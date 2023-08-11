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Новини Відео Війна
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Робимо все, щоб Україна й надалі була гарантом продовольчої безпеки та мала доступ до світових ринків, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 534 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Постійно працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях. Сьогодні керівник Офісу Єрмак, міністр закордонних справ Кулеба, профільні заступники керівника Офісу Андрій Сибіга та Ігор Жовква працювали з послами країн-партнерів заради Формули миру. Заради того, щоб країни долучались.

І я говорив із Президентом Замбії. Двосторонні відносини, Формула миру. Ще одна держава Глобального Півдня підтримує наші ініціативи. Це дуже важливо.

Окрема нарада з керівником ГУР Будановим, Головкомом Залужним, командувачем ВМС Неїжпапою, керівником СБУ Малюком, міністерством інфраструктури щодо альтернатив стосовно експорту зерна транзитним коридором. Робимо все можливе, щоб Україна була й надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків", - розповів Зеленський.

Також дивіться: Не допустимо використання українських релігійних спільнот Росією, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) зерно (3119)


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Топ коментарі
+11
И что же конкретно ты и твоя шобла делаете? Жрете из бюджета страны даже не в три горла, в а пять или семь?
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11.08.2023 17:48
+10
ПНХ ЗЕЙЛО! Так правильнее. ПНХ ХЛО! к другому карлику.
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11.08.2023 17:47
+7
Хрипаиый балабол. Одна болтовня и воровство.
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11.08.2023 18:13
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ПНХ ХЛО
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11.08.2023 17:43 Відповісти
ПНХ ЗЕЙЛО! Так правильнее. ПНХ ХЛО! к другому карлику.
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11.08.2023 17:47 Відповісти
Хрипаиый балабол. Одна болтовня и воровство.
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11.08.2023 18:13 Відповісти
И что же конкретно ты и твоя шобла делаете? Жрете из бюджета страны даже не в три горла, в а пять или семь?
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11.08.2023 17:48 Відповісти
Виступ 95 кварталу продовжується. Вони мають нас за ідеотів.
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11.08.2023 18:04 Відповісти
что с тобой не делятся
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11.08.2023 18:06 Відповісти
Лишнехромосомный ты, как и все ваше население, тупой генетически. Ты не пензюк случайно?
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11.08.2023 18:13 Відповісти
Ні, він малорос звичайний.
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11.08.2023 22:24 Відповісти
Брехун.
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11.08.2023 18:18 Відповісти
Да,китайский негр голоден,туда 25% пшеницы и ушло.
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11.08.2023 18:18 Відповісти
мразота брехлива
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11.08.2023 18:29 Відповісти
У нас с такой жизнью и в Украине начнут от голода умирать, а у него продовольственная безопасность
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11.08.2023 18:30 Відповісти
Пізд@бол Зелений.Створили монопольну компанію,під керівництвом Арахамії,яка за безцінь відбирає урожай у фермерів,в підсумку,на наступний рік селяни скоротили посіви озимини на 70%.
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11.08.2023 19:00 Відповісти
Ти вже такого наробив, що ще багато років розгрібати доведеться.
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11.08.2023 19:52 Відповісти
Дерьмака *****, Татарова *****, обложили ціми підарами
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13.08.2023 08:01 Відповісти
 
 