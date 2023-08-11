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Звільняємо всіх обласних "воєнкомів", якщо хочуть довести свою гідність - на фронт, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що на засіданні РНБО ухвалили рішення про звільнення всіх обласних військкомів.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно провів засідання РНБО. Спеціальне. Одне питання ключове – результати перевірки "військкоматів". Доповіді – ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ. Комплексно. Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців "військкоматів". 33 підозри. Обласні "воєнкоми", міські, районні. Працівники ВЛК. Інші посадові особи. Зловживання в різних областях: Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою – хіба що в цьому різниця. Цинізм усюди однаковий. Незаконне збагачення, легалізація незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон", - сказав президент.

Зеленський заявив: "Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна й чому цинізм та хабарництво в час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму… Їм можна довірити цю систему комплектування. Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначеннями нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України. Кожен "воєнком", щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність. Цілком справедливу. Повну. Звільнені "воєнкоми" й інші посадовці, які мають погони і щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність, – на фронт.

Але підкреслю: армія не є й ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали погони й вигоду, точно – під суд. Питання ВЛК. Зараз ця система працює негідно. Так, як там ставляться до воїнів, так, як ставляться до своїх завдань… Просто аморально. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть".

Читайте: Засідання РНБО щодо результатів перевірки військкоматів: керівниками обласних ТЦК рекомендують призначати учасників бойових дій після перевірки СБУ

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) РНБО (2281) військкомат (432)


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Топ коментарі
+52
Навіть уявив як побільшає народу на набережній Монако.
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11.08.2023 14:35
+42
А не хочет посмотреть как Татаров Арестовмч и пр свою честь на фронте сберегут! Шоу )))
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11.08.2023 14:42
+37
Перевіряти будуть, ті самі що і баканова з компанією перевіряли?..
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11.08.2023 14:38
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а как они харчеватся будут ?
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11.08.2023 15:31 Відповісти
Гарна новина!👏
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11.08.2023 15:31 Відповісти
Правильне рішення. Але попереду ще більші чистки від доморощених гнид. Так тримати, пане Президенте!
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11.08.2023 15:33 Відповісти
Це тобі в Іспанії воно видно?
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11.08.2023 15:48 Відповісти
ДА НУ! а Дерьмачек--типа Кент? его НЕЛЬЗЯ? во что Тв ВЫРОДИЛСЯ? ВОВА.
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11.08.2023 22:51 Відповісти
Молодец! Правильно сделал! Теперь у них надо конфисковать в фонд ВСУ виллы, дачи, дорогие машины, "нажитые непосильным трудом". )
Саакашвили в свое время тоже начал чистку среди полицейских чинов в Грузии - и через некоторое время полицию там было совершенно не узнать. Так и здесь, думаю, изменится, сколько можно..
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11.08.2023 15:34 Відповісти
шо, зелений підор зі своїм дєрьмаком "апєратівнєнька" вирішили, як відволікти увагу зеленого бидла від шкандалю із літніми куртками, які по дорозі стали зимніми? у мене для ********** шапіто-"дуумвірата" погана новина: шкандалів ставатиме іще більше, а от приводів відволікти увагу чимсь "пазітівнєнькім" - усе менше...
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11.08.2023 15:44 Відповісти
Тцк все одно будуть бігати за селянами і біднішими.Де ще таке є,щоб 5 тцкашних лобів викрадало цивільного чоловіка,щоб той потім їх захищав?Вони ж і є захисники.
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11.08.2023 15:47 Відповісти
Одним указом клоун мог бы отправить их всех на фронт принудительно. Но нет. Типа уволятся и пойдут просерать наворованное.
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11.08.2023 15:52 Відповісти
якщо вже цього не боїтесь то побійтеся Бога!
Країна Корупційного Раю

+ В тилу тотальна Корупція - воєнкоми то зернятка, що робиться в закладах охорониздоровя та ін. держзакладах?
+ На фронті ЗСУ Честь Гідність Совість
+ З іншої сторони фронту ЗЛО

