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17 027 90

Німецька бронемашина Bergepanzer 2 рятує двох операторів БПЛА від удару з ПТРК. ВIДЕО

Німецька броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 врятувала життя двом українським воїнам-операторам безпілотників.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, на якому націлена на бійців ракета ПТРК влучає в борт Bergepanzer 2. 

"Народились у сорочках. Ворожа протитанкова ракета влучає у борт німецької броньованої ремонтно-евакуаційної машини Bergepanzer 2. Нашим воїнам-операторам безпілотників, що знаходились по інший бік від машини, дуже пощастило. Bergepanzer називають "броньованою швидкою допомогою". Машина побудована на основі гусеничного шасі танка Leopard 1, однак її корпус призначений для інших задач. Замість башти з гарматою машина має 13-тонний кран (із максимальним навантаженням у 20 т), буксирну лебідку із гідравлічними двигунами, розчисний та опорний ковш, обладнання для розрізання та зварювання металу, яке допомагає ремонтувати техніку в польових умовах", - пише у коментарі до відео Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Свої ж вкрали автомат на передовій", - полонений росіянин зі "Шторм Z". ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7357) Бутусов Юрій (3590) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+23
Стріляли в машину, а не в операторів
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25.07.2023 12:19
+16
Оце щастя !!!
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25.07.2023 12:18
+12
Дуже дивно давати таку назву цьому відео, бо певно що стріляли саме бо БМ, а ніяк ні по операторам БПЛА яки лише за збігом опинились саме у цей момент поряд!!!
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25.07.2023 12:23
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Оце щастя !!!
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25.07.2023 12:18 Відповісти
Цель была машина !!!
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25.07.2023 12:35 Відповісти
Стріляли в машину, а не в операторів
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25.07.2023 12:19 Відповісти
Оператори пріорітетна ціль. Їх легко засікли тому що у них не бпла ретранслятор-репітер, а стаціонарна антена біля якої вони крутяться.
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25.07.2023 12:27 Відповісти
А в танку?
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25.07.2023 12:20 Відповісти
А танка там не має, є лише БМ, і з огляду на відсутність детонації найшвидше принаймні у екіпажу все добре!
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25.07.2023 12:25 Відповісти
Це інженерна машина на базі танка.
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25.07.2023 12:27 Відповісти
Повинен перепросити в "Андрія" бо він правий, ця машина створена на шасі (базі) танку "Леопард 1", тож тим більше ймовірність що з екіпажем, а можливо й самою машиною, все гаразд!
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25.07.2023 14:10 Відповісти
До того ж на кадрах НІЯКОЇ стаціонарної, чи НЕ стаціонарної антени не має!!! Може вона і є, але десь в іншому місці, за декілька десятків або сотню метрів, бо інакше треба бути дурнем щоб себе так підставляти!!!
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25.07.2023 12:29 Відповісти
Есть на 0:09, причем четко видно
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25.07.2023 12:31 Відповісти
Не плутайте із стволом дерева!
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25.07.2023 12:33 Відповісти
Ага, и стропы-оттяжки к колышкам держат именно ствол
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25.07.2023 12:36 Відповісти
Хоча не на початку, а наприкінці відео, вже після вибуху, є те що схоже на розтяжку саме для тимчасової антени, але все ж залишається питання про те яким чином на неї можливо навести ПТРК, бо навіть лазер не вдастся стабільно на цьому утримувати особливо серед дерев, і чому влучає не у те місто де по растяжках можливо знаходиться антена?!
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25.07.2023 12:38 Відповісти
Фагот и Корнет управляются по проводам или по лазеру и имеют также фугасную и термобарическую БЧ. Если есть точное целеуказание - попасть не проблема
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25.07.2023 12:42 Відповісти
Прочитайте уважно мій пост, а тепер просто пофантазуйте ЯК ви утримуєте лазер з дистанції не менше кілька сотен метрів, а той й з кілометр-два на чомусь тоненькому диаметром до 5 см що знаходиться серед дерев і має такий же колір як листя на деревах та кущах?! Може все ж таки оберете БМ що рухається перед вашими очима?!
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25.07.2023 12:50 Відповісти
"ЯК ви утримуєте лазер" - дуже легко. Очевидно що ви не знайомі з принципом роботи. Лазер нашої стугни можна утримувати навіть на чистому небі. А все тому що він світить в хвіст ракеті, та утримується на її рухомому хвості, а не світить в ціль.

