Німецька бронемашина Bergepanzer 2 рятує двох операторів БПЛА від удару з ПТРК. ВIДЕО

Німецька броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 врятувала життя двом українським воїнам-операторам безпілотників.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, на якому націлена на бійців ракета ПТРК влучає в борт Bergepanzer 2.

"Народились у сорочках. Ворожа протитанкова ракета влучає у борт німецької броньованої ремонтно-евакуаційної машини Bergepanzer 2. Нашим воїнам-операторам безпілотників, що знаходились по інший бік від машини, дуже пощастило. Bergepanzer називають "броньованою швидкою допомогою". Машина побудована на основі гусеничного шасі танка Leopard 1, однак її корпус призначений для інших задач. Замість башти з гарматою машина має 13-тонний кран (із максимальним навантаженням у 20 т), буксирну лебідку із гідравлічними двигунами, розчисний та опорний ковш, обладнання для розрізання та зварювання металу, яке допомагає ремонтувати техніку в польових умовах", - пише у коментарі до відео Бутусов.

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