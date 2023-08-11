Полонений окупант зізнається у воєнних злочинах скоєних у Херсоні: "Насиловали женщин, избивали местных, воровали все, что плохо лежит". ВIДЕО
Полонений окупант зізнався у воєнних злочинах, що були скоєні його підрозділом під час окупації Херсону.
Відеозапис, на якому полонений розповідає про згвалтування, знущання та мародерство, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"29-річний уродженець Тореза Донецької області Олександр Суботін зі спокійною душею розповідає про свої злочини у Херсоні, на той момент окупованому російськими військами. Колишній громадянин України каже як він з такими ж нелюдами ґвалтував жінок, знущався з місцевого населення та грабував те, що "погано лежить", - пише у коментарі до відео Бутусов.
Топ коментарі
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+33 Alex K #531926
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а в Фінляндії?
Такі самі, просто розбавлені нашими всякими дідо-батьками. Весело звільняли всі землі від місцевих - партія ж сказала. так і цей орк, так само - щиро не розуміє чому місцеві не дуже задоволені "звільненням".
Этот тупо должен пахать.
У всього світу тільки один-єдиний вихід позбутися від цієї чумної пошесті - повне знищення рашистського кацапстану. Інших варінатів просто немає.
Слава ЗСУ!
Бо вони ще мають нахабство дихати
І заткніться про обмінний фонд.
Гнидота привладна!
от з тих пір, скільки працював на шахті, то у нічні зміни у дорогу до шахти брав з собою викрутку.. пограбування і вбивства шахтарів по дорозі на роботу і з роботи відбувалися регулярно, навіть мої однокласники, а це вже пізній Совок, і вбивали і сиділи.. з 17 пацанів мого совєцького ще класу 7 - відсиділо, а шкільний друг (обидва батьки його десь з під Красноярська) і відсидів і дивним чином загинув у 2015му (його мати не розказувала, ну а я і не питав, коли приїзжав на Донбас до Батьків).. отаке...
Я і ще з десяток моїх друзів виросли у шахтарському селищі. Ми були там білими воронами, бо займалися спортом і не курили.
Також ми знали, що якщо на вулиці хтось просить закурити - треба одразу бити по я..цях з носака і швидко тікати, інакше обберуть до нитки. І це вдень! Так і робили.
Ті, що нападали - діти москалів чиї батьки приїхали на заробітки, або яким суд заборонив жити в росії.
Пройшло більше 70 років - бачимо, що в москальських головах ніяких змін.
перший в обмін на воювання увів амністію а другий заради нерівноцінних обмінів перетворив українське правосуддя на фарс.