Використання українською авіацією бомб JDAM для атаки на позиції окупантів у селі Урожайне на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, що свідчить про використання українською авіацією бомб JDAM.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські пілоти вразили місце дислокації окупантів у селі Урожайне на Донеччині.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект обладнання, що перетворює прості вільноспадні бомби у всепогодні розумні боєприпаси. Обладнання включає комплект крил і систему наведення на базі GPS-навігації.

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