Ексвійськком Борисов на суді показав свої поранення: "П’ю пігулки, щоб вижити". ВIДЕО

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов пояснив виїзд за кордон "обстеженням у турецького хірурга". Також він розповів, як непритомнів від пострілів іншого військовослужбовця.

Євген Борисов під час судового засідання поскаржився на стан здоров’я після численних поранень, передає Цензор.НЕТ.

"Я п’ю пігулки, щоб вижити. Вони дорогі. Інакше помру", - підкреслив Борисов.

Зі слів колишнього військкома, у нього щонайменше шість разів стріляв полковник Гудзь. Після четвертого пострілу чоловік нібито почав непритомніти.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід колишньому очільнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову.

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