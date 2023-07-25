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Зеленський звернувся до депутатів та чиновників: "Пляж" чи особисте збагачення замість інтересів України викликають лють. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 517 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Мільйони українців, українок день за днем, добу за добою максимально зосереджені на одному. Не на собі, не на своїх якихось бажаннях, а на захисті держави й життя. Але, на жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради чи стіни якихось там кабінетів чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані "воєнкомам" чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там – заробіток у "воєнкоматі", комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства.

Я хочу всіх депутатів, чиновників та всіх інших на державних посадах попередити. Коли цілими днями шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, щоб була артилерія, були ракети, були дрони… Коли постійно бачиш, постійно відчуваєш, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять усе можливе й неможливе для перемоги та збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який "пляж" чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. Лють. Запам’ятайте це. Уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, "слугу народу" Арістова помітили на Мальдівах, - ЗМІ

Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам Верховної Ради України, які справді займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як би більше часу провести за кордоном, та шукають собі "вигідні" відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи "пляжами", – вас таких не буде.

Не буде й тих, хто через якісь там свої вигоди не хоче ухвалювати рішення, які необхідні для нашої оборони чи для європейської інтеграції. Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, повинен бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна почала переговори із ЄС щодо вступу, повинен бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок. І ніхто не хоче. Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні", - сказав Зеленський.

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Автор: 

депутат (1776) Зеленський Володимир (23832) чиновник (802)


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Топ коментарі
+54
цинічна Зе-****, але знаходяться люди, які все ще вірять цьому брехуну
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25.07.2023 22:45
+50
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25.07.2023 22:51
+48
а сам-то регулярно відпочивав до 22 року. Чи війна в 22 році почалась для нього
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25.07.2023 22:44
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зеленський лицемір та брехун, нудить чітати про його патріотичні висіри, для нього Україна це спосіб збагачення , він взагалі не знає шо таке патріотизм
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26.07.2023 09:33 Відповісти
Лють це лише почуття. Якщо вона викличе дії - арешт, суд справедливий, конфіскацію награбованого за останні 32 років Незалежності держави, то тоді я повірю пану Президенту України. І проголосую за нього на нових президентських виборах ще на один строк. Чекаю дій. Жорстких і бескомпромісних. "Друзів" не жаліти.
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26.07.2023 10:02 Відповісти
Для дій все є - законодавча ініціатива, вертикаль влади, рішення РНБО, нехватає мужності.

Лють це безпорадність та безсилля - коли друзі та партнери, яких привів у владу - можуть відпочивати та збагачуватись, і ти знаеш що їм за це нічого не будє...

Сьогодні зранку (https://t.me/+PrLok3ySBnljZWMy)правоохоронці прийшли «в гості» до скандального депутата Юрія Арістова. СБУ з'ясовує всі обставини виїзду нардепа з країни, вивчає його контакти й зустрічі за кордоном.

"Заступник голови оборонного комітету Верховної Ради" - виїхав на тиждень на відпочинок на Мальдіви. Тепер СБУ вивчає його зустрічі за кордоном.
Це як? З його слів? Я ні з ким не зустрічався, таємниць не видавав, повірте мені - це був просто відпочинок.
А може відпочинок, та складання мандату - це прикриття?
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26.07.2023 11:10 Відповісти
Я своє сказав. Більше нічого додати не можу.
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26.07.2023 14:44 Відповісти
Вспомнил наконец про пляжи на Мальдивах для сук урода, про военкомов-миллионеров, про дроны и нехватку денег ... ОК. А про миллионы гривен из бюджета на Говно-марафон, на быдло-сериалы и развлекательные шоу, про почти миллиард баксов из бюджета, еще в начале войны выплаченный МО непонятно кому на покупку вооружений и аммуниции для ЗСУ, которые повисли непонятно где, суфлер ему ничего не подсказал ?
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27.07.2023 01:09 Відповісти
а що там за новий конфлікт між Холодовим і Зе, https://t.me/Chornovil_official/15446 про що це таке згадує Тарас Чорновіл ?:
"А в Зеленського якраз кампанію розпочали під лозунгом "Вова строг, но справєдлів" - для порятунку залишків рейтингу взялися трохи своїх почихвостити. Ну, й до Холодова дійшли. А той і повертатися не спішить, і за вимогу скласти мандат послав Зеленського дуже далеко. Так, кажуть, що саме послав. А ще пропонує нашому зеленосяйному переговори. А переговори ж мають сенс, коли козирі є в обох гравців.
Ні, ми, звісно, в такий скандал не віримо , бо ж не може влада в країні, де, за словами "найвеличнішого лідера **********", не залишилося корупції, бо всі корупціонери виїхали, щось подібне творитися. Так Холодов і виїхав. На Кіпр. І звідти пропонує Зеленському провести з ним переговори..."
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28.07.2023 16:27 Відповісти
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