Британські Страстріки взагалі лазерну сітку використовують і нічого попадають в надманеврині цілі типу винищувачів.
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25.07.2023 12:57 Відповісти
Я служив у артилерії і перші 2 місяці служби то була артилерійська розвідка з ВЕЛИЧЕЗНИМ лазерним дальноміром вагою 80 кг який встановлювався на триногу. Ясна річ що зараз все меншого розміру, але справа не у тому, бо йдеться про утримання луча лазеру на об'єкті який фізично побачити оператору лазеру для наведення на відстані хоча б пару сотень метрів НЕ МОЖЛИВО, особливо у "зеленці". Тож ЙДІТЬ ЛІСОМ казкарі котрі у своєму житті мають лише ТЕОРІТИЧНІ знання, а скоріш за все й вони відсутні, але із впевненістю несуть ПОВНУ АХІНЕЮ!!!
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25.07.2023 13:11 Відповісти
До того ж на тому дальномірі хоч оптика як у снайперів, а на ПТРК такого й поряд не має!!!
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25.07.2023 13:16 Відповісти
Кто вам такую чушь сказал? Оптику для Стугны делали в Изюме.

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25.07.2023 13:39 Відповісти
Ви не задовбались плутати показники із влучання у ВЕЛИКІ об'єкти із можливістю виявлення У ПРИЦІЛ маленьких, які можуть бути виявлені лише за рахунок оптики яка сама по собі коштує від 50 000 до пів мільйона баксів???!!! Вашу б впертість да для розпалювання вогнища з двох палок, то уся б Московія (т.з. "роССія") вже палала. Додам, при роздільній здатності екрану управління FullHD, вже на відстані у 200 м при куті огляду до 90 градусів 1 піксель це вже 5 см, на більшій відстані ви об'єкт такого розміру навіть не побачите серед інших. Тож ДОСИТЬ вже кількістю огірків вимірювати вагу тари!!!
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25.07.2023 13:52 Відповісти
Які ще влучання? Ау просніться. ОСКОЛОЧНА БЧ.

Ви вартість літаючого танка алігатор Ка-52 знаєте? Звичайно що ні. Но мова навіть не про вартість оптики яку ви тут приплели. А про те що в рф немає краще засобів щоб полювати за операторами fpv. Тому стріляють по них з птрк кудись туди де їх засік дрон. Стріляють з точність метр на метр на дистанцію в 10 км. А все решту роблять осколки.
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25.07.2023 14:28 Відповісти
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25.07.2023 13:42 Відповісти
Ну так ПРОЧИТАЙ ВЖЕ те що опублікував, "дальність виявлення ТИПОВОЇ ЦІЛІ" 2,5 - 6,5 км!!! Що таке ТИПОВА ЦІЛЬ для ПТРК???!!! Важко здогадатись що це щось на кшталт танку або БМП??? І і де з цим поручь може йти мова про щоглу антени діаметром 5 см???!!! Сам публікуєш але НЕ ЧИТАЄШ та не бачиш сенс написаного!!!
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25.07.2023 13:58 Відповісти
...ять. А внимательно прочитать? Увеличение 12Х как у снайперской оптики не о чем не говорит мамкину эксперту? Хватит дурку валять.

... До того ж на тому дальномірі хоч оптика як у снайперів, а на ПТРК такого й поряд не має!!! ....
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25.07.2023 14:11 Відповісти
Оператор ПТРК має або просту оптику як у кращому випадку на "Джавелінах", або працює через камеру по екрану маючи вже обмеження по роздільній здатності. А снайпера працюють через чудову оптику напряму, завдяки чому при оптичному зумі єдине що стримує роздільну здатність це саме людське око з яким ніякий, навіть 8К екран не посперечається. От тому те що бачить снайпер оператору ПТРК ніколи не побачити, та ще й додайте маскування за кольором, яке при поганій оптиці, або на екрані зіллється у суцільне полотно! От чому я й наполягав на тому що цілити у операторів БПЛА а не в машину з ПТРК неможливо, тож ціллю явно були не вони, саме БМ!!!
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25.07.2023 14:21 Відповісти
... ять. Там все написано черным по белому. Тяжело прочитать и не страдать здесь херней, изображая дурика?
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25.07.2023 14:39 Відповісти
🤡 яка ще нах оптика? Ви застрягли в кам'яному віці. У вас лазер важить 80 кг, а в мене в грамах. Ви уявлення не маєте як та що зараз працює. Повторюсь ще раз найімовірніше це була ракета з осколочною бч запущена з вертушки з птрк вихир. Запущена з відстані в 10 кілометрів. Та попавша в ціль метр на метр. Якби не броня то всі були б мертві чи в кращому випадку 300.

