УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15123 відвідувача онлайн
Новини Відео
14 384 124

Горбунов після скандалу в мережі відмовився від 33 мільйонів державних коштів на зйомки серіалу "СМТ Інгулець". ВIДЕО

Відомий український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов зробив офіційну заяву стосовно виробництва його нового серіалу. Мова зайшла про державне фінансування.

Після скандалу навколо серіалу "СМТ Інгулець", на який із бюджету мали намір виділити 33 мільйони гривень, продюсер проєкту Юрій Горбунов вирішив відмовитися від державного фінансування, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася,ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "смт Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту", - повідомив Горбунов на своїй сторінці в інстаграмі.

В коментарях це рішення підтримують, адже багато українців вважали недоречним витрати бюджету на зйомки комедійного шоу, а не на потреби військових.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов заявляв, що 33 мільйони гривень не є великою сумою для виробництва серіалу. Шоумен був упевнений, що подібний проєкт необхідний під час повномасштабної війни. Ба більше, з його думкою погодився Олександр Ткаченко. Натомість скандал призвів до звільнення Ткаченка з посади міністра культури. 

Дивіться також: Це нормально, що під час війни держава підтримує серіальне виробництво, - міністр культури Ткаченко. ВIДЕО

Автор: 

держбюджет (2394) кіно (961)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Саме головне він все таки хоче спалити 33 мільйони не на ЗСУ а на зелених клоунів з 95 кварталу
показати весь коментар
25.07.2023 18:41
+39
А без розголосу Юрчик бабло би прийеяв, не вагаясь. Ось воно таке лайно.
показати весь коментар
25.07.2023 18:41
+37
отримав звичайно, а як без цього !!! він та такі як він є "найвеличнішими хероями" для зе влади ...



показати весь коментар
25.07.2023 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Готує новий проєкт - "Черчіль з Кривого рогу"..
показати весь коментар
25.07.2023 19:48 Відповісти
Кінчена чмо.
показати весь коментар
25.07.2023 19:57 Відповісти
Где гівно там і Юра,Юра іди броди поки не послали.
показати весь коментар
25.07.2023 20:12 Відповісти
Чому ще не в ТРО ?
показати весь коментар
25.07.2023 20:16 Відповісти
А клеймо 3,14дераса вже не змити.
показати весь коментар
25.07.2023 20:16 Відповісти
Клоуны они такие клоуны, до серьезного кино им как до Киева рачки. Жулики, одним словом
показати весь коментар
25.07.2023 20:44 Відповісти
Цьому чесному чоловіку ща за "Останнього москаля" (да масквіч типу гарадской, а українці хуторські додіки) морду не набили...
показати весь коментар
25.07.2023 21:01 Відповісти
Ні зовнішністю, ні талантом цей чоловічок-орденоносець не дотягує навіть до завклубом у селі ...
Так... Поплавський №2.
показати весь коментар
25.07.2023 21:10 Відповісти
Типовий рагуль і жлоб по натурі- хоча й примарафечений медіа-гламуром!
показати весь коментар
25.07.2023 21:20 Відповісти
Юра с аула...
показати весь коментар
25.07.2023 21:53 Відповісти
Место Горбунова показано в фильме " скажнне весілля* . Завклубом в провенциальной Яблунивке.
показати весь коментар
25.07.2023 21:48 Відповісти
огидний малорос
показати весь коментар
25.07.2023 21:13 Відповісти
а рожа яка єхидна- типовий представник 95 кварталу
показати весь коментар
25.07.2023 21:21 Відповісти
а якже інші 52 переможця?
показати весь коментар
25.07.2023 21:36 Відповісти
Ну це гнида він два тижні тому на весіллі в Івано Франківську був тамадаю проговорились батьки нареченого що він взяв 12 тис доларів, Дзізьо 8 тис доларів і були Притули Варіяти скільки вони вкосили не знаю бо не говорили це гниди українські не чужі наші памятаймо
показати весь коментар
25.07.2023 21:38 Відповісти
А це вже питання до батьків - їм не в падло такі гроші витрачати? Хоча, будь-який каприз за ваші гроші, тим більше, що вони є - а як же, щоб не гірше, ніж у людей. Бл@дська натура жлобастих селюків. І не тільки їх
показати весь коментар
25.07.2023 22:41 Відповісти
Как можно отказаться от того чего тебе не дают.
показати весь коментар
25.07.2023 21:45 Відповісти
Вова может и дурак, но намерения бабушки Бени понял правильно, - второй раз такой фокус не проканает... А дурачек Горбунов может что угодно нести =)
показати весь коментар
25.07.2023 22:20 Відповісти
Горбуновіч відкрився! Мразь!
показати весь коментар
25.07.2023 22:27 Відповісти
киньте цього під@ра у вулик ...
показати весь коментар
25.07.2023 22:44 Відповісти
Нехай збирає гроші на серіал так само як волонтери збирають . Якщо люди дадуть , то тоді нехай знімає, а якщо ні, то котиться лісом.
показати весь коментар
26.07.2023 05:20 Відповісти
Зря ви іронізіруєте.Ці гроші виделені не для розпилу.Раз він зібрався знімати то значить на таке є попит в Украіні.Він верне ці гроші но не буде збирати гроші з любителів таких серіалі ,а спонсори будуть.Ці спонсори будуть не на боці Украіни.Для прикладу візміть "хероя" майдану парасюка.Хто цього рагуля жадібного до грошей зробив патріотом-такіж як і і цей "режісер".І де цей "патріот" був після зміни влади коли почали заводити кримінальни справи проти справжніх патріотів-пропав.
показати весь коментар
26.07.2023 08:17 Відповісти
гарбуноВІЧЬ
показати весь коментар
26.07.2023 09:06 Відповісти
Цей клоун живе в перпендикулярній реальності.
показати весь коментар
26.07.2023 13:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 