УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12028 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 674 40

Полонений окупант зізнається у воєнних злочинах скоєних у Херсоні: "Насиловали женщин, избивали местных, воровали все, что плохо лежит". ВIДЕО

Полонений окупант зізнався у воєнних злочинах, що були скоєні його підрозділом під час окупації Херсону.

Відеозапис, на якому полонений розповідає про згвалтування, знущання та мародерство, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"29-річний уродженець Тореза Донецької області Олександр Суботін зі спокійною душею розповідає про свої злочини у Херсоні, на той момент окупованому російськими військами. Колишній громадянин України каже як він з такими ж нелюдами ґвалтував жінок, знущався з місцевого населення та грабував те, що "погано лежить", - пише у коментарі до відео Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські військові катують на допиті полоненого українського воїна. ВIДЕО 18+

Автор: 

Херсон (3360) полонені (2264) воєнні злочини (1860)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
Це нащадки отого біосміття яке звезли зі всього союзу після геноциду українців!
показати весь коментар
11.08.2023 09:53
+33
Лицо донбасского мальчика в трусиках.
показати весь коментар
11.08.2023 09:49
+33
У нього фізія дебіла,чи вони всі там такі.
показати весь коментар
11.08.2023 09:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лицо донбасского мальчика в трусиках.
показати весь коментар
11.08.2023 09:49 Відповісти
У нього фізія дебіла,чи вони всі там такі.
показати весь коментар
11.08.2023 09:49 Відповісти
Це нащадки отого біосміття яке звезли зі всього союзу після геноциду українців!
показати весь коментар
11.08.2023 09:53 Відповісти
батьки азиати з зауральского мухосранска
показати весь коментар
11.08.2023 10:23 Відповісти
85%
показати весь коментар
11.08.2023 11:28 Відповісти
всі
показати весь коментар
11.08.2023 16:32 Відповісти
а вАфганістані які фізії були?
а в Фінляндії?
Такі самі, просто розбавлені нашими всякими дідо-батьками. Весело звільняли всі землі від місцевих - партія ж сказала. так і цей орк, так само - щиро не розуміє чому місцеві не дуже задоволені "звільненням".
показати весь коментар
11.08.2023 16:47 Відповісти
Всі ублюдочні мерзенні вбивці які прийшли вбивати гвалтувати красти...в Україну-мають бути знищені.
показати весь коментар
11.08.2023 09:50 Відповісти
вони не звідки не прийшли, ця падло з українського міста Торез, бидлота і гопники, таких треба валити там зразу, то вони в обміній фонд не потрапляють, рашка їх не вважає росіянами
показати весь коментар
11.08.2023 13:25 Відповісти
Ну шо,дайте этому наглому выплятку пакеты собирать и содержание в 14000,нах...
показати весь коментар
11.08.2023 09:51 Відповісти
Знаешь, его если избивать - в мозгах тупо ничего не изменится. Там нет объекта для изменений. И на органы не распустишь - это х##вый материал.
Этот тупо должен пахать.
показати весь коментар
11.08.2023 09:54 Відповісти
все вірно - 25 років на відбудовах України , плюс заставити вивчити українську, та історію України...
показати весь коментар
11.08.2023 11:30 Відповісти
І ще хтось скаже що це українець. А наговорює на себе щоб не піти на обмін.
показати весь коментар
11.08.2023 09:51 Відповісти
на... його взагалі брали? то гімно ніхто не буде обмінювати!
показати весь коментар
11.08.2023 09:52 Відповісти
Генетично їпануті дегенерати - причому усі кацапи поголовно. Гвалтівники, вбивці, злодії, мародери, опущені урки.
У всього світу тільки один-єдиний вихід позбутися від цієї чумної пошесті - повне знищення рашистського кацапстану. Інших варінатів просто немає.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
11.08.2023 09:53 Відповісти
Повинен все це розказувать з черенком лопати в жопі
показати весь коментар
11.08.2023 09:53 Відповісти
не можу навіть дивитися на ще живих москалів.
показати весь коментар
11.08.2023 09:54 Відповісти
От ви сказали і я зрозуміла, що мене в них дратує.
Бо вони ще мають нахабство дихати
показати весь коментар
11.08.2023 09:55 Відповісти
слухай уважно він україниць з Торезу Донецька область
показати весь коментар