В дрисні немає точніших та ефективніших засобів. Для САУ треба витратити час щоб дістатись стрільби і точність буде не краще, а ще її швидше за все спалить хімарс чи наші дрони, тіж fpv могли її спалити першими. РСЗО русні взагалі має жахливу точність і навіть накривши цю посадку цілим пакетом всі мають шанси залишитись не пораненими. Мінометів і т.п. на самому передку швидше за все не було. Тому як тільки руснявий дрон засік операторів так зразу ж туди вилетів алігатор, та по координатах чи можливо навіть бачачи мачту антени відпрацював з свого бортового птрк вихир, відпрацював ракетою з осколочною протипіхотною бойовою частиною.

І операторам дуже пощастило. А тепер заспокойтесь і годі повторювати свою упороту мантру. Навіть якщо ви русня і зацікавлені в прихованні своїх можливостей то нічого у вас не вийде.
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25.07.2023 14:40 Відповісти
"ПОВНУ АХІНЕЮ" - несете ви. Ви взагалі не в темі. Тупо 🤡
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25.07.2023 14:24 Відповісти
Як же це мені нагадує сперечання із прихильниками або Зеленського, або )(уйла (він же путін) для котрих будь який аргумент "не аргумент" і все "не в тему" бо в них якійсь інший причинно-наслідковий зв'язок який не дозволяє хоч іноді вмикати критичне мислення!
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25.07.2023 14:33 Відповісти
Ну так включіть критичне мислення. Я вам дофіга разів розписав повністю як працює алгоритм який швидше за все застосувала русня. А ви розказуєте маразм про якусь оптику і що треба попасти точно в антену з птрк. 🤡

Осколочною бч? Попасти щоб що? Вже не кажучи за те що в цього птрк саме така точність що при потребі справді можна попасти, но нафіга це робити? десять метрів туди десять сюди осколкам пофіг. В особливості коли там в пусковій 6 - 8 ракет.
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25.07.2023 14:46 Відповісти
Фагот и Корнет от 2 до 4 км. Можете проверить
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25.07.2023 13:01 Відповісти
Перевіряти дальність польоту?! Навіщо! Йди й перевір свою спроможність побачити хоча б через смартфон об'єкт товщиною 5 см на фоні інших такого ж кольору на відстані хоча б 200 м, не кажучи вже більшу та про утримання на ньому прицілу!!! Дивлюсь тут усі "снайпери", особливо з ПТРК без снайперської оптики!
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25.07.2023 13:15 Відповісти
наши ребята
https://znaj.ua/ru/society/221295-ukrajinska-stugna-v-sekundu-sterla-z-licya-zemli-ligvo-okupantiv-video https://znaj.ua/ru/society/221295-ukrajinska-stugna-v-sekundu-sterla-z-licya-zemli-ligvo-okupantiv-video


и орки
https://missilery.info/news/ptrk-5
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25.07.2023 13:23 Відповісти
И для окончательного снятия всех вопросов интервью Бутусова

