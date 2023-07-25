Полонений росіянин Нікітін: "Пришли ваши. Я пострелял немного. Вовку задвухсотило. И я говорю пацанам: "Давайте сдаваться". ВIДЕО
Полонений росіянин Данііл Нікітін на допиті розповів про те, як потрапив на війну в Україні і як прийняв рішення здатися українським військовим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис допиту полоненого опублікував на своїй сторінці в соцмережі командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
"Полонений росіянин Нікітін Данііл Сергійович. Йому 25 років, був мобілізований 28.09.2022 року. Сам з Тверської області, м. Нелідово. Він прибув в Україну в жовтні минулого року в складі 1009 мотострілкового полку. Напився і за п'янку був переведений в "Шторм Z". Розповідає, яка тотальна демотивація та криза в російській армії", - йдеться в коментарі до відео.
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Він - росіянин (і за національністю теж), балакає російською.
Нє, ну нємного це ок. Якщо трошки вбив - теж норм. От якби много...
Ппц.
На гіляку, сучище московське!!
Слава Україні!!
Смерть московським катюгам ‼️
Справа тут не в цбму кацапові, а у тому, що це збереже багато українських життів.
«Они ехали за деньгами, испугались настоящей войны и теперь качают права»
В марте 2023 года мобилизованные из Санкт-Петербурга и Ленинградской области записали видеообращение к Путину*, в котором жаловались на большие потери, которые понесло их подразделение во время неподготовленного штурма в районе Авдеевки
Мобилизованные записывают свои видео на телефоны, рассказывают примерно одинаковые истории. Отказались выполнять приказ идти на штурм или понесли большие потери, пойдя на штурм, до этого служили верой и правдой в тылу, но теперь идти на передовую не готовы, потому что нет прикрытия артиллерией и авиацией. Это верная смерть. Их плохо обучили, недоплатили денег, недодали наград, дали плохих офицеров.
Такие сообщения часто публикуются, например, в тг-канале Astra. Вот одни из самых свежих - обращение мобилизованных и их родственников.
Как правило такие обращения записываются с территории оккупированной ВС РФ Луганской области. И происходит это не потому что мобилизованным крепче всего достается именно там, а потому что туда свозят со всех направлений тех, кто отказывается воевать или выполнять приказы.
Кроме того, в Луганской области в последние полгода мобилизованных больше, чем на других направлениях. Там находятся и полевые лагеря и лагеря подготовки, и импровизированные тюрьмы для отказников.
Именно из Луганской области ВС РФ с упорством пытаются наступать в направлении реки Оскол, чтобы создать плацдармы на ее западном берегу и попытаться атаковать Купянск. Под эту задачу ежедневно отправляют подразделения в сторону Двуречной и соседних сел (как раз на этом участке находился тот самый аммиакопровод, в подрыве которого РФ обвиняла Украину. Было бы странно, если бы он уцелел, оказавшись в эпицентре боевых действий).
В этих штурмах, до этого в штурмах Бахмута и Соледара, а теперь в их обороне задействуют мобилизованных разной степени свежести. От набранных только что, до тех, кто служит уже три-шесть месяцев.
ВС РФ на Купянском направлении продолжает использовать тактику, которую применяли с начала войны - небольшой отряд выдвигается к украинским позициям, ВСУ открывают по нему огонь артиллерии, минометов, а если повезет и кто-то доживет, то пулеметов. После чего российские артиллеристы и минометчики пытаются подавить огневые точки противника.
Желающих ходить в самоубийственные атаки немного, поэтому для них используют заключенных, завербованных минобороны в отряды «Шторм Z» и штрафников, тех, кто отказался идти на передовую или покинул позиции без приказа.
Именно их обращения мы с вами и видим по несколько штук в месяц.
«Туда (в Луганскую область) сгоняют всех косорезов. Туда даже с Херсонской области народ слали, кто забухал, пытался сбежать или еще как отличился. В ЛНР большая промка, там полно брошенных цехов, есть бывшие зоны, где все приспособлено под содержание заключенных. Штурмовые задачи тоже там у армии. На других участках воюют наемники из "Ахмата", воевали и воюют вагнера, а там штрафники и зэки», - поясняет российский офицер, находящийся в Запорожской области.
Отказников и провинившихся бьют, морят голодом, запугивают уголовными делами и убеждают «искупить вину». Большинство соглашается и оказывается в штурмовых отрядах. Те, кто отказывается, отправляются в такие отряды насильно.
