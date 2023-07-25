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Росіянам підняли призовний вік і в 10 разів збільшили штраф за неявку у військкомат. ВIДЕО

Держдума Росії підтримала підвищення призовного віку для військовозобов’язаних до 30 років. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. Спочатку планувалося, що призовний вік підвищуватимуть поступово – з 27 до 30 років.

Процес призову в росії зміниться вже наступної весни, передає Цензор.НЕТ.

"Закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает", - заявив російський депутат Картаполов.

Крім того, законодавці країни збільшили штрафи за порушення правил військового обліку, зокрема, за неявку до військкомату на порядку денному. Якщо раніше максимальний розмір штрафу становив 3 тисячі рублів, після прийняття поправок росіян зможуть штрафувати на суму до 30 тисяч рублів.

Автор: 

Держдума (734) росія (65191) мобілізація (3057)


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Топ коментарі
+14
Кацапи готуються до великої війни. Такі реалії.
Шановні Західні партнери та військово-політичне керівництво України! Жодного розслаблення та нехтування такими новинами.
Ліки насьогодні одні та єдині - постійне та безперевне постачання озброєння, важкої техніки, ППОта ПРО, БК, та нарешті далекобійних ракет й авіації, щоби не було пізно.
Ці у@обки рашистські увійшли у смак та зупиняться явно не збираються.
Смерть рашистам!
Слава ЗСУ!
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25.07.2023 18:28
+10
для столиці війна закінчилась..всі розслабились ...атаку на Київ відбили. ОП на Мальдіви...гумористичні серіали...
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25.07.2023 18:32
+4
То вони хтять бюджет поповнити таким чином...
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25.07.2023 18:28
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кацапы, кароче, - сдохнете все и даже харошие - станете ещё лучше
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25.07.2023 18:27 Відповісти
То вони хтять бюджет поповнити таким чином...
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25.07.2023 18:28 Відповісти
Кацапи готуються до великої війни. Такі реалії.
Шановні Західні партнери та військово-політичне керівництво України! Жодного розслаблення та нехтування такими новинами.
Ліки насьогодні одні та єдині - постійне та безперевне постачання озброєння, важкої техніки, ППОта ПРО, БК, та нарешті далекобійних ракет й авіації, щоби не було пізно.
Ці у@обки рашистські увійшли у смак та зупиняться явно не збираються.
Смерть рашистам!
Слава ЗСУ!
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25.07.2023 18:28 Відповісти
для столиці війна закінчилась..всі розслабились ...атаку на Київ відбили. ОП на Мальдіви...гумористичні серіали...
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25.07.2023 18:32 Відповісти
єто другоє...
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25.07.2023 18:40 Відповісти
Тепер таке саме буде в Україні,не розслабляйтеся.
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25.07.2023 19:17 Відповісти
гряде нова мобілізація на рашці...вже шукають зброю рашисти по світу...Министр обороны России Сергей Шойгу отправится в КНДР Запустили в массове виробництво дрони
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25.07.2023 18:29 Відповісти
Так! Будуть дивитись шоу. Для них - це шоу. Крім того, не можна допускати ескалацію.
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25.07.2023 18:34 Відповісти
так весь Світ і дивиться шоу....вони за це платять і надають по чуть чуть зброю....щоб серіал раптово не закінчився...це ж The Show Must Go On
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25.07.2023 18:34 Відповісти
штрафи сплачувати не будуть. Простіше хапать прямо на вулицях і зразу вантажити у "тєплушки" до шмякіно, а там на вантажівки, які розвантажились трьохсотими.
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25.07.2023 18:31 Відповісти
В Законі нічого не сказано про швабру і кувалду але вони є
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25.07.2023 18:32 Відповісти
Усё идёть по плану! Частичная мобилизация, поднятие призывного возраста, запрет на выезд со страны, увеличение штрафов, потом увеличение сроков за отказ служить, всеобщая мобилизация, трудодни на военных заводах....
Короче, на кацапии решили провести демужикизацию и дедемократизацию общества....
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25.07.2023 18:32 Відповісти
ось перевага тоталітарного режиму--всьо для фронта, і ніяких -але
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25.07.2023 18:35 Відповісти
Не потрібно іронізувати. У нас також люди гинуть. І навіть, якщо вірити нашому Генштабу, коли пишуть що наші втрати в 5-6 раз менше - це все одно колосальні цифри, а у ворога все одно більший людський ресурс.
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25.07.2023 18:37 Відповісти
у ворога все одно більший людський ресурс.---стовідсотково і рашистам наплювати, на загиблих та поранених
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25.07.2023 18:42 Відповісти
Думаю, що ідейні, що були готові йти на фронт вже закінчилися і в них. Жити хочуть вони теж. Тому їх держава тягне силою на війну зараз.
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25.07.2023 18:34 Відповісти
ті чмобіки і зараз воюють, і їх сотні тисяч..щось вони не дуже охоче втікають з поля бою..массово
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25.07.2023 18:38 Відповісти
Якби всі масово в Росії хотіли йти на фронт, то їх держава не застосовувала б силових заходів до них. Багато росіян воює, але багато росіян також і косять і тікають з країни.
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25.07.2023 18:42 Відповісти
пані косять і тікають,не тому, що вони проти війни,а через те що--ані внє палітікі.вони хочуть це тільки по телевізеру дивитись ..іх єта нє касаєтса...їм начхати на вбивства українців..їм взагалі на все начхати,крім себе улюблених.
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25.07.2023 18:49 Відповісти
Це означає, що і у нас мбілізація стане жорсткішою і сховатись за спинами вояк мало кому вдасться.
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25.07.2023 18:35 Відповісти
Чмошник картпопов рвёт попу.
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25.07.2023 18:44 Відповісти
Скоро в нас
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25.07.2023 18:50 Відповісти
"Большая вайна" це вже, здається, не під Україну. Яка може бути "бальшая вайна" з "хахламі"? Полізе на НАТО?
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25.07.2023 19:04 Відповісти
госдура все підготувала до нової мобілізації. навесні 2024-го можна чекати десь тисяч 600-700 кацапів до тих 500 що є.
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25.07.2023 19:11 Відповісти
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