https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_odin-vystrel-stoit-20-000-dollarov-ekspert-rasskazal-skolko-stoit-unichtozhenie-russkih-na-donbasse/886074
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25.07.2023 13:29 Відповісти
І навіщо демонструвати новини стосовно враження ВЕЛИКИХ об'єктів коли питання про МАЛЕНЬКИЙ, товщиною 5 см?! Це все одно як порівнювати влучання мисливцем у лося із влучанням у око білки!!!
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25.07.2023 13:40 Відповісти
Вам не надоело дурку валять? Какие 5 см для термобарической или фугасной БЧ?
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25.07.2023 13:43 Відповісти
Я пишу те що є а от дурня якраз Ви валяєте плутаючи ТИПОВУ ЦІЛЬ на кшталт танку або БМП з щоглою антени діаметром 5 см!!!
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25.07.2023 14:00 Відповісти
Ну упорный Зачем попадать именно в стойку антенны термобарической гранатой? Ну нахрена это?
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25.07.2023 14:08 Відповісти
У тому то й справа що не треба й безглуздо, а суперечки пішли через назву відео, у якій вказано що цілили по операторах БПЛА (орієнтуючись на антену мабуть), а машина (евакуційно-технічна) їх "врятувала" прийнявши удар на себе. От і почалось протистояння тих хто з цим згоден із тими хто вважає що саме машина й була ціллю ворога, і так вже сталося що Ви стали на сторону перших, ну а я у опонентах!
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25.07.2023 14:15 Відповісти
Хватит дурковать.
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25.07.2023 14:40 Відповісти
что ты этим хотел сказать в этой новости...?
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25.07.2023 12:39 Відповісти
Мабуть він бажав сказати про те, що українцем дуже небезпечно бути на Московії (т.з. "роССії") бо там тебе легко призначать або "шпигуном", або "терористом", або "диверсантом" лише за погодженням або громадянством!
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25.07.2023 12:42 Відповісти
Дуже дивно давати таку назву цьому відео, бо певно що стріляли саме бо БМ, а ніяк ні по операторам БПЛА яки лише за збігом опинились саме у цей момент поряд!!!
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25.07.2023 12:23 Відповісти
Стаціонарна Антена. Тому ні ціль була оператори.
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25.07.2023 12:25 Відповісти
Тоді розповіси як ПТРК наводиться по антені, буде цікаво послухати!
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25.07.2023 12:27 Відповісти
Так само як це робимо ми. Стріляєш кудись туди в сторону посадки ракетою із протипіхотною бч. Мережево-центрична війна. Бпла засікло та передало військам що були найближче. Це цілком міг бути осколочний вихр із вертушки.
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25.07.2023 12:33 Відповісти
Але не ПТРК, бо він повинен на щось наводитись сам, за теплом чи металевою масою, або по лазерному проміню, згодні?!
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25.07.2023 12:40 Відповісти
"або по лазерному проміню" - ви самі відповіли як.

У росіян це дуже поширена технологія як і у нас. Завдяки цьому ми дуже багато збили їх гелікоптерів. Тому що під час стрільби вони вимушені зависати на місці і супроводжувати ракету до цілі. Так ось я схиляюсь до того що як тільки дрон побачив антену то туди прилетіла вертушка і вистрілила вихром з осколочною бч, чи це екіпаж броні випадково став ціллю чи свідомо прикрив собою на жаль мені невідомо. Але це думаю можна в них дізнатись тому що всетаки там танкова броня.
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25.07.2023 12:54 Відповісти
Технологія ЧОГО? Виявлення?! І до чого тут ураження тим, чим націлити не ціль не можливо за її якістями. Це як антирадарною ракетою намагатися влучити по пасивному у радіоефірі об'єкту, або як рашисти "влучають" своїми "Оніксами" з "точністю" +/- 1 км!!!
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25.07.2023 13:20 Відповісти
А навести лазер на антену та й утримувати на ній його промінь НЕ МОЖЛИВО враховуючи параметри оптики системи управління ПТРК яка ну зовсім не снайперська!!!
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25.07.2023 13:22 Відповісти
"яка ну зовсім не снайперська" - Звідки ви такий маразм взяли?

На 10 км в ціль метр на метр. А якщо осколочна бч протипіхоти то точність значення особо немає. Один прильот і якщо сталось чудо і всіх не вбило, то всеодно більше роботи не буде і команда операторів якщо не почне збиратись то просто побіжить кинувши більшість всього обладнання.

В росіян немає точніше зброї. Їх рсзо разів в 10 менш точніші. А сау ще попробуй достав на відстань стрільби та попади нею, це все час. Тому найімовірніше це вертушка і птрк з неї з осколочною бч на 10 км, бо можна вертушкою так і фронт перелетіти, і це саме головне швидко.
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25.07.2023 14:22 Відповісти
"чим націлити не ціль не можливо" - ? Ракета по лазерному променю летить туди куди їй скажуть. З точністю до метра. А вектор формують по картинці з бпла.
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25.07.2023 14:16 Відповісти
А БАЧИТИ куди направляє промінь лазеру не треба, розгледіти ціль потрібно чи аби куди буде добре?!
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25.07.2023 14:38 Відповісти
Саме куди буде добре.

