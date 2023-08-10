Старшина підрозділу окупантів "Шторм" про свого командира: "Он просто избил меня до полусмерти". ВIДЕО

Старшина підрозділу окупантів "Шторм" у спеціальному відеозверненні поскаржився на свого командира, який побив його ледь не до смерті.

Відеозвернення окупанта опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Старшина загону "Шторм" розповідає про те, що командири їх забивають до смерті за будь-яке криве слово. Що тепер буде Сергію Анатолійовичу за публічну дискредитацію російської армії - страшно подумати", - пише у коментарі до публікації Бутусов.

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