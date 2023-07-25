Бійці ССО та артилеристи знищили ворожі комплекси РЕБ "Тріада" та "Леєр-2" поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Бійці ССО та артилеристи знищили ворожі комплекси РЕБ "Тріада" та "Леєр-2" поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі. На записі також зафіксовано знищення ще кількох ворожих цілей. Зокрема, РСЗВ БМ-21 "Град", РЛС П-18 "Малахіт" та гаубиці Д-30.

"Комплекси радіоелектронної боротьби "Тріада" та "Леєр-2" знищено завдяки аеророзвідникам одного з підрозділів ССО України. Це відбулося на Бахмутському напрямку. Загалом за невеликий період часу влучним вогнем було уражено 9 ворожих цілей. Окрім комплексів РЕБ також було знищено артилерійські гармати, бронетехніку противника", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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