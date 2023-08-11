Полонений окупант зізнається у воєнних злочинах скоєних у Херсоні: "Насиловали женщин, избивали местных, воровали все, что плохо лежит". ВIДЕО

Полонений окупант зізнався у воєнних злочинах, що були скоєні його підрозділом під час окупації Херсону.

Відеозапис, на якому полонений розповідає про згвалтування, знущання та мародерство, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"29-річний уродженець Тореза Донецької області Олександр Суботін зі спокійною душею розповідає про свої злочини у Херсоні, на той момент окупованому російськими військами. Колишній громадянин України каже як він з такими ж нелюдами ґвалтував жінок, знущався з місцевого населення та грабував те, що "погано лежить", - пише у коментарі до відео Бутусов.

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