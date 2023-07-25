Наші втрати на Бахмутському напрямку у 8 разів менші, ніж у ворога, на Бердянському і Маріупольському - у 5,3 рази, - Міноборони. ВIДЕО

За час наступу захисники України здійснили військові дива, які ввійдуть у підручники.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Сили оборони:

- наступають в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. В той час, як наступ вважається можливим коли навпаки.

"Разом з тим, наші війська просуваються. І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт - рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога - є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців", - пояснила Маляр.

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Також вона інформує, що кількість загиблих у нас на напрямках наступу значно менша ніж у ворога.

"На Бахмутському у нас гине у 8 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському у 5,3 рази менше.

Це при тому, що зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає", - додала чиновниця.