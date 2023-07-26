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Воїни 47-ї бригади "Маґура" на БМП M2A2 Bradley та Oshkosh M-ATV штурмують позиції окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Воїни 47-ї бригади "Маґура" за підтримки бронетехніки розпочали наступ на позиції окупантів поблизу села Роботине на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах.

"Штурм російських позиций в районе населеного пункту Роботине на Запорізькому напрямку бійцями 47-ї бригади "Маґура" ЗСУ на БМП M2A2 Bradley та Oshkosh M-ATV", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 47-ї ОМБр дроном знищили ворожий ПТРК. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3608) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+16
Західна техніка теж чудово горить і вибухає, але при цьому рятує життя екіпажу, чого не скажеш про радянську техніку
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26.07.2023 10:34
+15
Бережи Вас Бог, Котики!
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26.07.2023 10:24
+10
Есть чудозброя западная,назыв.трайдент и минитмент3)))ну еще может ефки35 и старенькие но ефективнфе томагавки)а так понятно что все горит и может быть уничтоженно,главное что с американского бмп после попаданий 90% в строю остаються а если бы совковый бмп был там внутри был бы гриль,вот ився 'маленькая'разница.
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26.07.2023 10:33
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26.07.2023 10:26 Відповісти
Маємо те що маєма. Сложо сказать что было сделано не правильно но вместо Мелитополя мы сейчас под Работино
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26.07.2023 14:39 Відповісти
Вы под Работино?
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26.07.2023 14:56 Відповісти
Там надо было прикрывать технику системами РЭБ что бы Ланцеты глушили.
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26.07.2023 10:32 Відповісти
Так звичайно РЕб і ПВО щоб можна було збивати ланцети, а так хз що((
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26.07.2023 10:36 Відповісти
Як раз тому штурми і такі точкові, бо штурмують тільки там, де ребів навезли та ланцети заблокували.
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26.07.2023 11:54 Відповісти
Бережи Вас Бог, Котики!
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26.07.2023 10:24 Відповісти
Що мені у всій цій історії глобально не подобається, так це надмірна віра українців у західну чудо-зброю.
Коли виявляється, що їх танки та БМП теж горять і вибухають від мін та ПТКР, починається тотальна зрада.
У русні такого немає. Скільки їм новітніх "проривов" попалили, "кінжалов" позбивали. "Война" - кажуть вони - і роблять нові.
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26.07.2023 10:28 Відповісти
Есть чудозброя западная,назыв.трайдент и минитмент3)))ну еще может ефки35 и старенькие но ефективнфе томагавки)а так понятно что все горит и может быть уничтоженно,главное что с американского бмп после попаданий 90% в строю остаються а если бы совковый бмп был там внутри был бы гриль,вот ився 'маленькая'разница.
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26.07.2023 10:33 Відповісти
Так, але одна проблема: мало дуже тієї техніки, в той час як руснявого металобрухту купа.
От якби розуміти, що більшу частину обов'язково евакуюють та полагодять, а знищеному на заміну неодмінно прийде нове... Але ж немає такої впевненості.
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26.07.2023 10:39 Відповісти
Це питання до Зеленського та його моноотари, що вони виробили в Україні та направили до війська, із МО тараном та ГШхомчаком з 2019 року??
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26.07.2023 20:28 Відповісти
Західна техніка теж чудово горить і вибухає, але при цьому рятує життя екіпажу, чого не скажеш про радянську техніку
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26.07.2023 10:34 Відповісти
иди в ЗСУ и исправляй ситуацию! или тебе как и люсе аристовичу главное погундеть!?
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26.07.2023 10:35 Відповісти
Ісправляй сітуацию? Цікаво як звичайному військовому "ісправлять сітуацию" коли тебе єрмаковські комнатні сержанти як не на мінне поле відправляють так на танки зі стрілецькою зброєю? А самі в цей час в Києві отримують нагороди від своїх політичних спонсорів.
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26.07.2023 10:40 Відповісти
М'ясом будемо закидати супостата? М'яса не вистачить за визначенням.
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26.07.2023 10:42 Відповісти
у кацапів 20 000 танків. за рік до війни вони розконсервували 6000 т-62. І це все потрібно знищить ,не кажучи вже про нові. тому не все так просто й швидко.

https://www.youtube.com/watch?v=mMSErP-fYdE&ab_channel=NewSoldat
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26.07.2023 10:38 Відповісти
за рік до війни вони розконсервували 6000 т-62 - сумнівна цифра. Мабуть їх є стільки на консерві.

