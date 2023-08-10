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"Трьохсоті" окупанти лежать на ношах під палючим сонцем на злітній смузі в Ростові-на-Дону, чекаючи вильоту до Москви: "Все по ділу: не добили ЗСУ - доб’ють свої". ВIДЕО

"Трьохсоті" окупанти вимушені лежати під палючим сонцем на злітній смузі у Ростові-на-Дону, очікуючи літака в Москву.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, який зробив один із окупантів.

"На військовому аеродромі в Ростові-на-Дону поранені Z-герої валяються прямо на злітній смузі. Літак не відправляють до московського шпиталю, бо через боротьбу з дронами небо у столиці РФ закрите. Тож тепер 300-ті окупанти "лікуються" прямо під сонцем, поступово перетворюючись на 200-х. Все по ділу: не добили ЗСУ - доб'ють свої", - пише Бутусов у коментарі.

Дивіться також: "Укропы нас кассетами ложат. "Двухсотые", "трехсотые" лежат и всем тупо насрать на них", - окупант із Якутії скаржиться на воєнні будні. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17373) поранення (2803) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+55
Нехай ссуки думають шо вони в Криму на пляжі засмагають...
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10.08.2023 15:41
+35
Якщо там же за200тяться, то буде тільки краще для нас.
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10.08.2023 15:39
+31
згоден з кіношником... навіщо ливень? хай краще сонце розкочегариться до +40...
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10.08.2023 15:40
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Якщо там же за200тяться, то буде тільки краще для нас.
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10.08.2023 15:39 Відповісти
Краще буде для всіх ...
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10.08.2023 17:28 Відповісти
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10.08.2023 15:40 Відповісти
Санітари десь під кондиціонерами бухають.
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10.08.2023 17:13 Відповісти
згоден з кіношником... навіщо ливень? хай краще сонце розкочегариться до +40...
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10.08.2023 15:40 Відповісти
Солярій від Соляр та Цимбалюка...
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10.08.2023 15:48 Відповісти
Нехай ссуки думають шо вони в Криму на пляжі засмагають...
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10.08.2023 15:41 Відповісти
"...привет-ромашки,пара-пара-пам пара-пара-пам...".
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10.08.2023 15:41 Відповісти
Ета нє рєбята-ета лєжит рашистский биомусар падлєжищій утілізациі...
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10.08.2023 15:41 Відповісти
Здихайте та побільше,підараси якщо не розумієте хто дійсно ворог.
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10.08.2023 15:42 Відповісти
И трехсотые превращаются в двухсотых 😂
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10.08.2023 15:43 Відповісти
Можно я грубо? Совсем грубо
Меня не **. ......т что там с российскими ранеными
Я переживаю, как украинские бойцы без ног и без рук
Мотаются по всяким ***. ...им комиссиям
И как на них смотрят те,кто еще не попал на фронт
И не хочет туда попасть
Насмотревшись на это дерьмо
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10.08.2023 15:43 Відповісти
Ви ще толерантно..ще цей дебілізм проходити комісію у цивільних закладах. Я б тій падлі, хто таке вигадав, запропонувала пройти квест! Записатись до вузькопрофільних спеціалістів, чи пройти без черги, коли вона складається з тіток й бабусь.
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10.08.2023 16:27 Відповісти
Що саме бісюче, так це те, що якщо туди влупити чимось по трьохсотим, то ми їм тільки цим допоможемо.
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10.08.2023 15:44 Відповісти
ребтам бы ещё хаймарса животворящего туда
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10.08.2023 15:45 Відповісти
Мочі
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10.08.2023 16:42 Відповісти
Лежите, братья! И сдыхайте!
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10.08.2023 15:46 Відповісти
От тобі й маєш! Мріяв приперти додому унітаз і пралку з України, а тепер невідомо чи сам живий доїде. А сидів би дома, був би живий здоровий.

