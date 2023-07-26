"Замінували всі злітні смуги", - офіцер спецпідрозділу "Омега" Ігор про оборону летовищ у Гостомелі та Жулянах. ВIДЕО
Ігор боєць спецпідрозділу "Омега", який на фронті з початку російсько-української війни.
Основний напрямок їхньої роботи - це снайпінг, коригування артилерії, удари дронами-камікадзе, штурм позицій.
Чи готувалися до оборони Гостомеля? Як чекали псковских десантників в аеропорті "Жуляни"? Чим бої за Київщину відрізняються від боїв на Донбасі. На ці та інші питання кореспондента Цензор.НЕТ Михайла Ухмана Ігор відповів в ексклюзивному інтерв'ю для каналу Бутусов плюс.
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а насправді всьо нє так рєбята...і пес патрон то для прикритія тоже
Його запитують ,чи дійсно 4-та бригада була перекинута з Гостомеля на луганщину, він відповідає,
що на той час так, але зараз Гостомель під надійною охороною. Ведучий повторює питання, відповідь -
це була планова ротація.То чому ж нові частини не зайшли на охорону аєропорту? І головна фраза цього інтерв'ю :
"Міністр оборони сказав, що всі злітні смуги в Жулянах були залиті мастилом", а спецназівець сказав що вони
три дні готувались до оборони Жулян. То що тоді робив в Жулянах генерал Кривонос і за що проти нього відкрили
кримінальну справу? За те саме мастило. І далі - ми не дочекались псковського десанту і вирішили, щоб не сидіти без діла
-подались на житомирську трасу. Як таке може сказати справжній військовий ? Може отримали команду? Та і вся суть цього репортажу
- це відбілення Зе-команди від обвинувачень в повному провалі підготовки до війни, або ще гірше - свідома здача росіянам України.
Зелені вже забрехались по повній і масово запускають фейки , щоб хоч якось відбілити.
неначасі вже не катить!
стовпів вільних багато...які освітлюють добре асфальтовані дороги
можливо скоро прийде час скористатися здобутками нашої влади
Щойно ми підемо тут буде зелена клоака
ми знали і готувались , але сталося те що сталося …. ????
бригаду вивели але на даний час не вивели ….
тобто питань стає більше ніж було
і взагалі ЯК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ МОЖЕ КРИТИЧНО ВИСЛОВЛЮВАТИСЬ ПРО ДЕРЖАВНЕ І ВІЙСЬКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ???? без її згоди ???