Дайте відповідь, що з цього в результаті вийде?
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11.08.2023 15:54 Відповісти
Ще б тим бойовим начальникам ртцк в підпорядкування підрозділ поліції, щоби розібратись з прозовом
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11.08.2023 15:54 Відповісти
Ой, а как насчёт всех судей?
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11.08.2023 16:04 Відповісти
Ні в кого немає відчуття що будуть зберігати рило зелі? Зараз роблять все щоб народ перестав воювати і прийняв поразку, на заході йде саботаж зі зброєю, тут повний трешак з корупцією і мобілізацією країни. У параші ж навпаки все добре. Знову народ в усьому звинуватять, а зелені шмарклі ж воювали як могли, героїчно! Просто народ не зміг..
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11.08.2023 16:10 Відповісти
...а Раду..., потiм i суди... Звiсно ******* популiзмом, але хiд думки правильний...
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11.08.2023 16:18 Відповісти
Воєнкоми людей на вулиці викрадають і бьють?Чи воєнкоми на ВЛК всіх людей грибуть без розбору?Воєнкоми по кабінетах сидять і накази видають ,з воєнкомами всіх цих рибаків тцкашніків теж міняти і до кримінальної відповідальності за їх дії.Всі комісії ВЛК перевіряти і покарати .Скільки вони народу вбили.
Питання 2020-22 року було підготовлено у всіх закладах країною 2 млн воєнних і це тільки воєних ,а скільки ще поліцію і інших органів.Людей яких реально готували і вчили.
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11.08.2023 16:21 Відповісти
2 млн воєнних? Ти з дуба упав! Ти хоч уявляєш скільки у нас була армія у 2021-му?
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11.08.2023 17:15 Відповісти
Ще раз повторюю хто живе на марсі вірить телемарафону і напічканий телеграм каналами, а не володіє статистикою і інфою 2 млн випустили воєних з різних вузів ,курсів і іншого !Не склад армії ,різницю розумієш?Те саме стосується і поліції і інших органів.В нас зараз діючий склад полівії тисяч 300 ,те саме і нацгварції і інших.Які зараз є які і кількість вивчених і підготовлених які не задіяні.Людей який вчили !Не кажучи за останні 7-8 років кількість випускників напрямку воєнної справи.
От тобі і дуб і береза і лісополоса.
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11.08.2023 17:24 Відповісти
Конфіскація незаконих доходів?
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11.08.2023 16:33 Відповісти
Шапітовка - нова назва країни...
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11.08.2023 16:34 Відповісти
Ну проста ЗеГевара....... імітанти !
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11.08.2023 16:47 Відповісти
В тилу Корупція - ЗЛОдії посадовці
+
На фронті ЗСУ Честь Гідність Совість
+
З іншої сторони фронту імперіалістичне ЗЛО
--------------------------------

Отак реалістична правда !
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11.08.2023 16:51 Відповісти
Циркова вистава замість кропіткої роботи продовжується . Замість ретельного аналізу - шоу . Народ вибрав цирк замість кропіткої праці . Але оплата за квиточки життям та кров'ю.
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11.08.2023 16:55 Відповісти
случаем Зекомандир в минобороне не желает также сделать ,,ротацию,, . пусть создаст новую бригаду ......... название дадим козырное ........... ,,ШТУРМ КРЫМА,,
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11.08.2023 17:20 Відповісти
В какой должности областной военком на "фронте"( в кавычках потому, что он туда не доедет, как гуманитарка)?
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11.08.2023 18:47 Відповісти
Дуже віримо і довіряємо Зельцу - смальцу
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11.08.2023 18:55 Відповісти
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11.08.2023 18:57 Відповісти
А если не хотят доказать, то можно не идти на фронт? Тю ***, я тоже так хочу... и буду...
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11.08.2023 19:51 Відповісти
Тричі ухилянт розганяє з посад воєнкомів! готовий сценарій для "квартальчіка" на "паржать"
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11.08.2023 20:09 Відповісти
Чотири рази ухилянт.
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12.08.2023 06:02 Відповісти
Шо там по трубицину и по полтавскоиу адвокату, все законно?
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13.08.2023 03:07 Відповісти
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