалік телевежі. 21 березня соратники по партії заявили про "викрадення" Пономарьова.

Парламентар розповів журналістам, що у Бердянську був у слідчому ізоляторі, проти нього застосовували "хімпрепарати" та "фізичний вплив". Перехоплення розмов представників окупаційної влади та оточення Пономарьова свідчить, що свободу пересування нардепа дійсно було обмежено протягом 10 днів після 20 березня 2022, його зв'язок із зовнішнім світом забезпечували окупанти. Проте ставлення до нардепа та умови утримання відрізнялись від звичного ставлення російських військових щодо українських бранців, зазначають "Схеми".

Колишній головний спеціаліст "Азмолу", який став співпрацювати з окупантами та отримав від них посаду заступника мера Бердянська розповів співрозмовнику, що всі сидять у виправній колонії Бердянська, проте тільки Пономарьов "на косі сидить". Ймовірно, йдеться про базу відпочинку на косі "Парус".

Пономарьов стверджував, що не мав "привілейованого ставлення", журналісти з’ясували, що нардепу дозволяли передавати необхідні речі та комунікувати з родичами і помічниками. Контакт із ним забезпечував представник окупантів – працівник ФСБ з позивним "Богун". Нардеп заявив "Схемам", що відносини були як між "підслідним та слідчим", "під тиском".

Перехоплення телефонних розмов "Богуна" з помічником депутата В'ячеславом Поліщуком, на якого записана компанія "НВП Агрінол" у Бердянську, свідчать про те, що працівник ФСБ та український нардеп знайшли спільну мову – і Пономарьов погодився запустити роботу бізнесу, вказівку про що передав управителю "Агрінола" через "Богуна".

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Парламентар заявив журналістам, що контроль над своїми підприємствами він втратив у перший день, коли в місто зайшли військові РФ. Перехоплення свідчать, що 30 березня 2022 року нардеп з’явився на власних підприємствах і згодом дав команду запускати робочі процеси.

Журналісти встановили, що підприємства депутата після початку окупації та з приїздом туди Пономарьова – продовжили виробництво моторних олив – сировину завозили з Росії, туди ж відправляли і щонайменше частину продукції.

Згідно з інформацією з баз даних, після початку окупації компанія "Агрінол" завезла з Росії в Бердянськ сім з половиною тисяч тонн сировини для вироблення моторних мастил. Ввезення тривало щонайменше протягом трьох місяців до травня включно. Їхала сировина зокрема виробництва нафтопереробних заводів державної компанії "Роснєфть". Перевізник – "РН-Транс", дочірня структура "Роснєфті". "Схеми" зазначають, що готову продукцію з Бердянська згодом збували назад в Росію.

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"Відповідно до звітів працівників підприємств депутата, він продовжував цей процес контролювати", - йдеться в розслідуванні.

За даними журналістів, компанії Пономарьова вочевидь також допомагали окупаційній владі проводити ремонтні роботи у місті.

"Схеми" зазначають, що на час проведення "референдумів" на окупованих територіях нардеп виїхав в Крим. Там його помітили з помічницею Софією у торговельному центрі у Сімферополі, без супроводу військових або охорони. З окупованого півострова через РФ нардеп виїхав на власному авто з українськими номерами до Грузії, де у депутата теж облаштоване виробництво моторних олив.

У коментарі журналістам Пономарьов заявив, що виїхати з Бердянська йому допомогли підрозділи ССО, проте у командуванні заперечили свою причетність. Джерела видання стверджують, що парламентар повернувся до України 17 січня.

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