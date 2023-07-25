Про війну і владу, зраду та перемогу, вибори і політику: Бутусов на фестивалі "Холодний Яр". ВIДЕО

У суботу і неділю, 15-16 липня 2023 року, в селі Мельники на Чигиринщині відбувся Фестиваль нескореної Nації "Холодний Яр".

Дійство розгорнулося поблизу Гайдамацького ставу та Мотриного монастиря. Цього року організатори вирішили зробити його не розважальним, а з потужними сенсами, зібрати серед війни велике коло друзів, яке захистило Україну від ворога і продовжує це робити на всіх фронтах.

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Рішення про відновлення фестивалю було непростим. На початку повномасштабного вторгнення РФ під Попасною загинуло двоє знакових для "Холодного Яру" людей - незмінний ведучий фестивалю, поет Юрій Руф та один з членів оргкомітету, волонтер Павло Собко.

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"Ми наважилися відновити фестиваль, хоча майже всі члени оргкомітету воюють на Донеччині або організовують потужну волонтерську допомогу і левовій частці оргкомітету простіше зустрітись у Слов’янську, ніж на Черкащині. Але нас весь час запитували, чи буде фестиваль, і ми зрозуміли, що він потрібен. Це була данина пам’яті нашим загиблим побратимам і можливість зустрітися живим, поспілкуватися, отримати заряд для нової боротьби", - зазначила голова оргкомітету Зоя Бойченко.

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В роботі одного із майданчиків фестивалю взяв участь головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Його поважають за любов до незручних тем. Хтось поважає, а хтось через це його не любить.Та байдужим точно ніхто не лишається. Він завжди там, де найгарячіше, де все вирує. Це для того, щоб ви першими могли дізнатися про всі резонансні події, які відбуваються навколо. Воєнний журналіст, головний редактор порталу "Цензор.Нет". Він однаково майстерно проводить журналістські розслідування та описує історії з фронту", - розповів ведучий гутіркової програми Фестивалю у промові, що передувала виступу Бутусова.

До слова, історичний клуб "Холодний Яр" оголосив збір коштів на пам’ятник Юрію Руфу, який доповнить відкритий у червні-2023 меморіальний комплекс.

Фестиваль нескореної Nації "Холодний Яр" відбувався щороку, починаючи з 2015-го, за винятком двох вимушених пауз: у 2020 році – через жорсткі карантинні обмеження та у 2022 році – через повномасштабну війну з російським окупантом.

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Відроджений фестиваль мав так само багато спортивних активностей (зокрема – і традиційний трейловий забіг RunЯр), потужну Гутіркову галявину та музичну сцену, яка цього року буде більш акустичною.

Гасло цьогорічного фестивалю – "Відновлення Nескорених", тому в рамках фестивалю відбулися зустрічі з реабілітологами, психологами, гештальт-терапевтами. Представники Українського ветеранського фонду поділилися досвідом, як ветеранам розпочати власний бізнес. Також під час фестивалю збирали кошти на дрони для "Карпатської Січі", 56-ї та 118-ї бригад.

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