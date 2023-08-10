Старшина підрозділу окупантів "Шторм" про свого командира: "Он просто избил меня до полусмерти". ВIДЕО
Старшина підрозділу окупантів "Шторм" у спеціальному відеозверненні поскаржився на свого командира, який побив його ледь не до смерті.
Відеозвернення окупанта опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Старшина загону "Шторм" розповідає про те, що командири їх забивають до смерті за будь-яке криве слово. Що тепер буде Сергію Анатолійовичу за публічну дискредитацію російської армії - страшно подумати", - пише у коментарі до публікації Бутусов.
Топ коментарі
+26 Панас Стець #551129
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+18 Володимир #577208
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+11 cimbitep
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страшноprijatno подумати....
1. Кувалда в башню - 7-10 раз мінімум
2. Сокира в шию та хребет - не менше 10 ударів
3. Присідання на пляшку із глибоким заходом - 35-40 присідань
4. Вибиті зуби та зламана щелепа - на додачу
5. Самостійне упакування у чорний пакет - 95-100 раз (пакет не рвати, залишити, бо знадобиться)
За результатом відео - кацапському командиру "незалік" - довбо@об, бо не вміє правильно організувати виховну роботу із о/с
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Я правильно понимаю что туловище на видео недовольно низким качеством избиения?