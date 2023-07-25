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Наші втрати на Бахмутському напрямку у 8 разів менші, ніж у ворога, на Бердянському і Маріупольському - у 5,3 рази, - Міноборони. ВIДЕО

За час наступу захисники України здійснили військові дива, які ввійдуть у підручники.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Сили оборони:

- наступають в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. В той час, як наступ вважається можливим коли навпаки.

"Разом з тим, наші війська просуваються. І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт - рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога - є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців", - пояснила Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулого тижня основним напрямком наступу ворога залишався Схід, - Міноборони

Також вона інформує, що кількість загиблих у нас на напрямках наступу значно менша ніж у ворога.

"На Бахмутському у нас гине у 8 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському у 5,3 рази менше.
Це при тому, що зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає", - додала чиновниця. 

Автор: 

втрати (4399) Маляр Ганна (525) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+28
Смерть навіть одного українця - це вже страшна втрата. Кацапів взагалі не шкода!
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25.07.2023 14:45
+24
Москалі вистрілюють по 50 тисяч снарядів,а ЗСУ по 6.Москалі наносять в день 50 авіаційних ударів,а ЗСУ 10.Москалі більше безпілотників використовують.ЗСУ ведуть наступальні дії.То як можуть бути втрати настільки менше?
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25.07.2023 14:50
+20
вони й так не помічають, вони як таргани, просто утилізують свій непотріб, а ми втрачаємо найкращих..., мене бісять ці порівняння, за цими "разами" втрачені житті та загублені долі...
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25.07.2023 14:45
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Допоки співвідношення не стане 1 до 20 орки не будуть цього помічати.
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25.07.2023 14:42 Відповісти
вони й так не помічають, вони як таргани, просто утилізують свій непотріб, а ми втрачаємо найкращих..., мене бісять ці порівняння, за цими "разами" втрачені житті та загублені долі...
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25.07.2023 14:45 Відповісти
Саме так, але ми мусимо це зробити ...
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25.07.2023 14:47 Відповісти
***** заморозив війну в 2015 після того як втрати в ДАПі склали 14,6 до 1 ЗСУ. "Шахтьоров-ополчєнцєв" взагалі ніхто ніколи не рахував, а їх величезні кладовища під Донецьком... Зараз потрібно вбити мінімум 300 000 саме окупантів з ********** і скалічити 1,5 мільйона. Лише тоді, коли на кожному кацапському перехресті буде стояти інвалід війни з простягнутим загрібайлом кацапи зададуться традиційними питаннями "кто віноват?" і " что дєлать?". Враховуючи "об'єктивні фактори", а саме "дорогі", "дуракі" і тотальний контроль таємної поліції "прозріння" може наступити з "запізненням". Тому вбивати окупантів доведеться як мінімум до кінця 2024. Але це не точно ... бо ми дуже залежимо від постачання засобів знищення окупантів.
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25.07.2023 15:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZuixnxKu5GI
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25.07.2023 17:41 Відповісти
Було би дуже крут, але нажаль це не можливо. По техніці співвідношення втрат були 1 до 3.5 приблизно. За останні 2 місяці втрати майже 1 до 1 йдуть (слідкую за Oryx). Не думаю, що в живій силі дуже відрізняєтся статистика...
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25.07.2023 18:06 Відповісти
А в районі Кремінної яке співвідношення, Ганя не хоче повідомити?
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25.07.2023 14:44 Відповісти
Статтю читала, чи тільки заголовок?
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25.07.2023 14:48 Відповісти
Читала. Де і що там про Кремінну?
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25.07.2023 14:51 Відповісти
Там про дивне співвідношення втрат під час НАСТУПУ? До чого тут Кремінна?
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25.07.2023 14:52 Відповісти
