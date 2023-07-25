Аеророзвідники врятували двох поранених воїнів, скинувши їм воду, ліки та вказавши напрямок евакуації: "Пийте воду та йдіть за дроном! Там наші!". ВІДЕО+ФОТО
Аеророзвідники врятували двох поранених українських воїнів, скинувши їм воду та ліки, і за допомогою дрона вказали шлях евакуації.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис із фрагментами рятувальної операції.
"Наші аеророзвідники виявили поранених побратимів з 1-ї танкової бригади на Запорізькому напрямку фронту. За допомогою дрона воїни скинули хлопцям воду та ліки і успішно провели їх на наші позиції", - зазначає в коментарі до відео Бутусов.
Топ коментарі
+73 Александр Чуднивец #474549
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+38 Чайка Київ
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+34 Ex perd
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про це фільми знімати треба.((
Бо дрони вже складно купити. Китайози все кацапам продають.
Поки Резніков з мінсратьтєхам роздуплиться за 1,5 роки…
Якось, на асфальт у Шмигаль, аж не УРА, а на БУДІВНИЦТВО дронів, ну запор хронічний!!
Ні виробництва, ні дронів, ні РЕБу, ні Нептунів, ні Грому, ні Блискавки!!
Випадковість чи парад??
виробляють і постачають багато чого
Слава ЗСУ
Пораненим вважаєш, все, кінець, і тут порятунок в такий неочікуваний спосіб.
Рік тому на цьому напрямку важко пораненим потрапив в полон.
Добре розумію хлопців, яких витягли до своїх.
Молодці!
захищаете нас! Низкий Вам уклiн за самопожертву!
Борони Вас та рiдних наш Господь! 🙏🙏🙏