Група "Асгард" за день знищила 4 танки за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Група "Асгард" за день - 9 серпня, знищила 4 танки за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ.

Дякуємо всім читачам Цензор.НЕТ, які допомагають військовим та публікує відеозапис успішних атак на ворожу техніку.

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#дикішершні - проект з виробництва FPV-дронів, який спільно реалізується Цензор.НЕТ та БФ Свобода України.

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