Тому що там наші також намагаються наступати і в мене є інформація з перших вуст, на відміну від Шмалька.
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25.07.2023 14:54 Відповісти
Все ясно.
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25.07.2023 14:57 Відповісти
можу тільки порозумувати - там було і буде що завгодно. Вона каже про загальні тенденції.
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25.07.2023 17:43 Відповісти
Смерть навіть одного українця - це вже страшна втрата. Кацапів взагалі не шкода!
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25.07.2023 14:45 Відповісти
Відповідно в середньому в 6-7 раз. Враховуючи статистику генштабу по орках кожен день вбиті та тяжкопоранені 500-700, то у нас получається біля 100 ...
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25.07.2023 14:46 Відповісти
Господь допомагає нашим воїнам.щодо кацапів всі знають як вони воюють співвідношення втрат СРСР та Німеччини 10 до 1.
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25.07.2023 15:38 Відповісти
500-700 - це вбитими
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25.07.2023 16:13 Відповісти
Це разом з пораненими
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25.07.2023 17:59 Відповісти
Разом з тяжкопораненими ...
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25.07.2023 18:02 Відповісти
Думаю Ви праві, і дуже сподіваюсь, що це так
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25.07.2023 18:24 Відповісти
Не погоджусь з Вами. Багато разів вже тут обсуждали цю тему. В радянському союзі були поділи втрат на 200, 300, 400, 500 ... , і вони враховувались в формулах. На заході рахують по іншим формулах, ділять на основні 2 категорії - незворотні втрати, це тяжкопоранені та вбиті, які вже не стануть до строю, та зворотні втрати, це легкопоранені, хворі, дезертири та інші, які можуть повернутись в стрій.
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25.07.2023 18:01 Відповісти
Здивую тебе але нема таких казкових спвіввідношень 1 до 6-7 і ніколи не було. Було 1 до 3-4 загалом. З початком контрнаступа вони наблизились майже 1 до 1. Я суджу по задокументованим втратам техніки, думаю що втрати живої сили корелюють з технікою плюс мінус.
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25.07.2023 18:12 Відповісти
То розсекретте данні про втрати, бо для багатьох війна скінчилась, і як визжяла хрипата наркоша - "гдета там пастреливают"....але ж тоді рейтинг впаде.....
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25.07.2023 14:46 Відповісти
Повірте, тим для кого як Ви кажете "війна закінчилась" все одно на статистику ...
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25.07.2023 14:49 Відповісти
Кацапи можуть розмінювати мільонами свій біомусор на чорні пакети, а в нас - гине цвіт нації, а не непотріб. Не треба порівнювати наші втрати з кацапським лайном.
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25.07.2023 14:48 Відповісти
Це загальна практика порівняння втрат. ГШ ЗСУ напевне враховує вашу думку. Це без сарказму.
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25.07.2023 17:46 Відповісти
Москалі вистрілюють по 50 тисяч снарядів,а ЗСУ по 6.Москалі наносять в день 50 авіаційних ударів,а ЗСУ 10.Москалі більше безпілотників використовують.ЗСУ ведуть наступальні дії.То як можуть бути втрати настільки менше?
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25.07.2023 14:50 Відповісти
Ви або вірите, або ні, логіка - це привілей для демократичного світу і то не завжди.
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25.07.2023 14:52 Відповісти
Точность. Выстрелите тысячу патронов в небо, много убъете?
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25.07.2023 15:00 Відповісти
Глупо думать что русня стреляет в небо.
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25.07.2023 15:04 Відповісти
Старі радянські САУ стріляють вкрай неточно.в СРСР був принцип вогневого валу.
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25.07.2023 15:19 Відповісти
Так в нас такі самі сау.Так,Україні надали західну техніку,але ще добрий відсоток таких самих.
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25.07.2023 18:03 Відповісти
У нас уже сотні нових САУ.на рахунку 1цезаря може бути сотня і більше радянських САУ та гармат.
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25.07.2023 19:02 Відповісти
Може бути.а може і не бути.В москалів і ракети є,а в нас їх нуль.Вони стріляють куди завгодно.
