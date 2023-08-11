Група "Асгард" за день знищила 4 танки за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Група "Асгард" за день - 9 серпня, знищила 4 танки за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ.
Дякуємо всім читачам Цензор.НЕТ, які допомагають військовим та публікує відеозапис успішних атак на ворожу техніку.
#дикішершні - проект з виробництва FPV-дронів, який спільно реалізується Цензор.НЕТ та БФ Свобода України.
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Топ коментарі
+7 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар11.08.2023 10:40
+7 Eques Patriam #550881
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+3 vigo
показати весь коментар11.08.2023 10:29
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Но в реальності ніхто такі числа не тратить. Інколи достатньо одного фпв, інколи нехай 10. Всеодно Ефективність дронів нереальна.
І утилізацією танків можливості фпв необмежуються. Вони також можуть полювати за піхотою, повільно літати в приміщеннях чи повільно (про це часто забувають і мажуть) залітати в бліндажі. Вони також можуть полювати за будь-яким транспортом в тому числі бтр, бмп і так далі, навіть діставати арту тобто працювати в контрбатарейку. По факту НЕ ІСНУЄ нічого такого що може танк но не може фпв. При тому таке гівно як один танк дорівнює від 2 ТИСЯЧ ДО 14 ТИСЯЧ дронів мінімум. Представте собі 10 тисяч вибухів по позиції противника, наголошую ВИСОКОТОЧНИХ, і це я не кажу за те що ці дрони при виконанні деяких завдань можуть бути багаторазовими.
Ну це ви вже трохи загнули, всеж таки не дарма на танку навішано броні і стоїть величезна гармата.
Але щодо ефективності дронів - +100500.
Врахуйте те що в противника теж є фпв та дрони розвідники який цей танк побачать задовго до можливості йому постріляти із своєї гармати, а якщо на маршруті до цієї можливості постріляти будуть ще й міни (згадайте чи загугліть швидкість розмінування тралами) то в противника буде дофіга часу щоб відреагувати на танк навіть якщо на ділянці у противника поки що немає дронів.
І виходить дуже простий факт перш чим вийде застосувати танк його спалять. А отже після спалення танків (тупі просруть всі, по мудріше частину, а самі мудрі мінімум так як переведуть їх зразу в арту) то прийдеться їх завдання виконувати дронами. Тобто війна переходить в стадію дрони проти дронів (та всього іншого), а всі спроби застосувати танки будуть закінчені їхньою утилізацією, так звичайно насиченість дронів ще поки далека від ефективної, тому поки що якісь ще шанси в танків є, но ми до цієї ефективної насиченості дронами дуже стрімко йдемо. Тому вже в найближчому часі я не можу собі уявити танк на полі бою. Занадто він жирна дорога ціль. При тому танк ціль яка передбачена для проривання оборони, штурму і т.п. що робить враження танку як цілі майже 100%. Наголошую враження танку буде зроблено до того як він не те що виконає завдання, а виїде на дистанцію його виконання.
Ну, а далі ми приходимо до того що 10 тисяч дронів фпв камікадзе чи фпв із скидами так ********** укріпрайон, населений пункт що ніякий танк би не зміг навіть якби в противника не було фпв, ланцетів, вихрів і т.п., а я нагадую що воно в противника все є. Якщо я неправий то розпишіть як ви бачите танки на полі бою коли фпв в найближчий час буде 100 тисяч на місяць.
І ось ваші дрони вже нікуди не летять, а танчик приїде і знесе ту позицію к хєрам.
Я пропоную не впадати в крайнощі, як колись Хрущов з кукурудзою. Дрони - класна штука, дрони потрібні, дрони ефективні. Але на данному етапі розвитку вони не заміна танкам і всьому іншому.
РЕБ палять дрони, а не танки. РЕБ вибиває арта, а не танки. Реб знищують антиреб ракети, а не танки.
РЕБ завдяки законам фізики в принципі не здатен глушити всі види зв'язку чи працювати на великі відстані. Він нічого не здатен зробити автономним засобам враження, но навіть не це важливо. А важливо те що ваш реб після застосування проти дрону буде триангульовано і по ньому прилетить ракета хімарса з вольфрамовими шаріками, чи дешевше пару снарядів із САУ, чи ще дешевше дрон камікадзе (із нетиповим зв'язком проти якого цей реб металолом), чи навіть ще дешевше дрон із системою скидів. Ви все це могли побачити на сотнях відео як ми знищуємо російських реб частково чи повністю ігноруючи те що він якби повинен захищати від дронів. Роблячи деякі знищення ребу на рівні знущання над ним та його розробниками.
"тільки антена з зелені торчить" - так ось цього буде достатньо щоб з відстані пари десятків км його побачив дрон з ******** камерою і по ребу прилетіло пару снарядів із САУ. Росіяни свій реб вже давно маскують різними шалашами з плівки та іншого щоб нічого не те що не виступало, а навіть не було видно і здавалось що це теплиця чи щось інше, но це всеодно не спасає російський реб.
"а танчик приїде і знесе ту позицію к хєрам" - згорить за 10 км до позиції та ребу з яким він мав боротись бо така доля танку згоріти. При чому що саме іронічне буде це те що згорить від дронів противника.
Так ось де там танки? Літають дрони ігноруючи реб. Стріляють по реб сау та хімарси. Прилітають по реб дрони камікадзе. Інколи навіть скиди на реб роблять. Наголошую реб не є проблемою настільки щоб могли знадобитись танки тим більше що танку треба ще доїхати і в процесі доїжджання його спалять дрони противника.
Я так скажу, поки російськи ШІ дрони не виріжуть нам пів фронту техніки, ніхто навіть не стане про щось там думати. Навіть дискусії та пошуку спеціалістів не буде. Тож... сидимо й чекаємо. Хоча це сумно.