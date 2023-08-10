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У Запоріжжі російські окупанти вдарили ракетою по цивільній будівлі, - Зеленський. ВIДЕО

У Запоріжжі російські окупанти вдарили ракетою по цивільній будівлі. Є загиблі і поранені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені. Всі служби на місцях. Працюють, рятують людей.

Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Росіяни вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, відомо про 2 постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2268) Зеленський Володимир (23829) обстріл (28472)


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Топ коментарі
+31
як цей левітан вже заїбав
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10.08.2023 20:37
+19
Він шО працює прес-секретарем при генштабі?
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10.08.2023 20:34
+19
Трухануло очень-очень ... впервые за эту войну так близко от дома попали. Наверное крылатые ракеты были - перед взрывами 2-3 секунды был звук как бы приближающегося самолета , стало быть звук обгонял сам приближающийся объект ... у баллистических ракет скорость выше скорости звука . Ну а за ЭТОГО чего говорить , надоел за 1,5 года своими "зверненнями". Единственный вопрос к нему все 4 года - "Чего ты поперся в Президенты ? Это же не твоё! С 2019 года на Украину только и сыплются беды, несчастья , страдания , смерти , разрушения ...".
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10.08.2023 21:05
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Він шО працює прес-секретарем при генштабі?
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10.08.2023 20:34 Відповісти
Ага, зарплати бракує, всю на ЗСУ переказує. Тому і підпрацьовує речником
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10.08.2023 20:39 Відповісти
Корректировщиком. Вроде же военные четко просили не выкладывать не заблюренных мест прилета.
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10.08.2023 20:45 Відповісти
По Запорiжжю все викладають, що вчора, що сьогоднi, обстрiли в прямому ефiрi майже.
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10.08.2023 22:01 Відповісти
Схоже на те, що він тільки це вміє робити.
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10.08.2023 20:49 Відповісти
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11.08.2023 09:53 Відповісти
..."секретарем при Генштабі".
Він не хоче, та й йому просто нічого сказати народові. Президент мав би організувати і забезпечити ППО і ПРО країни, щоб ворог безкарно не руйнував нашу економіку, енергетику, інфраструктуру, наші міста і села, не ібивав би наших людей. А цей уйобок пускає "білих ворн" - ой, подивіться, що вони, такі нехороші, виробляють! Наступним у монолозі (президента!), мабуть буде "важлива інформація", як старенька бабуся усралася з переляку від вибухів.
Це стратегічне завдання, яке він зі своєю продажною сикливою злодюжною камарільєю виконує - дати кацапам добити Україну, самим ДОрозкрасти, те, що кацапи не ДОбили, вибити Цвіт нашої Нації на фронтах. А потім кинути Україну беззахисну, знекрівлену і зруйновану під ноги москалям. Надути губки і прохрипіти - а шо-о ми могли зробити?
Ця влада, президент, уряд мають бути відсторонені від влади, віддані під суд і скарані. Інакше вони угроблять Україну навіть без московських ракет.
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12.08.2023 11:19 Відповісти
як цей левітан вже заїбав
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10.08.2023 20:37 Відповісти
Они с Ермаком наперегонки бежат кто первый выложит место прилета. Хорошо хоть Тимошенко уже нет.
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10.08.2023 20:47 Відповісти
Хіба Левітан був такий хрипатий.
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10.08.2023 20:51 Відповісти
Какие времена - такие и левитаны.
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10.08.2023 20:52 Відповісти
Який нарід, такі й левітани
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10.08.2023 23:10 Відповісти
ШО! Юлька того?!
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10.08.2023 21:00 Відповісти
Зелегий Тимошенко
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10.08.2023 22:10 Відповісти
В ЗЄ помер спортивний коментатор...
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10.08.2023 20:38 Відповісти
Росіяни в Україні завжди були окупантами.
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10.08.2023 20:39 Відповісти
От зеленского информбюро.
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10.08.2023 20:41 Відповісти
Зеленский , прокомментируй удары авиабомбами по Торецку . Хоть так посетят страницу , чтобы плюнуть тебе в морду . А то ситуация в прифронтовых городах Донетчины вообще никого не интересует .
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10.08.2023 20:44 Відповісти
А чому Зе в ролі ведучого новин?
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10.08.2023 20:45 Відповісти
