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Бойова робота розрахунку української САУ 2С22 "Богдана: "Колона бензовозів у тилу росіян - хороша ціль". ВIДЕО

Українську самохідну гаубицю "Богдану" взяли на озброєння ЗСУ. Гаубиці, розроблені українськими конструкторами, вже працюють на фронті. Щоправда, їхню кількість не розголошують. "Богдана" брала участь у звільненні острова Зміїний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, воїни-артилеристи показали як "Богдана" працює на фронті і розповіли чому може скласти конкуренцію французькій САУ CAESAR.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український ударний дрон "Perun" вразив першу сотню ворожих цілей. ВIДЕО

Автор: 

українська зброя (176) САУ (223)


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Топ коментарі
+26
Аууу,зелені! Хто там до війни триндів,що " Бондана" погана?Га?Ідіоти...Честь і слава розробникам!!!
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25.07.2023 12:38
+19
І тільки постійно різні шасі чипляють до цього ЄДИНОГО екземпляру, егеж?
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25.07.2023 12:38
+13
Всі знають кількість....ВОНА ОДНА
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25.07.2023 12:35
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Всі знають кількість....ВОНА ОДНА
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25.07.2023 12:35 Відповісти
І тільки постійно різні шасі чипляють до цього ЄДИНОГО екземпляру, егеж?
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25.07.2023 12:38 Відповісти
ще кабіни міняють аби ніхто не здогадався
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25.07.2023 13:08 Відповісти
Тепер вона імені зеленського ?
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25.07.2023 12:46 Відповісти
Що, підгорає у тебе, москалю сраний?!!!
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25.07.2023 12:48 Відповісти
що, спецом зарегівся, щоб донести свою найціннішу думку?
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25.07.2023 13:49 Відповісти
Хіба що зробили ще кілька, а так було дві з трьох.
Завдяки зебілам і зеленському
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25.07.2023 17:43 Відповісти
Альйо, баааєц, пааадпрігні, тііб'я ні відна🤔🧐😁 В тебе що, мєлочь пузатая, манія вялічія проклюнулась, шо ти тутачки вєщаєш в множині, тіпа "всі знають",- ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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25.07.2023 13:11 Відповісти
Завдяки шмарклі. А як ще виборці кукарєкали на початку війни, Богдана то лайно гірше за совкове... Дана та Цезарі у мільйон мільярдів разів кращі
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25.07.2023 13:14 Відповісти
ну не одна,а десь уже три одиниці на різних шасі,але я б це не назвав вау якою перемогою,бо уже півтора року пройшло а вони все шасі вибирають...
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25.07.2023 15:00 Відповісти
установок Чимало?,щось та журналістка нафантазувала на марафоні...якщо чимало,то не брали б західні Цезарі та Сюзанни.
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25.07.2023 12:37 Відповісти
Так що, також вважаєш, що вона в єдиному екземплярі?
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25.07.2023 12:39 Відповісти
військові кажуть: "зброї багато не буває"
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25.07.2023 13:11 Відповісти
Аууу,зелені! Хто там до війни триндів,що " Бондана" погана?Га?Ідіоти...Честь і слава розробникам!!!
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25.07.2023 12:38 Відповісти
Чмут пи.дів.
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25.07.2023 13:02 Відповісти
Чмут підлий зе-г@дон, він не лише нашу Богдану, він і наші Нептуни лайном поливав, бо таким чином лизав дупу найвеличнішому, казав, що потоплення крейсера Мацви Нептунами то все піар і на увагу не заслуговує, що Нептун це "гівно" (це дословно воно так казало). І не дивно, що саме через його фонд прокачуються десятки мільярдів гривень і до Чмута у влади жодних питань, на відміну від простих волонтерів, яких влада зе-покидьків нищить та кидає за грати по шитим справам...
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25.07.2023 13:46 Відповісти
Цікаво, яка частка імпортних компонентів? І чи можемо робити стволи "з нуля".
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25.07.2023 12:38 Відповісти
Мы вроде не под санкциями, а значит с 0 нам не надо
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25.07.2023 12:42 Відповісти
Значить, і всю необхідну для БПЛА оптику та електроніку теж можемо випускати, якщо не під санкціями?
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25.07.2023 12:47 Відповісти
Навіщо самим випускати? Якщо не під санкціями то можем імпортувати. До чого це питання?
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25.07.2023 13:55 Відповісти
Незалежність тому що. От не робимо ми самі ракети дальнього радіусу, АТАКАМ не дають - і русня спокійно робить свої ракети і снаряди прямо у нас під носом. Робили б свої, як сказав Залужний, били б ними по росії. А так ніззя, інакше більше зброї не дадуть.
