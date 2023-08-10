"Трьохсоті" окупанти лежать на ношах під палючим сонцем на злітній смузі в Ростові-на-Дону, чекаючи вильоту до Москви: "Все по ділу: не добили ЗСУ - доб’ють свої". ВIДЕО

"Трьохсоті" окупанти вимушені лежати під палючим сонцем на злітній смузі у Ростові-на-Дону, очікуючи літака в Москву.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, який зробив один із окупантів.

"На військовому аеродромі в Ростові-на-Дону поранені Z-герої валяються прямо на злітній смузі. Літак не відправляють до московського шпиталю, бо через боротьбу з дронами небо у столиці РФ закрите. Тож тепер 300-ті окупанти "лікуються" прямо під сонцем, поступово перетворюючись на 200-х. Все по ділу: не добили ЗСУ - доб'ють свої", - пише Бутусов у коментарі.

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