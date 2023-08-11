Волонтери оголосили збір коштів на три дрони DJI Mavic 3 для бійців 110-ї бригади. ВIДЕО

Волонтерка Христина Феціца просить усіх небайдужих допомогти придбати три дрони DJI Mavic 3 для бійців 110 бригади, які захищають Батьківщину від московських окупантів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ціна одного дрона - 105 тисяч гривень. Потрібна сума - 315 тисяч гривень.

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Долучайтесь всі до знищення ворога. Дрони на фронті потрібні, як повітр'я. Завдяки дронам, наші воїни мають можливість знищувати російських окупантів і їхню техніку. При тому, завдяки дронам, ми зберігаємо життя українських захисників.

Гроші можна переслати на ці рахунки:

💰 5168 7456 0720 0711

Феціца Христина ( ПриватБанк)

💰БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС

44686224

UA213052990000026002033301216

благодійна допомога

💰 Paypal

[email protected]

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Благодійний безповоротний внесок

💰 🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/75LReBFJz3

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