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25.07.2023 19:24 Відповісти
півроку тому читав що один Цезар знищив більш ніж 70 артустановок.у кацапів є сракети протикорабельні які влучають у багатоповерхівки.а у нас ще є хаймарси які зараз використовують одиночними пострілами по арті
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25.07.2023 19:34 Відповісти
Ну але підтверджень візуальних цьому немає.Якщо один 70.то 20 мали би вже знищити хоча би сотні.а нам надали ще інші САУ.Їхні ракети і в різні склади влучали.А Хаймарси дуже круті штуки і ними повибивали склади,але потрібно в глибину москальщини стріляти.
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25.07.2023 21:56 Відповісти
Наші значить брешуть? І щодня у телеграм-каналі відео підтвердження викладають а не пішов би ти у спам,кацап- нитій пердоленко?
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25.07.2023 22:10 Відповісти
Якщо порахувати на відео,то набагато менше знищено.Звісно не все можна зняти,але просто вірити в переможні цифри,це не моє.Я ж не вкраїнчик.І так наші правди не кажуть.як мінімум.
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25.07.2023 22:15 Відповісти
скальпи і шедоу це нуль?
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25.07.2023 19:36 Відповісти
Ними стріляють виключно по нашій території.По москалям не дозволяють.В нас власних нуль.
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25.07.2023 21:53 Відповісти
Загугли що таке рсзо Верба
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25.07.2023 22:08 Відповісти
Саме Верба,то на базі граду,а Вільха,на базі смерчу.І до неї було не багато снарядів,які успішно стріляли,по москалям.Не відомо.чи зараз взагалі їх виготовляють.Нам потрібен Грім,який би випускався серійно і яким можна бити в глибину на 500 км.Можна би було дістати всі близькі аеродроми з тактичною авіацією,різні склади,нпз і тд.
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25.07.2023 22:12 Відповісти
А ти подивись на фото (їх дуже багато) полів, усіяних вирвами від вибухів. Ти як вважаєш, це Цезарями та Арчерами наші їх наробили, чи кацапо-совєцькими іржавими твої соотєчествєнніки ******* "орудіями"?
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25.07.2023 15:23 Відповісти
Вони цілі міста зруйнували.
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25.07.2023 18:01 Відповісти
всі хто хоч трохи обізнані з подіями на фронті ставлят поруч наш "марафон" та коношенко кацапського.
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25.07.2023 15:23 Відповісти
Якщо пуляти зі зношеного ствола снарядом, зробленим на трубному заводі відхиленням +- 5 кг від паспортної маси - багато навлучаєте?
Треба кидати десяток саморобних ФАБів з крильцями проти однієї JDAM, щоб отримувати той самий ефект.
БПЛА ще треба вміти використовувати. Русня скаржиться, що від власних дронових рушниць падає в десять разів більше, ніж від наших.
Залежить від керування. У русні воно - лайно, інакше б нас вже не було.
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25.07.2023 15:27 Відповісти
40-50 тисяч убитими
Це для мільйонної армії плюс зеки, ЛДНР і найманці - ніщо. І мобілізація ніяка не потрібна. Але мобілізація була, і зараз чомусь йде (штрафи за неявку до військомату стали х10).
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25.07.2023 15:39 Відповісти
Якщо такі мізерні втрати, нащо взагалі було влаштовувати цирк з натовпами бугаїв, що беруть штурмом погранзастави Казахстану і Грузії?
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25.07.2023 15:44 Відповісти
Там тільки зеки + ЛДНР більше ста тисяч. Плюс добровольці. Частина поранених вилікується і повернеться.
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25.07.2023 15:49 Відповісти
Більше вбитих, згідно з даними Західних розвідок та розслідуванням BBC та Mediazona - 75 тис вбитих приблизно (усі разом, з лднр і тд) стільки ж приблизно важко поранених (покалічених).
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25.07.2023 18:03 Відповісти
Саме тому на росії одночасно підняли призовний вік на два роки і збільшили штраф за неявку до військомату удесятеро.
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26.07.2023 08:52 Відповісти
В нас ще багато такої самої техніки.Фаб з крильцями не саморобний,бо так можна і за JDAM сказати.Вони нам великі міста позносили.Захід надав техніки.Без неї москалі вже би перемогли.Але навіть тої,що дали не вистачає.Де ми би взяли джевелінів.стінгерів.бтр,танків.бмп,ппо.Різних припасів і тд.