Ми *лять не кам'яному віці. Є свої координати і є координати цілі, є вигляд цілі з бпла та прив'язка до орієнтирів, між ними можна прокласти вектор з точністю до метра. Все ж так просто. Якщо для вас це складно то ненапрягайтесь осмислювати і забийте. Просто знайте що воно так працює.
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25.07.2023 14:51 Відповісти
http://ukr-merezha.com/docs/59-**********-zbirnyk-*********-porad.html ПІДРУЧНИЙ ЗБІРНИК воєнних порад

.......Окрім комплекса Леєр (стор. Х), який також літає на Орлані чи іншому крилі, у них є різні комплекси, від яких ви маєте вчасно сховатись. Вони їх розміщують стаціонарно на різних підвищеннях (мачтах, пагорбах, териконах, будовах), а також є пересувні на базі КАМазів та ін., де одночасно розташовуються оператори і аналітики. Комплекси РЕР "чують" прилади, що випромінюють радіохвилі на відстані до 10 км., а найбільш просунуті - до 40 км.

На таких відстанях вони можуть виявляти: ваші рації; всі мобільні телефони (планшети, мобільні модеми), що мають не деактивовану СІМ-карту чи wi-fi випромінювачі........
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25.07.2023 12:42 Відповісти
Именно так. Приходится пользовать что-то типа сумок Фарадея.
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25.07.2023 12:44 Відповісти
Може клітка або екран Фарадея?!
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25.07.2023 12:53 Відповісти
https://datawaysecurity.com.ua/ekraniruyushchie-chekhly/ekraniruyushchaya-sumka-faradeya-mission-darkness-dlya-noutbukov/ https://datawaysecurity.com.ua/ekraniruyushchie-chekhly/ekraniruyushchaya-sumka-faradeya-mission-darkness-dlya-noutbukov/


https://yug.com.ua/uk/mdfb-s-ms.html
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25.07.2023 13:00 Відповісти
Я розумію що зроблено у вигляді підсумку, але це саме винахід екранування Фарадея, а все інше дизайн та назва для пересічних громадян від виробника.
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25.07.2023 13:33 Відповісти
Можете посмотреть в сети десятки вариантов сумок Фарадея. Мы их заказывали на Joom. Вы бы почитали что
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25.07.2023 13:36 Відповісти
Від того що виробник називає тепловий насос (назва у термодинаміці) холодильником або кондиціонером він не перестає бути ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ. Це ж стосується й клітки (екрану) Фарадея!
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25.07.2023 14:03 Відповісти
Нравится носить на горбу клетку? Хозяин-барин, вперед и с песней. Может попустит немного. А я лучше как-то сумкой обойдусь.
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25.07.2023 15:32 Відповісти
До чого тут ВИЯВЛЕННЯ коли мова йде про назву відео у якому акцент на використану зброю та ціль. Бо виявити то одне, а вибрати засіб ураження ЗОВСІМ ІНШЕ! Я, наприклад, можу по морю бачити щось до 5 миль, але чим по цьому влучити?! Тож до чого тут ваш "Леєр" не розумію, бо це ж не засіб ураження, а засіб виявлення!!!
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25.07.2023 12:45 Відповісти
коротко:

Виявлення - ураження

довше:

при виявленні цілі (координат) - визначаються способи її ураження (рпг, ДРГ, безпілотник-камікадзе і т.д. - що поряд) - це все потрібно робити ДУЖЕ швидко, як то кажуть "Усі засоби підійдуть".

"Леєр" - не причому, він один із "звєна".....
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25.07.2023 14:21 Відповісти
Ну розповідайте, як "Леєр" наводить ПТРК на ціль, це буде цікаво послухати!
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25.07.2023 14:39 Відповісти
Ви читати умієте?

