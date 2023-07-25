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Бійці ССО та артилеристи знищили ворожі комплекси РЕБ "Тріада" та "Леєр-2" поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Бійці ССО та артилеристи знищили ворожі комплекси РЕБ "Тріада" та "Леєр-2" поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі. На записі також зафіксовано знищення ще кількох ворожих цілей. Зокрема, РСЗВ БМ-21 "Град", РЛС П-18 "Малахіт" та гаубиці Д-30.

"Комплекси радіоелектронної боротьби "Тріада" та "Леєр-2" знищено завдяки аеророзвідникам одного з підрозділів ССО України. Це відбулося на Бахмутському напрямку. Загалом за невеликий період часу влучним вогнем було уражено 9 ворожих цілей. Окрім комплексів РЕБ також було знищено артилерійські гармати, бронетехніку противника", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб про бої біля Бахмуту: Противник вимушено відійшов із позицій у районі Андріївки

Автор: 

Бахмут (1560) артилерія (788) ССО (519)


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Топ коментарі
+16
Пошла спецтехника косяком. Такие на передке не катаются. ВСУ где-то знатно ломают московитам рыло.
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25.07.2023 10:02
+15
Земля горить

Небо палає

дупа москаля

десь в хмарах літає
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25.07.2023 10:02
+10
Гарний улов.
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25.07.2023 10:04
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Земля горить

Небо палає

дупа москаля

десь в хмарах літає
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25.07.2023 10:02 Відповісти
Пошла спецтехника косяком. Такие на передке не катаются. ВСУ где-то знатно ломают московитам рыло.
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25.07.2023 10:02 Відповісти
РЛС П-18 вважалася "застарілою" ще в часи моєї молодості - коли мені було стільки скільки зараз моєму внуку
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25.07.2023 10:22 Відповісти
Але наші її використовують як дешеву систему первинного огляду і оповіщення. В неї антена і апаратура окремі. Якщо в таку попадуть, то постраждає лише кунг з антеною. Є ще виносний пульт - можна винести до 500 м
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25.07.2023 11:17 Відповісти
Хто тобі таке сказав? Не плутай з П-35-ю Це у неї апаратура "винесена" А у П-18 все в кунгу При попаданні тим же "хаймерсом" чи іншим *********** по антені "лягає насмерть" ВСЕ - антена, апаратура та екіпаж
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25.07.2023 12:29 Відповісти
Ха, тільки коли вони 86ж6 почнуть тягати - отоді всім і кожному буде зрозуміло - кінчається парашка.
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25.07.2023 14:18 Відповісти
Найн, вікі пише що базова версія таки має окремий кунг для перевезення антени (то величезна вішалка метрового діапазону) і окремий кунг для апаратури і робочих місць. І ще є виносний монітор - шафа розміром метр висоти і по півметра в поперечнику. А удосконалена - Малахіт - вже на базі однієї машини - умудрилися зменшити розміри апаратури

Я її вивчав колись, старанно конспектував що лектори казали.
"в зборі" на місці розгортання не бачив, лише змонтовану в учбовій кімнаті без блока ВЧ - то вся апаратура займала велику кімнату
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25.07.2023 16:54 Відповісти
Я ще пам"ятаю "первинну" версію П-18 - Здоровенний причіпний КУНГ з "етажеркою" антени на даху Тільки чому вони зберегли стару назву? Наприклад РПГ-2 та РПГ-7 загалом не сильно відрізняються один від другого - але це різні види зброї А тут зовсім різні комплекси - а назва та сама!
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25.07.2023 17:20 Відповісти
Ну чому різні комплекси? та ж сама етажерка з метрових антен ( до речі П-15 також метрова,, але має менше антен) з такою ж діаграмою направленості. Апаратуру оновили, і змогли зменшити кунг. З точки зору первинних вимог все збережено.
Тільки зампотех відчує різницю - може списати ГСМ на дві машини а заправити одну
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25.07.2023 17:39 Відповісти
Ну - не знаю Я - не РЛС-овець - тому для мене це "китайська грамота" Що бачив - те й бачив!
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25.07.2023 18:08 Відповісти
П-18 «Малахіт» - наземна рухома завадозахищена радіолокаційна станція з висвітленням повітряної та надводної обстановки з цифровою обробкою та автоматичною передачею інформації. П-18 «Малахіт» призначена для автоматичного виявлення радіолокаційних цілей на фоні дії активних та пасивних завад природного та штучного походження, визначення координат (азимуту, дальності, радіальної швидкості), автоматичної зав'язки і супроводження траєкторій цілей та видачі їх координат і трас споживачам[1].

