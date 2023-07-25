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Наші воїни знищили ворожу гаубицю Гіацинт-Б у Запорізькій області. ВIДЕО

Бійці ЗСУ знищили чергову ворожу гаубицю Гіацинт-Б поблизу села Мирне під Токмаком.

Відповідне відео із знищенням російської техніки опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7243) Запорізька область (3608)


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25.07.2023 21:56 Відповісти
Schön.
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25.07.2023 21:56 Відповісти
Организм в сторону б/к побєжал?
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25.07.2023 22:01 Відповісти
Ескалібур? Бо Гіацинти зазвичай далеко від лінії фронту стоять...
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25.07.2023 22:23 Відповісти
Ximarsom udarili
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25.07.2023 23:33 Відповісти
Кожна виявлена арта орків має бути таким чином знищена!
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26.07.2023 13:04 Відповісти
 
 