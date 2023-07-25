Аеророзвідники врятували двох поранених воїнів, скинувши їм воду, ліки та вказавши напрямок евакуації: "Пийте воду та йдіть за дроном! Там наші!". ВІДЕО+ФОТО

Аеророзвідники врятували двох поранених українських воїнів, скинувши їм воду та ліки, і за допомогою дрона вказали шлях евакуації.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис із фрагментами рятувальної операції.

"Наші аеророзвідники виявили поранених побратимів з 1-ї танкової бригади на Запорізькому напрямку фронту. За допомогою дрона воїни скинули хлопцям воду та ліки і успішно провели їх на наші позиції", - зазначає в коментарі до відео Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці рятують побратима, якого засипало землею під час обстрілу, і дають йому новий позивний: "Тепер твоє поганяло Кріт". ВIДЕО

Дивіться: Евакуація пораненого воїна з поля бою на квадроциклі. ВIДЕО

Дивіться також: Евакуація українського пораненого під прикриттям снайпера. ВIДЕО