Пересувні радари «Малахіт» являють собою модернізовану версію радара П-18МУ «Терек», яка була прийнята на озброєння Радянської армії ще у 1971 році. У модернізованому варіанті застосована компенсація активних перешкод, цифрова обробка сигналів, вимірювання швидкості руху повітряних цілей, а також їх автоматичний пошук і супровід.

«Малахіт» здатний також в автоматичному режимі передавати дані про виявлені повітряні цілі.

Радіолокаційна станція розміщується на шасі КрАЗ і одному вантажному причепі (для порівняння, П-18МУ базується на двох автомобілях Урал-375 або Урал-4320 і двох причепах). Радар може виявляти цілі, що рухаються зі швидкістю до 1000 м/с і супроводжувати до 256 з них. Виробником нової РЛС є компанія «Укрспецтехніка».

Откуда у рашистов "Малахит"? Наверное с кацапским "Тереком" перепутали.
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25.07.2023 17:51 Відповісти
Молодець! Вмієш користуваться Вікіпедією! З авіаозброєнням - те саме?
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25.07.2023 18:11 Відповісти
Ясно, не хамить ты не умеешь. Ну расскажи тогда какой метод наведения на цель используется в ракетах Р-27 и Р-73.
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25.07.2023 18:15 Відповісти
А я не теліпаю язиком про те, в чому не розбираюся (на відміну від тебе)
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25.07.2023 18:18 Відповісти
Да-да, особенно с обратгой воронкой в кумулятивном заряде...
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25.07.2023 18:22 Відповісти
Ні "З кумулятивним конусом" Ти ж так написав?
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25.07.2023 18:33 Відповісти
Не, это тв писал про "обратную" воронку.
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25.07.2023 18:36 Відповісти
Гусаченко! У мене пам"ять професійна - я дуже добре (і довго) пам"ятаю хто і що каже Так що не "тряси яйцями"...
Тобі хочеться "шкандалю"? Так я вмію це робить краще за тебе І зроблю це так, що тебе ж за нього й "забанять" От тільки я ніколи їх не роздуваю - вони мені не потрібні А ти (я помітив) уже вишукуєш привід "насрать мені під двері" Не починай Невдячне це заняття...
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25.07.2023 18:47 Відповісти
напиши лучше вот так: "Ну - не знаю Я - не РЛС-овець - тому для мене це "китайська грамота" Що бачив - те й бачив!"
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25.07.2023 18:51 Відповісти
...!!!
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25.07.2023 18:53 Відповісти
И тебе не кашлять.
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25.07.2023 18:56 Відповісти
...!!!
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25.07.2023 19:00 Відповісти
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25.07.2023 19:06 Відповісти
То ти туди пішов? Щасливої дороги!
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25.07.2023 19:24 Відповісти
Гарний улов.
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25.07.2023 10:04 Відповісти
Тікайте , кляті московити , із нашоі землі , бо вам тут нічого не світить ,
тільки смерть 😡
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25.07.2023 10:12 Відповісти
ох красота, особенно по 4 бмп сразу)
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25.07.2023 13:44 Відповісти
Знову жирні цілі,це краще ніж 10 танків.Супер!Хто знає - той розуміє.
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25.07.2023 17:42 Відповісти
 
 