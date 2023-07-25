Горбунов після скандалу в мережі відмовився від 33 мільйонів державних коштів на зйомки серіалу "СМТ Інгулець". ВIДЕО

Відомий український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов зробив офіційну заяву стосовно виробництва його нового серіалу. Мова зайшла про державне фінансування.

Після скандалу навколо серіалу "СМТ Інгулець", на який із бюджету мали намір виділити 33 мільйони гривень, продюсер проєкту Юрій Горбунов вирішив відмовитися від державного фінансування, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася,ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "смт Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту", - повідомив Горбунов на своїй сторінці в інстаграмі.

В коментарях це рішення підтримують, адже багато українців вважали недоречним витрати бюджету на зйомки комедійного шоу, а не на потреби військових.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов заявляв, що 33 мільйони гривень не є великою сумою для виробництва серіалу. Шоумен був упевнений, що подібний проєкт необхідний під час повномасштабної війни. Ба більше, з його думкою погодився Олександр Ткаченко. Натомість скандал призвів до звільнення Ткаченка з посади міністра культури.

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