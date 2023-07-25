Бойова робота розрахунку української САУ 2С22 "Богдана: "Колона бензовозів у тилу росіян - хороша ціль". ВIДЕО
Українську самохідну гаубицю "Богдану" взяли на озброєння ЗСУ. Гаубиці, розроблені українськими конструкторами, вже працюють на фронті. Щоправда, їхню кількість не розголошують. "Богдана" брала участь у звільненні острова Зміїний.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, воїни-артилеристи показали як "Богдана" працює на фронті і розповіли чому може скласти конкуренцію французькій САУ CAESAR.
Топ коментарі
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Завдяки зебілам і зеленському
Не так гидкі московські воші, як власні гниди!!
Пильнуймо Україну від трутнів!!
Вже вона мала ставати на серійний випуск, але в 2019 зебіли всю оборнку порізали, бо ж треба було шоссе кацапам будувати.