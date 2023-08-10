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Бійці ССО знищили спеціальні інженерні комплекси "Торнадо", міномет та бронетехніку окупантів. ВIДЕО

На Південному напрямку бійці ССО знищили спеціальні інженерні комплекси "Торнадо", міномет та бронетехніку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сил спеціальних операції ЗСУ.

Спеціальні інженерні комплекси "Торнадо" на базі УРАЛу та автомобільна техніка підвозу боєкомплекту знищені завдяки операторам одного з підрозділів ССО України. Наші воїни провели розвідку позицій противника, і після виявлення цілей знищили їх.

Загалом влучним вогнем було уражено 5 ворожих цілей. Окрім інженерних комплексів також було знищено міномет та бронетехніку противника.

Також дивіться: Бійці ССО знищили групу окупантів і склад боєприпасів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ССО (519) дрони (4699)


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Браво Сірі! Бережи Вас Боже Воїни!
Вічна слава та глибока шана ССО ЗСУ!
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10.08.2023 22:05 Відповісти
‼️❤️🇺🇦⚔️🪖💯✊👍💪👏🫡🇺🇦🇪🇸🇨🇦🇪🇺🇬🇧🇯🇵🇮🇩🇦🇿🇦🇺🇩🇪🇺🇸🇺🇦❤️‼️🫡
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10.08.2023 23:22 Відповісти
Сьогодні в статистиці 10 одиниць спецтехніки, можливо і ці в тому числі. Слава ЗСУ!
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11.08.2023 09:26 Відповісти
Гарно хлопці !! Слава ЗСУ !!!
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11.08.2023 10:38 Відповісти
 
 