11.08.2023 13:28 Відповісти
Ага, суботін!
показати весь коментар
11.08.2023 14:07 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2023 09:58 Відповісти
Надіюсь, це падло вже покійне
показати весь коментар
11.08.2023 10:02 Відповісти
Продовжуйте їх за 10 тис. грн забезпечувати. Наша мінімальна з/п 6700, пенсія - 2600.
І заткніться про обмінний фонд.
показати весь коментар
11.08.2023 10:07 Відповісти
Помічаю, що вихідці з Донбасу часто мають між собою фізичну схожість, враження, що їх вивели на якійсь фермі. (при цьому НЕ всі вони сепаратисти)👈
показати весь коментар
11.08.2023 10:08 Відповісти
Це треба перетерти в труху, висушити і розвіяти над якимось спеціальним скотомогильником...
показати весь коментар
11.08.2023 10:12 Відповісти
Це донебасовське бидло воно ще гірше рашистів ,тому цих колоборантів розстрілювати ,а не брати в полон.
показати весь коментар
11.08.2023 10:26 Відповісти
Етнічний кормілєц. По-моєму він просто хвалиться.
показати весь коментар
11.08.2023 10:55 Відповісти
Це воно верещучки глаголить, щоб шатли підігнала вчасно…
Гнидота привладна!
показати весь коментар
11.08.2023 10:55 Відповісти
Зачем вообще их показывают. он террорист. а террористов не нужно брать в плен
показати весь коментар
11.08.2023 11:09 Відповісти
Какое открытое русское лицо! ***** таких хотел в Ураине защитить!
показати весь коментар
11.08.2023 11:58 Відповісти
..у 50-ті роки мій Батько родом з Сумщини будував і нову шахту і нове селище при шахті.. розказував, що під общагою-бараком, де йому доводилося жити, кожного дня були драки-поножовщина, бо більшість робітників була з Московії-Сибіру та розконвойовані зеки, ну і Українці, бо тільки так селянину за Совка можна було отримати паспорта та стати людиною...
от з тих пір, скільки працював на шахті, то у нічні зміни у дорогу до шахти брав з собою викрутку.. пограбування і вбивства шахтарів по дорозі на роботу і з роботи відбувалися регулярно, навіть мої однокласники, а це вже пізній Совок, і вбивали і сиділи.. з 17 пацанів мого совєцького ще класу 7 - відсиділо, а шкільний друг (обидва батьки його десь з під Красноярська) і відсидів і дивним чином загинув у 2015му (його мати не розказувала, ну а я і не питав, коли приїзжав на Донбас до Батьків).. отаке...
показати весь коментар
11.08.2023 12:34 Відповісти
Все так і було.
Я і ще з десяток моїх друзів виросли у шахтарському селищі. Ми були там білими воронами, бо займалися спортом і не курили.
Також ми знали, що якщо на вулиці хтось просить закурити - треба одразу бити по я..цях з носака і швидко тікати, інакше обберуть до нитки. І це вдень! Так і робили.
Ті, що нападали - діти москалів чиї батьки приїхали на заробітки, або яким суд заборонив жити в росії.
Пройшло більше 70 років - бачимо, що в москальських головах ніяких змін.
показати весь коментар
11.08.2023 14:22 Відповісти
Убогие твари
показати весь коментар
11.08.2023 12:50 Відповісти
бо путін і зеленський створили механізм вседозволености.

перший в обмін на воювання увів амністію а другий заради нерівноцінних обмінів перетворив українське правосуддя на фарс.
показати весь коментар
11.08.2023 12:57 Відповісти
вбивцю та ґвалтівника згідно з конвенцією помістити в сертифіковану в'язницю годувати по нормам надавати медичну допомогу .... питання банальне навіщо нашій країні це сміття? відповідь проста його потрібно утилізувати відразу при виявленні...
показати весь коментар
11.08.2023 13:36 Відповісти
це помилка природи.......таке на життя не має права
показати весь коментар
11.08.2023 16:40 Відповісти
Ось справжный писок орка представник гывноруського мира.
показати весь коментар
11.08.2023 20:24 Відповісти
домбасянин откровенен потому как понимает что Хйлу он ни разу не нужен, а чистосердечное признание все же - в цивилизованном мире - немного смягчает. расово чистый кацапский москаль будет всегда "сидеть на блокпостах", "учиться на учениях" и "стрелять по координатам".
показати весь коментар
12.08.2023 00:12 Відповісти
Тепер за все це воно сяде на трьохразове харчування ,медичне обслуговування ,буде клеїти якісь конвертики і спати на чистій постелі.
показати весь коментар
12.08.2023 21:13 Відповісти
 
 