"Замінували всі злітні смуги", - офіцер спецпідрозділу "Омега" Ігор про оборону летовищ у Гостомелі та Жулянах. ВIДЕО

Ігор боєць спецпідрозділу "Омега", який на фронті з початку російсько-української війни.

Основний напрямок їхньої роботи - це снайпінг, коригування артилерії, удари дронами-камікадзе, штурм позицій.

Чи готувалися до оборони Гостомеля? Як чекали псковских десантників в аеропорті "Жуляни"? Чим бої за Київщину відрізняються від боїв на Донбасі. На ці та інші питання кореспондента Цензор.НЕТ Михайла Ухмана Ігор відповів в ексклюзивному інтерв'ю для каналу Бутусов плюс.

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