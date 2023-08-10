Бійці ССО знищили спеціальні інженерні комплекси "Торнадо", міномет та бронетехніку окупантів. ВIДЕО
На Південному напрямку бійці ССО знищили спеціальні інженерні комплекси "Торнадо", міномет та бронетехніку російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сил спеціальних операції ЗСУ.
Спеціальні інженерні комплекси "Торнадо" на базі УРАЛу та автомобільна техніка підвозу боєкомплекту знищені завдяки операторам одного з підрозділів ССО України. Наші воїни провели розвідку позицій противника, і після виявлення цілей знищили їх.
Загалом влучним вогнем було уражено 5 ворожих цілей. Окрім інженерних комплексів також було знищено міномет та бронетехніку противника.
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