і де вони ? На жодному відео з атаками ********* їх не видно.
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26.07.2023 11:50 Відповісти
А 20 000 не сумнівна, не?!
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26.07.2023 15:21 Відповісти
відео уважно слухайте - передбачали (планували), а чи змогли, питання
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26.07.2023 19:11 Відповісти
перевага західної зброї тільки в тому що виживання екіпажу значно зростає. От і вся перевага. Пам*ятаєте фотки збитих в купу наших бредлі і леопардів? якби то були не бредлі а наші бмпшки то була б біда чорна. А так люди вижили.
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26.07.2023 10:39 Відповісти
Доречі, русня недавно скиглила, що наші таки дістались тієї купи і витягнули все на ремонт.
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26.07.2023 10:41 Відповісти
так расскажи - ты ведь только вылез из подбитого танка...
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26.07.2023 11:30 Відповісти
Не те мав на увазі. Західна зброя дає набагато кращий захист екіпажу та більш точна. Пошкоджується і знищується вона так само, як і совєцька.
Просто багатьом здається, що вона може робити дива. Мовляв, один "Леопард" може проти десяти Т-55 або Т-64 вийти і всіх здолати. Або що броня "Бредлі" витримає влучання ПТКР.
"Леопард" і "Бредлі" живучіші і потужніші за совєцькі танки та бехи, але їх мало, і на мінах вони підриваються точно так само, як будь-яка інша ББМ, і кумулятивний струмінь навіть керамічну броню пропалює.
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26.07.2023 11:31 Відповісти
киця, по танку видно. Якщо він просто стоїть на полі бою і не рухається, це одне. А якщо башту зірвало набік, півтанка розкидало навколо - це гайкі екипажу. Як ми бачимо, з Лєопардами такого не відбувається.
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26.07.2023 11:57 Відповісти
Сподіваюсь стршОй бере участь у цьому, і його слова були не порожнім зеленим піаром? Чи знову в Києві "на горі трупів кацапів" доводиться спати?
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26.07.2023 10:34 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.07.2023 11:05 Відповісти
маркус цілу ідеольогію для 47-ї бригади вигадав, з походами на гору, з новим етикетом... а потім взнав що зеленський після війни бригаду як і инші бригади з гвардії наступу розпустить.

тому розумію чому він дверима грюкнув - розформування бойової частини це або внаслідок великої ганьби або внаслідок повного знищення відбувається.
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26.07.2023 11:13 Відповісти
То хай би зєрьмаку претензії і виставляв...
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26.07.2023 11:44 Відповісти
він виніс сміття з хати, а перед цим вліз у політику
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26.07.2023 11:59 Відповісти
те, що він ліз в політику (я не помітив) це не гріх.

винесення сміття з хати як демарш це нормально адже він не збирався залишатися на посаді.

якщо чесно то у зміщенні маркуса проблєми не бачу адже те, що він понапридумував була єресь.

от він каже що буде карати вояків та сержантів які замість слова ПРОБЛЄМА не кажуть слово ВИКЛИК. як на мене це тупість - вдавати що проблєми не иснує тільки тим що проблєму називати иншим словом.

инша його дурня про щоденні звіти. я через таке проходив, це реально зайо*ує.

і ситуацію не рятував той факт що маркус взув та одягнув бригаду через волонтерську допомогу.

але, як на мене, то той факт що гвардія наступу буде розпущена усе перекреслює. це ганьба і це показує що зеленський як той слоняра вліз в лавку посуду і трощить бездумно все.

не можна так з традиціями, військові бригади це не партії, які політики змінюють під кожні нові вибори.
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26.07.2023 12:08 Відповісти
Викинули хлопців в чистому полі... Капець, невже на броні не можна підвезти? Знову ***** якась.
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26.07.2023 12:12 Відповісти
з переглянутого сюжету зраду не встановлено
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26.07.2023 12:21 Відповісти
 
 