«Бегут единицы, остальные как бараны идут, куда им говорят. Особо жалеть их не за что. Большинство приехали сюда за баблом, думали, что будут сидеть в тепле, бухать и собирать по двести косарей в месяц. Увидели, что попали на войну, заплакали. Не..уй было ехать, воины», - говорит командир одного из российских подразделений в ЛНР.
А за что их жалеть
Сочувствия у российских военных провинившиеся мобилизованные не вызывают. Главным образом потому что, по словам их же сослуживцев, большинство из тех, кто записывает обращения, громче всех кричали «смерть хохлам», находясь в тылу, радовались возможности заработать, но испугались настоящей войны.
«Я могу понять ребят, которые не хотят служить и говорят об этом. Такие есть, нормальные офицеры стараются их домой отправить под разными предлогами, тихо и спокойно. Нормальных офицеров у нас мало осталось, но еще есть. А эти ***..ны сами шли в военкоматы, сюда ехали за деньгами, шкерились по углам потом, чтобы не попасть под обстрел или не оказаться рядом с передовой. Им еще и платят больше, чем нашим контрактникам! У меня к ним сочувствия нет вообще. Хотели войны - воюйте, хоть деньги отработаете», - говорит другой российский офицер, находящийся в Луганской области.
Кадровых военных раздражает еще и то, что оказавшись в роли штрафников, вчерашние крикуны про «русский мир» и «смерть бендеровцам» (российским "патриотам" почему-то никак не удается запомнить, что Бандера и Бендеры не одно и тоже), начинают взывать к российским законам, правам гражданина и человека.
«Не, ну надо быть совсем конченым, чтобы сейчас, после года войны что-то говорить про законы. Они куда попали-то, в сказку?! Где их права кого-то волновали дома и почему они должны кого-то волновать здесь? Не хочешь воевать - дезертируй, сдайся в плен. Но не, это же им тогда уголовка будет грозить. Взрослые мужики, если на них посмотреть, там всем лет по 35-40 обычно, с крестьянской хитринкой - и на елку влезть и жопу не оцарапать», - говорит еще один командир российского пехотного подразделения.
Не в последнюю очередь кадровых военных злит и вопрос денег. Несмотря на все обещания минобороны и Путина* привести жалованье военных к единой сетке, это до сих пор не сделано. Поэтому те, кто подписал контракт до 21 сентября 2022 года получают по 46-90 тысяч, офицеры по 120-170 тысяч, а свежеиспеченные мобилизованные - по 200 плюс федеральные и региональные единовременные выплаты.
В некоторых подразделениях у мобилизованных отбирают телефоны с банковским приложением и карты, а после зачисления денег, забирают до половины суммы. Самое распространенное объяснение «на нужды подразделения». Если мобилизованный начинает жаловаться, его отправляют к штрафникам.
О пользе видеообращений
Почти все авторы видеообращений после этого пропадали со связи. Как говорят военные, у штрафников отбирают телефоны, распределяют по отрядам «Шторм» и «Шторм Z». Кто выживает в штурмах, переводится потом в другие подразделения, но уже сам понимает, что жаловаться военному прокурору бесполезно. Кто не выживает, а таких среди штрафников большинство, остается лежать там, где был убит или умер от ранения.
По словам российских военных, искать правосудие в зоне боевых действий бесполезное дело. Никакие обращения, жалобы и письма не помогут. Не хотите воевать, старайтесь не попасть в армию любым способом. Попали в армию - старайтесь сбежать любым способом, вплоть до сдачи в плен (хотя риск погибнуть при такой попытке, особенно неподготовленной, крайне велик. Главная угроза при этом - мины, собственные офицеры, сержанты и сослуживцы и непонимание, как надо сдаваться, чтобы украинские солдаты тебя не приняли за диверсанта или разведчика и не застрелили еще на подходе).
Мы много раз писали об этом. Апеллировать к закону в РФ бесполезно. Его нет ни на гражданке, ни в армии, ни, тем более, на войне. Спасение своей жизни - дело рук каждого, кто хочет спастись. И, если вы действительно хотите не попасть на войну или сбежать с войны, то последнее, что должно вас пугать и останавливать - перспектива заведения уголовного дела и вообще проблемы с законом в РФ.
«Они же не бегут из этих лагерей, хотя безопасность там такая себе. Боятся, что их потом дома в тюрьму посадят. Это хомячки самые настоящие. Хомяки еще поумнее будут», - мрачно резюмирует российский офицер, воюющий с марта 2022 года.