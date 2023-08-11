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Група "Асгард" за день знищила 4 танки за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Група "Асгард" за день - 9 серпня, знищила 4 танки за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ.

Дякуємо всім читачам Цензор.НЕТ, які допомагають військовим та публікує відеозапис успішних атак на ворожу техніку. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе, профінансований спільнотою Цензор.НЕТ, знищив БМП окупантів. ВIДЕО

#дикішершні - проект з виробництва FPV-дронів, який спільно реалізується Цензор.НЕТ та БФ Свобода України.

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Дивіться також: За один день рій FPV-дронів "Дикі Шершні", профінансований спільнотою Цензор.НЕТ, знищив два танки окупантів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+7
І це за всього за день! Народ, не проходимо мимо, донатимо!
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11.08.2023 10:40
+7
Та навіть якби 10. Танк коштує мінімум мільйон зелених (а так то від 4 до 10 мільйонів $). В цей час дрон коштує около 500$ при тому дрон є високоточною зброєю із дальністю роботи більшою чим в танка. 1 000 000/500$= 2000 це та кількість дронів яку математика каже вигідним тратити на ОДИН самий дешевий танк. Якщо ж мова йде про лео2А6 то 2000*7=14 000 стільки дронів вигідно потратити на один такий танк.

Но в реальності ніхто такі числа не тратить. Інколи достатньо одного фпв, інколи нехай 10. Всеодно Ефективність дронів нереальна.

І утилізацією танків можливості фпв необмежуються. Вони також можуть полювати за піхотою, повільно літати в приміщеннях чи повільно (про це часто забувають і мажуть) залітати в бліндажі. Вони також можуть полювати за будь-яким транспортом в тому числі бтр, бмп і так далі, навіть діставати арту тобто працювати в контрбатарейку. По факту НЕ ІСНУЄ нічого такого що може танк но не може фпв. При тому таке гівно як один танк дорівнює від 2 ТИСЯЧ ДО 14 ТИСЯЧ дронів мінімум. Представте собі 10 тисяч вибухів по позиції противника, наголошую ВИСОКОТОЧНИХ, і це я не кажу за те що ці дрони при виконанні деяких завдань можуть бути багаторазовими.
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11.08.2023 11:45
+3
Шікарний від!(с)
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11.08.2023 10:29
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Шікарний від!(с)
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11.08.2023 10:29 Відповісти
Корайні два 100%
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11.08.2023 10:35 Відповісти
І це за всього за день! Народ, не проходимо мимо, донатимо!
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11.08.2023 10:40 Відповісти
потратили 4 бпла щоб перший танчик запалити
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11.08.2023 10:57 Відповісти
Та навіть якби 10. Танк коштує мінімум мільйон зелених (а так то від 4 до 10 мільйонів $). В цей час дрон коштує около 500$ при тому дрон є високоточною зброєю із дальністю роботи більшою чим в танка. 1 000 000/500$= 2000 це та кількість дронів яку математика каже вигідним тратити на ОДИН самий дешевий танк. Якщо ж мова йде про лео2А6 то 2000*7=14 000 стільки дронів вигідно потратити на один такий танк.

Но в реальності ніхто такі числа не тратить. Інколи достатньо одного фпв, інколи нехай 10. Всеодно Ефективність дронів нереальна.

І утилізацією танків можливості фпв необмежуються. Вони також можуть полювати за піхотою, повільно літати в приміщеннях чи повільно (про це часто забувають і мажуть) залітати в бліндажі. Вони також можуть полювати за будь-яким транспортом в тому числі бтр, бмп і так далі, навіть діставати арту тобто працювати в контрбатарейку. По факту НЕ ІСНУЄ нічого такого що може танк но не може фпв. При тому таке гівно як один танк дорівнює від 2 ТИСЯЧ ДО 14 ТИСЯЧ дронів мінімум. Представте собі 10 тисяч вибухів по позиції противника, наголошую ВИСОКОТОЧНИХ, і це я не кажу за те що ці дрони при виконанні деяких завдань можуть бути багаторазовими.
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11.08.2023 11:45 Відповісти
"По факту НЕ ІСНУЄ нічого такого що може танк но не може фпв."

