Наші втрати на Бахмутському напрямку у 8 разів менші, ніж у ворога, на Бердянському і Маріупольському - у 5,3 рази, - Міноборони. ВIДЕО
За час наступу захисники України здійснили військові дива, які ввійдуть у підручники.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, Сили оборони:
- наступають в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. В той час, як наступ вважається можливим коли навпаки.
"Разом з тим, наші війська просуваються. І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт - рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога - є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців", - пояснила Маляр.
Також вона інформує, що кількість загиблих у нас на напрямках наступу значно менша ніж у ворога.
"На Бахмутському у нас гине у 8 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському у 5,3 рази менше.
Це при тому, що зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає", - додала чиновниця.
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Треба кидати десяток саморобних ФАБів з крильцями проти однієї JDAM, щоб отримувати той самий ефект.
БПЛА ще треба вміти використовувати. Русня скаржиться, що від власних дронових рушниць падає в десять разів більше, ніж від наших.
Залежить від керування. У русні воно - лайно, інакше б нас вже не було.
Це для мільйонної армії плюс зеки, ЛДНР і найманці - ніщо. І мобілізація ніяка не потрібна. Але мобілізація була, і зараз чомусь йде (штрафи за неявку до військомату стали х10).
На війні важко правду знайти. По техніці осінт на 60-80% може бути джерелом, а по піхоті хто кого прпздть
При этом следует заметить, что положение ВС РФ, на данный момент, достаточно плохое (судя по количеству приговоров по случаям дезертирства, СОЧ, и отказа от выполнения приказа в зоне БД). Думаю, что состояние л/с и количество резервов у ВС РФ приближается к тому, которое было перед "Харьковским" наступлением ВСУ. К сентябрю или "дозреют" или потребуется провести новую "волну" мобилизации (а всё к этому и идёт).