Зачем Шойгу летит в Корею

25-27 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет в Северной Корее. Официально - посетит торжественные мероприятия в «честь победы Северной Кореи в войне 1950-53 годов». Фактически, в переговорах о поставках в Россию оружия и боеприпасов в обмен на продовольствие. Об этом нам стало известно от нескольких источников в МО РФ.

В Северной Корее, проигравшей ею же начатую в 1950-м году войну с Южной Кореей, 70 лет вся промышленность была ориентирована на повышение обороноспособности. Проще говоря, на производство оружия, боеприпасов и амуниции для армии.

В этом деле корейцам помогали СССР и Китай, причем СССР, а в путинские времена и Россия, помогали куда больше Китая. Корейская армия вооружена советской техникой и оружием. Советская артиллерия, советские танки, советские бронемашины и боевые машины пехоты, советские же грузовики.

Корейская оборонная промышленность работала на советском оборудовании и по советским стандартам. Поэтому снаряды для артиллерии, танков, САУ, мины для минометов и патроны для автоматов и пулеметов такие же, какие используются в ВС РФ.

У российской армии есть нерешенные проблемы с нехваткой артиллерии, БК и стволов к ней, нехваткой грузовиков и, по некоторым сведениям, проблемы с зарядами для гранатометов и минометов. Все это в больших количествах (кроме грузовиков), есть на складах в Северной Корее. Корейские предприятия могут выполнять российские военные заказы, корейские базы хранения техники могут стать источником комплектующих для российских танкоремонтных заводов и «Уралвагонзавода».

Учитывая, что в Северной Корее, по данным южнокорейской разведки и международных средств массовой информации, начался голод, за оружие, боеприпасы, сталь и комплектующие можно расплачиваться продовольствием.

В службе материально-технического обеспечения ВС РФ на корейские предприятия и склады возлагают большие надежды.

«За последние два месяца сильно ухудшилась ситуация с БК для артиллерии и танков, есть проблемы с поставками ДЗ (динамической защиты) для танков и бронетехники. Выбито много единиц буксируемых орудий, минометов. Все это можно быстро получить от Пхеньяна и не однократно, а наладить производство там и постоянные поставки. Это позволит интенсифицировать боевые действия, увеличить численность армии», - говорит старший офицер МО РФ.

Вероятность сделки в формате «оружие в обмен на продовольствие» велика, один из источников в службе МТО ВС РФ рассказал, что в июле проводились проверки складов продовольствия и сверялись заявленные и реальные запасы, в том числе со складов так называемого НЗ - неприкосновенного запаса.

Поездка Шойгу в Пхеньян вместе с принятыми в последние дни законами однозначно говорят, что РФ собирается воевать долго, вовлекая в войну все больше ресурсов, в том числе людских.
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25.07.2023 19:13 Відповісти
за что, ані же внє палітікі
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25.07.2023 19:49 Відповісти
Картпопов не дурак. Сам воевать идти не хочет гондон.
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25.07.2023 19:52 Відповісти
без прямого вмешательства НАТО мы орду не сдержим, и так выжали что только можно и нельзя из украинского народа.
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25.07.2023 19:59 Відповісти
Пи*оры ,у вас есть один выбор , штрафы , или один выстрел , в тупую кацапскую голову , с Украины.
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25.07.2023 21:58 Відповісти
В госдурі зрозуміли , що козломорде бидло і справді козломорде бидло . А також раби , холуї і холопи. путін то їх заї...ав вже всіх - нєкаму пайті і арганізавать васстаніє
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25.07.2023 22:26 Відповісти
А у нас серіали ,барабани ,мальдіви і вечерня кажноденна брехня для лоха
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26.07.2023 08:08 Відповісти
 
 