Ну це ви вже трохи загнули, всеж таки не дарма на танку навішано броні і стоїть величезна гармата.
Але щодо ефективності дронів - +100500.
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11.08.2023 12:00 Відповісти
Це так на перший погляд здається що броня та великий калібр дають якусь перевагу, бо ми до цього привикли, так було раніше. Но давайте подумаємо та змоделюємо для себе ситуації в яких прийдеться використати зараз танк замість пари сотень, тисяч чи навіть десятків тисяч фпв.

Врахуйте те що в противника теж є фпв та дрони розвідники який цей танк побачать задовго до можливості йому постріляти із своєї гармати, а якщо на маршруті до цієї можливості постріляти будуть ще й міни (згадайте чи загугліть швидкість розмінування тралами) то в противника буде дофіга часу щоб відреагувати на танк навіть якщо на ділянці у противника поки що немає дронів.

І виходить дуже простий факт перш чим вийде застосувати танк його спалять. А отже після спалення танків (тупі просруть всі, по мудріше частину, а самі мудрі мінімум так як переведуть їх зразу в арту) то прийдеться їх завдання виконувати дронами. Тобто війна переходить в стадію дрони проти дронів (та всього іншого), а всі спроби застосувати танки будуть закінчені їхньою утилізацією, так звичайно насиченість дронів ще поки далека від ефективної, тому поки що якісь ще шанси в танків є, но ми до цієї ефективної насиченості дронами дуже стрімко йдемо. Тому вже в найближчому часі я не можу собі уявити танк на полі бою. Занадто він жирна дорога ціль. При тому танк ціль яка передбачена для проривання оборони, штурму і т.п. що робить враження танку як цілі майже 100%. Наголошую враження танку буде зроблено до того як він не те що виконає завдання, а виїде на дистанцію його виконання.

Ну, а далі ми приходимо до того що 10 тисяч дронів фпв камікадзе чи фпв із скидами так ********** укріпрайон, населений пункт що ніякий танк би не зміг навіть якби в противника не було фпв, ланцетів, вихрів і т.п., а я нагадую що воно в противника все є. Якщо я неправий то розпишіть як ви бачите танки на полі бою коли фпв в найближчий час буде 100 тисяч на місяць.
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11.08.2023 12:38 Відповісти
Давайте промоделюємо. Стоїть окоп з бліндажем. В бліндажі підар з кулеметом, за два-три кілометри від бліндажа в овражку стоїть станція РЕБ, тільки антена з зелені торчить.
І ось ваші дрони вже нікуди не летять, а танчик приїде і знесе ту позицію к хєрам.
Я пропоную не впадати в крайнощі, як колись Хрущов з кукурудзою. Дрони - класна штука, дрони потрібні, дрони ефективні. Але на данному етапі розвитку вони не заміна танкам і всьому іншому.
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11.08.2023 15:15 Відповісти
"стоїть станція РЕБ" - проти ребу танком?)

РЕБ палять дрони, а не танки. РЕБ вибиває арта, а не танки. Реб знищують антиреб ракети, а не танки.

РЕБ завдяки законам фізики в принципі не здатен глушити всі види зв'язку чи працювати на великі відстані. Він нічого не здатен зробити автономним засобам враження, но навіть не це важливо. А важливо те що ваш реб після застосування проти дрону буде триангульовано і по ньому прилетить ракета хімарса з вольфрамовими шаріками, чи дешевше пару снарядів із САУ, чи ще дешевше дрон камікадзе (із нетиповим зв'язком проти якого цей реб металолом), чи навіть ще дешевше дрон із системою скидів. Ви все це могли побачити на сотнях відео як ми знищуємо російських реб частково чи повністю ігноруючи те що він якби повинен захищати від дронів. Роблячи деякі знищення ребу на рівні знущання над ним та його розробниками.

"тільки антена з зелені торчить" - так ось цього буде достатньо щоб з відстані пари десятків км його побачив дрон з ******** камерою і по ребу прилетіло пару снарядів із САУ. Росіяни свій реб вже давно маскують різними шалашами з плівки та іншого щоб нічого не те що не виступало, а навіть не було видно і здавалось що це теплиця чи щось інше, но це всеодно не спасає російський реб.

