Бійці ССО та артилеристи знищили ворожі комплекси РЕБ "Тріада" та "Леєр-2" поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Бійці ССО та артилеристи знищили ворожі комплекси РЕБ "Тріада" та "Леєр-2" поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі. На записі також зафіксовано знищення ще кількох ворожих цілей. Зокрема, РСЗВ БМ-21 "Град", РЛС П-18 "Малахіт" та гаубиці Д-30.
"Комплекси радіоелектронної боротьби "Тріада" та "Леєр-2" знищено завдяки аеророзвідникам одного з підрозділів ССО України. Це відбулося на Бахмутському напрямку. Загалом за невеликий період часу влучним вогнем було уражено 9 ворожих цілей. Окрім комплексів РЕБ також було знищено артилерійські гармати, бронетехніку противника", - пишуть бійці у коментарі до відео.
Топ коментарі
+16 Мрачный скептик
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+15 Сеня Тузик
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+10 MausMike
показати весь коментар25.07.2023 10:04
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Небо палає
дупа москаля
десь в хмарах літає
Я її вивчав колись, старанно конспектував що лектори казали.
"в зборі" на місці розгортання не бачив, лише змонтовану в учбовій кімнаті без блока ВЧ - то вся апаратура займала велику кімнату
Тільки зампотех відчує різницю - може списати ГСМ на дві машини а заправити одну
Пересувні радари «Малахіт» являють собою модернізовану версію радара П-18МУ «Терек», яка була прийнята на озброєння Радянської армії ще у 1971 році. У модернізованому варіанті застосована компенсація активних перешкод, цифрова обробка сигналів, вимірювання швидкості руху повітряних цілей, а також їх автоматичний пошук і супровід.
«Малахіт» здатний також в автоматичному режимі передавати дані про виявлені повітряні цілі.
Радіолокаційна станція розміщується на шасі КрАЗ і одному вантажному причепі (для порівняння, П-18МУ базується на двох автомобілях Урал-375 або Урал-4320 і двох причепах). Радар може виявляти цілі, що рухаються зі швидкістю до 1000 м/с і супроводжувати до 256 з них. Виробником нової РЛС є компанія «Укрспецтехніка».
Откуда у рашистов "Малахит"? Наверное с кацапским "Тереком" перепутали.
Тобі хочеться "шкандалю"? Так я вмію це робить краще за тебе І зроблю це так, що тебе ж за нього й "забанять" От тільки я ніколи їх не роздуваю - вони мені не потрібні А ти (я помітив) уже вишукуєш привід "насрать мені під двері" Не починай Невдячне це заняття...
тільки смерть 😡