Воїни 47-ї бригади "Маґура" на БМП M2A2 Bradley та Oshkosh M-ATV штурмують позиції окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Воїни 47-ї бригади "Маґура" за підтримки бронетехніки розпочали наступ на позиції окупантів поблизу села Роботине на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах.

"Штурм російських позиций в районе населеного пункту Роботине на Запорізькому напрямку бійцями 47-ї бригади "Маґура" ЗСУ на БМП M2A2 Bradley та Oshkosh M-ATV", - йдеться у коментарі до відео.

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