"а танчик приїде і знесе ту позицію к хєрам" - згорить за 10 км до позиції та ребу з яким він мав боротись бо така доля танку згоріти. При чому що саме іронічне буде це те що згорить від дронів противника.
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11.08.2023 19:02 Відповісти
Не придурюйся. стоїть РЕБ - дрони не летять. А танчіку похєр на РЄБ. Він їздить і стріляє.
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11.08.2023 21:46 Відповісти
Кхе. Кхе. 👇











Так ось де там танки? Літають дрони ігноруючи реб. Стріляють по реб сау та хімарси. Прилітають по реб дрони камікадзе. Інколи навіть скиди на реб роблять. Наголошую реб не є проблемою настільки щоб могли знадобитись танки тим більше що танку треба ще доїхати і в процесі доїжджання його спалять дрони противника.
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12.08.2023 07:23 Відповісти
Насправді вже на черзі дрони з ШІ, вони прям дуже скоро з'являться, ми можемо їх робити прям зараз якби була політична воля скажімо так. І такий дрон просто запускався б у напрямку і сам шукав цілі по пріоритету в програмі. Реб не будуть мати таке значення на полі бою дуже скоро.
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14.08.2023 00:14 Відповісти
Знаю. Саме тому я виступаю проти концентрації ресурсів на РЕБ, і за те щоб ми вже розвивали турельки до такого рівня щоб вони автоматично могли захоплювати в приціл фпв та відстежувати їх, а головне програмованими снарядами збивати. Но це дороге задоволення та складне порівняно із майже готовими рішеннями які пропонує китай в плані ребу.
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14.08.2023 10:43 Відповісти
До речі росіяни сьогодні похвалились першими fpv із штучним інтелектом на борті для захоплення в приціл, відстеження рухомих цілей і їх знищення. І ось проблема про яку попереджали стала реальністю. Тепер всі дебіли які просували РЕБ як панацею можуть застрелитись, хоча звичайно ці бездарності навіть це не зроблять, будуть ігнорувати як раніше ігнорували ланцети та далі фапати на реб. Ну, а ми будемо нести втрати.
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14.08.2023 14:00 Відповісти
Не можу з вами погодитись в частині "дороге задоволення", я з турельки починав в 2014, хоча вона була і без ШІ, просто сервами наводилась по джойстику. І такі турельки розставлені на лінії зіткнення зберегли б купу життів. Давайте предметно але без нюансів. Ну от 2 серви + магніт на натискання курка коштують недорого, якщо звісно не накручувати люті відкати в МО. У мене ммг макет крутився легко на станку. Якщо з ШІ, ну заміниться мозок схеми на комп-наладонник, програми по темі вже є, по суті брати й робити. Але знаєте в чому проблема? Ні тоді, ні зараз, це з військових нікому не потрібно, не всі навіть можуть зрозуміти що воно таке є) Вчора дивився інтерв'ю з Луценко, він каже що фінансування зараз отримують лише ті, у кого вже є повністю готова платформа, на стадії розробки - ніхто. І це м'яко кажучи неправильно, але типу що робити.

Я так скажу, поки російськи ШІ дрони не виріжуть нам пів фронту техніки, ніхто навіть не стане про щось там думати. Навіть дискусії та пошуку спеціалістів не буде. Тож... сидимо й чекаємо. Хоча це сумно.
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14.08.2023 14:58 Відповісти
Не на всі дрони діє РЕБ, ось що вам намагаються пояснити. Та і не на всіх частотах.
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14.08.2023 05:38 Відповісти
То заряд з РПГ-7 виступає?
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11.08.2023 10:56 Відповісти
Офігєннний результат! Так тримати!
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11.08.2023 12:06 Відповісти
+
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11.08.2023 12:44 Відповісти
Гарна новина.
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11.08.2023 18:53 Відповісти
Трішки закинув, це гарна робота. Народ не проходьте, киньте хоч трішки якщо є можливість, ці точно не розпилять на відкати.
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14.08.2023 00:24 Відповісти
 
 