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25.07.2023 17:11 Відповісти
При втратах в рашці 2млн -- може хтось почухається
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25.07.2023 14:53 Відповісти
Це і правда і зрада одночасно.... Пересічні українці мають вірити, що ми їх вбиваємо в 7 разів більше інакше боротьба в втрачає сенс з урахуванням, що їх мобресурс в 4 рази більший.
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25.07.2023 15:12 Відповісти
Ви щось накрутили, нічого не ясно
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25.07.2023 17:50 Відповісти
Якби були такі втрати всіх диванних ікспердів давно би мобілізували і цензор би опустєл 😭
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25.07.2023 15:21 Відповісти
Простіше було б їх розстріляти прямо на диванах.
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25.07.2023 15:24 Відповісти
Тому я бачу тучу здорових молодих мужиків у моєму місті.
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25.07.2023 15:33 Відповісти
Ти їх бачиш, бо ти такий самий як вони! Нормальним людям до роботи дістатися важкувато, а не ще на всякий непотріб роздивлятися
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25.07.2023 16:24 Відповісти
По роботі доводиться багато їздити по місту.зір ще непоганий хоча зблизька дрібний шрифт нажаль вже не бачу.
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25.07.2023 16:33 Відповісти
Бутусов уже выложил один раз видео как целому взводу ноги поотрывало на минном поле. И чем это закончилось все помнят. Никто вам реальных цифр по потерям не назовет
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25.07.2023 14:58 Відповісти
На мою думка зараз щось порівнювати реальної можливості не має, та й якось не логічно. Ні ми, ні полулюди конкретних цифр не знаємо. І напевно ніколи точно ніхто не скаже.
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25.07.2023 15:00 Відповісти
только кaцaпы под чужими IP не верят
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25.07.2023 15:39 Відповісти
Для довідки - росіянці пишуть наші втрати в співвідношенні 1 до 10...
На війні важко правду знайти. По техніці осінт на 60-80% може бути джерелом, а по піхоті хто кого прпздть
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25.07.2023 15:08 Відповісти
вірю. не може західна високоточна зброя не впливати на співвідношення втрат. тому вірю.
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25.07.2023 15:09 Відповісти
Вряд ли заявленное соотношение верно. Думаю, что необходимо разделить на 3 (в 3-2 раза). При лобовом столкновении это хорошее соотношение, но недостаточное. Самое плохое, что для ВСУ это недопустимое соотношение (так легко довоеваться до того, что победите сами себя).
При этом следует заметить, что положение ВС РФ, на данный момент, достаточно плохое (судя по количеству приговоров по случаям дезертирства, СОЧ, и отказа от выполнения приказа в зоне БД). Думаю, что состояние л/с и количество резервов у ВС РФ приближается к тому, которое было перед "Харьковским" наступлением ВСУ. К сентябрю или "дозреют" или потребуется провести новую "волну" мобилизации (а всё к этому и идёт).
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25.07.2023 15:11 Відповісти
Маляр, не треба тягатись з конашенковим, займайся чимось потрібнішим для ЗСУ
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25.07.2023 15:28 Відповісти
Ні, звісно ми нікого не втратили. Бо ми ж там на курорті, відпочинок топовий, сонечко, море. Як в таких умовах можна втрачати когось
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25.07.2023 15:40 Відповісти
Навіщо в загалі зараз наступати, якщо кацапи лізуть беззупину самі . який сенс цього наступу чи не нандто ми ризикуемр?
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25.07.2023 15:56 Відповісти
обстріли майже усих великих пром. центрів не помітили ??
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25.07.2023 17:52 Відповісти
а к чему это ? 1+1 как всегда работает на лоха , на параше и населения в разы больше , и ресурсов , и финансов , на кого расчитаны эти припизженные данные и зачем ? вы не в состоянии элементарные турникеты делать , не говоря уже о чем нибудь более достойном , и свою бесполезность и тупость перекрываете информацией не несущей под собой ни чего кроме набора звуков ,
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25.07.2023 16:40 Відповісти
 
 