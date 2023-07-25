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Ексвійськком Борисов на суді показав свої поранення: "П’ю пігулки, щоб вижити". ВIДЕО

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов пояснив виїзд за кордон "обстеженням у турецького хірурга". Також він розповів, як непритомнів від пострілів іншого військовослужбовця.

Євген Борисов під час судового засідання поскаржився на стан здоров’я після численних поранень, передає Цензор.НЕТ.

"Я п’ю пігулки, щоб вижити. Вони дорогі. Інакше помру", - підкреслив Борисов.

Зі слів колишнього військкома, у нього щонайменше шість разів стріляв полковник Гудзь. Після четвертого пострілу чоловік нібито почав непритомніти.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід колишньому очільнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд обирає запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Борисову. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеса (5461) Печерський суд Києва (38) Борисов Євген (31)


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Топ коментарі
+45
Красти був здоровим а відповідати то раптом смертельно хворий-я ридаю сльози заливають клавіатуру ледве оце написав...
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25.07.2023 19:28
+41
Когда раскрывают очередного подонка, у меня все тот же вопрос к власти: вы же изначально назначаете людей без стыда, без совести, без всяких нравственных принципов. И вот ожидаемый результат
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25.07.2023 19:28
+35
Гудзя розжалувати в рядові! мазіла!
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25.07.2023 19:26
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вирок зе-суду був жорстоким, справедливим та невідворотнім - відправити Борисова на заслання в Іспанію, в Марбелью, пожиттєво!!! щоб його там замучила ностальгія за родним одеським ТЦК ...
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25.07.2023 19:57 Відповісти
Шесть выстрелов в голову. В упор. Но мозг не задет
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25.07.2023 19:59 Відповісти
В мене одне питання - а коли його рішенням суду поновлять на посаді?
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25.07.2023 19:59 Відповісти
Українські суди ще не такі дива творили
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25.07.2023 20:00 Відповісти
Як до діла так вони всі хвори, хоть одного покажите хто не хворий. Ах да Червінський, не хворий. Підсумок хто не винен той не хворіє
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25.07.2023 20:03 Відповісти
Висновок: Хворе наше суспільство. Шість спроб підряд вибирати чергову паскуду гіршу за попередню, це ж яким хворим на всю голову треба бути.
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25.07.2023 23:18 Відповісти
Ну, якщо п'є пігулки, то взагалі непідсудний! А ще краще нюхати чи колотися.
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25.07.2023 20:09 Відповісти
"... да я на колчаковских фронтах ранен !... "
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25.07.2023 20:23 Відповісти
добре, шо коли крав, то не пив пігулки. А то б вже вмер від передозу
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25.07.2023 20:26 Відповісти
Ґудзь мабуть знав коли і скільки ти вкрав.
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25.07.2023 20:38 Відповісти
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25.07.2023 20:40 Відповісти
а створіння то бикувате..
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25.07.2023 20:45 Відповісти
А Арахамия с Ермаком в отставку идут за крышевания прихвостней Януковича? Видно Борисов не занес в ОП Ермаку и Арахамии... а глава холдинга Киевгорстрой Игорь Кушнир с женой Оксаной занесли в ОП. Пример от налоговой и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать крупный столичный холдинг. . Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса, для схем у Кушнира и Кравца есть подконтрольный Кристал банк
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25.07.2023 20:50 Відповісти
ета другоє. а воєнком попалвся на жлобстві, тому і буде сидіти, хоча доляху, я думаю віддава вчасно, але зажрався, почав гроші витрчати і попалився.
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26.07.2023 22:37 Відповісти
"Я на колчаковских фронтах ранен." (с)
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25.07.2023 21:00 Відповісти
Полковник Гудзь Валерій Федорович стріляв у цю падлу.
За те, що воно падла.
Загинув на фронті. Слава герою!
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25.07.2023 21:12 Відповісти
Я плакал!
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25.07.2023 21:13 Відповісти
Эта паскуда порочит имя Гудзя! Я лично много лет знаю Гудзя по совместной службе. И заявляю, что он мог шмалить лишь в последнюю паскуду!

И раз он стрелял в это говоно - значит для этого БЫЛИ ВСЕ основания !!!
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25.07.2023 21:23 Відповісти
Де, коли, чому ?? Поясніть, пліз ! Я таке вперше чую.
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25.07.2023 21:47 Відповісти
Что именно?
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25.07.2023 22:47 Відповісти
коли і чому Гудзь стріляв у воєнкома і чому його після цього не посадили ?
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26.07.2023 05:08 Відповісти
В СМИ где то об этом писали...
По-моему, когда Гудзю предлагали в Одессе возглавить военную администрацию, вот этот говно хотело и предложило ему (Гудзю) участвовать в преступных схемах по незаконному обогащению и т.д.
На что Гудзь дал ему там же и при свидетелях исчерпывающий ответ выстрелом в ногу!

После чего отказался от ТАКОЙ "военной администрации" вернулся на фронт где и погиб в бою.
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26.07.2023 12:21 Відповісти
Дякую. Дивно, стріляти у ногу - кримінал.
Були свідки протиправної пропозиції ? І після цього Борисов став воєнкомом ? Жах !!
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26.07.2023 13:13 Відповісти
А чего вы удивляетесь "как назначили"... Это Украина...
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26.07.2023 21:03 Відповісти
Ну шапіто 95квартальське! Я думав і спортивки з трусами зніме перед суддями та начне мудями трясти ! Одні клоуни у владі!"
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25.07.2023 21:24 Відповісти
борисов належав до 95кварталу?
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25.07.2023 21:31 Відповісти
А картата ковдра у військкома є?
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25.07.2023 21:28 Відповісти
У 60% населения такая болезнь - называется варикоз. Надевай, вояка, колготки - и выживешь
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25.07.2023 21:33 Відповісти
***... замотайте йому ту ногу насіровською ковдрою в зелену клітинку. Кажуть дуже допомагає падлам.
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26.07.2023 03:03 Відповісти
Мало того, у нас повно судинних хірургів. Родичка пару років назад, рихтувала. 20 тис. одна нога. Там правда, ситуація не сама легка.
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27.07.2023 12:06 Відповісти
Вот для чего наворовано миллионы, недвижимость за границей. Все для поправки здоровья. Значит получил ранение получаешь розрешение на воровство и коррупцию.
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25.07.2023 21:44 Відповісти
Так це український воєнком чи псковський
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25.07.2023 22:00 Відповісти
Не, фамилия Борисов распространена в Мордовии.
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25.07.2023 22:47 Відповісти
Вспомнилось как поп в суде ногу тоже задирал 😀
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25.07.2023 22:49 Відповісти
Не міг написати, бо клавіатуру залив сльозами. Знайшов стару, то пишу: я **** з цього цирку. За що хлопці і дівчата воюють і віддають свої життя?
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25.07.2023 23:01 Відповісти
Курва. Тобі до турецького хірурга треба було ? А українські тебе чим не влаштовували ?
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26.07.2023 01:55 Відповісти
дайте йому розкладушку та ковдру в квадратики як колись Насірову, нехай там в суді лежить та стогне.
Мерзота
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26.07.2023 09:09 Відповісти
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