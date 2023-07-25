Наші воїни знищили ворожу гаубицю Гіацинт-Б у Запорізькій області. ВIДЕО
Бійці ЗСУ знищили чергову ворожу гаубицю Гіацинт-Б поблизу села Мирне під Токмаком.
Відповідне відео із знищенням російської техніки опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
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