"......у них є різні комплекси....."
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25.07.2023 14:49 Відповісти
Так, для загального усвідомлення, як працюють деякі засоби...

https://www.tiktok.com/@prochanvitaliy/video/7257242017657359622?_t=8e7fZ4FLvPC&_r=1 рэр радиоэлектронная разведка
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25.07.2023 14:51 Відповісти
Вряд-ли, сейчас русня массово охотится за нашими операторами с помощью тех же РЭР "Леер". И "Лееры" сейчас есть большой проблемой для нас.
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25.07.2023 12:30 Відповісти
Кацапи пишуть що
"Сразу в трех местах оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. В Севастополе остановили движение морского транспорта"
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25.07.2023 12:26 Відповісти
це коли? сьогодні?
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25.07.2023 13:28 Відповісти
Машина ціла? може служити дальші?
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25.07.2023 12:27 Відповісти
А нічого, що в Bergepanzer 2 загинув її екіпаж?
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25.07.2023 12:35 Відповісти
Звідки такі дані?
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25.07.2023 12:49 Відповісти
Йому наснилося, як Лукашеску напад українців з шести напрямків!
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25.07.2023 12:59 Відповісти
Там же в задню частину було влучання. Мабуть максимум зламали обладнання.
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25.07.2023 12:51 Відповісти
как ты загинув после минуты регистрации на Цензоре...?
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25.07.2023 13:33 Відповісти
Опять набег одноразовых резиноизделий
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25.07.2023 13:45 Відповісти
Треба поставити на автобазарі. Незначні пошкодження фарби.
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25.07.2023 12:35 Відповісти
Все таки їм дуже пощастило.

І я наполегливо рекомендую змінити обладнання на мобільну версію ретранслятора на бпла який запускається з безпечної відстані далеко від фронту. FPV запускати не з того місця де сидять оператори є їх бліндаж і т.п.. Тому що саме цінне та саме дефіцитне в нас люди. Якби ще технологій не було то тоді так, но ні вони у нас точно є. Треба суспільством заставити державу і МО робити свою роботу та нарешті почати системне постачання у війська того найкращого що придумали та реалізували волонтери.
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25.07.2023 12:48 Відповісти
Ну, на цей ретранслятор у вигляді БПЛА який використовується для збільшення радіусу дії системи управління дронами теж треба з чогось надсилати сигнал, тож все одно без антени не обійтись, інша справа що, по перше, не треба бути поряд із працюючою антеною передаючи до неї сигнал через екранований кабель з великої відстані, а по друге чим далі оператор від дрону, тим важче його виявити та влучити!!!
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25.07.2023 12:57 Відповісти
Радіогоризонт. Тому ні можна бути без антени. Вусика на голову які видно в різних відео і можна обійстись. Ми мусимо використовувати підсилювачі сигналу, антени, бпла лиш тому що під час роботи коли fpv наближається до землі він ховається за перешкоди чи горизонт. Тому якщо підвісити дрона ретранслятора в прямій видимості то великої антени для зв'язку з ним не треба.
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25.07.2023 13:04 Відповісти
Від того що антена заввишки не 5 або 19 метрів вона антеною бути не перестає і сигнал від неї іде, тож без кабеля для безпеки ніяк, і навіть для керування деякими ПТРК це використовується саме задля безпеки оператора, щоб він не був поряд з пусковим на управляючим пристроєм, а десь у сторонці!
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25.07.2023 13:36 Відповісти
"тож без кабеля для безпеки ніяк" - ви поки будете кабель розмотувати помрете. Це вже пройдений етап.
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25.07.2023 14:13 Відповісти
Сповістить про це виробникам "Стугна П" та тім хто його використовує, бо в них управління йде кабелем до пускового пристрою довжиною 50 м!
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25.07.2023 14:42 Відповісти
Їх вже не існує. Це древня но ефективна розробка яка нас спасла на початку війни но своє вже віджила так як морально застаріла.

Майбутнє за fpv. Ось нехай роблять ефективне круте бч до них. Може ще нехай зроблять мені компактне пзрк що може збивати цілі на висоті 15-20 км. Хотілося б диверсантів з таким, прям мрію про це. Щось інше вони запропонувати більше не можуть бо воно непотрібно.
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25.07.2023 14:55 Відповісти
Bergepanzer 2 - безбашенный танк, который может порезать и закопать!
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25.07.2023 13:51 Відповісти
в сорочці обидва народилися, боже, бережи їх...
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25.07.2023 13:51 Відповісти
"Bergepanzer 2" і була ціллю, а те, що хлопців не зачепило - це просто велике везіння. Бережіть себе.
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25.07.2023 15:11 Відповісти
 
 