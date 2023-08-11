Волонтери оголосили збір коштів на три дрони DJI Mavic 3 для бійців 110-ї бригади. ВIДЕО
Волонтерка Христина Феціца просить усіх небайдужих допомогти придбати три дрони DJI Mavic 3 для бійців 110 бригади, які захищають Батьківщину від московських окупантів на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ціна одного дрона - 105 тисяч гривень. Потрібна сума - 315 тисяч гривень.
Долучайтесь всі до знищення ворога. Дрони на фронті потрібні, як повітр'я. Завдяки дронам, наші воїни мають можливість знищувати російських окупантів і їхню техніку. При тому, завдяки дронам, ми зберігаємо життя українських захисників.
Гроші можна переслати на ці рахунки:
💰 5168 7456 0720 0711
Феціца Христина ( ПриватБанк)
💰БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС
44686224
UA213052990000026002033301216
благодійна допомога
💰 Paypal
[email protected]
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Благодійний безповоротний внесок
💰 🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/75LReBFJz3
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/У Міністерстві оборони України заявили, що запит Генерального штабу ЗСУ щодо дронів військового призначення повністю виконали/ Г.Маляр/ 31.07.23 /
Вони ж присягали Україні, як і нардепи з ВРУ!!
Слава Україні!!