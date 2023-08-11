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Використання українською авіацією бомб JDAM для атаки на позиції окупантів у селі Урожайне на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, що свідчить про використання українською авіацією бомб JDAM.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські пілоти вразили місце дислокації окупантів у селі Урожайне на Донеччині.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект обладнання, що перетворює прості вільноспадні бомби у всепогодні розумні боєприпаси. Обладнання включає комплект крил і систему наведення на базі GPS-навігації.

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Автор: 

авіація (4125) зброя (7464)


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Топ коментарі
+6
Just DAM - как Дам !
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11.08.2023 15:15
+6
https://t.me/hyevuy_dnepr/57811 😁 Вибух безпілотника в москві транслювали в прямому ефірі
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11.08.2023 15:18
+6
Во-первых, это точно!
Во-вторых, это эффективно!
В-третьих, это зрелищно!
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11.08.2023 15:40
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Just DAM - как Дам !
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11.08.2023 15:15 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/57811 😁 Вибух безпілотника в москві транслювали в прямому ефірі
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11.08.2023 15:18 Відповісти
Урожайненько.
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11.08.2023 15:18 Відповісти
Але ж і ловка ото штука, ********** її орки *****!
Тапла їх зустріч, вчасно забезпечена Українцями!!
Нехай уже, якось без нас… на болотах московії, чекають на ладу…
Слава Захисникам Україні!
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11.08.2023 15:18 Відповісти
Оце вам москаликі, трохи бавовни)
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11.08.2023 15:22 Відповісти
Кучно пішли, дякуємо, дайте ще )) , будь ласка.
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11.08.2023 15:25 Відповісти
кацапи хотіли ссср а отримали CCR
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11.08.2023 15:28 Відповісти
Можна смотреть на это вечно....
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11.08.2023 15:29 Відповісти
Creedence Clearwater Revival - Fortunate Son
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11.08.2023 15:31 Відповісти
Кріденс ВатерклОзет рівайвл Шютка. Дуже любив цю групу в дитинстві.
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11.08.2023 16:09 Відповісти
добре, хоч ніхто не розуміє про що пісня)
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11.08.2023 16:19 Відповісти
Баловень судьбы, почему же никто не знает?
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11.08.2023 17:20 Відповісти
угу, далі назви ніяк. я ж про "розум" писав.
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11.08.2023 17:44 Відповісти
Может тебе еще текст песни рассказать, розумник ты наш?
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11.08.2023 18:03 Відповісти
угу, напиши хто в пісні "фортунайт сон". це не американська версія "ат тайги до британскьіх марєй")
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12.08.2023 17:39 Відповісти
хтось більше не зможе спасти бидло з даунбасу
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11.08.2023 15:38 Відповісти
Кацапе , бомба вразила твоїх саатечєственніков козломордих окупантов . Не перекручуй ! українські https://t.me/ButusovPlus/4183 пілоти вразили місце дислокації окупантів Джерело:
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11.08.2023 16:32 Відповісти
По чому ти рішив що я кацап, дегенерат ?
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11.08.2023 17:46 Відповісти
В спам , кацап !
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11.08.2023 18:12 Відповісти
Ці бомби просто бімба...
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11.08.2023 15:39 Відповісти
Во-первых, это точно!
Во-вторых, это эффективно!
В-третьих, это зрелищно!
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11.08.2023 15:40 Відповісти
во первых это красиво же!
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12.08.2023 08:16 Відповісти
 
 