"нє думал нє гадал он
нікак нє ажідал он
такова вот канца"
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10.08.2023 15:48 Відповісти
У телеграмі можна побачити стільки ж орків на ношах в одному місці, які вже розклалися, так і не дочекавжись допомоги
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10.08.2023 15:49 Відповісти
Це з серії "Встань і іди". Для ватніків немає різниці де лежати - на вкраденому криму, на госпітальному ліжку, гнити в овразі чи лесополосі або валітись п'яним. Так що все норм.
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10.08.2023 15:51 Відповісти
Весь день по палящім солнцем лежат іх другани в полях і посадках а ці везунчики інвалідами на валаам…
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10.08.2023 15:53 Відповісти
До Валаама їх не пропустить руская медицина. А це коло аду вони ще не пройшли.
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10.08.2023 16:03 Відповісти
я дивлюсь вони навіть для цих 300х і могили повикопували, мабуть щось знають
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10.08.2023 15:53 Відповісти
чтоб вы сдохли, ублюдки...
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10.08.2023 15:56 Відповісти
Там якісь пагорби земляні,то вони закопують потроху орків?
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10.08.2023 15:57 Відповісти
Как там в острове сокровищ - "и живые будут завидовать мертвым"(с)
А сколько из этих полудохлых кацабов залихватски шутило про "хахлов" когда их призывали в мобилизационные пункты прошлой осенью.На камеру да под водочку.
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10.08.2023 15:59 Відповісти
Хм, дивно те що різні ''гамнестіінтернейшл'' піднімають сморід через черству булочку для кацапського полоненика, а тут ніби суперклеєм роти позаклеювали. Це лише констатація факту. Як на мене то нехай кацапи там на тараньку висохнуть!
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10.08.2023 16:00 Відповісти
И шо за кипишь? В кадре видно, что могил на грунте уже нарыли: кого не устраивает отношение властей рф - может сам переместиться в ямку, пока есть свободные места...
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10.08.2023 16:07 Відповісти
Та може й живцем зариють, за прикладом дідів НКВСників.
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10.08.2023 16:30 Відповісти
Нехай посцють на них.
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10.08.2023 16:07 Відповісти
цеж чудово, егеж.
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10.08.2023 16:09 Відповісти
Так ето такоє новоє лєчєніє! Пад солнишкам хутина на зомбірєлакс! Ані єсчо палижат мальоха і в атаку пайдут!
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10.08.2023 16:10 Відповісти
Тяжка кацапська доля, полежать трошки на землі, а потім у землі
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10.08.2023 16:13 Відповісти
Але ху@лу і надалі поклоняються
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10.08.2023 16:13 Відповісти
Молодці хоч велосипед дали, вже є чим зайнятися. Треба бiльш велосипедiв i все буде чудово.
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10.08.2023 16:16 Відповісти
Сорок років тому у Баграмі так само лежали...
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10.08.2023 16:18 Відповісти
Мух, мух побольше та по зеленеее
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10.08.2023 16:23 Відповісти
Бракованное мясо никому уже не нужно.
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10.08.2023 16:23 Відповісти
гарний кацап здохлий.
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10.08.2023 16:30 Відповісти
Якщо на мацкву то дуже тяжкі напевно . Чим більше виживе калік тим ліпше . Хай бачать як воно під себе ходить нікому не потрібне , пʼяне обісцяне . Ліпше хай
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10.08.2023 16:35 Відповісти
Там на відео велосипед лежить.... Сідай і на йому пи...й.... Пока вітер без сучків...
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10.08.2023 16:39 Відповісти
Чего ты скот жалуешся? Скотами порожденнве, скотами пришли в наш дом, скотом и подохните, скоты.
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10.08.2023 16:46 Відповісти
это солнечные ванны!!!
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10.08.2023 16:50 Відповісти
Желаю всем кто там ещё не подох сдохнуть.
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10.08.2023 16:59 Відповісти
Ібанути б туди касетним снарядом😊
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10.08.2023 17:08 Відповісти
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10.08.2023 17:15 Відповісти
А как ви думалі? За расію нада страдать!
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10.08.2023 17:25 Відповісти
все по плану
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10.08.2023 17:59 Відповісти
Кажуть сонце багате на вітамін С - їжте. Безкоштовно. А дощик може бути і якийсь хімічний. Природа не помиляється.
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10.08.2023 18:18 Відповісти
Які ж це воїни? Це терористи-вбивці.
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10.08.2023 18:22 Відповісти
...это хорошо,что нєт лівня...плохо что нєт ГРАДа на вас.
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10.08.2023 18:36 Відповісти
опариши будут для рыбаков , дайте адрес где это мясо лежит
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10.08.2023 19:40 Відповісти
300ті заздрять 200м
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10.08.2023 21:31 Відповісти
эти лежащие счастливо улыбаются, что живыми остались
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10.08.2023 21:49 Відповісти
підари недобиті здохніть нікому ви непотрібні - біосміття
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10.08.2023 22:22 Відповісти
А це вони завбачливо для себе вже й могилки риють?

Чи вже в печінку вкорінилась звичка - зупинився, РИЙ ОКОП, КУРВА, БО ПРИЛЕТИТЬ! Це теж добре - значить українська арта стабільно насипає і кацапів "навчає"!
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10.08.2023 23:10 Відповісти
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11.08.2023 00:17 Відповісти
тобо їм ніхто не повірить, що вона на війні були, а на пляжі лежали )))
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11.08.2023 07:26 Відповісти
Во дебилы.. Оказывается, военные госпитали у них имеются только в москве.. Ааа! ))
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11.08.2023 08:51 Відповісти
 
 