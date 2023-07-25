Ексвійськком Борисов на суді показав свої поранення: "П’ю пігулки, щоб вижити". ВIДЕО
Колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов пояснив виїзд за кордон "обстеженням у турецького хірурга". Також він розповів, як непритомнів від пострілів іншого військовослужбовця.
Євген Борисов під час судового засідання поскаржився на стан здоров’я після численних поранень, передає Цензор.НЕТ.
"Я п’ю пігулки, щоб вижити. Вони дорогі. Інакше помру", - підкреслив Борисов.
Зі слів колишнього військкома, у нього щонайменше шість разів стріляв полковник Гудзь. Після четвертого пострілу чоловік нібито почав непритомніти.
Нагадаємо, Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід колишньому очільнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову.
Топ коментарі
+45 Александр Чуднивец #474549
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+41 Andrew86
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За те, що воно падла.
Загинув на фронті. Слава герою!
И раз он стрелял в это говоно - значит для этого БЫЛИ ВСЕ основания !!!
По-моему, когда Гудзю предлагали в Одессе возглавить военную администрацию, вот этот говно хотело и предложило ему (Гудзю) участвовать в преступных схемах по незаконному обогащению и т.д.
На что Гудзь дал ему там же и при свидетелях исчерпывающий ответ выстрелом в ногу!
После чего отказался от ТАКОЙ "военной администрации" вернулся на фронт где и погиб в бою.
Були свідки протиправної пропозиції ? І після цього Борисов став воєнкомом ? Жах !!
Мерзота