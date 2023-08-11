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Волонтери оголосили збір коштів на три дрони DJI Mavic 3 для бійців 110-ї бригади. ВIДЕО

Волонтерка Христина Феціца просить усіх небайдужих допомогти придбати три дрони DJI Mavic 3 для бійців 110 бригади, які захищають Батьківщину від московських окупантів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ціна одного дрона - 105 тисяч гривень. Потрібна сума - 315 тисяч гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 110-ї бригади коригують роботу артилерії за допомогою українського розвідувального БПЛА "Фурія". ВIДЕО

Долучайтесь всі до знищення ворога. Дрони на фронті потрібні, як повітр'я. Завдяки дронам, наші воїни мають можливість знищувати російських окупантів і їхню техніку. При тому, завдяки дронам, ми зберігаємо життя українських захисників.

Гроші можна переслати на ці рахунки:

💰 5168 7456 0720 0711
Феціца Христина ( ПриватБанк)

💰БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС
44686224

UA213052990000026002033301216

благодійна допомога

💰 Paypal
[email protected]

обов’язковий коментар:
Благодійний безповоротний внесок

💰 🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/75LReBFJz3

Дивіться також: Дрони-камікадзе від читачів Цензор.НЕТ знищили ворожий автомобіль, позицію кулеметника і склад ворожого БК. ВIДЕО

Автор: 

гроші (967) збір (334) Донецька область (8459) дрони (4699) 110 окрема механізована бригада (107)


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11.08.2023 14:24 Відповісти
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11.08.2023 14:25 Відповісти
А хто в Україні дрони продає?
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11.08.2023 14:25 Відповісти
Мабуть МО начолі з Резніковим.
/У Міністерстві оборони України заявили, що запит Генерального штабу ЗСУ щодо дронів військового призначення повністю виконали/ Г.Маляр/ 31.07.23 /
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11.08.2023 14:34 Відповісти
ОЛХ
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11.08.2023 14:37 Відповісти
Керівники ЦОВВ та ВРУ з ЦВК можуть теж бути задіяні в цьому, під патронатом Шмигаля з Резніковим та Степановим!!
Вони ж присягали Україні, як і нардепи з ВРУ!!
Слава Україні!!
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11.08.2023 15:10 Відповісти
Тьху, я думав що вже назбирали на дрони ,бо, у нас в містечку якраз стелять асфальт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.08.2023 16:20 Відповісти
 
 