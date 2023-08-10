"Трьохсоті" окупанти лежать на ношах під палючим сонцем на злітній смузі в Ростові-на-Дону, чекаючи вильоту до Москви: "Все по ділу: не добили ЗСУ - доб’ють свої". ВIДЕО
"Трьохсоті" окупанти вимушені лежати під палючим сонцем на злітній смузі у Ростові-на-Дону, очікуючи літака в Москву.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, який зробив один із окупантів.
"На військовому аеродромі в Ростові-на-Дону поранені Z-герої валяються прямо на злітній смузі. Літак не відправляють до московського шпиталю, бо через боротьбу з дронами небо у столиці РФ закрите. Тож тепер 300-ті окупанти "лікуються" прямо під сонцем, поступово перетворюючись на 200-х. Все по ділу: не добили ЗСУ - доб'ють свої", - пише Бутусов у коментарі.
Топ коментарі
+55 Грицько Добрий
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+35 Огусто
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+31 Панас Стець #551129
показати весь коментар10.08.2023 15:40
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Меня не **. ......т что там с российскими ранеными
Я переживаю, как украинские бойцы без ног и без рук
Мотаются по всяким ***. ...им комиссиям
И как на них смотрят те,кто еще не попал на фронт
И не хочет туда попасть
Насмотревшись на это дерьмо
"нє думал нє гадал он
нікак нє ажідал он
такова вот канца"
А сколько из этих полудохлых кацабов залихватски шутило про "хахлов" когда их призывали в мобилизационные пункты прошлой осенью.На камеру да под водочку.
Чи вже в печінку вкорінилась звичка - зупинився, РИЙ ОКОП, КУРВА, БО ПРИЛЕТИТЬ! Це теж добре - значить українська арта стабільно насипає і кацапів "навчає"!