Використання українською авіацією бомб JDAM для атаки на позиції окупантів у селі Урожайне на Донеччині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, що свідчить про використання українською авіацією бомб JDAM.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські пілоти вразили місце дислокації окупантів у селі Урожайне на Донеччині.
Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект обладнання, що перетворює прості вільноспадні бомби у всепогодні розумні боєприпаси. Обладнання включає комплект крил і систему наведення на базі GPS-навігації.
Топ коментарі
+6 Smith #578150
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+6 Smith #578150
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+6 AbOriginal_UA
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Тапла їх зустріч, вчасно забезпечена Українцями!!
Нехай уже, якось без нас… на болотах московії, чекають на ладу…
Слава Захисникам Україні!
Во-вторых, это эффективно!
В-третьих, это зрелищно!