Полонений росіянин Нікітін: "Пришли ваши. Я пострелял немного. Вовку задвухсотило. И я говорю пацанам: "Давайте сдаваться". ВIДЕО

Полонений росіянин Данііл Нікітін на допиті розповів про те, як потрапив на війну в Україні і як прийняв рішення здатися українським військовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис допиту полоненого опублікував на своїй сторінці в соцмережі командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Полонений росіянин Нікітін Данііл Сергійович. Йому 25 років, був мобілізований 28.09.2022 року. Сам з Тверської області, м. Нелідово. Він прибув в Україну в жовтні минулого року в складі 1009 мотострілкового полку. Напився і за п'янку був переведений в "Шторм Z". Розповідає, яка тотальна демотивація та криза в російській армії", - йдеться в коментарі до відео.

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