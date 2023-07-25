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Аеророзвідники врятували двох поранених воїнів, скинувши їм воду, ліки та вказавши напрямок евакуації: "Пийте воду та йдіть за дроном! Там наші!". ВІДЕО+ФОТО

Аеророзвідники врятували двох поранених українських воїнів, скинувши їм воду та ліки, і за допомогою дрона вказали шлях евакуації.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис із фрагментами рятувальної операції.

"Наші аеророзвідники виявили поранених побратимів з 1-ї танкової бригади на Запорізькому напрямку фронту. За допомогою дрона воїни скинули хлопцям воду та ліки і успішно провели їх на наші позиції", - зазначає в коментарі до відео Бутусов.

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Аеророзвідники врятували двох поранених воїнів, скинувши їм воду, ліки та вказавши напрямок евакуації: Пийте воду та йдіть за дроном! Там наші! 01

Дивіться: Евакуація пораненого воїна з поля бою на квадроциклі. ВIДЕО

Аеророзвідники врятували двох поранених воїнів, скинувши їм воду, ліки та вказавши напрямок евакуації: Пийте воду та йдіть за дроном! Там наші! 02

Дивіться також: Евакуація українського пораненого під прикриттям снайпера. ВIДЕО

Автор: 

поранення (2804) порятунок (119) евакуація (2312) Бутусов Юрій (3590) дрони (4706)


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Топ коментарі
+73
Ось це і є справжній приклад коли своїх не кидають-респект...
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25.07.2023 16:20
+38
Боже, бережи і поможи
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25.07.2023 16:30
+34
Велика подяка операторам дронів за порятунок.
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25.07.2023 16:39
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Ось це і є справжній приклад коли своїх не кидають-респект...
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25.07.2023 16:20 Відповісти
Юра Горбунов та Ткаченко
про це фільми знімати треба.((
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25.07.2023 22:50 Відповісти
Амплуа Горбунова "тупий жадібний малорос"
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24.09.2023 11:20 Відповісти
Пощастило хлопцям.
Бо дрони вже складно купити. Китайози все кацапам продають.
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25.07.2023 16:22 Відповісти
.. складність у закупівлі дронів у Китаї.... НЕБАЖАННЯ закупляти їх нашим МО... Ви вважаєте, що резніков змінив своє мислення щодо **весільних Мавіків**.... Та й гроші на більш **нагальні** потреби треба . Своїм кУмпаніям чекати ніколи....
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25.07.2023 18:24 Відповісти
💛💙🙌🙌🙌💛💙
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25.07.2023 16:22 Відповісти
Мабуть, Зеля з єрмаком, таки купили дрони…
Поки Резніков з мінсратьтєхам роздуплиться за 1,5 роки…
Якось, на асфальт у Шмигаль, аж не УРА, а на БУДІВНИЦТВО дронів, ну запор хронічний!!
Ні виробництва, ні дронів, ні РЕБу, ні Нептунів, ні Грому, ні Блискавки!!
Випадковість чи парад??
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25.07.2023 16:28 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/v-********-rozpochaly-vyrobnytstvo-bpla-sirko/ https://mil.in.ua/uk/news/v-********-rozpochaly-vyrobnytstvo-bpla-sirko/


виробляють і постачають багато чого
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25.07.2023 19:20 Відповісти
Прочитав до кнця i уважно? У планах яйце голового нема закупiвлi дронiв. Знов волонтери. Зебли, на мальдвах.
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25.07.2023 20:02 Відповісти
Боже, бережи і поможи
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25.07.2023 16:30 Відповісти
🙏🙏🙏
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25.07.2023 17:27 Відповісти
а якщо один поц, знову взяв би "евакуацію під свій особистий контроль" то трагедія могла б знову повторитись. що то значить покласти ***** на кой-кого й взяти відповідальність на себе!
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25.07.2023 16:31 Відповісти
Велика подяка операторам дронів за порятунок.
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25.07.2023 16:39 Відповісти
а тепер кацапи отримали ідею і можуть так ще "вивести" наших собі у пастку
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26.07.2023 08:24 Відповісти
Янголи! Бережи Вас Боже ВОЇНИ!
Слава ЗСУ
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25.07.2023 16:42 Відповісти
Як це круто та неймовірно!
Пораненим вважаєш, все, кінець, і тут порятунок в такий неочікуваний спосіб.

Рік тому на цьому напрямку важко пораненим потрапив в полон.

Добре розумію хлопців, яких витягли до своїх.
Молодці!
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25.07.2023 16:50 Відповісти
Дякую Вам, Герою, що цiною свого життя захищали,
захищаете нас! Низкий Вам уклiн за самопожертву!
Борони Вас та рiдних наш Господь! 🙏🙏🙏
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25.07.2023 17:31 Відповісти
..Бережіть себе..ВОЇН!!!
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25.07.2023 18:26 Відповісти
Нехай Боженка береже кожного нашого ероя!
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25.07.2023 16:51 Відповісти
Тримайся брате.
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25.07.2023 17:03 Відповісти
І все це робилось весільними дронами. Горіти в пеклі лисому поцу з його золотими яйцями по 17
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25.07.2023 17:10 Відповісти
 
 