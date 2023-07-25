Бойова робота розрахунку української САУ 2С22 "Богдана: "Колона бензовозів у тилу росіян - хороша ціль". ВIДЕО

Українську самохідну гаубицю "Богдану" взяли на озброєння ЗСУ. Гаубиці, розроблені українськими конструкторами, вже працюють на фронті. Щоправда, їхню кількість не розголошують. "Богдана" брала участь у звільненні острова Зміїний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, воїни-артилеристи показали як "Богдана" працює на фронті і розповіли чому може скласти конкуренцію французькій САУ CAESAR.

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