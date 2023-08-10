У Запоріжжі російські окупанти вдарили ракетою по цивільній будівлі, - Зеленський. ВIДЕО

У Запоріжжі російські окупанти вдарили ракетою по цивільній будівлі. Є загиблі і поранені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені. Всі служби на місцях. Працюють, рятують людей.

Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє", - зазначив Зеленський.

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