Росіянам підняли призовний вік і в 10 разів збільшили штраф за неявку у військкомат. ВIДЕО

Держдума Росії підтримала підвищення призовного віку для військовозобов’язаних до 30 років. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. Спочатку планувалося, що призовний вік підвищуватимуть поступово – з 27 до 30 років.

Процес призову в росії зміниться вже наступної весни, передає Цензор.НЕТ.

"Закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает", - заявив російський депутат Картаполов.

Крім того, законодавці країни збільшили штрафи за порушення правил військового обліку, зокрема, за неявку до військкомату на порядку денному. Якщо раніше максимальний розмір штрафу становив 3 тисячі рублів, після прийняття поправок росіян зможуть штрафувати на суму до 30 тисяч рублів.