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Старшина підрозділу окупантів "Шторм" про свого командира: "Он просто избил меня до полусмерти". ВIДЕО

Старшина підрозділу окупантів "Шторм" у спеціальному відеозверненні поскаржився на свого командира, який побив його ледь не до смерті.

Відеозвернення окупанта опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Старшина загону "Шторм" розповідає про те, що командири їх забивають до смерті за будь-яке криве слово. Що тепер буде Сергію Анатолійовичу за публічну дискредитацію російської армії - страшно подумати", - пише у коментарі до публікації Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські військові побили свого мобілізованого та познущалися з нього. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17373) знущання (96) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+26
ще живий, "вот он я", це недоработка, пора до кобздона.
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10.08.2023 13:44
+18
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10.08.2023 14:05
+11
шкода, що не до смерті.
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10.08.2023 13:57
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ще живий, "вот он я", це недоработка, пора до кобздона.
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10.08.2023 13:44 Відповісти
мало його ********* орк , такий же , як і цей ушльопок
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10.08.2023 14:50 Відповісти
воно тупе й недієздатне, не могло взять калаш і чергу в відповідь...
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10.08.2023 14:53 Відповісти
самая обычная орда. скрепы, почти 1000 лет без изменений, то что нужно кацапам, чистая генетика.
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10.08.2023 13:44 Відповісти
....страшно prijatno подумати....
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10.08.2023 13:45 Відповісти
типичный портрет кацапа
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10.08.2023 13:50 Відповісти
было бы за что убил бы, теперь есть
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10.08.2023 13:51 Відповісти
ЦЕ тобі кацапє за жовту футболку і синій Adidas !!!
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10.08.2023 13:51 Відповісти
Кто носит фирму адидас тот самый главный ...
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10.08.2023 19:43 Відповісти
Мало пи*див, треба Ше більше
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10.08.2023 13:52 Відповісти
Дура, хаспадін так назначив тебе любімай женой!
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10.08.2023 13:54 Відповісти
шкода, що не до смерті.
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10.08.2023 13:57 Відповісти
жаль, що не вбив..., було б на 1-го покидька менше...
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10.08.2023 13:57 Відповісти
Пойдешь в караул, прибьешь его! И сам не забудь зажмуриться!
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10.08.2023 14:01 Відповісти
Одягнут в европейскі бренди а воюе проти европи чомусь не одягають кацапи футболки з портретом ***** чи іскандером. Скоріш би ви друг друга вже повбивали недоумки. Смерть кацапам !
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10.08.2023 14:02 Відповісти
Это извращенное проявление ностальгии по совку, когда Адидас был пределом мечтаний хомо советикус и зарубежные шмотки были признаком блата и умения жить.
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10.08.2023 21:25 Відповісти
Пхахахаха.
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10.08.2023 14:02 Відповісти
Слезы мешают мне писать (нет). Поубивайте там сами друг друга.
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10.08.2023 14:02 Відповісти
Мало дав ! Старшина , давай ісчьо !!!
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10.08.2023 14:03 Відповісти
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10.08.2023 14:05 Відповісти
Так ножа в пузо потрібно було у відповідь
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10.08.2023 14:09 Відповісти
та хоч повбивайте там одне одного. Нам тільки краще від цього!
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10.08.2023 14:10 Відповісти
Дуже шкода, бо ви повинні здохнути всі.
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10.08.2023 14:11 Відповісти
"Он просто избил меня до полусмерти". Жаль что не добил..
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10.08.2023 14:19 Відповісти
З позитиву - хто носит майку Adidas тому любая баба даст 😂
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10.08.2023 14:28 Відповісти
" Бей Ивана молотом, будет Ванька золотом!"
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10.08.2023 14:37 Відповісти
Б'є - значить любить
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10.08.2023 14:42 Відповісти
Так, руцкая народная пестня: https://www.youtube.com/watch?v=RgR4VDVWq44
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10.08.2023 15:27 Відповісти
Так а **** вы хотели то?
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10.08.2023 15:01 Відповісти
Перелік хтєлок цього урки-асвабадітеля @обаного від командира:
1. Кувалда в башню - 7-10 раз мінімум
2. Сокира в шию та хребет - не менше 10 ударів
3. Присідання на пляшку із глибоким заходом - 35-40 присідань
4. Вибиті зуби та зламана щелепа - на додачу
5. Самостійне упакування у чорний пакет - 95-100 раз (пакет не рвати, залишити, бо знадобиться)
За результатом відео - кацапському командиру "незалік" - довбо@об, бо не вміє правильно організувати виховну роботу із о/с
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10.08.2023 16:01 Відповісти
таварисч сталин, произошла чудовищная ашипка!
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10.08.2023 16:11 Відповісти
я плакаль...
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10.08.2023 19:44 Відповісти
"Руки перебиты кое-как"
==
Я правильно понимаю что туловище на видео недовольно низким качеством избиения?
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10.08.2023 20:03 Відповісти
Футболка какая-то не скрепная, натовская...
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10.08.2023 23:28 Відповісти
Крепыш ****** , не сдох , а жаль. надеюсь уже зарыли.
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11.08.2023 00:50 Відповісти
Мабуть за те, що штормовець носить непатріотичну футболку. У мордорі за це одразу вбивають.
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11.08.2023 02:32 Відповісти
Как найстоящий россиянский патриот в Адидаске.
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11.08.2023 14:34 Відповісти
 
 