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25.07.2023 13:59 Відповісти
Не робимо ракети тому, що гундосий ще в 2019 році припинив всі ракетні програми та закатав гроші на армію у асфальт.
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25.07.2023 14:41 Відповісти
Скоро півтора року, як війна йде повним ходом. Не на часі? А може вже й немає де та на чому.
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25.07.2023 14:43 Відповісти
Три роки просрано. Чекай ще роки 3-5 поки надолужать. А може вже і взагалі не надолужать… Наша територія прострілюється кацапскими засобами ураження повністю, на відміну від їхньої.
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25.07.2023 15:43 Відповісти
Ствол у Богданы с нуля украинский и вроде для его изготовления спецом создали станок.
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25.07.2023 13:55 Відповісти
При этом для нарезки каналов ствола предприятие даже отдельно создало специальный нарезной станок модели КЖ1975Ф3, который позволяет выполнять протягивание нарезов в стволах калибром от 80 до 205 мм, длиной ствола от 4 до 10 м с постоянным или переменным углом подъема нарезов, оснащенный числовым программным управлением. На этом станке были выполнены нарезы внутреннего профиля каналов стволов 122 мм, 152 мм и 155 мм.
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25.07.2023 14:04 Відповісти
шасі татра півляма баксів... це те що було відомо по нептунам які теж на це шасі пересаджували,бо бачте кразівські за сотку зелені дюже не такі.
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25.07.2023 14:39 Відповісти
пыздяви едыни новыны - у 2018 роци пересталы выпускаты ... лише на 1 рик спыздилы ...
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25.07.2023 12:40 Відповісти
аааааа, даже не так: у 2018 роци була на паради, а потим прызупынылы ... да, памьятаю "парад" у 2019 - де блазни топпалыся по мапи Украины ...
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25.07.2023 12:43 Відповісти
Схоже це №2
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25.07.2023 12:41 Відповісти
Меньше ворог знає, більше звіздюлєй вигрібає!!
Не так гидкі московські воші, як власні гниди!!
Пильнуймо Україну від трутнів!!
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25.07.2023 12:47 Відповісти
В усіх хлопців біцухи, що у Шварца😁💪💙💛🇺🇦
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25.07.2023 12:54 Відповісти
гарний "тренажер" , користь зашкалює
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25.07.2023 13:17 Відповісти
Хочеш мати такі ж,- упероттт, боєць, у військкомат, а далі в артилерію просись тільки заряджаючим, ніяк не менше... і Бог тобі в поміч та досильник в руки🤔🧐😁 Кожен снарядик в районі 30 кг, як влупиш серію біглим вогонь з штук так десяти і буде тобі щастя... та біцепси, як у Рокі чи Термінатора🤗 Тільки постарайся вижити, повернутись додому і тоді всі дівки твої, угу 😝😝😝😝😝😜🤪
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25.07.2023 13:22 Відповісти
ключові слова: "куди схочемо, туди і їб..нем"
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25.07.2023 13:13 Відповісти
Конкуренцію...от аби бовкнуть гучне слівце. Яка конкуренція? Мова про про бодай мінімальне насичення артсистемами такого сегменту.
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25.07.2023 14:09 Відповісти
У САУ CAESAR полуавтоматичне заряджання, і набагато швидче стріляє. Точність треба перевіряти. Але добре, що почали хоть щось робити..
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25.07.2023 14:35 Відповісти
Знавець знайшовся, бл... Ти своїм ганглієм можеш уявити, наскільки Богдана в виробництві та експлуатації дешевше Цезаря?!
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25.07.2023 14:38 Відповісти
могла б бути й ще дешевша,якби кразівське шасі залишили.але видно татра більше відкатує ніж уже під держ керуванням краз
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25.07.2023 14:41 Відповісти
Цю САУ зробили при Порошенку!
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25.07.2023 15:34 Відповісти
Йа-йа, він сам особисто її розробив, от тільки за 5 років більше однієї чомусь не спромігся зробити. Бо припинив роботи над цим проектом в 2018 році, ще до приходу великого Зю.
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25.07.2023 16:51 Відповісти
Саме так. Розробили при Пороху. Під натівський калібр.
Вже вона мала ставати на серійний випуск, але в 2019 зебіли всю оборнку порізали, бо ж треба було шоссе кацапам будувати.
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25.07.2023 17:45 Відповісти
"їхню кількість не розголошують" - чув, що 5 штук
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25.07.2023 18:49 Відповісти
Какая нахер конкуренция Цезарю, не смешите. Автомата заряжания нет, наводка в ручную, нет ни компьютера, нет нихера. Из хорошего так это дальность стрельбы. Она сырая, над ней еще работать и работать
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25.07.2023 20:02 Відповісти
 
 