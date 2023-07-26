Воїни 47-ї бригади "Маґура" на БМП M2A2 Bradley та Oshkosh M-ATV штурмують позиції окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО
Воїни 47-ї бригади "Маґура" за підтримки бронетехніки розпочали наступ на позиції окупантів поблизу села Роботине на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах.
"Штурм російських позиций в районе населеного пункту Роботине на Запорізькому напрямку бійцями 47-ї бригади "Маґура" ЗСУ на БМП M2A2 Bradley та Oshkosh M-ATV", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+16 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар26.07.2023 10:34
+15 Евгений Дюков #562479
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+10 KosAn30 JT26
показати весь коментар26.07.2023 10:33
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Коли виявляється, що їх танки та БМП теж горять і вибухають від мін та ПТКР, починається тотальна зрада.
У русні такого немає. Скільки їм новітніх "проривов" попалили, "кінжалов" позбивали. "Война" - кажуть вони - і роблять нові.
От якби розуміти, що більшу частину обов'язково евакуюють та полагодять, а знищеному на заміну неодмінно прийде нове... Але ж немає такої впевненості.
https://www.youtube.com/watch?v=mMSErP-fYdE&ab_channel=NewSoldat
і де вони ? На жодному відео з атаками ********* їх не видно.
Просто багатьом здається, що вона може робити дива. Мовляв, один "Леопард" може проти десяти Т-55 або Т-64 вийти і всіх здолати. Або що броня "Бредлі" витримає влучання ПТКР.
"Леопард" і "Бредлі" живучіші і потужніші за совєцькі танки та бехи, але їх мало, і на мінах вони підриваються точно так само, як будь-яка інша ББМ, і кумулятивний струмінь навіть керамічну броню пропалює.
Героям слава!!!
тому розумію чому він дверима грюкнув - розформування бойової частини це або внаслідок великої ганьби або внаслідок повного знищення відбувається.
винесення сміття з хати як демарш це нормально адже він не збирався залишатися на посаді.
якщо чесно то у зміщенні маркуса проблєми не бачу адже те, що він понапридумував була єресь.
от він каже що буде карати вояків та сержантів які замість слова ПРОБЛЄМА не кажуть слово ВИКЛИК. як на мене це тупість - вдавати що проблєми не иснує тільки тим що проблєму називати иншим словом.
инша його дурня про щоденні звіти. я через таке проходив, це реально зайо*ує.
і ситуацію не рятував той факт що маркус взув та одягнув бригаду через волонтерську допомогу.
але, як на мене, то той факт що гвардія наступу буде розпущена усе перекреслює. це ганьба і це показує що зеленський як той слоняра вліз в лавку посуду і трощить бездумно все.
не можна так з традиціями, військові бригади це не партії, які політики змінюють під кожні нові вибори.