Грошей не вистачає. Офшори просють бабла.
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10.08.2023 20:49 Відповісти
500+ днів як. Кожен відос - це виключно читання з телесуфлера новин за день (хрипастим голосом) .
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10.08.2023 21:14 Відповісти
А чому Клименко не дякує оперативникам, які швидко знайшли хто зливає, куди ракета попала? Чим цей зливака відрізняється від криворіжського тіктокера?
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10.08.2023 20:48 Відповісти
І без тебе побачили...
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10.08.2023 20:51 Відповісти
В Запорожье уже 10 убитых было на то время и Зеленский и наш Куртнев об этом знали на момент публикации видео на Цензор. Но у нас же всё военная тайна,даже от своих граждан.
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10.08.2023 20:53 Відповісти
Було 2 прильоти. Один десь по Правому берегу , а другий по центру міста біля Дніпра.
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10.08.2023 20:57 Відповісти
Куда по правому?
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10.08.2023 21:04 Відповісти
Неподалік Бабурки.
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10.08.2023 22:14 Відповісти
Трухануло очень-очень ... впервые за эту войну так близко от дома попали. Наверное крылатые ракеты были - перед взрывами 2-3 секунды был звук как бы приближающегося самолета , стало быть звук обгонял сам приближающийся объект ... у баллистических ракет скорость выше скорости звука . Ну а за ЭТОГО чего говорить , надоел за 1,5 года своими "зверненнями". Единственный вопрос к нему все 4 года - "Чего ты поперся в Президенты ? Это же не твоё! С 2019 года на Украину только и сыплются беды, несчастья , страдания , смерти , разрушения ...".
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10.08.2023 21:05 Відповісти
Моя промова. Ще з 19го року кажу теж саме: якого біса ти ліз в презіденти, якщо можеш тільки відосікі кліпати та ніякої відповідальності не розумієш?
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10.08.2023 21:45 Відповісти
У тебя точно с головой в порядке? Тебя кто бомбит? Ты кому тут свои претензии высталяешь, ждун рашистский! Ты из Запорожья? Какой район?
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10.08.2023 21:48 Відповісти
Сергій,про голову,то не про ту,шо все у порядку,навіть причинно0наслідкову суть точно підкреслено. А про ту голову, завдяки якій літають кацапські,а наші президент пох"рячив. Шо не ясно?,чи може кацапською мовою зрозуміліше.
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10.08.2023 23:15 Відповісти
Просмотри еще раз дебаты ЭТОГО с Порохом на стадионе ... как же дико его предъявы Пороху смотрятся по итогам прошедших 4-х лет. Если у тебя с памятью плохо , то я напомню - на стадионе ЭТОТ сказал и предупредил своих слабоумных поклонников - " Я ваш вирок!" Но слабоумные решили , что это "вирок" Пороху , на которого ЭТОТ смотрел . С Порохом 4 года все норм , в отличии от Украины и ее народа , которому исполняется обещаный "вирок" , а Путло - инструмент "вирока" . Как то так.
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10.08.2023 23:34 Відповісти
Пане президенте де наші ракети??? Скільки ще ми будем мавіками з гранатками бавитись й..б вашу ...ть!!!???
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10.08.2023 21:12 Відповісти
Воно не по ракетах, воно по шашликах. По ракетах Порох...
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10.08.2023 21:24 Відповісти
И откровенный саботаж призыва,людей на фронте не хватает,на Купянском направлении полный швак,под эту марку в СМИ страшенная кампания против дачи повесток,ухилянты уже ничего не боятся,посмотрите как мажоры по вечерам ганяют на своих авто аж гай шумит а еще 50 видеокамер запустили,наверно чтобы враг уже точно видел цели.Так войну не выиграть,люди на передке тоже все видят..
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10.08.2023 21:32 Відповісти
Війну не вигррати БО Ще ніколи в Україні так не крали і не брехали, як зараз!
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10.08.2023 21:37 Відповісти
При цьому здоровенних биків 18-25 років взагалі не призивають і вони все більше відверто "з жиру бісяться"!
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10.08.2023 21:43 Відповісти
Ходити компанiями по п'ятеро кремезних чоловикiв для вручення це мабуть теж саботаж забезпечення фронту людьми.
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10.08.2023 22:06 Відповісти
Набежали боты рашистские, воют, стонут... значит ВСУ все правильно делает.
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10.08.2023 21:51 Відповісти
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10.08.2023 22:15 Відповісти
Каждый наш воин, уничтожающий оккупантов, идущий вперед и ведущий за собой вперед, освобождает нашу землю, приближает справедливость для Украины.--- А МЫ ПОКА БУДЕМ ГРАБИТЬ! Красота!
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10.08.2023 22:38 Відповісти
 
 