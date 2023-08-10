У Запоріжжі російські окупанти вдарили ракетою по цивільній будівлі, - Зеленський. ВIДЕО
У Запоріжжі російські окупанти вдарили ракетою по цивільній будівлі. Є загиблі і поранені.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені. Всі служби на місцях. Працюють, рятують людей.
Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+31 Когут Ігор
показати весь коментар10.08.2023 20:37
+19 Игорь Матвеев #551288
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+19 Александр Мовчан #575353
показати весь коментар10.08.2023 21:05
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Він не хоче, та й йому просто нічого сказати народові. Президент мав би організувати і забезпечити ППО і ПРО країни, щоб ворог безкарно не руйнував нашу економіку, енергетику, інфраструктуру, наші міста і села, не ібивав би наших людей. А цей уйобок пускає "білих ворн" - ой, подивіться, що вони, такі нехороші, виробляють! Наступним у монолозі (президента!), мабуть буде "важлива інформація", як старенька бабуся усралася з переляку від вибухів.
Це стратегічне завдання, яке він зі своєю продажною сикливою злодюжною камарільєю виконує - дати кацапам добити Україну, самим ДОрозкрасти, те, що кацапи не ДОбили, вибити Цвіт нашої Нації на фронтах. А потім кинути Україну беззахисну, знекрівлену і зруйновану під ноги москалям. Надути губки і прохрипіти - а шо-о ми могли зробити?
Ця влада, президент, уряд мають бути відсторонені від влади, віддані під суд і скарані. Інакше вони угроблять Україну навіть без московських ракет.