Зеленський звернувся до депутатів та чиновників: "Пляж" чи особисте збагачення замість інтересів України викликають лють. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 517 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Мільйони українців, українок день за днем, добу за добою максимально зосереджені на одному. Не на собі, не на своїх якихось бажаннях, а на захисті держави й життя. Але, на жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради чи стіни якихось там кабінетів чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані "воєнкомам" чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там – заробіток у "воєнкоматі", комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства.

Я хочу всіх депутатів, чиновників та всіх інших на державних посадах попередити. Коли цілими днями шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, щоб була артилерія, були ракети, були дрони… Коли постійно бачиш, постійно відчуваєш, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять усе можливе й неможливе для перемоги та збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який "пляж" чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. Лють. Запам’ятайте це. Уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють.

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Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам Верховної Ради України, які справді займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як би більше часу провести за кордоном, та шукають собі "вигідні" відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи "пляжами", – вас таких не буде.

Не буде й тих, хто через якісь там свої вигоди не хоче ухвалювати рішення, які необхідні для нашої оборони чи для європейської інтеграції. Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, повинен бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна почала переговори із ЄС щодо вступу, повинен бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок. І ніхто не хоче. Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні", - сказав Зеленський.

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